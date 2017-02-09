20 فكرة لتدوير واستغلال عناصر مختلفة وتحويلها لأثاث جديد ومبهر

ظهرت في الآونة الأخيرة صيحة تدوير واستغلال كل الأغراض القديمة في الحصول على منتجات جديدة بدلاً من التخلص منها، فنحن لا يسعنا إلا أن نؤيد هذا الإتجاه. ولما لا نشجعه، فهو يُمكننا من إعداة استخدام وتدوير وإستغلال كل ما هو قديم والحصول على منتجات جديدة ومفيدة وخاصة في مجال الديكور. بالإضافة لكونه يخدم البيئة ويوفر المال.

التدوير له نوعين، أولهما أن نأخذ قطع قديمة ونضيف لها لمسات جديدة ومناسبة للطراز والشكل المعاصر والمودرن من طلاء أو تنجيد وغيره. أما النوع الثاني فهو إعادة تعريف وابتكار عنصر جديد باستخدام العناصر القديمة والتي على الأرجح تغيرشكلها ووظيفتها الأصلية، مع استغلال كل العناصر حتى قطع الخشب المهدرة في عمل قطع أثاث جديدة.

ولكن هذه العملية تتطلب إبداع وتخيل كبير لمعرفة كيف يمكن استغلال المنتج وما أفضل النتائج التي يمكن الحصول عليها بأقل خسائر. فإذا كنت تريد تطبيق هذه الصيحة في منزلك، فقد جئنا لك ببعض التصاميم الأنيقة والأفكارعن كيفية استغلال المصممين لكل العناصر للحصول على تصاميم رائعة، فتابعونا..