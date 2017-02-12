كيفية ترتيب أثاث مساحة الاستقبال خطوة بخطوة..

تميل غرفة المعيشة لكونها عائلية أكثر، ففيها يجتمع أفراد الأسرة للجلوس أوالإسترخاء بينما يشاهدوا التلفاز. لذلك تتميز بأن أثاثها يلتف حول عنصر واحد غالباً ما يكون التلفاز، ولكن في حالات أخرى يتم استبداله بالمدفئة.

يراعى وضع التلفاز على حائط رئيسي بحيث يواجهة التلفاز الأريكة الرئيسية. يراعى أيضاً تجنب مواجهته للنافذة حيث أن الضوء قد يعوق الرؤية الجيدة للشاشة بالنهار.