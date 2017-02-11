14 تصميم رائع لحدائق كلاسيكية أنيقة

قبل أن تنتقل إلى التصميم الداخلي لمنزلك يجب أن تولي اهتماما كبيرا بالحديقة التي ستكون المتنفس الأول لسكان المنزل وبوابتهم إلى الطبيعة والاسترخاء والشمس والهواء النقي، وأكثر من أبدع في تصميم الحدائق هم الإنجليز الذين اعتمدوا مباديء الكلاسيكية في تصميم حدائقهم منذ القدم وإلى الآن نرى النمط الكلاسيكي في تصميم الحدائق من أفضل وأرقى أنماط التصميم.
نستعرض معا بعض التصميمات الكلاسيكية لحدائق رائعة تستلهمون منها ما يناسب احتياجات تصميمكم الخاص..
إذا كنت تريد عنوانا راقيا لمنزلك فعليك بتصميم حديقة خارجية بجانب بوابة المنزل، عندما يراها ضيوفك سيشعرون برقي سكان هذا المنزل وذوقهم الرفيع حتى وإن كانت حديقة صغيرة في أحد جوانب المدخل فستكون موضع ترحيب من الجميع.
في هذا التصميم البسيط الموجود في مدخل المنزل اعتمد الشكل النهائي على التعدد في النباتات والألوان، فلا يوجد نوع موحد بل هناك أزهار بيضاء ونباتات خضراء بدرجات مختلفة وكلها في النهاية صنعت لوحة كلاسيكية جميلة.
من قال أن الكلاسيكية تعني التمسك بالأدوات القديمة؟!
هذه الحديقة الرائعة استخدمت في منتصفها طاولة طعام كبيرة للتجمعات العائلية بلون أبيض كلاسيكي وأنيق وأثاث بسيط للغاية، يدور من حولها اللون الأخضر في كل مكان بشكل منظم ورائع، النباتات البنفسجية على الحدود بشكلها الأنيق، لا يوجد ما يصف هذه الحديقة إلا أنها
شديدة الأناقة.
لن يمنعك عدم وجود مساحة كافية داخل المنزل عن القيام بعمل سياج أخضر حول منزلك داخل السور، مجموعة من النباتات والشجيرات الصغيرة تكفي هذا الغرض وتعطيك الجانب الجمالي والكلاسيكي الذي تتمناه.
استخدام الأزهار الكلاسيكية يعطي لحديقتك نكهة خاصة، وعبّاد الشمس على رأس هذه الأزهار بلونه الأصفر المشرق وانسجامه وسط اللون الأخضر للنباتات بشكل رائع ومبهج، بمجرد تفتح هذه الأزهار ستشعر بالربيع وجماله.
من المهم أخذ عامل التجديد دائما على محمل الجد، فكل الحدائق على الأرض لها شكل جميل وأنيق ولكن إذا لم تسمح المساحة بذلك فهناك حاجة للتجديد في الأفكار، مثلا هنا جعل المصمم الحديقة داخل جدار صغير فارغ من الداخل واستغل المساحة بشكل مثالي.
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مرة أخرى الحديقة تدور حول المنزل، واستخدام الطوب في بناء وحدات خاصة للنباتات منفصلة عن بعضها فكرة كلاسيكية وأنيقة من أجل الشكل الجمالي، كما أن هناك بعض النباتات تختلف في طريقة رعايتها فيجب فصلها بهذه الطريقة.
هل فكرتم في إضافة النخيل لحديقتكم الداخلية؟!
المعروف عن الأشجار الكبيرة والنخيل أنه يحيط الحديقة من الخارج، ولكن وجود نخلة في منتصف الحديقة هو شيء جديد وأعطاه شكلا كلاسيكيا فالنخل واحد من العناصر الكلاسيكية المعروفة عند تصميم الحدائق.
هذا التصميم اعتمد على فصل كل مجموعة نباتات في اصيص ووضعها على قاعدة من الحجر لتشكل هرما بهذا الشكل، وكما هو معروف فاستخدام الحجر ليس جديدا على تصميمات الحدائق بل هي فكرة كلاسيكية مستخدمة في جميع أنماط التصميم كل حسب طريقته.
مثال آخر لحديقة كلاسيكية مصممة بشكل رأسي لعدم وجود مساحة كافية، مع التجديد في أثاثا الحديقة واستخدام عناصر حديثة في التصميم متمثلة في الأريكة والجدار الخشبي الموجود حول النباتات.
وكأنك تحمل سلة من الورود الرقيقة في هذا التصميم، الخوص يعطي أناقة وجمال لكل النباتات وخصوصا إذا كنت تزرع فراولة بلون أحمر مبهج.
التصميم يتحدث عن نفسه!
لم يكتفي المصمم هنا بالحديقة الخارجية ولكنه صنع لوحة رائعة من الأزهار الملونة الجميلة بمدخل المنزل، تصميم ريفي أنيق باستخدام أزهار وألوان مبهجة.
هناك بعض العناصر التي يمكن إضافتها لحديقتك لتعطي لمسة مختلفة مع الأزهار والنباتات، خشب الأشجار الطبيعي يمثل هنا لوحة فنية على أرض الحديقة يمكنك استخدامها في مدخل المنزل لتعطي جاذبية لمنزلك.