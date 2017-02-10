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10 لمسات ديكورية سيحسد الجميع منزلك عليها!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
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10 لمسات ديكورية أخاذة وساحرة جميعها سهل التطبيق.. منها ما هو بسيط ومنها ما هو معقد بعض الشئ ولكن السمة الغالبة عليهم هي الابتكار! إن نفذت إحداها ستحظى بأجمل الإطلالات.. لنكتشف معًا تلك اللمسات في هذا المقال والتي سيحسد الجميع منزلك عليها.

1- تفاصيل عن الدَرَج

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

الدَرَج هو تلك المساحة من المنزل التي غالبًا لا يلاحظها أحد! ولكن بهذه النصيحة المرفقة هنا ستتمكن بسهولة من أن تجعلها مساحة فارقة ومستغلة.. فقط اقتني أريكة صغيرة وضعها في تلك المساحة السفلية للدرج تمامًا وزينها بنخبة من الوسائد المزركشة والملونة بنفس ألوان أثاث وديكورات الغرفة ليعم التناسق والترابط عليها وستتغير تعليقات زائريك تمامًا بلا أدنى شك!

2- اللون الأخضر موضة 2017

GREENY AND JUICY Pixers BathroomDecoration pantone 2017,green,greenery
Pixers

GREENY AND JUICY

Pixers
Pixers
Pixers

اللون الأخضر هو موضة هذا العام الجديد لذا احرص على تحديث أي لمسة بمنزلك باستخدامه سواء بإكسسوارات خضراء تضعها في المدخل أو بورق حائط يكسي جزء ولو صغير من الجدران أو حتى بوحدة إضاءة تنشر ضوء أخضر! فحتى لو لم يكن هذا اللون أحد صيحات عام 2017 إلا أنه في حد ذاته بمثابة لمسة حيوية تزيد منزلك إشراقًا.

3- شرفة نظيفة بالطبع ستكون مريحة.. أليس كذلك؟

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

لن يمكن لأي شرفة منزلية أن تتسم بالراحة إلا إن كانت تتحلى بالنظافة! لذا لا تترك أوراق الأشجار والنباتات المتساقطة تضر بإطلالتها وتجعلها متسخة بل احرص على تنظيفها بشكل دوري منتظم وزودها بأثاث مريح أيضًا لتهيئ جلسة جميلة يحب زائريك قضاء وقتهم فيها.

4- الاستغلال الأمثل للمساحات المنسية

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL الممر الحديث، المدخل و الدرج
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

حاول بقدر المستطاع أن تحقق الاستفادة القصوى من كل زاوية أو ركن بمنزلك ومن هذا التصميم نتعلم الاستغلال الأمثل للمساحة السفلية للدرج والتي باتت مكتبة ثرية وقيمة مقسمة بشكل منظم لأرفف عديدة تضم أروع الكتب والمجلدات!

5- ورق الحائط أو الرسومات على الجدران

Cherry blossom Pixers غرفة نوم Purple/Violet japan,japanese,cherry,blossom,wall mural,wallpaper
Pixers

Cherry blossom

Pixers
Pixers
Pixers

جميعنا يرغب في تمييز غرفة النوم عن غيرها من غرف المنزل ولكن في حقيقة الأمر يجهل أحيانًا الطريقة أو الوسيلة التي تميزها وتجعلها فريدة في إطلالتها.. مع هذا النموذج يمكننا أن نجد الإجابة، فاللجوء لورق الحائط بأشكاله العصرية وخياراته المتنوعة قد يفي بالغرض لتجعل غرفة نومك الرئيسية غير عادية!

6- حديقة صغيرة داخل البيت

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

تصميم حديقة صغيرة من الحجر الأبيض بأي زاوية من زوايا المنزل غير المستغلة باتت وسيلة مثالية للتعامل مع المساحات المنسية بمنازلنا أكثر من أي وقت مضى، فهي من ناحية غير مكلفة لا تتطلب إنفاق الكثير من الأموال، وفي الوقت ذاته لا تحتاج للعناية وهو ما يجعلها عملية وذكية.

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7- مدخل يفتح ذراعيه ليرحب بالضيوف!

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

اجعل من مدخل منزلك مساحة عملية وأنيقة ومريحة ولكن كيف تحقق ذلك؟ لن تحتاج سوى مقعد مريح وأنيق بإحدى زواياه بشرط ألا يعيق دخول الضيوف، ورف بسيط لتعليق المعاطف والحقائب وما غير ذلك، ومرآة جميلة تجلب له العمق، وأخيرًا نباتات متفرقة تنشر الحيوية بين أرجاءه! 

8- غرفة الأطفال = الألوان والرسومات ومزيد من المرح

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة نوم مراهقين
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

غرفة الأطفال تعني الألوان والإبداع والابتكار معًا في سلة واحدة، لذا حتى لو لست مستعدًا لتأثيثها حاليًا احرص عند تصميمك الداخلي لها أن تجعل جدرانها وأرضيتها بألوان مبهجة ورسومات تناسب هذه الفئة العمرية.

9- قم بتزيين الفراغ بمدفئة أنيقة

Chimeneas Bioetanol de Pared, Shio Concept Shio Concept Living roomFireplaces & accessories
Shio Concept

Shio Concept
Shio Concept
Shio Concept

لتحظى ببيئة أكثر دفئًا وأناقة صمم مدفئة مذهلة كالموضحة هنا بإحدى جدران غرفة المعيشة فهي قادرة على تزيين الفراغ مثلها مثل الإكسسوارات تمامًا.

10- إضافات خارجة عن المألوف لجدران المطبخ!

Milk and chocolate Pixers مطبخ wall decal,wall sticker,chocolate,milk
Pixers

Milk and chocolate

Pixers
Pixers
Pixers

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