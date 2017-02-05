صمم ممرات منزلك من الرخام الفاخر

الرخام هو ضالة من يبحث عن الرفاهية والفخامة، بالإضافة إلى كونه من أفضل المواد وأعلاها قيمة ومتانة للاستخدام في الأرضيات، وبجانب الميزة الرئيسية التي يتميز بها وهي الفخامة والجمال هناك ميزات أخرى وعلى رأسها:

1- تعدد أشكاله ونقشاته وألوانه لتناسب كل الأذواق وأنماط التصميم والغرف المختلفة.

2- صلابة خاماته ومتانته فهو يتحمل عوامل طبيعية كثيرة منها الضغط والحرارة.

3- سهل التنظيف، وصعب الخدش على عكس السيراميك الذي يظهر فيه الخدوش بسهولة وخصوصا إذا كان من النوع الرديء.

لكل هذه الأسباب السابقة عليك أن تنعم بلمسة من الرفاهية في ممرات منزلك المختلفة والتي سنعرض لكم منها مجموعة من التصميمات والأفكار المختلفة للرخام في الممرات التي صممها خبراء هوميفاي المبدعون.. هيا بنا!