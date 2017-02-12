20 تصميم مميز وعملي للأرفف

المساحات الرأسية في المنزل نادرا ما تكون مستغلة بالرغم من أنها حل عملي للتغلب على المساحة الصغيرة كما أن استغلالها بشكل جيد يؤثر إيجابيا على ديكور المكان، ومن أهم الأدوات المستخدمة في المساحة الرأسية هي الأرفف؛ لاختلاف أشكالها وأحجامها وطريقة وضعها بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في وضع وتخزين أغراض متعددة، ناهيك عن الشكل الجمالي الذي تتركه بالطبع.
نعرض لكم 20 تصميم مختلف للأرفف مقدم من خبراء هوميفاي المبدعين لتناسب جميع الأذواق..
الألوان الداكنة تحب الإضاءة المركّزة عليها لإظهارها بشكل جميل، الأرفف هنا وضعت من أجل الديكور والمظهر الجمالي الأخير الذي صنعه انعكاس الضوء عليها لتظهر بتلك الجاذبية الموجودة أمامك.
الشكل التقليدي للأرفف ليس الشكل الوحيد الذي يمكن استخدامه في تصميمها، فكما نرى يمكن تصميم الأرفف داخل دائرة وتكوين لوحة جميلة بالأشكال الهندسية المختلفة.
أحيانا لا يحتاج التصميم إلى أرفف كثيرة على الجدار، فهنا الجدار الحجري رائع ولا يحتاج إلى ما يملؤه فكان أنسب طريقة هي استخدام رف واحد طويل بعرض الحائط ليعطي شكلا بديعا في النهاية.
إذا كنت لا ترغب في تثبيت الرف على الحائط فلا توجد مشكلة!
يمكنك الآن تعليق الأرفف بالسقف كالموجودة في هذا المطبخ العصري، أرفف معدنية ملّاة من السقف وموازية للمصابيح بشكل رائع، تصميم عصري وفكرة ذكية.
الاستغلال الأمثل للمساحات يعني استغلال كل سنتيمتر ممكن من المكان، وهذا الدولاب مثال رائع على ذلك، فلم يكتفي المصمم بالأرفف الداخلية للدولاب بل صنع أرفف في الأبواب من الداخل لتوفير مساحة أكبر للتخزين.
تصميم متماثل لأرفف على جانبي المطبخ، وهذه المرة أخذت شكل المكعب المصنوع من الخشب بلونه الهاديء، فكرة جديدة للمساحة الموجودة فوق منضدة المطبخ وبعيدة عن الفكرة التقليدية المتمثلة في وضع خزائن تشبه الموجودة بالأسفل.
يمكن تحويل الأرفف من كونها من شكلها التقليدي الموجود على الحائط إلى قطعة أثاث منفصلة ومستخدمة في غرفتك، كما نرى في هذا التصميم الرائع الذي يمكن استخدامه بأشكال مختلفة، يمكن استخدام هذه القطعة كمكتبة، ويمكن استخدامها كجزّامة أيضا، أو أدراج تخزين وأرفف للاكسسوارات، استخدامات مختلفة لقطعة واحدة سيكون شكلها رائع في جميع الأحوال!
هل مللتم من الشكل التقليدي لخزانة الأطباق الموجودة فوق الحوض؟!
هذا التصميم يقدم لكم شكلا جديدا تماما لهذه المساحة، استخدم المصمم الأرفف فوق الحوض بشكل رائع مع تخصيص أرفف بالطول لوضع الأطباق بطريقة رائعة وجذّابة، يمكنك الآن استقبال ضيوفك في المطبخ بكل تأكيد!
هل يمكن أن توجد مكتبة بلا أرفف!! بالطبع لا ولكن هذه المرة صممت غرفة كاملة صغيرة على شكل حرف L للمكتبة، من الواضح وجود من يعشق القراءة في هذا المنزل!
يمكنك الآن استبدال الكومود الموجود بغرفة نومك بأرفف أنيقة كهذه وستكون من الأوائل الذين يستخدمون هذه الفكرة العبقرية والعصرية في غرفة النوم!
ليس من الضروري أن يكون الرف مصنوع من مادة واحدة، بل يمكن دمج الزجاج مع الخشب في رف واحد لتكوين شكل رائع بالنهاية، فالخشب والزجاج من المواد الرائعة إذا تم دمجهما في عمل واحد.
هذه المرة استخدم المعدن في صنع هذه الأرفف الرائعة، رف أسود مستطيل مغلق من الأعلى والأسفل، تصميم جميل وأنيق ويناسب أنماط مختلفة من التصميم منها الصناعي والحديث.
عودة مرة اخرى للتصميمات العملية الموجودة لغرض تخزين أدوات بجانب وضع الاكسسوارات، هذه القطعة الرائعة يمكن تحريكها في أماكن مختلفة فهي غير مثبتة بالحائط وتصميمها يناسب وجودها بأي غرفة في المنزل دون أن تكون شاذة أو مزعجة!
إذا كنت من عشّاق البساطة والجمال والأبيض فبالطبع يمكنك فورا أن تبدأ في تنفيذ هذه التصميم الجذّاب، تصميم سهل لمجموعة أرفف بيضاء متوازية ومع لمسة ذكاء عند وضع الكتب والاكسسوارات ستظهر بهذا الشكل الراقي بالنهاية.
مرة أخرى يمكن استغلال المساحة الرأسية بالغرف الصغيرة بشكل أنيق وعملي، في غرفة الأطفال الموجودة استغل المصمم الجدار من الأعلى في تصميم أرفف مكتبية رائعة للاحتفاظ بكتب الدراسة.
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من الحيل المعروفة أيضا في عالمالتصميم استخدام الأرفف للفصل بين المساحات والحفاظ على خصوصية كل مساحة دون قطع سبل التواصل فبالنهاية ميزة الأرفف أنها مفتوحة وتسهل من التواصل بين الغرف المختلفة.
تصميم عصري رائع يحمل أشكالا حادة وهندسية مربع ومستطيل ومثلث ليكون لوحة جميلة على الحائط.
الأرفف المثبتة على المرآة وسيلة سهلة وبسيطة لوضع الأدوات دون شغل مساحة كبيرة.
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