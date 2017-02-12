كيفية ترتيب أثاث مساحة الاستقبال خطوة بخطوة..

نحتار كثيراً في ترتيب فراغ الاستقبال، فكيف يمكننا تأثيث هذه الغرفة الكبيرة المتسعة والتي لا تحتوي على أي محددات أو فواصل، ربما بعض الأعمدة والتي قد تعيق الحركة، ولكن في العموم فإن الغرفة تكون عبارة عن فراغ كبيرة مستطيل أو مربع أوحتى قد يكون له شكل غير محدد. فمن أين نبدأ وكيف نجعلها مساحة عملية ومريحة لكل من سكان المنزل والضيوف؟
مساحة الفراغ تحددنا في توزيع الفراغات، فهل هذا الفراغ يتسع لغرفتين؟ ثلاثة أم أنك تفضل تصميم أمريكي للمطبخ؟ فأين ستضع غرفة السفرة والمعيشة وربما الصالون؟.
الكثير منا لا يهتم بتصميم المدخل ولكن هذا خطأ شائع، حيث أنه أول مكان تقع عين ضيوفك على منزلك من خلاله. لذلك فيجب الحرص على تخصيص مساحة كافية للمدخل وتجهيزه بشكل يسمح بحرية الحركة وتجنب الفوضى. أما موقع المدخل فيجب أن يكون في منتصف المنزل، بحيث يسهل الوصول منه لأى غرفة سواء كانت خارجية أو داخلية. كما يفضل وضع بعض الأثاث والذي يساهم بدوره في الحد من الفوضى الناتجة في المدخل، مثل خزانة الأحذية، علاقات أو كونسول.
إذا وقع إختيارك على المطبخ الأمريكي فيجب عليك أن تبدأ فرش وتأثيث غرفة الاستقبال من هذه المساحة والذي تكون محددة من قبل بسبب توصيلات السباكة من مواسير وفتحات أرضية، فيجب أن تحدد التصميم الخاص بالمطبخ هل سيكون مفتوح بشكل كامل أم أنه شبه مفتوح، هل هو متصل أم منفصل عن الغرف الأخرى؟
يلي المطبخ في الترتيب غرفة الطعام حيث أنها مرتبطة بشكل كبير بالمطبخ فيجب أن تكون أقرب نقطة له ليسهل نقل الأطباق من وإلى المطبخ. هناك بعض التصاميم والتي يتم فيها دمج غرفتي المطبخ والطعام سوياً لتوفير المساحة أما إذا كان مطبخك مغلق فيفضل عمل شباك مناولة ليسهل التعامل بين الغرفتين.
الكثير من البيوت تحتوى على فراغ مجلس لاستقبال الضيوف والذي يختلف في تصميمه وترتيب أثاثه عن غرفة المعيشة، ففي المجلس يراعى إلتفاف الأثاث حول نقطة واحدة لبث شعور الألفة والدفئ وهي طاولة القهوة.
تميل غرفة المعيشة لكونها عائلية أكثر، ففيها يجتمع أفراد الأسرة للجلوس أوالإسترخاء بينما يشاهدوا التلفاز. لذلك تتميز بأن أثاثها يلتف حول عنصر واحد غالباً ما يكون التلفاز، ولكن في حالات أخرى يتم استبداله بالمدفئة.
يراعى وضع التلفاز على حائط رئيسي بحيث يواجهة التلفاز الأريكة الرئيسية. يراعى أيضاً تجنب مواجهته للنافذة حيث أن الضوء قد يعوق الرؤية الجيدة للشاشة بالنهار.
بعد ما انتهينا من توزيع العناصر الأساسية ذات الحجم الكبير يجب أن نقوم بتوزيع طاولات حول لكراسي المختلفة حتى يسهل استخدام الغرف بشكل عملي. فيجب وجود طاولة رئيسية والتي تأتي بتصاميم متعددة بالإضافة لطاولات جانبية أيضاً حول عناصر الأثاث.
في النهاية ولإظهار فراغ الاستقبال بأفضل حال له يجب توزيع بعض الاكسسوارات مثل عناصر إضاءة الطاولة، الانتيكات، النباتات والمقتنيات المختلفة.