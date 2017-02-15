17 فكرة ديكور مميزة واقتصادية ستغير شكل المنزل جذريا!

لمسات الديكور في منزلك تغير شكل التصميم بشكل كامل، وكلما أبدعت في اختيار عناصر الديكور كلما ظهر التصميم بشكل رائع في النهاية، وكثير من الناس يعتقد أن الديكور دائما يجب أن يكلف ثمنا باهظا ونقودا كثيرة، ولكنه اعتقاد خاطيء أدحضه المصممون عبر العصور المختلفة وخصوصا في التصميمات الحديثة التي تتبع نهجا بسيطا في استخدام الأدوات واقتصاديا في ثمنها.

ولأن الديكور أصبح جزءا رئيسيا في أي تصميم يقدم لكم خبراء الديكور في هوميفاي مجموعة رائعة من الأفكار البسيطة والغير مكلّفة التي يمكنكم عملها بمجهود بسيط ووقت قليل وسيتغير شكل المنزل جذريا..