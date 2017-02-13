7 أخطاء ديكورية تجعل منزلك يبدو أصغر

إذا لاحظت أنا منزلك يبدو ضيق أو يضيبك بالإختناق وخاصة في حالة المنازل ذات المساحة الصغيرة، فهناك إحتمال أنك قد ترتكب أحد الأخطاء والتي تجعل من مساحة منزلك تبدو بشكل أصغر. فلحسن الحظ هناك عدد من الحيل والتي تمكنك من الحصول على أفضل إمكانيات في منزلك وتحسين الفراغات وهذا هو ما سنتحدث عنه اليوم في مقال اليوم، فتابعونا..
يتأثر شكل الغرف في منزلك بإختيارك لمقاس سجادة منزلك، فهذا سيؤدي إلى حدوث خلل في نسب مقاسات كل عنصر من عناصر الأثاث وبالتالي سينعكس على شكل الفراغ النهائي. فإذا وقع إختيارك على سجادة كبيرة في هذه الغرفة الصغيرة فسيؤثر هذا على خلق إزدحام. بل على العكس يمكنك استخدام سجادة مناسبة للفراغ مع ترك بعض من مساحة الأرضية لتكون مكشوفة لخلق جو من التباين والإنتعاش.
يجب الحرص على استخدام أثاث مناسب من حيث الحجم للمساحة المتوفرة لدينا، فبغض النظر عن الأسباب الواضحة وهي عدم إمكانياتك لوضع الأثاث في هذه المساحة الضيقة ولكنه أيضاً يؤثر بشكل كبير في سهولة الحركة وقد يخاطر بسلامتك وسلامة أطفالك، كما أنه سيؤدي إلى شعورك بالإزدحام والضيق طوال الوقت، فمن المهم ترك بعض المساحات لخلق حرية في الحركة و الحصول على اتساع للفرغات.
من لا يحب وضع الوسائد سواء على الأريكة أو على السرر فهي جميلة وتضيف حياة وألوان للغرف. ولكن لا يجب أن تتعدى العدد المقبول (فلا يجب أن تتعدى 4-6 وسائد على حسب مقاس الأريكة) فلا يجب تركها لتأخذ مساحة الجلوس على الأريكة والذي يعطي إنطباع غير منظم ولا مرحب للضيوف.
بلا شك فهذا هو خطأ فادح على الرغم من إنتشار ارتكاب هذا الخطأ، فالإضاءة السيئة تجعل الفراغات تبدو مغلفة، ذات حجم أصغر وغير جذابة.
فيجب الحرص على إدخال الضوء الطبيعيى مع توزيع الإضاءة الصناعية بشكل يتناسب مع الوظيفة، فيجب توزيع عدد من عناصر الإضاءة المختلفة حول الغرف مثل الإضاءة الموجهة، الكشافات وإضاءات الأرضية لتناسب كافة الإحتياجات.
يجب عليك أن تكون حذر عند تصميم ستائر منزلك كي لا تكون قصيرة فالستارة الطويلة والتي تصل للأرضية لها القدرة على إعطاء فخامة ومساحة للفراغ فيظهر أكبر وأكثر إتساعاً من حجمه الطبيعي.
الألوان الداكنة تميل أكثر لإمتصاص الضوء على عكس الألوان الفاتحة والتي تعكس الضوء وتجعل الغرف تظهر بشكل أكبر. فيفضل استخدام الألوان الفاتحة على حوائط منزلك إذا أردت أن تجعل غرف منزلك تبدو أكثر إتساعاً.
لا يجب إزدحام الغرف بالكثير من الأثاث حيث أنه من شأنه جعل الفراغات تبدو غير مرتبة ومسببة للإختناق، ولكن كما ذكرنا من قبل يجب الحرص على ترك مسافات كافية والتي تسمح بحرية الحركة والإتساع والسماح للضوء بغمر الفراغات بكل عناصرها.