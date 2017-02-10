نصائح لترتيب أثاث غرفة النوم

غرفة النوم هي أهم غرفة في المنزل فإليها ترجع في آخر اليوم لشحن طاقتك بعد يوم شاق، ولذلك فإن عليك تصميم غرفة النوم بشكل يضمن لك الراحة التامة والإسترخاء. وأحد هذه العوامل والتي تساهم في خلق جو مريح هو ترتيب الأثاث بشكل عملي ومريح، لكن ترتيب الأثاث يختلف بإختلاف الفراغات والمساحات وبالطبع شكل وطراز الأثاث.
اليوم أتينا لكم بأفكار وحيل عن كيفية ترتيب الأثاث بشكل يوفر لكم أقصى درجات الراحة الممكنة.
السرير هو أهم عنصر من عناصرغرفة النوم، لذلك فيجب وضعه في نقطة متوسطة في الغرفة. هناك طرق عديدة لوضع السرير ليكون بؤرة بصرية في الغرفة. لكن في بعض الأحيان وبسبب صغر المساحة لا تتوافر الكثير من الإختيارات والتي تجربك على وضع السرير في أماكن محددة في الغرفة. فأياً كان الموقع الذي ستختاره، فإحرص على وضع السرير بحيث يكون حوله مساحة كافية تسمح لك بحرية الحركة حول السرير. أفضل مكان هو بوضع السرير في منتصف الحائط الأساسي، هذا الحائط غالباً ما يواجهه الباب
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إذا لم يكن لديك غرفة ملابس ملحقة بغرفة نومك فقم بإختيار حائط مناسب لمساحة دولابك حيث أنه في أغلب الأحوال يعد أكبر عناصر غرفة النوم. فيحتاج حائط ليس به باب أو نافذة مع الحرص على توفير مساحة مناسبة أمامه لفتح الأبواب لخلق حرية في الحركة والإستخدام اليومي.
تعد ثاني أهم عنصر في عناصر الأثاث وأكبرها حجماً، فيفضل وضعها أمام السرير لخلق توازن في الغرفة. بالإضافة لتوفير مساحة مناسبة للمرآة مع وحدة إضاءة مناسبة بشكل وطراز يناسب طراز الغرفة.
بعدما إنتهينا من وضع العناصر الأساسية والكبيرة نبدأ بوضع عناصر صغيرة لملئ الغرفة. قم بوضع طاولات جانبية على جانبي السرير إذا سمحت المساحة. وإحرص أن يكون إرتفاع كل من الطاولات في نفس مستوى إرتفاع المرتية.
إذا توافر لديك المساحة الكافية يمكنك وضع أثاث إضافي مثل مكتب إذا كنت تريد تخصيص مساحة للعمل في غرفة نومك.
يمكنك إضافة مكتبة للكتب وفيها يمكنك تزين الأرفف باستخدام الأغراض المختلفة بالإضافة أيضاً للكتب.
جرت العادة بأن يتم وضع أريكة صغيرة، شيزلونج أو كرسي فوتية في غرفة النوم في ركن الغرفة.هذا الركن الأنيق يسمح لك بالحصول على مكان خاص بك، فيمكنك اللجوء إليه للقراءة، لإحتساء القهوة أو للجلوس في أجواء رومانسية مع أحبابك.
إحرص على وضع كرسي قدم لراحة متكاملة، كما يمكنك وضع هذا الركن بالقرب من نافذة بالإضافة لوضع إضاءة جانبية لأجواء متميزة.