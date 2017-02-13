كيف تختار اللون المناسب لجدران منزلك؟

ألوان جدران المنزل هي ما تحدد شكل التصميم النهائي، وتختلف أذواق الناس في هذا فهناك من يحب الألوان الهادئة وهناك من يفضل الألوان الحيادية، وهناك نوع آخر جريء يميل إلى باليتة الألوان الجريئة والشبابية والتي تحتاج إلى مغامرة كبيرة.
تقدم لكم هوميفاي دليل لاختيار لون جدار الغرفة المناسب ليظهر بشكل رائع في النهاية..
إذا كنت غير متأكد عند اختيارك للون الجدار فعليك بتجربته أولا على جزء صغير حتى تتأكد من مناسبته للغرفة وتتأكد من رغبتك فيه بشكل كامل وخصوصا مع الألوان الصادمة التي يصعب تخيلها قبل رؤيتها بشكل حقيقي وسط الديكور بالكامل.
ولكي تحدد اللون المناسب لك من البداية عليك برؤية كثير من التصميمات والاعمال الفنية واختيار لون يناسبك منها وتفضل أن يوجد في غرفتك، فهنا مثال واضح على ذلك، فبالرغم من أن اللون الأصفر ليس بلون مفضل عند الغالبية ويعتبر من الألوان الجريئة إلا أن مكانه في هذا المطبخ كان مثالي وسط الأبيض والأسود، هذه الاختيارات الجريئة والمغامرة تحتاج منك تجربة صغيرة في البداية للتأكد من شعورك تجاهها!
السبب وراء وجود مصباح صغير في محل الدهانات عند البائع يسلطه على اللون وأنت تختاره لكي تتأكد من الدرجة الصحيحة يكمن في اهمية الضوء في إظهار اللون بالشكل السليم، فالإضاءة الموجودة بالغرفة من شأنها أن تغير تماما من درجة اللون الأصلية بشكل أفضل أو أسوأ حسب طريقة توظيفها وتوزيعها.
علينا أن نأخذ دائما بعين الاعتبار أن تكون الإضاءة موزعة جيدا بالغرفة لتغطي جميع أركانها، فإذا كانت إضاءة المصباح الموجود بالمنتصف لا تستطيع إنارة الغرفة بالكامل عليك توزيع مجموعة من المصابيح الصغيرة في أرجاء الغرفة تبعا لشكل الديكور الخاص بك، فيمكن اختيار وحدات صغيرة بالسقف، أو مصابيح جانبية مع الأثاث، أو حتى إضاءة غير مباشرة من خلف الجدران أو من داخل السقف كما نرى في هذا التصميم.
نقطة أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار وهي:
تأثير الظل!، فالظل الذي تخلقه الإضاءة على قطع الأثاث المختلفة إذا تم توظيفه بشكل صحيح يظهر الناتج النهائي للمكان بشكل رائع كما نرى تأثير الظل هنا على الستائر لتظهر في النهاية بدرجتين مختلفتين في اللون.
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عند اختيار اللون يجب النظر إلى الحالة المزاجية للغرفة وشعورك عند الجلوس فيها، فمثلا في غرفة النوم هل تريد الشعور بالراحة والهدوء أو الدراما أو الحميمية والرومانسية تأكد من حقيقة مشاعرك في البداية وعليه اختر اللون المناسب لك، فالألوان الباردة والمحايدة عادة ما تخلق شعور أكثر هدوءا في حين أن الألوان القوية هي تكون درامية بعض الشيء، وغرفة النوم الموجودة بالصورة مثال رائع على الألوان الدافئة والرومانسية.
أما في غرفة السفرة فهل تريد أن تكون قوية ونشيطة أم تكون رسمية وهادئة؟ إذا كنت ترغب في الدفء والحيميمة مع العائلة عند تناول الطعام فعليك باختيار الألوان المشرقة التي تخلق جو اجتماعي، أما في حالة إن كنت تريدها رسمية فالأخضر والأزرق من أنسب الألوان لذلك.
أما عند اختيار لون غرفة الأطفال فلا تميل بشكل دائم إلى الألوان المهيجة كالأحمر وغيرها، فهذه الألوان وجودها بكثرة يؤثر على سلوك الطفل بشكل عام، يمكن إضافة بعضا منها في قطع الأثاث أو جزء من لون الحائط وليس الغرفة بأكملها.
عجلةالألوان
عند اختيار أكثر من لون في الغرفة الواحدة عليك بالاستعانة بعجلة الألوان لكي تتأكد من ملائمة الألوان لبعضها ولا يحدث نشاز في تصميمك النهائي، فلون الجدران هو ما يحدد شكل التصميم، كما أنك ستفاجأ من مجموعة الألوان التي لم يخطر على بالك ملائمتها لبعضها البعض.
هنا مثال رائع في هذا التصميم على ذلك، التركواز والفوشيا والأبيض والرمادي في الستائر، والخشب في بعض الأثاث، تركيبة رائعة من الألوان في غرفة واحدة.
هناك من يفضل الألوان الواحدة والحيادية، ولا يريد تجربة شيء جديد ولكن وجود لون واحد على الجدران هو شيء ممل في التصميم، فما رأيك أن تمسك العصا من المنتصف؟!
استخدم لون واحد كما تحب ولكن أضف له لمسة جريئة كتلك اللوحة الموجودة على الجدار الأبيض والزهرية بالنبات الأخضر فهذا ما أنعش التصميم بالكامل، تخيل معي إن لم تكن هذه اللوحة موجودة بالتأكيد سيصبح التصميم ممل ولن تشعر بتلك البهجة الموجودة الآن!
الألوان رائعة، وتصبح أجمل عند إضافة لمسة من الرسومات أو ورق الحائط أو الاستيكر على جزء منها ولكن بحرص شديد حتى لا يفقد التصميم جماله وموضوعه الأصلي، ومن أفضل الغرف التي يمكنك فيها الإبداع في هذه النقطة هي غرفة الأطفال فهناك لا حدود للإبداع!