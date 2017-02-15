19 مثال لأبواب زجاجية حول المنزل

ربما تفتقر فراغات منزلك الخصوصية، ربما يكون لديك مساحة صغيرة أو أردت إضافة فواصل بين مساحات منزلك أو الاستفادة من الإضاءة، المشهد الرائع أو فقط يعجبك شكل الزجاج وتريد إضافته إلى منزلك. أحد أكثر الخامات المفضلة لدينا أيضاً هي الزجاج، فهو يأتي بأشكال متعددة ويناسب الكثير من الأثاث والطرز.

أحد أكثر استخدامات الزجاج شيوعاً هي الأبواب الزجاجية والتي تتيح الاستمرارية البصرية ومرور الضوء بالإضافة لكونها توفر الخصوصية بدون خلق أي إزدحام بصري.

معنا اليوم أمثلة للأبواب الزجاجية حول المنزل واستخدامتها المتعددة بتصاميمها واكسسواراتها المختلفة، فإذا كنت تريد الحصول على باب زجاحي أنيق وعملي فتابعنا…