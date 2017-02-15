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17 فكرة ديكور مميزة واقتصادية ستغير شكل المنزل جذريا!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Blue
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لمسات الديكور في منزلك تغير شكل التصميم بشكل كامل، وكلما أبدعت في اختيار عناصر الديكور كلما ظهر التصميم بشكل رائع في النهاية، وكثير من الناس يعتقد أن الديكور دائما يجب أن يكلف ثمنا باهظا ونقودا كثيرة، ولكنه اعتقاد خاطيء أدحضه المصممون عبر العصور المختلفة وخصوصا في التصميمات الحديثة التي تتبع نهجا بسيطا في استخدام الأدوات واقتصاديا في ثمنها. 

ولأن الديكور أصبح جزءا رئيسيا في أي تصميم يقدم لكم خبراء الديكور في هوميفاي مجموعة رائعة من الأفكار البسيطة والغير مكلّفة التي يمكنكم عملها بمجهود بسيط ووقت قليل وسيتغير شكل المنزل جذريا.. 

1- سجادة في المدخل

Entrance Hall Chameleon Designs Interiors Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Chameleon Designs Interiors

Entrance Hall

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

لإضافة لمسة جميلة إلى منزلك يمكنك استخدام سجادة تقليدية وبسيطة مثل هذه وستحصل على شكل جديد تماما لمدخل المنزل، تصلح هذه الفكرة في جميع أنماط التصميم إلا أن هذه السجادة والأشكال التي اعتمدت عليها في التصميم تناسب النمط الكلاسيكي والريفي بشكل أكبر.

2- أنيقة وسهلة

Hooks for keys or cups or for what ever you want... Clayton Munroe Windows & doorsDoorknobs & accessories الحديد / الصلب clayton munroe,cabinet hooks,robe hook,cup hooks
Clayton Munroe

Hooks for keys or cups or for what ever you want…

Clayton Munroe
Clayton Munroe
Clayton Munroe

المفاتيح من أكثر الأغراض التي تتبعثر في كل مكان ولكي تحافظ عليها من الضياع وتوفر مجهودك في البحث عن مفاتيحك ستعجبك هذه الفكرة بالتأكيد! 

هذه الشماعات الأنيقة بأشكال مختلفة لكل فرد في المنزل شكل مختلف عن الآخر ستسهل عليك مهمة البحث عن المفتاح فمكانه الآن معروف ومعلّق على الباب أو في مدخل المنزل!

3- جزّامة مفتوحة وأنيقة

Mish-Mesh storage Loaf Corridor, hallway & stairsStorage فلز Grey
Loaf

Mish-Mesh storage

Loaf
Loaf
Loaf

هذه الخزنة المفتوحة والعصرية يمكنك الحصول عليها من أي متجر وبسعر قليل للغاية، يمكن استخدامها في أغراض مختلفة ولكن هذا الاختيار مميز جدا، فبدلا من الحصول على جزّامة بسعر مرتفع فهذه القطعة ستعمل عملها بكفاءة كما أن شكلها رائع للغاية مع التصميمات العصرية. 

4- الذهب اللامع!

COLLECT, Versat Versat الممر الحديث، المدخل و الدرج
Versat

Versat
Versat
Versat

هل تتخيل معي هذا التصميم الأبيض دون المصباح الذهبي؟! 

بالطبع سترونه تصميما مملا دونها، يمكنك صنع هذا المصباح الذهبي بأي قطعة قديمة تملكها مع استخدام دهان ذهبي وتركب بها مصباح كهربائي فكرة سهلة وبسيطة ورائعة مع التصميمات البيضاء بشكل خاص.

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5- لوحات فنية بسيطة

Gorgeous Feathers Pixers غرفة المعيشة Blue poster,posters,frame,wall decor,wall decor
Pixers

Gorgeous Feathers

Pixers
Pixers
Pixers

اللوحات الفنية هي أكثر الأفكار شيوعا منذ زمن طويل، تصلح لجميع أنماط التصميم، المهم أن تختارها بعناية حتى تلائم أثاث وجدران الغرفة بشكل جيد.

6- الأزهار دائما أسرع الحلول!

Snuggalump love seat Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Green love seat,green,textile,stylish,modern
Loaf

Snuggalump love seat

Loaf
Loaf
Loaf

إذا مللت من شكل الغرفة التقليدي المعتاد كل يوم، اذهب إلى محل الزهور واقتني وردتين أو ثلاثة وضعها في كأس زجاجي وسترى كيف سيتغير شكل الغرفة جذريا مع إضافة هذه اللمسة الصغيرة.

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7- الوسادات من الطرق السهلة لتغيير شكل الديكور

Decorative Animal Cushions and Wallpaper Helen Gordon HouseholdTextiles
Helen Gordon

Decorative Animal Cushions and Wallpaper

Helen Gordon
Helen Gordon
Helen Gordon

يمكنك تغيير شكل غرفة المعيشة بالكامل باستخدام الوسادات الصغيرة فقط، غير من أغطية الوسادات واستخدم أشكالا وألوانا مختلفة في كل مرة لتحصل على غرفة جديدة باستمرار.

8- استخدم سلمك القديم

Cobber kitchen table homify Dining roomTables خشب Wood effect
homify

Cobber kitchen table

homify
homify
homify

إذا كنت تملك سلم معدني او خشبي قديم فلديك كنز لا تقدره! 

انظر إلى هذا التصميم الرائع الذي استخدم سلم قديم بعد دهانه باللون الرمادي كأرفف لوضع أدوات واكسسوارات المطبخ، قطعة رائعة وجميلة غيرت تماما من شكل الغرفة. 

9- إذا لم تستطع شراء كراسي جديدة يمكنك صنعها بنفسك!

Klash Chairs Standrin Dining roomChairs & benches خشب متين Multicolored dining chairs,dining chair,dining room chairs,dining room
Standrin

Klash Chairs

Standrin
Standrin
Standrin

بعلبة دهان صغيرة يمكنك تجديد كراسي المنزل بالكامل وإعطائها لونا جديدة وبهجة مختلفة، فمع الوقت تبهت الألوان وتمل من النظر إليها وما عليك سوى إعطائها لمسة جديدة من إيداعك لتحصل على ديكور مميز في كل غرفة يوجد بها كرسي! 

10- سلة الغسيل الملونة

Disco laundry basket homify BathroomStorage Brown woven basket,laundry basket,bathroom,colourful basket
homify

Disco laundry basket

homify
homify
homify

لماذا تستخدم إلى الآن سلة الغسيل بشكلها وألوانها التقليدية والغير جذّابة؟!

السلال الخوص والقماش سهلة وبسيطة في التكلفة ويمكنك انتقاء الألوان التي تفضلها لإعطاء شكلا مميزا لغرفة الغسيل وفي نفس الوقت استخدامها بشكل عملي. 

11- الألوان تجعل القديم جديد!

homify Nursery/kid's roomStorage
homify

homify
homify
homify

لن تحتاج إلى دفع مبلغ ضخم من أجل عمل أرفف للمكتبة أو للمطبخ أو لأي غرفة بعد الآن، فيمكنك طلب أرفف بسيطة مثل هذه من النجار أو يمكنك حتى صنعها بنفسك مع استخدام ألوان جديدة وسترى التغيير الذي سيحدث على شكل الغرفة. 

12- النباتات المعلّقة

WOODEN WALL HOOKS, SQUARE AND RECTANGULAR DESIGN, PLAIN COLOURS chocolate creative HouseholdStorage
chocolate creative

WOODEN WALL HOOKS, SQUARE AND RECTANGULAR DESIGN, PLAIN COLOURS

chocolate creative
chocolate creative
chocolate creative

ابحث عن الإبداع هذه المرة وكن مختلفا في وضع النباتات المنزلية التي يضعها الجميع على الطاولات أو الأرضيات، كن مختلفا وعلّقها على أرفف بحائط الغرفة لتحصل  على لوحة حقيقية كما ترى في هذا التصميم. 

13- إضاءة من داخل الكابينة

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

المطبخ لا يمكن تغييره بسهولة ولكن أيضا يمكن للمسات بسيطة أن تغير وتحسّن من شكله بشكل جذري، هذه الفكرة الرائعة استخدم فيها المصمم الإضاءة ووضعها في كابينة المطبخ من الداخل لتضيف هذا الجو الرائع عند تشغيلها، فكرة سهلة وبسيطة ولن تكلفكم الكثير. 

14- العجل فكرة ذكية وعملية!

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds homify مطبخ
homify

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds

homify
homify
homify

عند تركيب العجل في أي قطعة أثاث يجعلها قابلة للاستخدام في كل مكان في المنزل وهذا من شأنه أن يغير من شكل كل غرفة باستمرار، هنا مثلا يمكن استخدام الطاولة كجزيرة في المطبخ، ويمكن نقلها لتكون طاولة للطعام وفي وقت آخر مكان للدراسة أو العمل!

15- هل من الممكن أن تصبح شماعة الملابس جزء أساسي من ديكور غرفتك؟ هذا التصميم يجيب بشكل قاطع نعم!

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

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16- مكتبة معلّقة!

Book rack in Ash, agustav agustav Living roomShelves
agustav

Book rack in Ash

agustav
agustav
agustav

بمجرد أن رأيت هذا التصميم وقعت في حبه، فإن كنت من عشّاق الكتب مثلي بالتأكيد ستحبه! 

إبداع آخر في صنع مكتبة على الحائط دون إنفاق أموال طائلة، قطعة خشب وسلك معدني لن يكلفك الكثير!

17- عالم البحار!

Wandtattoos für das Kinderzimmer, K&L Wall Art K&L Wall Art Nursery/kid's roomAccessories & decoration
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

لا يوجد مكان أفضل من غرفة الأطفال لكي تخرج إبداعك، شارك مع طفلك لحظات وارسم على الحائط رسومات جميلة واحيانا عشوائية إن كنتم تحبون الرسم،  ويمكن شراء استيكر وتكوين لوحة رائعة كالتي نراها في هذه الغرفة القادمة من أعماق البحار! 

10 أسباب تجعل منزلك أنيق دائما ..
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