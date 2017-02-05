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صمم ممرات منزلك من الرخام الفاخر

Eman Rifaat Eman Rifaat
Schody i posadzka z naturalnego marmuru , GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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الرخام هو ضالة من يبحث عن الرفاهية والفخامة، بالإضافة إلى كونه من أفضل المواد وأعلاها قيمة ومتانة للاستخدام في الأرضيات، وبجانب الميزة الرئيسية التي يتميز بها وهي الفخامة والجمال هناك ميزات أخرى وعلى رأسها: 

1- تعدد أشكاله ونقشاته وألوانه لتناسب كل الأذواق وأنماط التصميم والغرف المختلفة. 

2- صلابة خاماته ومتانته فهو يتحمل عوامل طبيعية كثيرة منها الضغط والحرارة. 

3- سهل التنظيف، وصعب الخدش على عكس السيراميك الذي يظهر فيه الخدوش بسهولة وخصوصا إذا كان من النوع الرديء. 

لكل هذه الأسباب السابقة عليك أن تنعم بلمسة من الرفاهية في ممرات منزلك المختلفة والتي سنعرض لكم منها مجموعة من التصميمات والأفكار المختلفة للرخام في الممرات التي صممها خبراء هوميفاي المبدعون.. هيا بنا! 

1- مدخل قصر

Marble, Fade Marble & Travertine Fade Marble & Travertine جدران
Fade Marble &amp; Travertine

Fade Marble & Travertine
Fade Marble &amp; Travertine
Fade Marble & Travertine

المداخل الفخمة التي تتمتع بها القصور الكبيرة تدهشك بمجرد رؤيتها، وليس هناك مادة أفضل من الرخام يمكن استخدامها للتعبير عن تلك الفخامة والرقي، هنا نرى مدخلا فخما ومهيبا على الرغم من بساطته وتماثل عناصر الديكور الموجودة به إلا أن مجرد رؤيته ستخبرك أن ورائه قصرا فخما من الداخل! 

2- تصميم عربي

pavimenti in seminato alla veneziana , vigo mosaici s.n.c vigo mosaici s.n.c جدران
vigo mosaici s.n.c

vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c

النقوشات التي يتميز بها الرخام يجعله متفردا بذاته، فكما نرى في تصميم الممر المؤدي لسلم الفيلا الموجود بالصورة رسمة تعبر عن الذوق العربي الأصيل والنقوشات التي تتمتع بها الحضارة العربية والإسلامية القديمة والتي تضيف إلى أي مكان فخامة وجمالا منقطع النظير، وخصوصا إذا كانت الألوان المستخدمة تتمحور حول الذهبي والبني مع أثاث كلاسيكي راقي كما نرى. 

3- ألوان حيادية

Beachside Leighton, ECRU MARBLE LTD ECRU MARBLE LTD الممر الحديث، المدخل و الدرج
ECRU MARBLE LTD

ECRU MARBLE LTD
ECRU MARBLE LTD
ECRU MARBLE LTD

التصميمات العصرية والبسيطة تطمح إلى المثالية في كل شيء، استخدام الألوان الحيادية يعطيها مساحة كبيرة للوصول إلى تلك المثالية من خلال تنوع الديكورات والأثاث الذي يتلاءم مع تلك الألوان، كما نرى في هذا التصميم استخدام الأبيض في الأبواب والجدران وكسر حدتها الرخام البيج الموجود بأرضية الممر المؤدي إلى باقي الغرف.

5- بيانو على الأرض

piano smoking homify Walls & flooringWall & floor coverings marble flooring,luxury marble floor
homify

piano smoking

homify
homify
homify

شكل مختلف للرخام الأبيض والأسود في لوحة تشبع مفاتيج البيانو لتناسب مع جرأة الألوان العصرية التي اختارها المصمم في الأثاث الأصفر الموجود في غرفة المعيشة الموجودة بجانب الممر، تصميم راقي وينم عن ذوق مختلف وعصري. 

4- تشبيحة جميلة

Marble, Fade Marble & Travertine Fade Marble & Travertine جدران
Fade Marble &amp; Travertine

Fade Marble & Travertine
Fade Marble &amp; Travertine
Fade Marble & Travertine

من أكثر الأشكال الذي يتميز بها الرخام هي تلك التشبيحة الموجودة به على اختلاف ألوانه فهي تعطيه شكلا مميزا وتضيف إلى ديكور المساحة الموضوع بها كما نرى في هذا الممر الذي يصل بين الغرف، فقد استخدم هنا الرخام بلون كافيه وبه تشبيحة رائعة لنراه بالنهاية متناسبا مع التصميم الكلاسيكي للبنش الموجود أمام الجدران والباب باللون الفضي خصوصا مع وجود الإضاءة الطبيعية من النافذة، تصميم كلاسيكي متميز. 

6- بسيط وعملي

Schody i posadzka z naturalnego marmuru , GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy

GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy

هذا الممر الموجود في الصورة يعبر عن عنصر البساطة في التصميم، فقد اعتمد على وجود الرخام كعنصر أساسي يعطي صورة واضحة عن ذوق المصمم، رخام بيج فاتح مع أبواب بنية اللون ولوحات بسيطة على الجدران البيضاء، لم أجد تصميم لممر أبسط من هذا، يكفي لمعان الرخام في عينيك وأنت تنظر إلى التصميم! 

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7- الرخام مع الخشب

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

وجود إضاءة طبيعية في أي مساحة يضيف إلى جمال العناصر المستخدمة في التصميم، الإضاءة هنا تعبر مباشرة إلى مدخل المنزل لتعطيه جمالا غير مسبوق! 

في هذا الممر ليس الرخام وحده هو البطل، فقد استخدم معه الخشب في مدخل الباب ثم استكمل التصميم بالرخام في جزء آخر من الممر، وكما نرى فالخشب والرخام ثنائي رائع وراقي وعصري. 

8- الإضاءة تزيد من فخامته

Realizzazioni, PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL

PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL
PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL
PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL

عندما تستخدم الرخام في أرضية المنزل فلا تهمل الإضاءات الموجودة بالسقف والجدران فهي ما ستجعله يشرق ويلمع وتزيد من فخامته وأناقته. 

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9- الموزاييك

Pisos em mosaico - Mandalas em mosaico para pisos e paredes, Mosaico Leonardo Posenato Mosaico Leonardo Posenato Walls & flooringTiles
Mosaico Leonardo Posenato

Mosaico Leonardo Posenato
Mosaico Leonardo Posenato
Mosaico Leonardo Posenato

جرب هذه المرة أن تستخدم مربعات الرخام الصغيرة لتكون لوحة جميلة من الموزاييك الذي يعتبر فن بذاته، فتخيل عندما تصنع هذا الفن باستخدام مادة فاخرة كالرخام! 

في هذا التصميم الموجود بمدخل المنزل استخدمت الشجرة كعنصر يرمز للطبيعة الساحرة ويعبر عن نمط التصميم الداخلي للمنزل ليجعلك تفكر فيما ستراه بالداخل.

10- أسلوب عصري

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

التصميمات العصرية تتميز بجاذبيتها، هذا الممر البسيط من الرخام الأبيض مع مربعات سوداء صغيرة يلمع في مدخل المنزل بوجود تلك المرآة الرائعة. 

11- الأسود ملك الألوان وأكثرها عملية وشياكة، يمكنك استخدام الرخام الأسود بخطوط بيضاء إذا كنت تفضل التصميمات باللونين الأبيض والأسود.

Apartment in Kiev. Ukraine, Diff.Studio Diff.Studio الممر والمدخل
Diff.Studio

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

12- الأبيض هو الساحر الذي يجذب عينك عند النظر إليه، وعندما تتواجد الإضاءة الجيدة مع المرآة يبتهج الأبيض ويصبح كالشمس البرّاقة كما نرى في هذا الممر الأبيض مع لمسة رمادية جميلة.

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

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13- تصميم آخر لممر من الرخام الرمادي الفاتح الذي يلمع بفضل الإضاءة الطبيعية.

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
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