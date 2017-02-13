تحول هذه الشقة المجهولة سيدهشك!

تحدثنا من قبل عن فن تجهيز المنازل المعروضه للبيع Home staging وعن إنتشاره حول العالم وفاعليتة عند عرض العقارات للبيع أو الإيجار، حيث أنه ببعض اللمسات البسيطة، يمكن للعميل أن يدرك إمكانيات العقار ويعطي فرص نجاح تسويقيه هائله.

معنا اليوم مثال حي عن تحول هائل لشقة من الكآبة والظلام إلى أخرى معاصرة ومواكبة لأحدث الصيحات، فتعالوا معنا نتجول في أرجائها ونستكشف التفاصيل سوياً.