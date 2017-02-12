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20 تصميم مميز وعملي للأرفف

Eman Rifaat Eman Rifaat
Seating, Homara Homara غرفة المعيشة
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المساحات الرأسية في المنزل نادرا ما تكون مستغلة بالرغم من أنها حل عملي للتغلب على المساحة الصغيرة كما أن استغلالها بشكل جيد يؤثر إيجابيا على ديكور المكان، ومن أهم الأدوات المستخدمة في المساحة الرأسية هي الأرفف؛ لاختلاف أشكالها وأحجامها وطريقة وضعها بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في وضع وتخزين أغراض متعددة، ناهيك عن الشكل الجمالي الذي تتركه بالطبع. 

نعرض لكم 20 تصميم مختلف للأرفف مقدم من خبراء هوميفاي المبدعين لتناسب جميع الأذواق..

1- تركيز الإضاءة

White shelving with lighting and silver anodised aluminium wall fixings homify Living roomShelves فلز White
homify

White shelving with lighting and silver anodised aluminium wall fixings

homify
homify
homify

الألوان الداكنة تحب الإضاءة المركّزة عليها لإظهارها بشكل جميل، الأرفف هنا وضعت من أجل الديكور والمظهر الجمالي الأخير الذي صنعه انعكاس الضوء عليها لتظهر بتلك الجاذبية الموجودة أمامك. 

2- أرفف دائرية

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey مطبخ
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

الشكل التقليدي للأرفف ليس الشكل الوحيد الذي يمكن استخدامه في تصميمها، فكما نرى يمكن تصميم الأرفف داخل دائرة وتكوين لوحة جميلة بالأشكال الهندسية المختلفة. 

3- رف واحد

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

أحيانا لا يحتاج التصميم إلى أرفف كثيرة على الجدار، فهنا الجدار الحجري رائع ولا يحتاج إلى ما يملؤه فكان أنسب طريقة هي استخدام رف واحد طويل بعرض الحائط ليعطي شكلا بديعا في النهاية. 

4- معلّقة بالسقف!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت لا ترغب في تثبيت الرف على الحائط فلا توجد مشكلة! 

يمكنك الآن تعليق الأرفف بالسقف كالموجودة في هذا المطبخ العصري، أرفف معدنية ملّاة من السقف وموازية للمصابيح بشكل رائع، تصميم عصري وفكرة ذكية. 

5- داخل الدولاب

Cornforth White Shaker Kitchen homify مطبخ
homify

Cornforth White Shaker Kitchen

homify
homify
homify

الاستغلال الأمثل للمساحات يعني استغلال كل سنتيمتر ممكن من المكان، وهذا الدولاب مثال رائع على ذلك، فلم يكتفي المصمم بالأرفف الداخلية للدولاب بل صنع أرفف في الأبواب من الداخل لتوفير مساحة أكبر للتخزين. 

6- مكعبات خشبية

Contemporary Kitchen in 19th Century Home, in-toto Kitchens Design Studio Marlow in-toto Kitchens Design Studio Marlow مطبخ
in-toto Kitchens Design Studio Marlow

Contemporary Kitchen in 19th Century Home

in-toto Kitchens Design Studio Marlow
in-toto Kitchens Design Studio Marlow
in-toto Kitchens Design Studio Marlow

تصميم متماثل لأرفف على جانبي المطبخ، وهذه المرة أخذت شكل المكعب المصنوع من الخشب بلونه الهاديء، فكرة جديدة للمساحة الموجودة فوق منضدة المطبخ وبعيدة عن الفكرة التقليدية المتمثلة في وضع خزائن تشبه الموجودة بالأسفل. 

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7- قطعة أثاث بذاتها!

Dixon Modular Storage , Dare Studio Dare Studio Living roomShelves
Dare Studio

Dixon Modular Storage

Dare Studio
Dare Studio
Dare Studio

يمكن تحويل الأرفف من كونها من شكلها التقليدي الموجود على الحائط إلى قطعة أثاث منفصلة ومستخدمة في غرفتك، كما نرى في هذا التصميم الرائع الذي يمكن استخدامه بأشكال مختلفة، يمكن استخدام هذه القطعة كمكتبة، ويمكن استخدامها كجزّامة أيضا، أو أدراج تخزين وأرفف للاكسسوارات، استخدامات مختلفة لقطعة واحدة سيكون شكلها رائع في جميع الأحوال!

8- الأرفف هي بطلة التصميم!

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited مطبخ
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

هل مللتم من الشكل التقليدي لخزانة الأطباق الموجودة فوق الحوض؟!

هذا التصميم يقدم لكم شكلا جديدا تماما لهذه المساحة، استخدم المصمم الأرفف فوق الحوض بشكل رائع مع تخصيص أرفف بالطول لوضع الأطباق بطريقة رائعة وجذّابة، يمكنك الآن استقبال ضيوفك في المطبخ بكل تأكيد!

9- حرف L

Projects, Fifty Fifty Furniture Fifty Fifty Furniture Living roomShelves
Fifty Fifty Furniture

Projects

Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture

هل يمكن أن توجد مكتبة بلا أرفف!! بالطبع لا ولكن هذه المرة صممت غرفة كاملة صغيرة على شكل حرف L للمكتبة، من الواضح وجود من يعشق القراءة في هذا المنزل! 

10- بدل الكومود

Bedroom STUDIO[01] LTD غرفة نوم
STUDIO[01] LTD

Bedroom

STUDIO[01] LTD
STUDIO[01] LTD
STUDIO[01] LTD

يمكنك الآن استبدال الكومود الموجود بغرفة نومك بأرفف أنيقة كهذه وستكون من الأوائل الذين يستخدمون هذه الفكرة العبقرية والعصرية في غرفة النوم! 

11- خشب وزجاج

Broken : Floating Shelf byJalmari Living roomShelves
byJalmari

Broken : Floating Shelf

byJalmari
byJalmari
byJalmari

ليس من الضروري أن يكون الرف مصنوع من مادة واحدة، بل يمكن دمج الزجاج مع الخشب في رف واحد لتكوين شكل رائع بالنهاية، فالخشب والزجاج من المواد الرائعة إذا تم دمجهما في عمل واحد. 

12- أسود معدني

Vipp shelves Vipp Living roomShelves
Vipp

Vipp shelves

Vipp
Vipp
Vipp

هذه المرة استخدم المعدن في صنع هذه الأرفف الرائعة، رف أسود مستطيل مغلق من الأعلى والأسفل، تصميم جميل وأنيق ويناسب أنماط مختلفة من التصميم منها الصناعي والحديث. 

13- عملي وأنيق

Notting Hill home, Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography حمام
Alex Maguire Photography

Notting Hill home

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

عودة مرة اخرى للتصميمات العملية الموجودة لغرض تخزين أدوات بجانب وضع الاكسسوارات، هذه القطعة الرائعة يمكن تحريكها في أماكن مختلفة فهي غير مثبتة بالحائط وتصميمها يناسب وجودها بأي غرفة في المنزل دون أن تكون شاذة أو مزعجة!

14- بيضاء متوازية

Seating, Homara Homara غرفة المعيشة
Homara

Seating

Homara
Homara
Homara

إذا كنت من عشّاق البساطة والجمال والأبيض فبالطبع يمكنك فورا أن تبدأ في تنفيذ هذه التصميم الجذّاب، تصميم سهل لمجموعة أرفف بيضاء متوازية ومع لمسة ذكاء عند وضع الكتب والاكسسوارات ستظهر بهذا الشكل الراقي بالنهاية. 

15- من أجل أبنائك!

-내추럴 북카페 인테리어-, 드리머 드리머 غرفة الاطفال
드리머

드리머
드리머
드리머

مرة أخرى يمكن استغلال المساحة الرأسية بالغرف الصغيرة بشكل أنيق وعملي، في غرفة الأطفال الموجودة استغل المصمم الجدار من الأعلى في تصميم أرفف مكتبية رائعة للاحتفاظ بكتب الدراسة. 

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16- لفصل الغرف عن بعضها

DOM W STYLU FRANCUSKIEJ WERANDY W WESOŁEJ, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz غرفة السفرة
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

من الحيل المعروفة أيضا في عالمالتصميم استخدام الأرفف للفصل بين المساحات والحفاظ على خصوصية كل مساحة دون قطع سبل التواصل فبالنهاية ميزة الأرفف أنها مفتوحة وتسهل من التواصل بين الغرف المختلفة. 

17- أشكال هندسية

Magnetika system - magnetic shelves Ronda Design HouseholdStorage
Ronda Design

Magnetika system – magnetic shelves

Ronda Design
Ronda Design
Ronda Design

تصميم عصري رائع يحمل أشكالا حادة وهندسية مربع ومستطيل ومثلث ليكون لوحة جميلة على الحائط.

18- على مرآة الحمام

Magnetika bathroom - magnetic case on metal panel Ronda Design BathroomStorage
Ronda Design

Magnetika bathroom – magnetic case on metal panel

Ronda Design
Ronda Design
Ronda Design

الأرفف المثبتة على المرآة وسيلة سهلة وبسيطة لوضع الأدوات دون شغل مساحة كبيرة. 

19- أنيقة وعملية في الحمام وخصوصا إذا كانت المساحة صغيرة كما نرى.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

20- نختم بهذا التصميم الراقي لحمام عصري وأنيق استخدمت فيه الأرفف بشكل ذكي في المساحة تحت الحوض.

homify BathroomShelves
homify

homify
homify
homify

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30 سفرة مثالية للمنازل الصغيرة
ما رأيكم بتصميمات الأرفف الموجودة؟ 

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