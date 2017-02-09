10 كابينات للدوش ستجعلك تريد التخلص من حوض الإستحمام

تشكل العديد من العناصر والمكونة للطراز المودرن إضافة قيمة للحمام بدءاً بحوض القدم، كابينة الدوش ومروراً بتكسية الحوائط والصنابير ويعود ذلك إلي ما توفره تلك العناصر من راحة فضلاً عن الأناقة التي تمتع العين الناظرة إلي المكان.

إذا كان حوض الاستحمام حل تقليدي مناسب لكافة العصور فهذا لا يتعارض مع الدور المحوري الذي يلعبه الدوش في تكوين الحمام وهو ما وضع بعين الإعتبار في العشر حمامات التي أتينا لكم اليوم بها في جولتنا والتي تقدم العديد من الحلول المتنوعة والمثيرة للإهتمام لتصميم وحدات وأركان كابينة الدوش.