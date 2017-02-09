10 حيل لغسل الملابس تتمنى لو تعرفها من قبل!

حتى تتجنب تسرب الألوان من الملابس إلى بعضها البعض أثناء غسلهم مرة واحدة، يجب عليك أولًا أن تحرص على تصنيفهم وتقسيمهم إلى فئات مختلفة بمعنى أن تضع الألوان البيضاء أولًا في سلة ملابس واحدة، ثم تضع الملابس فاتحة اللون معًا في سلة ثانية، وأخيرًا أن تضع الملابس داكنة اللون معًا في سلة ثالثة والتي على رأسها الأسود بالتأكيد والمعروف بأنه عادة ما يبهت. عملية تصنيف الملابس وفصلها تسهل عليك الغسيل وتجنبك فكرة خسارة أيٍ من ملابسك أنت أو أسرتك نتيجة تعرض أحدها للبهتان.