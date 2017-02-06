10 أفكار مختلفة تساعدك في تصميم غرفة الغسيل

غرفة الغسيل المجهزة بشكل جيد هي أمر لا بد منه في أي منزل مهما كانت مساحته وإمكاناته، ففي المساحات الكبيرة يسهل تخصيص مكان لغرفة الغسيل المجهزة بإمكانيات حديثة، ولكن التحدي الاكبر يكمن في المساحات الصغيرة للمنازل والتي لا تكون رفاهية تخصيص غرفة كاملة للغسيل أمرا ممكنا في تلك الحالة، وفي كل الحالات هناك حلول لغرف الغسيل الكبيرة والصغيرة التي قدمها لنا خبراء هوميفاي في تصميماتهم الرائعة والتي نعرض لكم منها 11 تصميم مختلف لجميع المساحات لتختاروا منها ما يناسبكم..