تعلم فن توزيع الأثاث واختيار الديكورالمناسب من هذه الشقة الصغيرة!

عند تصميم منزلك الصغير حتما ستجد توزيع الأثاث بشكل مناسب وغير مزعج هو تحدي كبير بالنسبة إليك، هذا التحدي يتحكم فيه عوامل كثيرة على رأسها مساحة كل غرفة، وبعد ذلك يأتي ارتفاع النوافذ وعدد الفتحات الموجودة بالغرفة وتأثير الإضاءة على الأثاث ونوع الأرضيات المستخدمة… إلخ.
جولتنا اليوم داخل شقة بمساحة صغيرة لا تزال في بداية فرشها لنتعلم كيف استخدم المصمم مهاراته في توزيع الأثاث بشكل مثالي، وما هي العوامل التي أخذها في اعتباره عند وضع القطع واختيار الديكورات المناسبة..
بنظرة صغيرة على الشقة من هذا المنظور سنجد مساحتها ليست ضخمة بل هي تدخل في فئة المساحات الصغيرة لذا كان المصمم MICHELA GALLETTI حريص جدا في اختياراته مع بداية فرش الشقة كما سنرى بالتفصيل.
نريد فقط أن نأخذ المدخل كمثال فباب الشقة بلون بني يفصله نصف جدار عن غرفتي المعيشة والسفرة وهو أسهل الحلول التي يمكنك عملها في منزلك عندما تريد فصل المساحة بين المدخل والغرفة المجاورة له.
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لن يظهر تصميمك بشكل جيد إذا كان هناك خلل في الإضاءة الموجودة وملائمتها لعناصر التصميم وأماكن وضع الأثاث بالغرفة.
هنا كمثال في صالة المنزل وهي المكان الرئيسي الذي تقع عليه عينك وتأخذ منه الانطباع الأول، نجد عنصر الإضاءة الطبيعية المتمثل في النافذة الكبيرة والصغيرة المجاورة لها هو الأساسي ووجودها يمنح الغرفة إضاءة شاملة في ساعات النهار.
أما عناصر الإضاءة الصناعية فنجدها في أكثر من موضع، العنصر الأساسي في النجفة الموجودة بمنتصف الغرفة، ولأنها لن تصل إلى الزوايا استخدم المصمم مصباح أرضي طويل في احد الزوايا وكان اختيارا موفقا حيث لا يوجد في هذا الركن قطع أثاث فكان من المهم اختيار عنصر إضاءة طويل يظهر في هذه المنطقة، وعلى الجدار الآخر الموجود خلف كنبة المعيشة سنجد مصباح فوق الكنبة مسلطا عليها في حال أراد أحد الجالسين القيام بنشاط ما مثل القراءة.
توزيع الإضاءة هنا تم بشكل مثالي في هذه الصالة الرائعة!
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الأرضيات داخل هذه الشقة موحدة في جميع الغرف، استخدم فيها السيراميك البني وهو نوع جيد جدا ومناسب ليتلائم مع ألوان التصميم الموجودة في الجدران البيضاء، وقطع الأثاث بالأبيض والأسود فكان اختيارا ممتازا.
ولكن وجود شكل موحد للأرضيات يعطي شعورا بالملل، ولكي يتغلب على هذا الشعور أضاف هذه السجادة الرائعة من نفس ألوان الأثاث (الأبيض والأسود) تحت غرفة المعيشة والتي كانت اختيار متميزا للغاية، فقد صنع بها مساحة منفصلة لغرفة المعيشة بالإضافة إلى جمال الخطوط بها التي جعلتها عنصر مهم في الديكور.
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كما ذكرنا من قبل في موضوع عن قواعد أساسية عند اختيار حجم الأثاث المناسب لمساحة كل غرفة أن وضع الأثاث يجب أن يتناسب مع الفتحات الموجودة في الغرفة والمتمثلة هنا في نافذتين صغيرة وكبيرة، فجاءت الكنبة المخصصة لغرفة المعيشة بالقرب من النافذتين دون ان تقطع الطريق على من يريد فتح او غلق أي منهما وفي نفس الوقت الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية.
أما طاولة السفرة فجاء مكانها مميز جدا أمام فتحة المطبخ وفي الجزء الآخر من الغرفة بالقرب من المدخل لتحفظ خصوصية الجالس في غرفة المعيشة وفي نفس الوقت تكون بالقرب من المطبخ بشكل مباشر وعلى خط واحد.
الجدار الموجود خلف الكنبة كان بنفس اللون الأبيض الموحد لجدران الشقة، والغريب ان الكنبة أيضا جاءت بنفس اللون وكان الاختيار سيصبح سيئا لولا إضافة عناصر الديكور المميزة في هذه الصورة بداية من الإطارات السوداء والتي سنراها في أكثر من غرفة، وإطار النافذة الخشبي، وأخيرا الوسادات الموجودة على الكنبة بألوان صادمة كسرت من ملل اللون الأبيض وكانت متوافقة مع باقي ألوان التصميم.
لتوفير مساحة لم يضع المصمم بابا على المطبخ وجعله موجود في نفس مساحة الصالة المحتوية على غرفتي المعيشة والسفرة، وهذه سمة التصميمات العصرية مؤخرا والتي تتميز بالمساحات المفتوحة.
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يوجد نافذة بالمطبخ استغلها المصمم في وضع ركن هاديء وجميل للقراءة مع الحصول على كوب القهوة الساخن، ونلاحظ هنا ريفية ودفء التصميم الواضحة في المنضدة البسيطة والنبتة الصغيرة الموضوعة على قطعة قديمة من الأثاث الخشبي، تصميم رائع لهذا الركن!
لا يوجد ما يلفت الانتباه بهذا الممر البسيط سوى الغطارات السوداء على الجدار والتي رأيناها من قبل في غرفة المعيشة، ممر بسيط وتقليدي.
مرة أخرى نجد الإطارات فوق السرير بنفس الشكل والترتيب، تماثل رائع في ديكور الغرف في محاولة لربط التصميم بعنصر واحد.
غرفة النوم الرئيسية جاءت بتصميم انيق وبسيط للغاية وتحمل نفس الطابع الرومانسي الموجود بالشقة، سرير تقليدي وبسيط ووسادات بني وكافيه، ولكن العنصر الرائع هنا هو مصابيح الإضاءة، استخدم واحدا طويلا في احد الجوانب والآخر كانت أباجورة على منضدة صغيرة، اختيارات رائعة وعصرية لهذه الغرفة.
البساطة التي تميزت بها الشقة لم يخلو الحمام منها، نفس لون البلاط مع إضافة بسيطة في تصميم الجدران، فوّاطة بيضاء أنيقة مع منضدة خشبية بالجوار لوضع أدوات واكسسوارات الحمام عليها، جميع القطع الصحية المستخدمة هنا باللون الأبيض وهو اللون الأساسي في تصميم المنزل.
لمسة أخيرة أنيقة ورومانسية بإضافة الأزهار البيضاء، هذه الشقة مثال رائع على اختيار قطع الأثاث بعناية وكيفية توزيعها بشكل جيد.