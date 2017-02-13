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7 أخطاء ديكورية تجعل منزلك يبدو أصغر

Marwa Hasan Marwa Hasan
AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
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إذا لاحظت أنا منزلك يبدو ضيق أو يضيبك بالإختناق وخاصة في حالة المنازل ذات المساحة الصغيرة، فهناك إحتمال أنك قد ترتكب أحد الأخطاء والتي تجعل من مساحة منزلك تبدو بشكل أصغر. فلحسن الحظ هناك عدد من الحيل والتي تمكنك من الحصول على أفضل إمكانيات في منزلك وتحسين الفراغات وهذا هو ما سنتحدث عنه اليوم في مقال اليوم، فتابعونا..

1.حجم السجادة

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

يتأثر شكل الغرف في منزلك بإختيارك لمقاس سجادة منزلك، فهذا سيؤدي إلى حدوث خلل في نسب مقاسات كل عنصر من عناصر الأثاث وبالتالي سينعكس على شكل الفراغ النهائي. فإذا وقع إختيارك على سجادة كبيرة في هذه الغرفة الصغيرة فسيؤثر هذا على خلق إزدحام. بل على العكس يمكنك استخدام سجادة مناسبة للفراغ مع ترك بعض من مساحة  الأرضية لتكون مكشوفة لخلق جو من التباين والإنتعاش.

2.أثاث كبير

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

يجب الحرص على استخدام أثاث مناسب من حيث الحجم للمساحة المتوفرة لدينا، فبغض النظر عن الأسباب الواضحة وهي عدم إمكانياتك لوضع الأثاث في هذه المساحة الضيقة ولكنه أيضاً يؤثر بشكل كبير في سهولة الحركة وقد يخاطر بسلامتك وسلامة أطفالك، كما أنه سيؤدي إلى شعورك بالإزدحام والضيق طوال الوقت، فمن المهم ترك بعض المساحات لخلق حرية في الحركة و الحصول على اتساع للفرغات.

3.وسائد كثيرة

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior غرفة المعيشة Multicolored
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

من لا يحب وضع الوسائد سواء على الأريكة أو على السرر فهي جميلة وتضيف حياة وألوان للغرف. ولكن لا يجب أن تتعدى العدد المقبول (فلا يجب أن تتعدى 4-6 وسائد على حسب مقاس الأريكة) فلا يجب تركها لتأخذ مساحة الجلوس على الأريكة والذي يعطي إنطباع غير منظم ولا مرحب للضيوف.

4.إضاءة سيئة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

بلا شك فهذا هو خطأ فادح على الرغم من إنتشار ارتكاب هذا الخطأ، فالإضاءة السيئة تجعل الفراغات تبدو مغلفة، ذات حجم أصغر وغير جذابة.

فيجب الحرص على إدخال الضوء الطبيعيى مع توزيع الإضاءة الصناعية بشكل يتناسب مع الوظيفة، فيجب توزيع عدد من عناصر الإضاءة المختلفة حول الغرف مثل الإضاءة الموجهة، الكشافات وإضاءات الأرضية لتناسب كافة الإحتياجات.

5.ستائر قصيرة

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

يجب عليك أن تكون حذر عند تصميم ستائر منزلك كي لا تكون قصيرة فالستارة الطويلة والتي تصل للأرضية لها القدرة على إعطاء فخامة ومساحة للفراغ فيظهر أكبر وأكثر إتساعاً من حجمه الطبيعي.

6.حوائط داكنة

MORADIA RESTELO, Artica by CSS Artica by CSS غرفة نوم
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

الألوان الداكنة تميل أكثر لإمتصاص الضوء على عكس الألوان الفاتحة والتي تعكس الضوء وتجعل الغرف تظهر بشكل أكبر. فيفضل استخدام الألوان الفاتحة على حوائط منزلك إذا أردت أن تجعل غرف منزلك تبدو أكثر إتساعاً.

7.غرف مزدحمة بالأثاث

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L غرفة المعيشة
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

لا يجب إزدحام الغرف بالكثير من الأثاث حيث أنه من شأنه جعل الفراغات تبدو غير مرتبة ومسببة للإختناق، ولكن كما ذكرنا من قبل يجب الحرص على ترك مسافات كافية والتي تسمح بحرية الحركة والإتساع والسماح للضوء بغمر الفراغات بكل عناصرها.

كيف تختار اللون المناسب لجدران منزلك؟
هل ترتكب أحد هذه الأخطاء؟

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