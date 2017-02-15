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19 مثال لأبواب زجاجية حول المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Vita Glass Doors, ALM Design ALM Design أبواب زجاجية
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ربما تفتقر فراغات منزلك الخصوصية، ربما يكون لديك مساحة صغيرة أو أردت إضافة فواصل بين مساحات منزلك أو الاستفادة من الإضاءة، المشهد الرائع أو فقط يعجبك شكل الزجاج وتريد إضافته إلى منزلك. أحد أكثر الخامات المفضلة لدينا أيضاً هي الزجاج، فهو يأتي بأشكال متعددة ويناسب الكثير من الأثاث والطرز. 

أحد أكثر استخدامات الزجاج شيوعاً هي الأبواب الزجاجية والتي تتيح الاستمرارية البصرية ومرور الضوء بالإضافة لكونها توفر الخصوصية بدون خلق أي إزدحام بصري. 

معنا اليوم أمثلة للأبواب الزجاجية حول المنزل واستخدامتها المتعددة بتصاميمها واكسسواراتها المختلفة، فإذا كنت تريد الحصول على باب زجاحي أنيق وعملي فتابعنا…

1.يمكن عمل إطار خشبي حول الزجاج واستخدامه كحل رائع لباب الشرفة

French Doors A1 Lofts and Extensions Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
A1 Lofts and Extensions

French Doors

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

2.للبيوت الزجاجية الخارجية أو الأفنية المغلقة، يمكنك عمل الباب بحيث يكون محدد باطار معدني

homify بيت زجاجي
homify

homify
homify
homify

يمكنك الإطلاغ على أمثلة أخرى للبيوت الزجاجية

3.باب كابينة الدوش، وهو يكون عبارة عن زجاج خالص ومثبت بمفصلات خاصة بالزجاج بالإضافة لمقبض خفيف لسهولة فتح وغلق الباب

Attikawohnug, Zürich, IDA14 IDA14 حمام
IDA14

IDA14
IDA14
IDA14

4.هذا الباب يفصل بين جانبي ممر المنزل، تم استخدام الزجاج في كل تصميمه للحفاظ على الاستمرارية البصرية بين الجانبين

Praxis, quint-it DEUTSCHLAND GMBH quint-it DEUTSCHLAND GMBH Windows & doorsDoors
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

​5.أما في هذا الممر فقط تم عمل جميع الحوائط والفواصل من الزجاج وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون الأبواب أيضاً من الزجاج مع الحفاظ على تحديدها بإطارات سوداء لسرعة الوصول لها.

Praxis, quint-it DEUTSCHLAND GMBH quint-it DEUTSCHLAND GMBH Windows & doorsDoors
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

هذا التصميم يصلح في المكاتب والجاليرهات.

6.هنا تم عمل باب منزلق ليفصل الحمام عن باقي المنزل، فكما نرى فإنه يساهم أيضاً في تمرير الضوء بشكل أنيق

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge, Go Glass Ltd Go Glass Ltd أبواب منزلقة
Go Glass Ltd

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge

Go Glass Ltd
Go Glass Ltd
Go Glass Ltd

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7.للاستفادة من مميزات الزجاج وأناقتة مع الحصول على خصوصية، يمكنك استخدام زجاج مشبح مثل هذا المثال

Glass door with grass Madagascar Glass Decorator natural grass door,decorative door
Glass Decorator

Glass door with grass Madagascar

Glass Decorator
Glass Decorator
Glass Decorator

8.يمكنك استبدال الزجاج الشفاف بسطح عاكس لباب رئيسي أنيق

mirror doors Glass Decorator mirror door,mirrored wall
Glass Decorator

mirror doors

Glass Decorator
Glass Decorator
Glass Decorator

9.باب منزلق على الطراز الأسيوي مع تصميم ملون وبسيط على جانبيه

Vita Glass Doors, ALM Design ALM Design أبواب زجاجية
ALM Design

Vita Glass Doors

ALM Design
ALM Design
ALM Design

10.تصميم أخر أنيق لفاصل زجاجي مع وجود باب له إطار خشبي أنيق

Vita Glass Doors, ALM Design ALM Design أبواب زجاجية
ALM Design

Vita Glass Doors

ALM Design
ALM Design
ALM Design

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11.لا يوجد ما يمنع من عمل بعض الرسومات على الباب لأناقة غير متناهية

Vita Glass Doors, ALM Design ALM Design أبواب زجاجية
ALM Design

Vita Glass Doors

ALM Design
ALM Design
ALM Design

12.ما يميز الأبواب الزجاجية هي الاكسسوارات الأنيقة والتي تأتي بأشكل متميزة وخامة معدنية لامعة

Frameless glass doors DoorTechnik Ltd شبابيك
DoorTechnik Ltd

Frameless glass doors

DoorTechnik Ltd
DoorTechnik Ltd
DoorTechnik Ltd

13.فاصل زجاجي أخر مع باب منزلق ذو إطار معدني مطلي بلون أبيض ومقسم طولياً إلى ثلاث أجزاء للفصل بين أجزاء الغرف بشكل عملي وأنيق

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

14.مثال آخر لباب زجاجي منزلق، ذو عجلات علوية، الباب من زجاج أبيض ذو نقوشات وروسومات أنيقة ومستخدم للفصل بين غرفة الطعام والمطبخ

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro Windows & doorsDoors
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

15.يمكنك أيضاً بنفس الفكرة فصل مساحة النوم عن المساحة الخارجية في المنازل ذات المساحات الصغيرة أو شقق الاستوديو

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

16.فاصل زجاجي آخر بين المساحات محدد بإطار معدني رفيع ومقسم إلى وحدات متساوية

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

17.أما هذا التصميم فهو تصميم فرنسي وتقليدي، يجمع بين خامتي الخشب والزجاج ويتناسب مع كلاً من الطرازين الكلاسيكي والريفي

French doors Westbury Garden Rooms بيت زجاجي
Westbury Garden Rooms

French doors

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

18.للحصول على أقصى كمية من الضوء بالإضافة للاستمتاع بالمشهد الخارجي الساحر من أشجار ملونة وخلابة، بدون أي منغصات بصرية

Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

JSa Arquitectura
JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

19.أما هذا الباب تم تزينه بكتابات رائعة، فيمكنك استخدام نص قريب لقلبك أو إقتباس يعجبك لباب زجاجي على الطراز المودرن

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
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