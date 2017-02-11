14 تصميم رائع لحدائق كلاسيكية أنيقة

قبل أن تنتقل إلى التصميم الداخلي لمنزلك يجب أن تولي اهتماما كبيرا بالحديقة التي ستكون المتنفس الأول لسكان المنزل وبوابتهم إلى الطبيعة والاسترخاء والشمس والهواء النقي، وأكثر من أبدع في تصميم الحدائق هم الإنجليز الذين اعتمدوا مباديء الكلاسيكية في تصميم حدائقهم منذ القدم وإلى الآن نرى النمط الكلاسيكي في تصميم الحدائق من أفضل وأرقى أنماط التصميم.

نستعرض معا بعض التصميمات الكلاسيكية لحدائق رائعة تستلهمون منها ما يناسب احتياجات تصميمكم الخاص..