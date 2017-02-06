10 أفكار مختلفة تساعدك في تصميم غرفة الغسيل

غرفة الغسيل المجهزة بشكل جيد هي أمر لا بد منه في أي منزل مهما كانت مساحته وإمكاناته، ففي المساحات الكبيرة يسهل تخصيص مكان لغرفة الغسيل المجهزة بإمكانيات حديثة، ولكن التحدي الاكبر يكمن في المساحات الصغيرة للمنازل والتي لا تكون رفاهية تخصيص غرفة كاملة للغسيل أمرا ممكنا في تلك الحالة، وفي كل الحالات هناك حلول لغرف الغسيل الكبيرة والصغيرة التي قدمها لنا خبراء هوميفاي في تصميماتهم الرائعة والتي نعرض لكم منها 11 تصميم مختلف لجميع المساحات لتختاروا منها ما يناسبكم..
عندما تكون مساحة المنزل صغيرة توجد مشكلة تخصيص مكان لغرفة الغسيل، ومع ذلك فالذكاء في التصميم هو استغلال أي مساحة موجودة من أجل تحقيق الغرض الرئيسي كما فعل هذا التصميم الذي استغل جزء من مساحة المطبخ الطولية وخصص مكانا لغرفة الغسيل، واختيار الألوان هنا رائع بالمناسبة فالأسود والأبيض يمنحنان الغرفة اتساعا مع وجود إضاءة جيدة وتنظيم جيد للأدوات.
التكنولوجيا الحديثة هي سمة العصر، وعندما تتوفر مساحة جيدة في منزلك فلا بد من توفير غرفة مريحة ورائعة مثل هذه الغرفة المخصصة للغسيل والتي تحتوي على كافة الأدوات التي من الممكن أن تحتاجها في أي غرفة غسيل، الغسالة والمجفف والحوض المزدوج والشماعات والخزن الكثيرة، غرفة رائعة وتناسب احتياجات العصر الحديث.
استخدام باليتة ألوان مختلفة وعصرية هو أمر رائع ويضيف بشدة إلى تصميم الغرفة، درجة الأخضر الموجودة في هذه الغرفة مع الطوبي خلقت مناخا رائعا في الغرفة خصوصا بوجود النافذة التي تتوسط الغرفة وتمنحها ضوء الشمس في ساعات النهار، وبالرغم من عدم وجود خزن من اجل الملابس فاستخدام السلال وسيلة ذكية ورائعة في تلك الحالة.
إذا كانت غرفة الغسيل مكركبة فلن تستطيع دخولها بالتأكيد!
هذه الغرفة مثال على النظام والنظافة، توزيع الخزن مع تنظيم السلال في أماكنها مع وجود تهوية مناسبة هي عناصر أساسية لأي غرفة غسيل ناجحة.
عودة مرة أخرى للمساحات الصغيرة، وهذه المرة كانت مساحة المنزل لا تسمح بتخصيص ولو مكان صغير لغرفة الغسيل فكان لا بد من دمجها مع غرفة أخرى، ووقع اختيار المصمم على الحمام، فكما نرى في الصورة هناك مساحة طولية في الحمام تسمح بوضع الغسالة مع استغلال المساحة الموجودة أعلاها في عمل دولاب للاحتفاظ بأدوات الغسيل والملابس، تصميم ذكي وعملي لتوفير المساحات.
هذا المطبخ الريفي الصغير استغله المصمم بشكل ذكي، فبدلا من وضع خزن أسفل الحوض جعل تلك المساحة مخصصة لوضع الغسالة والمجفف مع خزنة من أجل الاحتفاظ بأدوات الغسيل.
يغفل كثير من الناس عن استغلال المساحات الرأسية ثم يشتكون من صغر مساحة الغرف!
في الحقيقة هذه فكرة ذكية للغاية فقد جعل المصمم غرفة الغسيل هذه المرة بشكل رأسي بدلا من تخصيص مساحة أفقية تأخذ من مساحة المنزل الصغير، فكرة ذكية ورائعة واستخدام الخشب جعلها أنيقة أيضا!
غرفة على شكل حرف L استخدمت الأرفف والشماعات بدلا من الخزن المغلقة وكأنها دولاب مفتوح، اللون الأبيض أعطى شعورا باتساع الغرفة على عكس الحقيقة ولذلك كانت أنيقة على الرغم من صغر مساحتها، ويمكن استخدامها كغرفة غسيل وملابس في وقت واحد.
في هذه الغرفة الصغيرة استخدم المصمم حلولا ذكية وعملية لتوفير مساحة، طاولة المكواة تفتح وتغلق عند الحاجة حتى لا تأخذ من مساحة كبيرة كما نرى.
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كما رأينا في أغلب التصميمات السابقة اللون الأبيض هو المسيطر عليها وذلك لعدة أسباب:
1- الأبيض يعطي شعورا دائما بالنظافة والإشراق لذا يتناسب مع غرفة الغسيل.
2- يعطي شعورا بالاتساع في حالة المساحات الصغيرة فهو من الألوان الفاتحة التي تؤدي هذه الوظيفة.
3- يمكن دمجه مع أي لون في الجدران أو الأرضيات ليظهر بشكل أنيق في النهاية دون شك.