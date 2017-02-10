10 لمسات ديكورية سيحسد الجميع منزلك عليها!

10 لمسات ديكورية أخاذة وساحرة جميعها سهل التطبيق.. منها ما هو بسيط ومنها ما هو معقد بعض الشئ ولكن السمة الغالبة عليهم هي الابتكار! إن نفذت إحداها ستحظى بأجمل الإطلالات.. لنكتشف معًا تلك اللمسات في هذا المقال والتي سيحسد الجميع منزلك عليها.
الدَرَج هو تلك المساحة من المنزل التي غالبًا لا يلاحظها أحد! ولكن بهذه النصيحة المرفقة هنا ستتمكن بسهولة من أن تجعلها مساحة فارقة ومستغلة.. فقط اقتني أريكة صغيرة وضعها في تلك المساحة السفلية للدرج تمامًا وزينها بنخبة من الوسائد المزركشة والملونة بنفس ألوان أثاث وديكورات الغرفة ليعم التناسق والترابط عليها وستتغير تعليقات زائريك تمامًا بلا أدنى شك!
اللون الأخضر هو موضة هذا العام الجديد لذا احرص على تحديث أي لمسة بمنزلك باستخدامه سواء بإكسسوارات خضراء تضعها في المدخل أو بورق حائط يكسي جزء ولو صغير من الجدران أو حتى بوحدة إضاءة تنشر ضوء أخضر! فحتى لو لم يكن هذا اللون أحد صيحات عام 2017 إلا أنه في حد ذاته بمثابة لمسة حيوية تزيد منزلك إشراقًا.
لن يمكن لأي شرفة منزلية أن تتسم بالراحة إلا إن كانت تتحلى بالنظافة! لذا لا تترك أوراق الأشجار والنباتات المتساقطة تضر بإطلالتها وتجعلها متسخة بل احرص على تنظيفها بشكل دوري منتظم وزودها بأثاث مريح أيضًا لتهيئ جلسة جميلة يحب زائريك قضاء وقتهم فيها.
حاول بقدر المستطاع أن تحقق الاستفادة القصوى من كل زاوية أو ركن بمنزلك ومن هذا التصميم نتعلم الاستغلال الأمثل للمساحة السفلية للدرج والتي باتت مكتبة ثرية وقيمة مقسمة بشكل منظم لأرفف عديدة تضم أروع الكتب والمجلدات!
جميعنا يرغب في تمييز غرفة النوم عن غيرها من غرف المنزل ولكن في حقيقة الأمر يجهل أحيانًا الطريقة أو الوسيلة التي تميزها وتجعلها فريدة في إطلالتها.. مع هذا النموذج يمكننا أن نجد الإجابة، فاللجوء لورق الحائط بأشكاله العصرية وخياراته المتنوعة قد يفي بالغرض لتجعل غرفة نومك الرئيسية غير عادية!
تصميم حديقة صغيرة من الحجر الأبيض بأي زاوية من زوايا المنزل غير المستغلة باتت وسيلة مثالية للتعامل مع المساحات المنسية بمنازلنا أكثر من أي وقت مضى، فهي من ناحية غير مكلفة لا تتطلب إنفاق الكثير من الأموال، وفي الوقت ذاته لا تحتاج للعناية وهو ما يجعلها عملية وذكية.
اجعل من مدخل منزلك مساحة عملية وأنيقة ومريحة ولكن كيف تحقق ذلك؟ لن تحتاج سوى مقعد مريح وأنيق بإحدى زواياه بشرط ألا يعيق دخول الضيوف، ورف بسيط لتعليق المعاطف والحقائب وما غير ذلك، ومرآة جميلة تجلب له العمق، وأخيرًا نباتات متفرقة تنشر الحيوية بين أرجاءه!
غرفة الأطفال تعني الألوان والإبداع والابتكار معًا في سلة واحدة، لذا حتى لو لست مستعدًا لتأثيثها حاليًا احرص عند تصميمك الداخلي لها أن تجعل جدرانها وأرضيتها بألوان مبهجة ورسومات تناسب هذه الفئة العمرية.
لتحظى ببيئة أكثر دفئًا وأناقة صمم مدفئة مذهلة كالموضحة هنا بإحدى جدران غرفة المعيشة فهي قادرة على تزيين الفراغ مثلها مثل الإكسسوارات تمامًا.
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