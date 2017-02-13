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تحول هذه الشقة المجهولة سيدهشك!

Marwa Hasan Marwa Hasan
Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مطبخ
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تحدثنا من قبل عن فن تجهيز المنازل المعروضه للبيع Home staging وعن إنتشاره حول العالم وفاعليتة عند عرض العقارات للبيع أو الإيجار، حيث أنه ببعض اللمسات البسيطة، يمكن للعميل أن يدرك إمكانيات العقار ويعطي فرص نجاح تسويقيه هائله.

معنا اليوم مثال حي عن تحول هائل لشقة من الكآبة والظلام إلى أخرى معاصرة ومواكبة لأحدث الصيحات، فتعالوا معنا نتجول في أرجائها ونستكشف التفاصيل سوياً.

​قبل: مطبخ قديم

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مطبخ
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

قبل هذا التجديد كان المطبخ قديم  ومجهز بأجهزة كهربائية قديمة وأثاث بالي، فالطاولة والكراسي يبدون بشكل قديم ومتهالك.

​بعد: إضاءة وإنتعاش

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مطبخ
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

تم طلاء الحوائط ببعض الطلاء الأبيض لإعطاء البيئة لمسة مضيئة ومشرقة. تم التخلص من بعض الخزانات لكن استخدم أغلب الأثاث القديم مع طلاؤه كله باللون الأبيض، وبالنسبة للطاولة فقد تم تحريكها لتكون على الحائط لتعطي إتساع للمطبخ.

​قبل: غرفة سفرة كئيبة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

كانت غرفة السفرة مساحة منظمة ولكن ألوانها كانت داكنة فهي تتراوح بين الدرجات البني الداكن والبيج على الحوائط. فهي لم تكن تتناسب مع حجم ومساحة الغرفة، والذي جعلها تبدو بشكل مزدحم.

​بعد: تخطيط جيد للألوان

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

تم نقل غرفة السفرة لركن آخر من الغرفة لاستغلال أفضل للمساحة المتاحة، وأيضاً تم تغير الطاولة فقط واستبدالها بأخرى ذات طراز مودرن بيضاء اللون، بينما تركت الكراسي على لونها القديم ليعطي تباين رائع وخاصة مع لون الحائط الأزرق الجديد.

​قبل: مساحات مهدرة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

تعد هذه الغرفة صغيرة ولا تتحمل كل هذا الكم من الأثاث والذي يبدو مرتفع وثقيل فيجعل الغرفة مزدحمة وغير مريحة. 

​بعد: إحترام المساحة واستغلالها بشكل أفضل

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

الآن لدينا مساحة ذات بعد أكبر، تبدو مريحة بأثاثها الجديد وألوانها المتناسقة. فالأريكة الجديدة تعطي اللمسة المودرن أما الكرسي فهو يتباين في طرازه التقليدي ولونه مع باقي العناصر بشكل أنيق.

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​قبل: قديم جداً!

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

هيكل ثقيل لهذين السريرين يجعلهما يبدوان بشكل قديم وغير مرحب.

​بعد: بساطة ورقة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

تم استبدال السريرين اللذان انتميا لحقبة زمنية قديمة بسرير واحد بسيط والذي تم تزينه بواسطة الوسائد الكثيرة والمفروشات، كلها  أخذت اللون الأبيض ماعدا لمسة بسيطة من اللون الأزرق والذي يتناسب مع لون الحائط. تم تكرار وحدة الكرسي الأصفر القديم في غرفة النوم أيضاً لوضع لمسة مثيرة لغرفة النوم.

​مساحة المكتب

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مكتب عمل أو دراسة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

للحصول على لمسة عتيقة ومتناسبة مع المنزل فتم وضع طاولة مكتب قديمة على الجانب المقابل للسرير مع بعض اللمسات المعاصرة لنتيجة مدهشة.

​قبل: الحمام

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista حمام
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

كان الحمام مزدحم وغير مستغل بشكل يظهر إمكانيته ولم يكن له أية شخصية أو عناصر تجميلية.

​بعد: أناقة وإنتعاش

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista حمام
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

على الرغم من الحفاظ على أغلب العناصر المكونة للحمام وبعد التخلص من بعض العناصر وإضافة عناصر ديكورية أخرى مثل المرآة الكبيرة، صينية البانيو الخشبية والنبتة الصغيرة على الحوض، وطبعاً المفروشات من ستارة وسجادة صغيرة، نرى نتيجة مذهلة وتحول تام.

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