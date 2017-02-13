كيف تختار اللون المناسب لجدران منزلك؟

إذا كنت غير متأكد عند اختيارك للون الجدار فعليك بتجربته أولا على جزء صغير حتى تتأكد من مناسبته للغرفة وتتأكد من رغبتك فيه بشكل كامل وخصوصا مع الألوان الصادمة التي يصعب تخيلها قبل رؤيتها بشكل حقيقي وسط الديكور بالكامل.

ولكي تحدد اللون المناسب لك من البداية عليك برؤية كثير من التصميمات والاعمال الفنية واختيار لون يناسبك منها وتفضل أن يوجد في غرفتك، فهنا مثال واضح على ذلك، فبالرغم من أن اللون الأصفر ليس بلون مفضل عند الغالبية ويعتبر من الألوان الجريئة إلا أن مكانه في هذا المطبخ كان مثالي وسط الأبيض والأسود، هذه الاختيارات الجريئة والمغامرة تحتاج منك تجربة صغيرة في البداية للتأكد من شعورك تجاهها!