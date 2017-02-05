صمم ممرات منزلك من الرخام الفاخر

الرخام هو ضالة من يبحث عن الرفاهية والفخامة، بالإضافة إلى كونه من أفضل المواد وأعلاها قيمة ومتانة للاستخدام في الأرضيات، وبجانب الميزة الرئيسية التي يتميز بها وهي الفخامة والجمال هناك ميزات أخرى وعلى رأسها:
1- تعدد أشكاله ونقشاته وألوانه لتناسب كل الأذواق وأنماط التصميم والغرف المختلفة.
2- صلابة خاماته ومتانته فهو يتحمل عوامل طبيعية كثيرة منها الضغط والحرارة.
3- سهل التنظيف، وصعب الخدش على عكس السيراميك الذي يظهر فيه الخدوش بسهولة وخصوصا إذا كان من النوع الرديء.
لكل هذه الأسباب السابقة عليك أن تنعم بلمسة من الرفاهية في ممرات منزلك المختلفة والتي سنعرض لكم منها مجموعة من التصميمات والأفكار المختلفة للرخام في الممرات التي صممها خبراء هوميفاي المبدعون.. هيا بنا!
المداخل الفخمة التي تتمتع بها القصور الكبيرة تدهشك بمجرد رؤيتها، وليس هناك مادة أفضل من الرخام يمكن استخدامها للتعبير عن تلك الفخامة والرقي، هنا نرى مدخلا فخما ومهيبا على الرغم من بساطته وتماثل عناصر الديكور الموجودة به إلا أن مجرد رؤيته ستخبرك أن ورائه قصرا فخما من الداخل!
النقوشات التي يتميز بها الرخام يجعله متفردا بذاته، فكما نرى في تصميم الممر المؤدي لسلم الفيلا الموجود بالصورة رسمة تعبر عن الذوق العربي الأصيل والنقوشات التي تتمتع بها الحضارة العربية والإسلامية القديمة والتي تضيف إلى أي مكان فخامة وجمالا منقطع النظير، وخصوصا إذا كانت الألوان المستخدمة تتمحور حول الذهبي والبني مع أثاث كلاسيكي راقي كما نرى.
التصميمات العصرية والبسيطة تطمح إلى المثالية في كل شيء، استخدام الألوان الحيادية يعطيها مساحة كبيرة للوصول إلى تلك المثالية من خلال تنوع الديكورات والأثاث الذي يتلاءم مع تلك الألوان، كما نرى في هذا التصميم استخدام الأبيض في الأبواب والجدران وكسر حدتها الرخام البيج الموجود بأرضية الممر المؤدي إلى باقي الغرف.
شكل مختلف للرخام الأبيض والأسود في لوحة تشبع مفاتيج البيانو لتناسب مع جرأة الألوان العصرية التي اختارها المصمم في الأثاث الأصفر الموجود في غرفة المعيشة الموجودة بجانب الممر، تصميم راقي وينم عن ذوق مختلف وعصري.
من أكثر الأشكال الذي يتميز بها الرخام هي تلك التشبيحة الموجودة به على اختلاف ألوانه فهي تعطيه شكلا مميزا وتضيف إلى ديكور المساحة الموضوع بها كما نرى في هذا الممر الذي يصل بين الغرف، فقد استخدم هنا الرخام بلون كافيه وبه تشبيحة رائعة لنراه بالنهاية متناسبا مع التصميم الكلاسيكي للبنش الموجود أمام الجدران والباب باللون الفضي خصوصا مع وجود الإضاءة الطبيعية من النافذة، تصميم كلاسيكي متميز.
هذا الممر الموجود في الصورة يعبر عن عنصر البساطة في التصميم، فقد اعتمد على وجود الرخام كعنصر أساسي يعطي صورة واضحة عن ذوق المصمم، رخام بيج فاتح مع أبواب بنية اللون ولوحات بسيطة على الجدران البيضاء، لم أجد تصميم لممر أبسط من هذا، يكفي لمعان الرخام في عينيك وأنت تنظر إلى التصميم!
وجود إضاءة طبيعية في أي مساحة يضيف إلى جمال العناصر المستخدمة في التصميم، الإضاءة هنا تعبر مباشرة إلى مدخل المنزل لتعطيه جمالا غير مسبوق!
في هذا الممر ليس الرخام وحده هو البطل، فقد استخدم معه الخشب في مدخل الباب ثم استكمل التصميم بالرخام في جزء آخر من الممر، وكما نرى فالخشب والرخام ثنائي رائع وراقي وعصري.
عندما تستخدم الرخام في أرضية المنزل فلا تهمل الإضاءات الموجودة بالسقف والجدران فهي ما ستجعله يشرق ويلمع وتزيد من فخامته وأناقته.
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جرب هذه المرة أن تستخدم مربعات الرخام الصغيرة لتكون لوحة جميلة من الموزاييك الذي يعتبر فن بذاته، فتخيل عندما تصنع هذا الفن باستخدام مادة فاخرة كالرخام!
في هذا التصميم الموجود بمدخل المنزل استخدمت الشجرة كعنصر يرمز للطبيعة الساحرة ويعبر عن نمط التصميم الداخلي للمنزل ليجعلك تفكر فيما ستراه بالداخل.
التصميمات العصرية تتميز بجاذبيتها، هذا الممر البسيط من الرخام الأبيض مع مربعات سوداء صغيرة يلمع في مدخل المنزل بوجود تلك المرآة الرائعة.
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