10 لمسات ديكورية سيحسد الجميع منزلك عليها!

اللون الأخضر هو موضة هذا العام الجديد لذا احرص على تحديث أي لمسة بمنزلك باستخدامه سواء بإكسسوارات خضراء تضعها في المدخل أو بورق حائط يكسي جزء ولو صغير من الجدران أو حتى بوحدة إضاءة تنشر ضوء أخضر! فحتى لو لم يكن هذا اللون أحد صيحات عام 2017 إلا أنه في حد ذاته بمثابة لمسة حيوية تزيد منزلك إشراقًا.