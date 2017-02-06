صمم غرفة شبابية بأفكار رائعة

هل تريد تصميم غرفة نوم شبابية مميزة ؟ عليك أن تعلم جيدا أن تصميم غرفة النوم بالشكل المناسب تعبر عن شخصية صاحب الغرفة، ولجعل غرفة النوم مريحة يجب الاهتمام بالأثاث وتنسيقه جيداً، لذا نقوم بالبحث دائما علي كل ما هو مريح وسهل ولا يستهلك تكلفة باهظة وخاصة عند تصميم غرف نوم شبابية، لانها ليس مجرد غرفة عادية بل هي مكان يحمل كل ما تحمله الراحة من معني وروح التجديد والانطلاق..
ما يحتاجه الشباب في غرفتهم هو الراحة وسهولة الوصول لكل أغراض الغرفة وسهولة الحركة أيضا، ستجد هنا تصميم بسيط غير متكلف وألوان مناسبة جدا لروح الشباب والحيوية..
إليك هذه المجموعة من الأفكار البسيطة واختيارات متعددة لقطع أثاث التي تتيح لك تصميم ديكورغرفة نوم شبابية وبطريقة مبتكرة…
سيظل اللون البنفسج بدرجاته لون يعبر عن الرقة والجمال حتى لو كان بلمسات قليلة، بخطوط عصرية ما بين الخشب وهذا اللون الرائع، مع أغطية للسرير باللون الأبيض ووسائد من البنفسج اللامع..
ما يناسب الفتيات دائما هي الألوان الناعمة جنبا إلى جنب مع الأبيض والحياد الرائع الذي يخلقه الخشب، مع الألوان المبهجة مثل الوردي والبنفسج ونقوش مميزة ..
أحيانا بعض البنات يفضلن تعدد الألوان في غرفتهم بشرط أن تكون ألوان جذابة ومتناسقة بشكل كبير ومتناغمة إلى حد كبير مع لمسات فنية ونقوش متميزة…
السرير هو من الاولويات الهامة في اثاث غرف النوم وينبغي ان يكون السرير مريح جداً للشخص الذي سوف يتمتع بالنوم عليه والاسترخاء في وقت الراحة , توجد عدة موديلات للسرير للغرفة المفردة الشبابية فأختيار النوع المناسب انت من يقرره وايضا مايحكم ذلك مساحة الغرفة التي يوضع بها السرير .
اختيار اللون المناسب لك انت وليس للاخرين يعطيك المزيد من الرضاء والقبول لغرفة نومك والراحة والاسترخاء بها دوماً . كما نرى غرف نوم يمزيج متميز يتم ذلك عبر اعطاء جدران غرفة النوم لون واعطاء الاثاث ألوان اخرى ليتم تداخل الالوان واعطاء غرفة مناسبة مثل اللون الاصفر والأخضر مع لمسات الخشب والنقوش الخاصة ..
نلجأ أحيانا للألوان الحيادية لتناسب كل الفئات سواء بنات أو شباب أو إن كانت ستتحول في يوما ما لغرفة ضيوف، كما نرى أمامنا غرفة هادئة متكاملة ..
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