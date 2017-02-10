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نصائح لترتيب أثاث غرفة النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
Arte Decorativo, Arte Decoratvo Arte Decoratvo BedroomBeds & headboards
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غرفة النوم هي أهم غرفة في المنزل فإليها ترجع في آخر اليوم لشحن طاقتك بعد يوم شاق، ولذلك فإن عليك تصميم غرفة النوم بشكل يضمن لك الراحة التامة والإسترخاء. وأحد هذه العوامل والتي تساهم في خلق جو مريح هو ترتيب الأثاث بشكل عملي ومريح، لكن ترتيب الأثاث يختلف بإختلاف الفراغات والمساحات وبالطبع شكل وطراز الأثاث.

اليوم أتينا لكم بأفكار وحيل عن كيفية ترتيب الأثاث بشكل يوفر لكم أقصى درجات الراحة الممكنة.

السرير

bedroom, Derya Bilgen Derya Bilgen غرفة نوم
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

السرير هو أهم عنصر من عناصرغرفة النوم، لذلك فيجب وضعه في نقطة متوسطة في الغرفة. هناك طرق عديدة لوضع السرير ليكون بؤرة بصرية في الغرفة. لكن في بعض الأحيان وبسبب صغر المساحة لا تتوافر الكثير من الإختيارات والتي تجربك على وضع السرير في أماكن محددة في الغرفة. فأياً كان الموقع الذي ستختاره، فإحرص على وضع السرير بحيث يكون حوله مساحة كافية تسمح لك بحرية الحركة حول السرير. أفضل مكان هو بوضع السرير في منتصف الحائط الأساسي، هذا الحائط غالباً ما يواجهه الباب 

​يمكنك وضع السرير بين نافذتين إذا كان لديك حائط به نافذتين فهو يعطي أناقة كما يجنبك عيوب النوم تحت النافذة بالإضافة لأنه يمنع ظهر السرير من سد النافذة

Arte Decorativo, Arte Decoratvo Arte Decoratvo BedroomBeds & headboards
Arte Decoratvo

Arte Decoratvo
Arte Decoratvo
Arte Decoratvo

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الدولاب

Annecy Hand Painted Bedroom Furniture Corndell Quality Furniture BedroomBeds & headboards خشب Grey
Corndell Quality Furniture

Annecy Hand Painted Bedroom Furniture

Corndell Quality Furniture
Corndell Quality Furniture
Corndell Quality Furniture

إذا لم يكن لديك غرفة ملابس ملحقة بغرفة نومك فقم بإختيار حائط مناسب لمساحة دولابك حيث أنه في أغلب الأحوال يعد أكبر عناصر غرفة النوم. فيحتاج حائط ليس به باب أو نافذة  مع الحرص على توفير مساحة مناسبة أمامه لفتح الأبواب لخلق حرية في الحركة والإستخدام اليومي.

يمكنك أيضاً إقتطاع جزء من الغرفة لأرفف الملابس والفصل بينها وبين غرفة النوم باستخدام باب منزلق أو ستارة

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

السراحة

Annecy Hand painted Bedroom Furniture Corndell Quality Furniture BedroomDressing tables خشب Grey
Corndell Quality Furniture

Annecy Hand painted Bedroom Furniture

Corndell Quality Furniture
Corndell Quality Furniture
Corndell Quality Furniture

تعد ثاني أهم عنصر في عناصر الأثاث وأكبرها حجماً، فيفضل وضعها أمام السرير لخلق توازن في الغرفة. بالإضافة لتوفير مساحة مناسبة للمرآة مع وحدة إضاءة مناسبة بشكل وطراز يناسب طراز الغرفة.

طاولات جانبية

Beautiful Bedside Table Gracious Luxury Interiors غرفة نوم White Bedside Table,White,Flowers,Nightstand
Gracious Luxury Interiors

Beautiful Bedside Table

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

بعدما إنتهينا من وضع العناصر الأساسية والكبيرة نبدأ بوضع عناصر صغيرة لملئ الغرفة. قم بوضع طاولات جانبية على جانبي السرير إذا سمحت المساحة. وإحرص أن يكون إرتفاع كل من الطاولات في نفس مستوى إرتفاع المرتية.

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مكتب العمل

Квартира в стиле пост-модерн, Denis Krasikov Denis Krasikov غرفة نوم
Denis Krasikov

Denis Krasikov
Denis Krasikov
Denis Krasikov

إذا توافر لديك المساحة الكافية يمكنك وضع أثاث إضافي مثل مكتب إذا كنت تريد تخصيص مساحة للعمل في غرفة نومك.

مكتبة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك إضافة مكتبة للكتب وفيها يمكنك تزين الأرفف باستخدام الأغراض المختلفة بالإضافة أيضاً للكتب.

مكان للجلوس

Casa Bunker , Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة نوم
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

جرت العادة بأن يتم وضع أريكة صغيرة، شيزلونج أو كرسي فوتية في غرفة النوم في ركن الغرفة.هذا الركن الأنيق يسمح لك بالحصول على مكان خاص بك، فيمكنك اللجوء إليه للقراءة، لإحتساء القهوة أو للجلوس في أجواء رومانسية مع أحبابك. 

إحرص على وضع كرسي قدم لراحة متكاملة، كما يمكنك وضع هذا الركن بالقرب من نافذة بالإضافة لوضع إضاءة جانبية لأجواء متميزة.

عناصر أخرى يمكن إضافتها في غرفة نومك مثل سرير الرضيع

Apartament z nutą romantyzmu w Piastowie - Tissu., TISSU Architecture TISSU Architecture غرفة نوم
TISSU Architecture

TISSU Architecture
TISSU Architecture
TISSU Architecture
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