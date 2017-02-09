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10 كابينات للدوش ستجعلك تريد التخلص من حوض الإستحمام

Marwa Hasan Marwa Hasan
Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio حمام
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تشكل العديد من العناصر والمكونة للطراز المودرن إضافة قيمة للحمام بدءاً بحوض القدم، كابينة الدوش ومروراً بتكسية الحوائط والصنابير ويعود ذلك إلي ما توفره تلك العناصر من راحة فضلاً عن الأناقة التي تمتع العين الناظرة إلي المكان.

إذا كان حوض الاستحمام حل تقليدي مناسب لكافة العصور فهذا لا يتعارض مع الدور المحوري الذي يلعبه الدوش في تكوين الحمام وهو ما وضع بعين الإعتبار في العشر حمامات التي أتينا لكم اليوم بها في جولتنا والتي تقدم العديد من الحلول المتنوعة والمثيرة للإهتمام لتصميم وحدات وأركان كابينة الدوش.

1.إلهام شرقي

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

 الطراز المسيطر علي هذا الحمام مستوحي من الطابع الياباني، بالحوض المصنوع من الحجارة، حوض القدم الخاص بالدوش وكسوة الحائط والجمع بين عنصري الخشب والبامبو وما ينتج عن كل هذا من أجواء تبعث علي الراحة النفسية والاسترخاء.

2.حمام أو غرفة معيشة؟

Interior with garden, mg2 architetture mg2 architetture حمام
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

مع الإهتمام المتزايد بتصميم الحمامات وتوفير سبل الراحة بها، صارت تبدو أشبه بغرفة معيشة والتي تعطي مثال عملي يشرح ما نقصده بهذا التشبيه بما تحتوي عليه من أثاث عملي علي الرغم من بساطته وإكسسوارات أنيقة، بجانب الدوش المريح ذو الموقع المميز والحجم المثالي.

3.دوش خاص

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

يمكنك عمل الكثير لتصميم حمامك لتمنحه التميز والرونق المطلوب، ولا يقتصر هذا الأمر علي التعديل في البنية الأساسية بل يمتد ليشمل التشطييب، الإطارات والألوان بجانب الإضاءة مع وجود خيارات إضافية تمنحك الكثير من الرفاهية كالمساج المائي.

4.إشراقة الموزايك

Sottotetti Corso Garibaldi, Napoli, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

الإشراقة الواضحة والأسطح اللامعة التي تسبح في بحر من الأضواء الموزعة ببراعة، كلها عوامل تساهم في الجو المفعم بالحيوية السائد علي الغرفة وتتكامل مع كابينة الدوش التي تم تحديد موقعها بعناية لتنسجم بانسيابية تامة مع الخطوط العريضة للتصميم.

5.الألوان والعناصر الديكورية

Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio حمام
CAFElab studio

Home Appia Antica

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

تتمتع شخصية هذا الحمام المودرن بالكثير من الشخصية بفضل التحلي بذوق انتقائي جريء بما يكفي لاختيار اللون الأحمر لجزء من الأرضية والحائط المزين بالنقوش من نفس الدرجة.

6.حمام الصندرة الريفي

La Segreta, Marcello Gavioli Marcello Gavioli حمام
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

إذا كان حوض الاستحمام مترسخ في أذهاننا كعنصر أساسي لتوفير الاسترخاء في الحمام فإن هذا الدوش يرغمنا علي تغير رأينا. يحتل هذا الدوش ركن مفتوح بحوائطه المنخفضة الي تضم فيما بينها مساحة مريحة ويعطي مظهر دافيء بفضل مكانه الواقع أسفل الصندرة الخشبية مباشرةً.

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7.عندما يكون الدوش هو بطل الحمام

Box doccia curvi, SILVERPLAT SILVERPLAT BathroomBathtubs & showers
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

الحمام الذي يجمع بين البساطة والأناقة هو ما يلزم لاستكمال وسائل الراحة اللازمة للبيت المودرن. يتطلب الأمر دوش ذو طراز مميز التصميم كهذا يعتني بالتفاصيل ويحقق الجانب الجمالي بمختلف الأفكار كالتباين الذي نراه بين اللون الخشبي لحوض القدم والحائط الرمادي الداكن المثبت به الكابينة بالإضافة إلي جمال الضوء الطبيعي الذي يغمر المكان بأكمله.

8.حمام على الطراز الألترا مودرن

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 حمام رخام
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

نري هنا حمام يصرخ بالطابع الألترا مودرن يقع فيه الدوش في الركن البعيد خلف إطار زجاجي محدود ويعلوه كشافات ضوء بالسقف، كما يسود الأجواء الطابع الهندسي للأشكال كالشكل المكعب للحوض والمعزز بالمزيج المحبب للنفس من خامته الرخامية والخامة الخشبية للرف المجاور.

​9.طراز معاصر

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN حمام
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

يضفي الخيار الكلاسيكي لتصميم الحوائط علي طراز البلاطات الطوبية البيضاء رونق وسحر خاص للمكان وقد جاء تنفيذه في هذا الحمام ملائم تماماً لإكسابه الشخصية اللازمة لتعويض ضيق المساحة ممتزجاً مع النمط البديع لبلاطات أرضية الدوش.

10.انسجام الأناقة مع الراحة

Collezione 2010, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN حمام
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

في هذا التصميم تظهر مساحة الدوش كمساحة صغيرة ولكنها متميزة، فهي عبارة عن حوض مبطن بالخشب ومحاط بستارة من اللونين الأبيض والأسود لتعمل على خلق بيئة دافئة وعملبة بإختيارات بسيطة.

20 فكرة لتدوير واستغلال عناصر مختلفة وتحويلها لأثاث جديد ومبهر
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