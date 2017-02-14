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فن استغلال المساحات الصغيرة.. 12 فكرة سهلة التنفيذ

Eman Rifaat Eman Rifaat
Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects مطبخ
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بسبب ارتفاع أسعار المنازل بشكل عام يلجأ كثيرون إلى تقليل المساحة قدر المستطاع، وخصوصا الشباب في بداية حياتهم يلجأون إلى الشقق الصغيرة ودور الخبراء هو توفير ما يحتاجه الفرد داخل الشقة مهما كانت مساحتها، لذا ظهرت كثير من الأفكار العملية لاستغلال المساحات الصغيرة بشكل جيد وبأقل الأدوات الممكنة لتحقيق أكبر مكاسب ووظائف يمكن الحصول عليها. 

نعرض لكم في هذا الكتاب مجموعة من الأفكار الذكية وسهلة التنفيذ لاستغلال المساحة الصغيرة الموجودة بمنزلك.. 

1- المرآة والإضاءة الطبيعية

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

شقة صغيرة في لندن ولكنها صممت بأفضل الطرق التي أظهرتها بشكل رائع في النهاية، المرآة والألوان الزاهية أعطوا بعدا بصريا واتساعا بمجرد رؤية الغرفة رغم صغر مساحتها، وما أظهرها بهذا الاتساع والإشراق هو وجود نافذة تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية التي تملأ المكان وتظهر الألوان الزاهية وانعكاسها في المرآة بهذا الشكل.

2- منضدة متحركة

COMFORT COUNTRY, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio مطبخ
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

وجود منضدة ثابتة في غرفة المعيشة هو أمر مزعج عندما تكون مساحة الغرفة صغيرة لذا يسعى البعض للتخلص منها على الرغم من اهميتها في وضع الأشياء المختلفة، يقدم لكم الخبراء هذه الفكرة الرائعة للتغلب على المساحات الضيقة في الغرفة، منضدة متحركة بعجلات وبالطبع مع وجود فرامل لتثبيتها إذا وضع عليها أغراض يسهل سقوطها، يمكنك استخدامها وقت الحاجة وتحريكها في مكان آخر بعد الانتهاء منها بسهولة! 

3- ثلاث غرف * غرفة واحدة

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects مطبخ
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

المساحات المفتوحة أصبحت صيحة في عالم التصميم الآن، وكان الهدف الأساسي منها هو التغلب على المساحات الصغيرة بعدم فصل الغرف واستغلال كل سنتيمتر من المساحة الموجودة. 

هذه الغرفة صغيرة جدا وبالرغم من ذلك نجد غرفة معيشة ومطبخ وغرفة سفرة في هذه المساحة الصغيرة، وكما نلاحظ المطبخ هو عبارة عن نصف الحائط والنصف الآخر موضوع به أريكة مدمجة مع قطعة المطبخ في تصميم ذكي للغاية! 

كما أن استخدام اللون الأبيض أيضا وهو لون زاهي أعطى احساسا بالاتساع وإيهامك بعكس الحقيقة. 

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4- كنبة أم سرير؟!

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai Study/officeStorage
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

بمجموعة حركات بسيطة في دقيقة واحدة يمكن أن تحول غرفة المعيشة إلى غرفة نوم في لمح البصر! 

هذه الفكرة ممتازة للمساحات الصغيرة التي لا تسمح بوجود غرفة نوم منفصلة أو سرير منفصل، يمكن استخدام الأثاث متعدد الاستخدامات، بفتح الكنبة وضمها على الدولاب الموجود خلفها تحولت إلى سرير مريح، وعندما يأتي صيوف إلى منزلك يمكن إخفاءها بسهولة والعودة إلى غرفة المعيشة بالتصميم العصري الموجود على يسار الصورة. 

5- خزنة داخل برميل

Barrel 12, StudioDodici Architettura, Design, Interior StudioDodici Architettura, Design, Interior Balconies, verandas & terracesFurniture
StudioDodici Architettura, Design, Interior

StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

هل سمعت عن إعادة الاستخدام Recycling؟ 

هنا يبرز هذا النمط بشدة، فقد استخدم برميل قديم بعد تجديده وصنع أرفف داخلية به ووضع عجلات بأسفله لسهولة الحركة في عمل خزانة من أجل تخزين أغراض الحمام من المناشف والمناديل وغيرها من الأدوات. 

لا تتوقف هذه الحيلة على الحمام فقط فيمكن استخدام نفس الحيلة لعمل مكتبة مفتوحة أو مكان لوضع الاكسوارات أو حتى دولاب صغير للملابس او تخزين الأحذية، كلها أفكار رائعة يمكن استخدامها بشكل سهل وبسيط وموارد قديمة بعد تجديدها. 

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6- غسالة داخل الجدار

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE حمام
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

من المشكلات الشائعة عند قاطني الشقق الصغيرة عدم قدرتهم على توفير مساحة مخصصة لغرفة الغسيل، وهنا يأتي دور الخبراء في إيجاد حلول بديلة وذكية لتوفير مكان للغسالة حتى وإن كان هذا المكان داخل الجدار!! 

نرى هنا في هذا الحمام الصغير الغسالة موضوعة داخل الجدار ومخفية عن الأنظار بلونها الأبيض مثل لون الجدار، فكرة ذكية ورائعة وجديدة بالنسبة لي! 

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7- منضدة ومكتب وخزانة

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers Study/officeDesks
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

عندما تكون المساحة صغيرة فلا يوجد مجال لتخصيص غرفة مكتب كاملة أو وضع مكتب فخم من الخشب، هذه الرفاهية ليست متاحة بكل تأكيد! 

عندها يبرز نجم الحلول الذكية والعملية مثل الموجود بهذا التصميم الذي دمج مجموعة من قطع الأثاث في قطعة واحدة، هي في الأصل منضدة ويمكن غلقها لتصبح بشكل رأسي على الحائط لتوفير مساحة، كما أنه يوجد بداخلها مساحة لتخزين الأوراق كما نرى، وأخيرا بعد فتحها يمكن استخدامها كمكتب للدراسة أو العمل، هل هناك فكرة أذكى وأكثر عملية من ذلك؟! 

8- حديقة على الحائط

Design végétal, Adventive Adventive Interior landscaping
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

بالتأكيد لا يوجد مكان لحديقة في منزلك الصغير فما رايك بجعل الحديقة على أحد الجدران بطريقة ذكية وديكور رائع كما نرى في هذا التصميم البديع؟!  

9- غرفة كاملة على جدار واحد

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

الأثاث العصري متعدد الاستخدامات صيحة جديدة من أجل المساحات الصغيرة، هنا نجد غرفة نوم كاملة على جدار واحد، دولاب وسرير ومكتبة جميعها مدمجة باستخدام نفس قطعة الأثاث بشكل جميل ومتناسب مع مساحة الغرفة. 

10- استغلال المساحة الرأسية

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

جميعنا يلجأ لتوزيع الأثاث وقطع الديكور بشكل أفقي متجاهلين المساحة الرأسية الموجودة والمتاحة دائما، هنا استغل المصمم تلك المساحة بشكل ذكي لتصميم أرفف من أجل مكتبة صغيرة ملحقة بغرفة النوم، واتخذت الأرفف نفس زاوية الجدار والسقف فنتج تصميم متناسق ورائع. 

11- تحت السلم

Studio Apartments, Urban Shaastra Urban Shaastra الممر والمدخل
Urban Shaastra

Urban Shaastra
Urban Shaastra
Urban Shaastra

دائما ما تكون المساحة الموجودة تحت السلم مهملة، هذا التصميم الذكي استخدم تلك المساحة في تصميم خزن من أجل الفرش والأدوات الأخرى، وهناك بعض التصميمات التي تستخدم تلك المساحة في تصميم غرفة ملابس كاملة!

12- حتى الأبواب لم يتركها!

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

خبراء الأثاث أبدعوا في استخدام كل مساحة ممكنة لكي تلائم قطع الأثاث المنازل الصغيرة، هنا نجد خزانة المطبخ مستغلة بأفضل شكل فحتى الأبواب تم تقسيمها إلى أرفف داخلية لوضع برطمانات وأغراض الطهي المختلفة، كما نلاحظ أن الميكروويف وضع أيضا بداخلها!

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