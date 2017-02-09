الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 فكرة لتدوير واستغلال عناصر مختلفة وتحويلها لأثاث جديد ومبهر

Marwa Hasan Marwa Hasan
Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte مساحات تجارية
Loading admin actions …

ظهرت في الآونة الأخيرة صيحة تدوير واستغلال كل الأغراض القديمة في الحصول على منتجات جديدة بدلاً من التخلص منها، فنحن لا يسعنا إلا أن نؤيد هذا الإتجاه. ولما لا نشجعه، فهو يُمكننا من إعداة استخدام وتدوير وإستغلال كل ما هو قديم والحصول على منتجات جديدة ومفيدة وخاصة في مجال الديكور. بالإضافة لكونه يخدم البيئة ويوفر المال.

التدوير له نوعين، أولهما أن نأخذ قطع قديمة ونضيف لها لمسات جديدة ومناسبة للطراز والشكل المعاصر والمودرن من طلاء أو تنجيد وغيره. أما النوع الثاني فهو إعادة تعريف وابتكار عنصر جديد باستخدام العناصر القديمة والتي على الأرجح تغيرشكلها ووظيفتها الأصلية، مع استغلال كل العناصر حتى قطع الخشب المهدرة في عمل قطع أثاث جديدة.

ولكن هذه العملية تتطلب إبداع وتخيل كبير لمعرفة كيف يمكن استغلال المنتج وما أفضل النتائج التي يمكن الحصول عليها بأقل خسائر. فإذا كنت تريد تطبيق هذه الصيحة في منزلك، فقد جئنا لك ببعض التصاميم الأنيقة والأفكارعن كيفية استغلال المصممين لكل العناصر للحصول على تصاميم رائعة، فتابعونا..

1.استغلال الصفائح القديمة ككراسي حول المنزل بتثبيت أسفنج وقماش جميل في الجزء العلوي للحصول على كراسي مبتكرة

homify
homify

homify
homify
homify

2.اعادة استخدام باليتات نقل البضائع في عمل كراسي أنيقة يمكن استخدامها في شرفتك أو فناءك

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario GardenFurniture
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

3.أو في عمل سرير بأقل التكاليف الممكنة

Recamaras Ecológicas, Biogibson Biogibson BedroomBeds & headboards
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

4.أكثر الأفكار إبتكاراً في التدوير هي بتفكيك الأثاث القديم والحصول على قطع خشبية خام يمكن استغلالها في بناء أي قطع أثاث ممكنه

Mesas, Equilibra Equilibra Living roomTV stands & cabinets
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

5.هل لديك وحدات إضاءة قديمة ذات إطار متهالك؟ يمكنك تبديل الإطار بقماش أو عمل تصميم متميز باستخدام حرفتي الكروشيه أو التريكو

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli غرفة السفرة
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

6.هنا تم تجميع عدد من الكراسي الغير متشابهة وإعادة طلاؤها بألوان متناسقة لطاولة سفرة متميزة وفريدة من نوعها

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design غرفة السفرة
Tatiana Ivanova Design

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.إعادة استخدام معلبات الطعام في زراعات النباتات حول المنزل وتجميلها بشكل أنيق وموحد للمسة أنيقة

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

8.استغلال الصناديق الخشبية في عمل طاولة جانبية للسرير مع إضافة عجلات لسهولة الحركة

ARCE mesa cajas de fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario HouseholdAccessories & decoration
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

9.الفناجين والأكواب الكلاسيكية ذات التصاميم المتميزة، لا يجب التخلص منها، فهنا تم استغلالها بشكل فريد من نوعه لتكون وحدات إضاءة تميز بيتك

Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

10.إعادة طلاء أثاث منزلك من طاولات، كراسي أو إطارات ذات طراز كلاسيكي بألوان صريحة وشبابية تعطي منزلك ذو الطراز المودرن لمسة مبهرة

Отзыв Living room (Fall), Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин غرفة المعيشة
Дмитрий Каючкин

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

11.هذه الحقيبة الأنتيكية تم استغلال جزء منها وتعليقة لتكون رف عملي ذو مساحة تخزينية داخلية

Arzneischränkchen/Regale, FrauSchrader FrauSchrader HouseholdStorage
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

12.استغلال طاولة قديمة مع وضع بعض النباتات في داخلها هي أسهل طريقة للحصول على حديقة داخل منزلك

bio stolik POLLI, APPO projekt APPO projekt Balconies, verandas & terracesFurniture
APPO projekt

APPO projekt
APPO projekt
APPO projekt

13.حتى المواسير يمكنك استغلالها كمساحات تعليق للملابس تناسب غرفة النوم ذات الطراز الصناعي

Stylish Industrial galvanised steel hanging hooks brush64 Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
brush64

Stylish Industrial galvanised steel hanging hooks

brush64
brush64
brush64

14.عربات نقل البضائع يمكن تدويرها مع الحفاظ على الأرجل المميزة للحصول على طاولة تناسب البيت ذو الطراز الإنتقائي أو الصناعي

Sala estilo Vintage, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs Living roomSofas & armchairs
Noelia Ünik Designs

Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs

15.يمكنك استغلال السلالم الخشبية كعلاقات متعددة الأدوار للمناشف وغيره

brush64 collection of homewares brush64 Living roomAccessories & decoration
brush64

brush64 collection of homewares

brush64
brush64
brush64

16.قد تكون تصاميم الأثاث القديم كلاسيكية ولا تتناسب مع طراز منزلك المعاصر ولكن لا يوجد ما يمنعنا من إعادة طلائها واستخدامها في منازلنا المودرن

Recycled / COMMODE, WOODSTONEBALI WOODSTONEBALI BedroomWardrobes & closets
WOODSTONEBALI

WOODSTONEBALI
WOODSTONEBALI
WOODSTONEBALI

17.مقسم الفراغات الخشبي (البارفان الأرابيسك) يمكنك استغلاله بإعادة طلاؤة واستخدامه كمسند للسرير، لغرفة نوم متميزة

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

إقرأ أيضاً: 15 تصميم رائع لمسند سرير غرفة نومك

18.استغلال الصناديق الخشبية لعمل طاولة بسيطة ورخصية في التكلفة يالإضافة لكونها عملية

Aufgearbeitete Kisten, Kistenkolli Altes Land GbR Maxin & Rehder Kistenkolli Altes Land GbR Maxin & Rehder غرفة نوم خشب Black
Kistenkolli Altes Land GbR Maxin &amp; Rehder

Kistenkolli Altes Land GbR Maxin & Rehder
Kistenkolli Altes Land GbR Maxin &amp; Rehder
Kistenkolli Altes Land GbR Maxin & Rehder

19. هنا تم استخدام حقيبة قديمة كطاولة، أضافت لغرفة المعيشة شخصية

"Четверка в двушке", «Студия 3.14» «Студия 3.14» غرفة المعيشة
«Студия 3.14»

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

20. طاولة ماكينة الخياطة القديمة المتوارثة لجيل بعد جيل، يمكنك استخدامها كمكتب عملى وأنيق بدلاً من إلقاءها، فهي كنز ثمين!

Ghostwriter Pixers مكتب عمل أو دراسة wall mural,wallpaper,typewriter,retro,sewing machine
Pixers

Ghostwriter

Pixers
Pixers
Pixers
10 حيل لغسل الملابس تتمنى لو تعرفها من قبل!
أي من هذه الأفكار أعجبك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً