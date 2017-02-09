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10 حيل لغسل الملابس تتمنى لو تعرفها من قبل!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
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جولة سريعة مختلفة في طبيعتها وبعيدة نسبيًا عن عالم الديكور إلا أنها ستفيدك إلى حد كبير بما توفره لك من معلومات عن كيفية غسل الملابس حيث أنها تعرض لك 10 حيل ذكية وعملية تتمنى من روعتها لو تعرفها منذ زمن بعيد! لنكتشفها معًا الآن في هذا المقال.

1- تصنيف الملابس قبل غسلها يضمن لك سلامتها

Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة الملابس
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

حتى تتجنب تسرب الألوان من الملابس إلى بعضها البعض أثناء غسلهم مرة واحدة، يجب عليك أولًا أن تحرص على تصنيفهم وتقسيمهم إلى فئات مختلفة بمعنى أن تضع الألوان البيضاء أولًا في سلة ملابس واحدة، ثم تضع الملابس فاتحة اللون معًا في سلة ثانية، وأخيرًا أن تضع الملابس داكنة اللون معًا في سلة ثالثة والتي على رأسها الأسود بالتأكيد والمعروف بأنه عادة ما يبهت. عملية تصنيف الملابس وفصلها تسهل عليك الغسيل وتجنبك فكرة خسارة أيٍ من ملابسك أنت أو أسرتك نتيجة تعرض أحدها للبهتان. 

2- كيف تتصرف في حال تعَرُض إحدى الملابس لتسرب الألوان؟

"Light, wood, simplicity", mlynchyk interiors mlynchyk interiors غرفة الملابس
mlynchyk interiors

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

في حال إن تعرضت إحدى قطع الملابس لتسرب لون من أخرى عليها في أسوء الأحوال عليك التصرف بحكمة وخذ تلك القطعة بعيدًا عن بقية الغسيل ثم ضع عليها بعض المواد المنظفة وهي مازالت مبللة وافركها جيدًا بيدك وبالتالي ستضمن إصلاح الأمر سريعًا وستلاحظ زوال بقع الألوان أما إن تركتها تجف ربما ستكون بذلك قد تسببت في تلفها نهائيًا!

3- لا تدع أعمالك المنزلية تنسيك إخراج الملابس من الغسالة!

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

عند استخدامك لغسالة الملابس وتركك لها منشغلًا في العديد من الأعمال الأخرى المنزلية اليومية، قم بكتابة عبارة تذكيرية لك والصقها عليها أو على أي مكان  بـ الحمام على مقربة منها تكون مرئية بوضوح لتذكرك بأخذ الملابس منها خارجًا حتى لا تنساها بالداخل مبللة وينتج عنها رائحة غير كريهة تتطلب إعادة غسلها من جديد.

4- لا تستهين بعملية فحص الملابس قبل الغسيل

Queen Anne Addition & Renovation - Westport, CT, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design مطبخ
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

قبل أن تقوم بعملية الغسيل يجب عليك أن تتفحص الملابس جيدًا وتفرزها لتتأكد ما إن كان بإحداها فتئ أو عيب يحتاج لإعادة خياطة لأنه من الضروري إصلاحه قبل الغسيل حتى لا يتلف تمامًا! 

5- اتبع الإرشادات المكتوبة على تكيت الملابس

Tricks laundry basket homify BathroomStorage الخشب البلاستيك المركب Blue laundry basket,blue,woven,stylish,bathroom
homify

Tricks laundry basket

homify
homify
homify

لا تستهين بالإرشادات المكتوبة على الملابس والتي تنبهك لطريقة الغسيل الصحيحة وبمجرد الانتهاء من ذلك قم بجمع كل مجموعة من الملابس التي ستحتاج للغسل بمياه باردة معًا في سلة واحدة وكذلك نظيرتها التي تحتاج للغسل في مياه ساخنة معًا في سلة أخرى كالموضوعة هنا بـ أرضية الحمام.

6- اغسل الملابس ذات البُقع الجسيمة كلًا منها على حِدة

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

احرص على فرز الملابس جيدًا وإن وجدت بينها ما هو به بقع جسيمة ضعها في كوم بعيد حتى توليها مزيدًا من الاهتمام قبل عملية الغسيل ويفضل نقعها لليلة كاملة وذلك بالتأكيد بعد الانتهاء من وضع بقية الملابس المقرر غسلها في الغسالة حتى تتعامل مع الأولى والحمام هادئ ومنظم بعض الشئ!

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7- التزم بحمولة الغسالة لتحافظ على عُمرها الافتراضي

Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO BathroomStorage
RAB ARREDO BAGNO

RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO

لا تضع الكثير من الملابس المتسخة في الغسالة واحرص على الالتزام بحمولتها حتى تحافظ على عمرها الافتراضي ولا تتسبب في تلفها سريعًا!

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8- التصرف الأمثل مع الملابس المُصابة بالمناديل المفتتة

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

عند إخراجك للملابس من الغسالة وإذ تفاجئت بأن إحداها يظهر عليه الكثير من قطع المناديل المُفتتة لا تتذمر! فقط تصرف بتمهل وانتزع ما تستطيع منها بيدك ثم اجلب قطعة من السفنج واستخدمها وهي جافة تمامًا بحيث تمررها على قطعة الملابس المذكورة مرارًا وتكرارًا وستدهشك النتيجة!

9- تأكد أن الجيوب جميعها خالية من أي شئ

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura مطبخ
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

قبل عملية الغسيل يجب عليك أن تتأكد من أن الجيوب جميعها خالية حتى لا تتعرض للمشكلة الموضحة في رقم (8) وفي الوقت ذاته حتى لا تفقد غرض هام كنت تغفل تركه في إحدى جيوبك!

10- لن تحتاج لكي الغسيل إن قمت بنفضه بقوة!

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

قبل نشر الغسيل أي بعد إخراجه مباشرة من الغسالة احرص على نفضه بقوة لتتخلص من التجاعيد وبالتالي لن تحتاج لكيه من الأساس!

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