نصائح لترتيب أثاث غرفة النوم

جرت العادة بأن يتم وضع أريكة صغيرة، شيزلونج أو كرسي فوتية في غرفة النوم في ركن الغرفة.هذا الركن الأنيق يسمح لك بالحصول على مكان خاص بك، فيمكنك اللجوء إليه للقراءة، لإحتساء القهوة أو للجلوس في أجواء رومانسية مع أحبابك.

إحرص على وضع كرسي قدم لراحة متكاملة، كما يمكنك وضع هذا الركن بالقرب من نافذة بالإضافة لوضع إضاءة جانبية لأجواء متميزة.