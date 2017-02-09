10 كابينات للدوش ستجعلك تريد التخلص من حوض الإستحمام

تشكل العديد من العناصر والمكونة للطراز المودرن إضافة قيمة للحمام بدءاً بحوض القدم، كابينة الدوش ومروراً بتكسية الحوائط والصنابير ويعود ذلك إلي ما توفره تلك العناصر من راحة فضلاً عن الأناقة التي تمتع العين الناظرة إلي المكان.
إذا كان حوض الاستحمام حل تقليدي مناسب لكافة العصور فهذا لا يتعارض مع الدور المحوري الذي يلعبه الدوش في تكوين الحمام وهو ما وضع بعين الإعتبار في العشر حمامات التي أتينا لكم اليوم بها في جولتنا والتي تقدم العديد من الحلول المتنوعة والمثيرة للإهتمام لتصميم وحدات وأركان كابينة الدوش.
الطراز المسيطر علي هذا الحمام مستوحي من الطابع الياباني، بالحوض المصنوع من الحجارة، حوض القدم الخاص بالدوش وكسوة الحائط والجمع بين عنصري الخشب والبامبو وما ينتج عن كل هذا من أجواء تبعث علي الراحة النفسية والاسترخاء.
مع الإهتمام المتزايد بتصميم الحمامات وتوفير سبل الراحة بها، صارت تبدو أشبه بغرفة معيشة والتي تعطي مثال عملي يشرح ما نقصده بهذا التشبيه بما تحتوي عليه من أثاث عملي علي الرغم من بساطته وإكسسوارات أنيقة، بجانب الدوش المريح ذو الموقع المميز والحجم المثالي.
يمكنك عمل الكثير لتصميم حمامك لتمنحه التميز والرونق المطلوب، ولا يقتصر هذا الأمر علي التعديل في البنية الأساسية بل يمتد ليشمل التشطييب، الإطارات والألوان بجانب الإضاءة مع وجود خيارات إضافية تمنحك الكثير من الرفاهية كالمساج المائي.
الإشراقة الواضحة والأسطح اللامعة التي تسبح في بحر من الأضواء الموزعة ببراعة، كلها عوامل تساهم في الجو المفعم بالحيوية السائد علي الغرفة وتتكامل مع كابينة الدوش التي تم تحديد موقعها بعناية لتنسجم بانسيابية تامة مع الخطوط العريضة للتصميم.
تتمتع شخصية هذا الحمام المودرن بالكثير من الشخصية بفضل التحلي بذوق انتقائي جريء بما يكفي لاختيار اللون الأحمر لجزء من الأرضية والحائط المزين بالنقوش من نفس الدرجة.
إذا كان حوض الاستحمام مترسخ في أذهاننا كعنصر أساسي لتوفير الاسترخاء في الحمام فإن هذا الدوش يرغمنا علي تغير رأينا. يحتل هذا الدوش ركن مفتوح بحوائطه المنخفضة الي تضم فيما بينها مساحة مريحة ويعطي مظهر دافيء بفضل مكانه الواقع أسفل الصندرة الخشبية مباشرةً.
الحمام الذي يجمع بين البساطة والأناقة هو ما يلزم لاستكمال وسائل الراحة اللازمة للبيت المودرن. يتطلب الأمر دوش ذو طراز مميز التصميم كهذا يعتني بالتفاصيل ويحقق الجانب الجمالي بمختلف الأفكار كالتباين الذي نراه بين اللون الخشبي لحوض القدم والحائط الرمادي الداكن المثبت به الكابينة بالإضافة إلي جمال الضوء الطبيعي الذي يغمر المكان بأكمله.
نري هنا حمام يصرخ بالطابع الألترا مودرن يقع فيه الدوش في الركن البعيد خلف إطار زجاجي محدود ويعلوه كشافات ضوء بالسقف، كما يسود الأجواء الطابع الهندسي للأشكال كالشكل المكعب للحوض والمعزز بالمزيج المحبب للنفس من خامته الرخامية والخامة الخشبية للرف المجاور.
يضفي الخيار الكلاسيكي لتصميم الحوائط علي طراز البلاطات الطوبية البيضاء رونق وسحر خاص للمكان وقد جاء تنفيذه في هذا الحمام ملائم تماماً لإكسابه الشخصية اللازمة لتعويض ضيق المساحة ممتزجاً مع النمط البديع لبلاطات أرضية الدوش.
في هذا التصميم تظهر مساحة الدوش كمساحة صغيرة ولكنها متميزة، فهي عبارة عن حوض مبطن بالخشب ومحاط بستارة من اللونين الأبيض والأسود لتعمل على خلق بيئة دافئة وعملبة بإختيارات بسيطة.