تحول هذه الشقة المجهولة سيدهشك!

تحدثنا من قبل عن فن تجهيز المنازل المعروضه للبيع Home staging وعن إنتشاره حول العالم وفاعليتة عند عرض العقارات للبيع أو الإيجار، حيث أنه ببعض اللمسات البسيطة، يمكن للعميل أن يدرك إمكانيات العقار ويعطي فرص نجاح تسويقيه هائله.
معنا اليوم مثال حي عن تحول هائل لشقة من الكآبة والظلام إلى أخرى معاصرة ومواكبة لأحدث الصيحات، فتعالوا معنا نتجول في أرجائها ونستكشف التفاصيل سوياً.
قبل هذا التجديد كان المطبخ قديم ومجهز بأجهزة كهربائية قديمة وأثاث بالي، فالطاولة والكراسي يبدون بشكل قديم ومتهالك.
تم طلاء الحوائط ببعض الطلاء الأبيض لإعطاء البيئة لمسة مضيئة ومشرقة. تم التخلص من بعض الخزانات لكن استخدم أغلب الأثاث القديم مع طلاؤه كله باللون الأبيض، وبالنسبة للطاولة فقد تم تحريكها لتكون على الحائط لتعطي إتساع للمطبخ.
كانت غرفة السفرة مساحة منظمة ولكن ألوانها كانت داكنة فهي تتراوح بين الدرجات البني الداكن والبيج على الحوائط. فهي لم تكن تتناسب مع حجم ومساحة الغرفة، والذي جعلها تبدو بشكل مزدحم.
تم نقل غرفة السفرة لركن آخر من الغرفة لاستغلال أفضل للمساحة المتاحة، وأيضاً تم تغير الطاولة فقط واستبدالها بأخرى ذات طراز مودرن بيضاء اللون، بينما تركت الكراسي على لونها القديم ليعطي تباين رائع وخاصة مع لون الحائط الأزرق الجديد.
تعد هذه الغرفة صغيرة ولا تتحمل كل هذا الكم من الأثاث والذي يبدو مرتفع وثقيل فيجعل الغرفة مزدحمة وغير مريحة.
الآن لدينا مساحة ذات بعد أكبر، تبدو مريحة بأثاثها الجديد وألوانها المتناسقة. فالأريكة الجديدة تعطي اللمسة المودرن أما الكرسي فهو يتباين في طرازه التقليدي ولونه مع باقي العناصر بشكل أنيق.
هيكل ثقيل لهذين السريرين يجعلهما يبدوان بشكل قديم وغير مرحب.
تم استبدال السريرين اللذان انتميا لحقبة زمنية قديمة بسرير واحد بسيط والذي تم تزينه بواسطة الوسائد الكثيرة والمفروشات، كلها أخذت اللون الأبيض ماعدا لمسة بسيطة من اللون الأزرق والذي يتناسب مع لون الحائط. تم تكرار وحدة الكرسي الأصفر القديم في غرفة النوم أيضاً لوضع لمسة مثيرة لغرفة النوم.
للحصول على لمسة عتيقة ومتناسبة مع المنزل فتم وضع طاولة مكتب قديمة على الجانب المقابل للسرير مع بعض اللمسات المعاصرة لنتيجة مدهشة.
كان الحمام مزدحم وغير مستغل بشكل يظهر إمكانيته ولم يكن له أية شخصية أو عناصر تجميلية.
على الرغم من الحفاظ على أغلب العناصر المكونة للحمام وبعد التخلص من بعض العناصر وإضافة عناصر ديكورية أخرى مثل المرآة الكبيرة، صينية البانيو الخشبية والنبتة الصغيرة على الحوض، وطبعاً المفروشات من ستارة وسجادة صغيرة، نرى نتيجة مذهلة وتحول تام.