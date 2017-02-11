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14 تصميم رائع لحدائق كلاسيكية أنيقة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Exterior photos - Tihany - HUN, Bata Tamas Photography Bata Tamas Photography حديقة
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قبل أن تنتقل إلى التصميم الداخلي لمنزلك يجب أن تولي اهتماما كبيرا بالحديقة التي ستكون المتنفس الأول لسكان المنزل وبوابتهم إلى الطبيعة والاسترخاء والشمس والهواء النقي، وأكثر من أبدع في تصميم الحدائق هم الإنجليز الذين اعتمدوا مباديء الكلاسيكية في تصميم حدائقهم منذ القدم وإلى الآن نرى النمط الكلاسيكي في تصميم الحدائق من أفضل وأرقى أنماط التصميم. 

نستعرض معا بعض التصميمات الكلاسيكية لحدائق رائعة تستلهمون منها ما يناسب احتياجات تصميمكم الخاص..

1- في مدخل المنزل

homify
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تريد عنوانا راقيا لمنزلك فعليك بتصميم حديقة خارجية بجانب بوابة المنزل، عندما يراها ضيوفك سيشعرون برقي سكان هذا المنزل وذوقهم الرفيع حتى وإن كانت حديقة صغيرة في أحد جوانب المدخل فستكون موضع ترحيب من الجميع.

في هذا التصميم البسيط الموجود في مدخل المنزل اعتمد الشكل النهائي على التعدد في النباتات والألوان، فلا يوجد نوع موحد بل هناك أزهار بيضاء ونباتات خضراء بدرجات مختلفة وكلها في النهاية صنعت لوحة كلاسيكية جميلة.

2- أناقة ليس لها حدود

Exterior photos - Tihany - HUN, Bata Tamas Photography Bata Tamas Photography حديقة
Bata Tamas Photography

Exterior photos – Tihany – HUN

Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography

من قال أن الكلاسيكية تعني التمسك بالأدوات القديمة؟!

هذه الحديقة الرائعة استخدمت في منتصفها طاولة طعام كبيرة للتجمعات العائلية بلون أبيض كلاسيكي وأنيق وأثاث بسيط للغاية، يدور من حولها اللون الأخضر في كل مكان بشكل منظم ورائع، النباتات البنفسجية على الحدود بشكلها الأنيق، لا يوجد ما يصف هذه الحديقة إلا أنها شديدة الأناقة.

3- حول المنزل

썬룸에서 즐기는 따뜻한 햇살 [서산 부산리], 윤성하우징 윤성하우징 حديقة
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

لن يمنعك عدم وجود مساحة كافية داخل المنزل عن القيام بعمل سياج أخضر حول منزلك داخل السور، مجموعة من النباتات والشجيرات الصغيرة تكفي هذا الغرض وتعطيك الجانب الجمالي والكلاسيكي الذي تتمناه.

4- عباد الشمس

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

استخدام الأزهار الكلاسيكية يعطي لحديقتك نكهة خاصة، وعبّاد الشمس على رأس هذه الأزهار بلونه الأصفر المشرق وانسجامه وسط اللون الأخضر للنباتات بشكل رائع ومبهج، بمجرد تفتح هذه الأزهار ستشعر بالربيع وجماله.

5- استغلال المساحة

Small Enclosed Garden Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Small Enclosed Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

من المهم أخذ عامل التجديد دائما على محمل الجد، فكل الحدائق على الأرض لها شكل جميل وأنيق ولكن إذا لم تسمح المساحة بذلك فهناك حاجة للتجديد في الأفكار، مثلا هنا جعل المصمم الحديقة داخل جدار صغير فارغ من الداخل واستغل المساحة بشكل مثالي.

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6- وحدات منفصلة

BUDDHA MURAL AND BODHI TREE THEMED INTERIORS FOR A VILLA IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE حديقة
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

مرة أخرى الحديقة تدور حول المنزل، واستخدام الطوب في بناء وحدات خاصة للنباتات منفصلة عن بعضها فكرة كلاسيكية وأنيقة من أجل الشكل الجمالي، كما أن هناك بعض النباتات تختلف في طريقة رعايتها فيجب فصلها بهذه الطريقة.

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7- إضافة النخيل

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes حديقة
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

هل فكرتم في إضافة النخيل لحديقتكم الداخلية؟!

المعروف عن الأشجار الكبيرة والنخيل أنه يحيط الحديقة من الخارج، ولكن وجود نخلة في منتصف الحديقة هو شيء جديد وأعطاه شكلا كلاسيكيا فالنخل واحد من العناصر الكلاسيكية المعروفة عند تصميم الحدائق.

8- هرم النباتات

PAISAJE PARQUE VIVIENDA CHALET, milena oitana milena oitana حديقة
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

هذا التصميم اعتمد على فصل كل مجموعة نباتات في اصيص ووضعها على قاعدة من الحجر لتشكل هرما بهذا الشكل، وكما هو معروف فاستخدام الحجر ليس جديدا على تصميمات الحدائق بل هي فكرة كلاسيكية مستخدمة في جميع أنماط التصميم كل حسب طريقته.

9- حديقة رأسية

Private Courtyard, London, Living Wall Biotecture GardenPlants & flowers
Biotecture

Private Courtyard, London, Living Wall

Biotecture
Biotecture
Biotecture

مثال آخر لحديقة كلاسيكية مصممة بشكل رأسي لعدم وجود مساحة كافية، مع التجديد في أثاثا الحديقة واستخدام عناصر حديثة في التصميم متمثلة في الأريكة والجدار الخشبي الموجود حول النباتات.

10- داخل الخوص

raised beds border edging Quercus UK Ltd حديقة
Quercus UK Ltd

raised beds border edging

Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd

وكأنك تحمل سلة من الورود الرقيقة في هذا التصميم، الخوص يعطي أناقة وجمال لكل النباتات وخصوصا إذا كنت تزرع فراولة بلون أحمر مبهج.

11- بهجة الألوان

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حديقة
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

التصميم يتحدث عن نفسه!
لم يكتفي المصمم هنا بالحديقة الخارجية ولكنه صنع لوحة رائعة من الأزهار الملونة الجميلة بمدخل المنزل، تصميم ريفي أنيق باستخدام أزهار وألوان مبهجة.

12- الخشب والأزهار

Quellsteine, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حديقة حجر
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

هناك بعض العناصر التي يمكن إضافتها لحديقتك لتعطي لمسة مختلفة مع الأزهار  والنباتات، خشب الأشجار الطبيعي يمثل هنا لوحة فنية على أرض الحديقة يمكنك استخدامها في مدخل المنزل لتعطي جاذبية لمنزلك.

13- تصميم آخر كلاسيكي منظم ومعتمد على تقسيم النباتات بألوان وإطارات طبيعية من الورد، رائع ومبهج.

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj حديقة
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

14- حديقة رومانسية

homify GardenGreenhouses & pavilions
homify

homify
homify
homify

نختم بهذه الحديقة الرومانسية التي تذكرنا بأفلام الثمانينات القديمة، تصلح لكل زوجين في بداية حياتهما لينعموا بالخصوصية والجو الرومانسي وسط الطبيعة الخضراء الساحرة وسماء الخليج الصافية.

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ما رأيكم في النمط الكلاسيكي في تصميم الحدائق؟ 

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