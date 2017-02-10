تعلم فن توزيع الأثاث واختيار الديكورالمناسب من هذه الشقة الصغيرة!

عند تصميم منزلك الصغير حتما ستجد توزيع الأثاث بشكل مناسب وغير مزعج هو تحدي كبير بالنسبة إليك، هذا التحدي يتحكم فيه عوامل كثيرة على رأسها مساحة كل غرفة، وبعد ذلك يأتي ارتفاع النوافذ وعدد الفتحات الموجودة بالغرفة وتأثير الإضاءة على الأثاث ونوع الأرضيات المستخدمة… إلخ.

جولتنا اليوم داخل شقة بمساحة صغيرة لا تزال في بداية فرشها لنتعلم كيف استخدم المصمم مهاراته في توزيع الأثاث بشكل مثالي، وما هي العوامل التي أخذها في اعتباره عند وضع القطع واختيار الديكورات المناسبة..