فن استغلال المساحات الصغيرة.. 12 فكرة سهلة التنفيذ

بسبب ارتفاع أسعار المنازل بشكل عام يلجأ كثيرون إلى تقليل المساحة قدر المستطاع، وخصوصا الشباب في بداية حياتهم يلجأون إلى الشقق الصغيرة ودور الخبراء هو توفير ما يحتاجه الفرد داخل الشقة مهما كانت مساحتها، لذا ظهرت كثير من الأفكار العملية لاستغلال المساحات الصغيرة بشكل جيد وبأقل الأدوات الممكنة لتحقيق أكبر مكاسب ووظائف يمكن الحصول عليها.
نعرض لكم في هذا الكتاب مجموعة من الأفكار الذكية وسهلة التنفيذ لاستغلال المساحة الصغيرة الموجودة بمنزلك..
شقة صغيرة في لندن ولكنها صممت بأفضل الطرق التي أظهرتها بشكل رائع في النهاية، المرآة والألوان الزاهية أعطوا بعدا بصريا واتساعا بمجرد رؤية الغرفة رغم صغر مساحتها، وما أظهرها بهذا الاتساع والإشراق هو وجود نافذة تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية التي تملأ المكان وتظهر الألوان الزاهية وانعكاسها في المرآة بهذا الشكل.
وجود منضدة ثابتة في غرفة المعيشة هو أمر مزعج عندما تكون مساحة الغرفة صغيرة لذا يسعى البعض للتخلص منها على الرغم من اهميتها في وضع الأشياء المختلفة، يقدم لكم الخبراء هذه الفكرة الرائعة للتغلب على المساحات الضيقة في الغرفة، منضدة متحركة بعجلات وبالطبع مع وجود فرامل لتثبيتها إذا وضع عليها أغراض يسهل سقوطها، يمكنك استخدامها وقت الحاجة وتحريكها في مكان آخر بعد الانتهاء منها بسهولة!
المساحات المفتوحة أصبحت صيحة في عالم التصميم الآن، وكان الهدف الأساسي منها هو التغلب على المساحات الصغيرة بعدم فصل الغرف واستغلال كل سنتيمتر من المساحة الموجودة.
هذه الغرفة صغيرة جدا وبالرغم من ذلك نجد غرفة معيشة ومطبخ وغرفة سفرة في هذه المساحة الصغيرة، وكما نلاحظ المطبخ هو عبارة عن نصف الحائط والنصف الآخر موضوع به أريكة مدمجة مع قطعة المطبخ في تصميم ذكي للغاية!
كما أن استخدام اللون الأبيض أيضا وهو لون زاهي أعطى احساسا بالاتساع وإيهامك بعكس الحقيقة.
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بمجموعة حركات بسيطة في دقيقة واحدة يمكن أن تحول غرفة المعيشة إلى غرفة نوم في لمح البصر!
هذه الفكرة ممتازة للمساحات الصغيرة التي لا تسمح بوجود غرفة نوم منفصلة أو سرير منفصل، يمكن استخدام الأثاث متعدد الاستخدامات، بفتح الكنبة وضمها على الدولاب الموجود خلفها تحولت إلى سرير مريح، وعندما يأتي صيوف إلى منزلك يمكن إخفاءها بسهولة والعودة إلى غرفة المعيشة بالتصميم العصري الموجود على يسار الصورة.
هل سمعت عن إعادة الاستخدام Recycling؟
هنا يبرز هذا النمط بشدة، فقد استخدم برميل قديم بعد تجديده وصنع أرفف داخلية به ووضع عجلات بأسفله لسهولة الحركة في عمل خزانة من أجل تخزين أغراض الحمام من المناشف والمناديل وغيرها من الأدوات.
لا تتوقف هذه الحيلة على الحمام فقط فيمكن استخدام نفس الحيلة لعمل مكتبة مفتوحة أو مكان لوضع الاكسوارات أو حتى دولاب صغير للملابس او تخزين الأحذية، كلها أفكار رائعة يمكن استخدامها بشكل سهل وبسيط وموارد قديمة بعد تجديدها.
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من المشكلات الشائعة عند قاطني الشقق الصغيرة عدم قدرتهم على توفير مساحة مخصصة لغرفة الغسيل، وهنا يأتي دور الخبراء في إيجاد حلول بديلة وذكية لتوفير مكان للغسالة حتى وإن كان هذا المكان داخل الجدار!!
نرى هنا في هذا الحمام الصغير الغسالة موضوعة داخل الجدار ومخفية عن الأنظار بلونها الأبيض مثل لون الجدار، فكرة ذكية ورائعة وجديدة بالنسبة لي!
عندما تكون المساحة صغيرة فلا يوجد مجال لتخصيص غرفة مكتب كاملة أو وضع مكتب فخم من الخشب، هذه الرفاهية ليست متاحة بكل تأكيد!
عندها يبرز نجم الحلول الذكية والعملية مثل الموجود بهذا التصميم الذي دمج مجموعة من قطع الأثاث في قطعة واحدة، هي في الأصل منضدة ويمكن غلقها لتصبح بشكل رأسي على الحائط لتوفير مساحة، كما أنه يوجد بداخلها مساحة لتخزين الأوراق كما نرى، وأخيرا بعد فتحها يمكن استخدامها كمكتب للدراسة أو العمل، هل هناك فكرة أذكى وأكثر عملية من ذلك؟!
بالتأكيد لا يوجد مكان لحديقة في منزلك الصغير فما رايك بجعل الحديقة على أحد الجدران بطريقة ذكية وديكور رائع كما نرى في هذا التصميم البديع؟!
الأثاث العصري متعدد الاستخدامات صيحة جديدة من أجل المساحات الصغيرة، هنا نجد غرفة نوم كاملة على جدار واحد، دولاب وسرير ومكتبة جميعها مدمجة باستخدام نفس قطعة الأثاث بشكل جميل ومتناسب مع مساحة الغرفة.
جميعنا يلجأ لتوزيع الأثاث وقطع الديكور بشكل أفقي متجاهلين المساحة الرأسية الموجودة والمتاحة دائما، هنا استغل المصمم تلك المساحة بشكل ذكي لتصميم أرفف من أجل مكتبة صغيرة ملحقة بغرفة النوم، واتخذت الأرفف نفس زاوية الجدار والسقف فنتج تصميم متناسق ورائع.
دائما ما تكون المساحة الموجودة تحت السلم مهملة، هذا التصميم الذكي استخدم تلك المساحة في تصميم خزن من أجل الفرش والأدوات الأخرى، وهناك بعض التصميمات التي تستخدم تلك المساحة في تصميم غرفة ملابس كاملة!
خبراء الأثاث أبدعوا في استخدام كل مساحة ممكنة لكي تلائم قطع الأثاث المنازل الصغيرة، هنا نجد خزانة المطبخ مستغلة بأفضل شكل فحتى الأبواب تم تقسيمها إلى أرفف داخلية لوضع برطمانات وأغراض الطهي المختلفة، كما نلاحظ أن الميكروويف وضع أيضا بداخلها!
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