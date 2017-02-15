17 فكرة ديكور مميزة واقتصادية ستغير شكل المنزل جذريا!

لمسات الديكور في منزلك تغير شكل التصميم بشكل كامل، وكلما أبدعت في اختيار عناصر الديكور كلما ظهر التصميم بشكل رائع في النهاية، وكثير من الناس يعتقد أن الديكور دائما يجب أن يكلف ثمنا باهظا ونقودا كثيرة، ولكنه اعتقاد خاطيء أدحضه المصممون عبر العصور المختلفة وخصوصا في التصميمات الحديثة التي تتبع نهجا بسيطا في استخدام الأدوات واقتصاديا في ثمنها.
ولأن الديكور أصبح جزءا رئيسيا في أي تصميم يقدم لكم خبراء الديكور في هوميفاي مجموعة رائعة من الأفكار البسيطة والغير مكلّفة التي يمكنكم عملها بمجهود بسيط ووقت قليل وسيتغير شكل المنزل جذريا..
لإضافة لمسة جميلة إلى منزلك يمكنك استخدام سجادة تقليدية وبسيطة مثل هذه وستحصل على شكل جديد تماما لمدخل المنزل، تصلح هذه الفكرة في جميع أنماط التصميم إلا أن هذه السجادة والأشكال التي اعتمدت عليها في التصميم تناسب النمط الكلاسيكي والريفي بشكل أكبر.
المفاتيح من أكثر الأغراض التي تتبعثر في كل مكان ولكي تحافظ عليها من الضياع وتوفر مجهودك في البحث عن مفاتيحك ستعجبك هذه الفكرة بالتأكيد!
هذه الشماعات الأنيقة بأشكال مختلفة لكل فرد في المنزل شكل مختلف عن الآخر ستسهل عليك مهمة البحث عن المفتاح فمكانه الآن معروف ومعلّق على الباب أو في مدخل المنزل!
هذه الخزنة المفتوحة والعصرية يمكنك الحصول عليها من أي متجر وبسعر قليل للغاية، يمكن استخدامها في أغراض مختلفة ولكن هذا الاختيار مميز جدا، فبدلا من الحصول على جزّامة بسعر مرتفع فهذه القطعة ستعمل عملها بكفاءة كما أن شكلها رائع للغاية مع التصميمات العصرية.
هل تتخيل معي هذا التصميم الأبيض دون المصباح الذهبي؟!
بالطبع سترونه تصميما مملا دونها، يمكنك صنع هذا المصباح الذهبي بأي قطعة قديمة تملكها مع استخدام دهان ذهبي وتركب بها مصباح كهربائي فكرة سهلة وبسيطة ورائعة مع التصميمات البيضاء بشكل خاص.
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اللوحات الفنية هي أكثر الأفكار شيوعا منذ زمن طويل، تصلح لجميع أنماط التصميم، المهم أن تختارها بعناية حتى تلائم أثاث وجدران الغرفة بشكل جيد.
إذا مللت من شكل الغرفة التقليدي المعتاد كل يوم، اذهب إلى محل الزهور واقتني وردتين أو ثلاثة وضعها في كأس زجاجي وسترى كيف سيتغير شكل الغرفة جذريا مع إضافة هذه اللمسة الصغيرة.
يمكنك تغيير شكل غرفة المعيشة بالكامل باستخدام الوسادات الصغيرة فقط، غير من أغطية الوسادات واستخدم أشكالا وألوانا مختلفة في كل مرة لتحصل على غرفة جديدة باستمرار.
إذا كنت تملك سلم معدني او خشبي قديم فلديك كنز لا تقدره!
انظر إلى هذا التصميم الرائع الذي استخدم سلم قديم بعد دهانه باللون الرمادي كأرفف لوضع أدوات واكسسوارات المطبخ، قطعة رائعة وجميلة غيرت تماما من شكل الغرفة.
بعلبة دهان صغيرة يمكنك تجديد كراسي المنزل بالكامل وإعطائها لونا جديدة وبهجة مختلفة، فمع الوقت تبهت الألوان وتمل من النظر إليها وما عليك سوى إعطائها لمسة جديدة من إيداعك لتحصل على ديكور مميز في كل غرفة يوجد بها كرسي!
لماذا تستخدم إلى الآن سلة الغسيل بشكلها وألوانها التقليدية والغير جذّابة؟!
السلال الخوص والقماش سهلة وبسيطة في التكلفة ويمكنك انتقاء الألوان التي تفضلها لإعطاء شكلا مميزا لغرفة الغسيل وفي نفس الوقت استخدامها بشكل عملي.
لن تحتاج إلى دفع مبلغ ضخم من أجل عمل أرفف للمكتبة أو للمطبخ أو لأي غرفة بعد الآن، فيمكنك طلب أرفف بسيطة مثل هذه من النجار أو يمكنك حتى صنعها بنفسك مع استخدام ألوان جديدة وسترى التغيير الذي سيحدث على شكل الغرفة.
ابحث عن الإبداع هذه المرة وكن مختلفا في وضع النباتات المنزلية التي يضعها الجميع على الطاولات أو الأرضيات، كن مختلفا وعلّقها على أرفف بحائط الغرفة لتحصل على لوحة حقيقية كما ترى في هذا التصميم.
المطبخ لا يمكن تغييره بسهولة ولكن أيضا يمكن للمسات بسيطة أن تغير وتحسّن من شكله بشكل جذري، هذه الفكرة الرائعة استخدم فيها المصمم الإضاءة ووضعها في كابينة المطبخ من الداخل لتضيف هذا الجو الرائع عند تشغيلها، فكرة سهلة وبسيطة ولن تكلفكم الكثير.
عند تركيب العجل في أي قطعة أثاث يجعلها قابلة للاستخدام في كل مكان في المنزل وهذا من شأنه أن يغير من شكل كل غرفة باستمرار، هنا مثلا يمكن استخدام الطاولة كجزيرة في المطبخ، ويمكن نقلها لتكون طاولة للطعام وفي وقت آخر مكان للدراسة أو العمل!
نعم!
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بمجرد أن رأيت هذا التصميم وقعت في حبه، فإن كنت من عشّاق الكتب مثلي بالتأكيد ستحبه!
إبداع آخر في صنع مكتبة على الحائط دون إنفاق أموال طائلة، قطعة خشب وسلك معدني لن يكلفك الكثير!