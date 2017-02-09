10 حيل لغسل الملابس تتمنى لو تعرفها من قبل!

جولة سريعة مختلفة في طبيعتها وبعيدة نسبيًا عن عالم الديكور إلا أنها ستفيدك إلى حد كبير بما توفره لك من معلومات عن كيفية غسل الملابس حيث أنها تعرض لك 10 حيل ذكية وعملية تتمنى من روعتها لو تعرفها منذ زمن بعيد! لنكتشفها معًا الآن في هذا المقال.
حتى تتجنب تسرب الألوان من الملابس إلى بعضها البعض أثناء غسلهم مرة واحدة، يجب عليك أولًا أن تحرص على تصنيفهم وتقسيمهم إلى فئات مختلفة بمعنى أن تضع الألوان البيضاء أولًا في سلة ملابس واحدة، ثم تضع الملابس فاتحة اللون معًا في سلة ثانية، وأخيرًا أن تضع الملابس داكنة اللون معًا في سلة ثالثة والتي على رأسها الأسود بالتأكيد والمعروف بأنه عادة ما يبهت. عملية تصنيف الملابس وفصلها تسهل عليك الغسيل وتجنبك فكرة خسارة أيٍ من ملابسك أنت أو أسرتك نتيجة تعرض أحدها للبهتان.
في حال إن تعرضت إحدى قطع الملابس لتسرب لون من أخرى عليها في أسوء الأحوال عليك التصرف بحكمة وخذ تلك القطعة بعيدًا عن بقية الغسيل ثم ضع عليها بعض المواد المنظفة وهي مازالت مبللة وافركها جيدًا بيدك وبالتالي ستضمن إصلاح الأمر سريعًا وستلاحظ زوال بقع الألوان أما إن تركتها تجف ربما ستكون بذلك قد تسببت في تلفها نهائيًا!
عند استخدامك لغسالة الملابس وتركك لها منشغلًا في العديد من الأعمال الأخرى المنزلية اليومية، قم بكتابة عبارة تذكيرية لك والصقها عليها أو على أي مكان بـ الحمام على مقربة منها تكون مرئية بوضوح لتذكرك بأخذ الملابس منها خارجًا حتى لا تنساها بالداخل مبللة وينتج عنها رائحة غير كريهة تتطلب إعادة غسلها من جديد.
قبل أن تقوم بعملية الغسيل يجب عليك أن تتفحص الملابس جيدًا وتفرزها لتتأكد ما إن كان بإحداها فتئ أو عيب يحتاج لإعادة خياطة لأنه من الضروري إصلاحه قبل الغسيل حتى لا يتلف تمامًا!
تكيتالملابس
لا تستهين بالإرشادات المكتوبة على الملابس والتي تنبهك لطريقة الغسيل الصحيحة وبمجرد الانتهاء من ذلك قم بجمع كل مجموعة من الملابس التي ستحتاج للغسل بمياه باردة معًا في سلة واحدة وكذلك نظيرتها التي تحتاج للغسل في مياه ساخنة معًا في سلة أخرى كالموضوعة هنا بـ أرضية الحمام.
احرص على فرز الملابس جيدًا وإن وجدت بينها ما هو به بقع جسيمة ضعها في كوم بعيد حتى توليها مزيدًا من الاهتمام قبل عملية الغسيل ويفضل نقعها لليلة كاملة وذلك بالتأكيد بعد الانتهاء من وضع بقية الملابس المقرر غسلها في الغسالة حتى تتعامل مع الأولى والحمام هادئ ومنظم بعض الشئ!
لا تضع الكثير من الملابس المتسخة في الغسالة واحرص على الالتزام بحمولتها حتى تحافظ على عمرها الافتراضي ولا تتسبب في تلفها سريعًا!
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عند إخراجك للملابس من الغسالة وإذ تفاجئت بأن إحداها يظهر عليه الكثير من قطع المناديل المُفتتة لا تتذمر! فقط تصرف بتمهل وانتزع ما تستطيع منها بيدك ثم اجلب قطعة من السفنج واستخدمها وهي جافة تمامًا بحيث تمررها على قطعة الملابس المذكورة مرارًا وتكرارًا وستدهشك النتيجة!
قبل عملية الغسيل يجب عليك أن تتأكد من أن الجيوب جميعها خالية حتى لا تتعرض للمشكلة الموضحة في رقم (8) وفي الوقت ذاته حتى لا تفقد غرض هام كنت تغفل تركه في إحدى جيوبك!
قبل نشر الغسيل أي بعد إخراجه مباشرة من الغسالة احرص على نفضه بقوة لتتخلص من التجاعيد وبالتالي لن تحتاج لكيه من الأساس!