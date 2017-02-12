20 تصميم مميز وعملي للأرفف

يمكن تحويل الأرفف من كونها من شكلها التقليدي الموجود على الحائط إلى قطعة أثاث منفصلة ومستخدمة في غرفتك، كما نرى في هذا التصميم الرائع الذي يمكن استخدامه بأشكال مختلفة، يمكن استخدام هذه القطعة كمكتبة، ويمكن استخدامها كجزّامة أيضا، أو أدراج تخزين وأرفف للاكسسوارات، استخدامات مختلفة لقطعة واحدة سيكون شكلها رائع في جميع الأحوال!