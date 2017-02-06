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10 أفكار مختلفة تساعدك في تصميم غرفة الغسيل

Eman Rifaat Eman Rifaat
House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
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غرفة الغسيل المجهزة بشكل جيد هي أمر لا بد منه في أي منزل مهما كانت مساحته وإمكاناته، ففي المساحات الكبيرة يسهل تخصيص مكان لغرفة الغسيل المجهزة بإمكانيات حديثة، ولكن التحدي الاكبر يكمن في المساحات الصغيرة للمنازل والتي لا تكون رفاهية تخصيص غرفة كاملة للغسيل أمرا ممكنا في تلك الحالة، وفي كل الحالات هناك حلول لغرف الغسيل الكبيرة والصغيرة التي قدمها لنا خبراء هوميفاي في تصميماتهم الرائعة والتي نعرض لكم منها 11 تصميم مختلف لجميع المساحات لتختاروا منها ما يناسبكم.. 

1- استغلال المساحات

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

عندما تكون مساحة المنزل صغيرة توجد مشكلة تخصيص مكان لغرفة الغسيل، ومع ذلك فالذكاء في التصميم هو استغلال أي مساحة موجودة من أجل تحقيق الغرض الرئيسي كما فعل هذا التصميم الذي استغل جزء من مساحة المطبخ الطولية وخصص مكانا لغرفة الغسيل، واختيار الألوان هنا رائع بالمناسبة فالأسود والأبيض يمنحنان الغرفة اتساعا مع وجود إضاءة جيدة وتنظيم جيد للأدوات.  

2- غرفة عصرية

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura مرآب~ كراج
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

التكنولوجيا الحديثة هي سمة العصر، وعندما تتوفر مساحة جيدة في منزلك فلا بد من توفير غرفة مريحة ورائعة مثل هذه الغرفة المخصصة للغسيل والتي تحتوي على كافة الأدوات التي من الممكن أن تحتاجها في أي غرفة غسيل، الغسالة والمجفف والحوض المزدوج والشماعات والخزن الكثيرة، غرفة رائعة وتناسب احتياجات العصر الحديث. 

3- ألوان أنيقة

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura مطبخ
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

استخدام باليتة ألوان مختلفة وعصرية هو أمر رائع ويضيف بشدة إلى تصميم الغرفة، درجة الأخضر الموجودة في هذه الغرفة مع الطوبي خلقت مناخا رائعا في الغرفة خصوصا بوجود النافذة التي تتوسط الغرفة وتمنحها ضوء الشمس في ساعات النهار، وبالرغم من عدم وجود خزن من اجل الملابس فاستخدام السلال وسيلة ذكية ورائعة في تلك الحالة. 

4- منظمة للغاية

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

إذا كانت غرفة الغسيل مكركبة فلن تستطيع دخولها بالتأكيد! 

هذه الغرفة مثال على النظام والنظافة، توزيع الخزن مع تنظيم السلال في أماكنها مع وجود تهوية مناسبة هي عناصر أساسية لأي غرفة غسيل ناجحة.

5- دمجها مع الحمام

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام البلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

عودة مرة أخرى للمساحات الصغيرة، وهذه المرة كانت مساحة المنزل لا تسمح بتخصيص ولو مكان صغير لغرفة الغسيل فكان لا بد من دمجها مع غرفة أخرى، ووقع اختيار المصمم على الحمام، فكما نرى في الصورة هناك مساحة طولية في الحمام تسمح بوضع الغسالة مع استغلال المساحة الموجودة أعلاها في عمل دولاب للاحتفاظ بأدوات الغسيل والملابس، تصميم ذكي وعملي لتوفير المساحات.

6- دمجها مع المطبخ

Gerüstküche, Die MÖBELHAUEREI Die MÖBELHAUEREI KitchenBench tops
Die MÖBELHAUEREI

Die MÖBELHAUEREI
Die MÖBELHAUEREI
Die MÖBELHAUEREI

هذا المطبخ الريفي الصغير استغله المصمم بشكل ذكي، فبدلا من وضع خزن أسفل الحوض جعل تلك المساحة مخصصة لوضع الغسالة والمجفف مع خزنة من أجل الاحتفاظ بأدوات الغسيل. 

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7- المساحة الرأسية

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры для молодой семейной пары. , Катя Волкова Катя Волкова غرفة الملابس
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

يغفل كثير من الناس عن استغلال المساحات الرأسية ثم يشتكون من صغر مساحة الغرف! 

في الحقيقة هذه فكرة ذكية للغاية فقد جعل المصمم غرفة الغسيل هذه المرة بشكل رأسي بدلا من تخصيص مساحة أفقية تأخذ من مساحة المنزل الصغير، فكرة ذكية ورائعة واستخدام الخشب جعلها أنيقة أيضا! 

8- صغيرة ولكن رائعة

Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة الملابس
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

غرفة على شكل حرف L استخدمت الأرفف والشماعات بدلا من الخزن المغلقة وكأنها دولاب مفتوح، اللون الأبيض أعطى شعورا باتساع الغرفة على عكس الحقيقة ولذلك كانت أنيقة على الرغم من صغر مساحتها، ويمكن استخدامها كغرفة غسيل وملابس في وقت واحد. 

9- حلول ذكية

"Light, wood, simplicity", mlynchyk interiors mlynchyk interiors غرفة الملابس
mlynchyk interiors

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

في هذه الغرفة الصغيرة استخدم المصمم حلولا ذكية وعملية لتوفير مساحة، طاولة المكواة تفتح وتغلق عند الحاجة حتى لا تأخذ من مساحة كبيرة كما نرى.

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10- الأبيض هو الأفضل

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. BathroomSinks
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

كما رأينا في أغلب التصميمات السابقة اللون الأبيض هو المسيطر عليها وذلك لعدة أسباب: 

1- الأبيض يعطي شعورا دائما بالنظافة والإشراق لذا يتناسب مع غرفة الغسيل. 

2- يعطي شعورا بالاتساع في حالة المساحات الصغيرة فهو من الألوان الفاتحة التي تؤدي هذه الوظيفة. 

3- يمكن دمجه مع أي لون في الجدران أو الأرضيات ليظهر بشكل أنيق في النهاية دون شك. 

9 غرف للمعيشة رائعة ومميزة
هل أعجبتكم تصميمات غرفة الغسيل؟ وما رأيكم في دمجها مع المطبخ؟ 

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