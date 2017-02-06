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صمم غرفة شبابية بأفكار رائعة

آية منير آية منير
homify غرفة الاطفال
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هل تريد تصميم غرفة نوم شبابية مميزة ؟ عليك أن تعلم جيدا أن تصميم غرفة النوم بالشكل المناسب تعبر عن شخصية صاحب الغرفة، ولجعل غرفة النوم مريحة يجب الاهتمام بالأثاث وتنسيقه جيداً، لذا نقوم بالبحث دائما علي كل ما هو مريح وسهل ولا يستهلك تكلفة باهظة وخاصة عند تصميم غرف نوم شبابية، لانها  ليس مجرد غرفة عادية بل هي مكان يحمل كل ما تحمله الراحة من معني وروح التجديد والانطلاق..

غرفة شبابية لك أنت..

Игровая комната "Adrenalin", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة الاطفال Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

ما يحتاجه الشباب في غرفتهم هو الراحة وسهولة الوصول لكل أغراض الغرفة وسهولة الحركة أيضا، ستجد هنا تصميم بسيط غير متكلف وألوان  مناسبة جدا لروح الشباب والحيوية..

غرفة شبيابية لكِ أنتِ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إليك هذه المجموعة من الأفكار البسيطة واختيارات متعددة لقطع أثاث التي تتيح لك تصميم ديكورغرفة نوم شبابية وبطريقة مبتكرة…

1. البنفسج الرومانسي ..

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

سيظل اللون البنفسج بدرجاته لون يعبر عن الرقة والجمال حتى لو كان بلمسات قليلة، بخطوط عصرية ما بين الخشب وهذا اللون الرائع، مع أغطية للسرير باللون الأبيض ووسائد من البنفسج اللامع..

2. تصميم يناسب فتاة حالمة..

Дизайн квартиры в современном стиле, Студия Инстильер | Studio Instilier Студия Инстильер | Studio Instilier غرفة الاطفال
Студия Инстильер | Studio Instilier

Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier

ما يناسب الفتيات دائما هي الألوان الناعمة جنبا إلى جنب مع الأبيض والحياد الرائع الذي يخلقه الخشب، مع الألوان المبهجة مثل الوردي والبنفسج ونقوش مميزة ..

3. تصميم مبهج..

Квартира в стиле 60-х, ASTER DECO ASTER DECO غرفة الاطفال
ASTER DECO

ASTER DECO
ASTER DECO
ASTER DECO

أحيانا بعض البنات يفضلن تعدد الألوان في غرفتهم بشرط أن تكون ألوان جذابة ومتناسقة بشكل كبير ومتناغمة إلى حد كبير مع لمسات فنية ونقوش متميزة…

4. أولوياتك..

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

السرير هو من الاولويات الهامة في اثاث غرف النوم وينبغي ان يكون السرير مريح جداً للشخص الذي سوف يتمتع بالنوم عليه والاسترخاء في وقت الراحة , توجد عدة موديلات للسرير للغرفة المفردة الشبابية فأختيار النوع المناسب انت من يقرره وايضا مايحكم ذلك مساحة الغرفة التي يوضع بها السرير .

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Дизайн квартиры в Таллине, Яна Сахаревич Яна Сахаревич غرفة الاطفال
Яна Сахаревич

Яна Сахаревич
Яна Сахаревич
Яна Сахаревич

اختيار اللون المناسب لك انت وليس للاخرين يعطيك المزيد من الرضاء والقبول لغرفة نومك والراحة والاسترخاء بها دوماً . كما نرى غرف نوم يمزيج متميز يتم ذلك عبر اعطاء جدران غرفة النوم لون واعطاء الاثاث ألوان اخرى ليتم  تداخل الالوان واعطاء غرفة مناسبة مثل اللون الاصفر والأخضر مع لمسات الخشب والنقوش الخاصة ..

6. ألوان حيادية..

homify غرفة الاطفال خشب Blue
homify

homify
homify
homify

نلجأ أحيانا للألوان الحيادية لتناسب كل الفئات سواء بنات أو شباب أو إن كانت ستتحول في يوما ما لغرفة ضيوف، كما نرى أمامنا غرفة هادئة متكاملة ..

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