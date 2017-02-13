7 أخطاء ديكورية تجعل منزلك يبدو أصغر

بلا شك فهذا هو خطأ فادح على الرغم من إنتشار ارتكاب هذا الخطأ، فالإضاءة السيئة تجعل الفراغات تبدو مغلفة، ذات حجم أصغر وغير جذابة.

فيجب الحرص على إدخال الضوء الطبيعيى مع توزيع الإضاءة الصناعية بشكل يتناسب مع الوظيفة، فيجب توزيع عدد من عناصر الإضاءة المختلفة حول الغرف مثل الإضاءة الموجهة، الكشافات وإضاءات الأرضية لتناسب كافة الإحتياجات.