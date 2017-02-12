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كيفية ترتيب أثاث مساحة الاستقبال خطوة بخطوة..

Marwa Hasan Marwa Hasan
Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
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نحتار كثيراً في ترتيب فراغ الاستقبال، فكيف يمكننا تأثيث هذه الغرفة الكبيرة المتسعة والتي لا تحتوي على أي محددات أو فواصل، ربما بعض الأعمدة والتي قد تعيق الحركة، ولكن في العموم فإن الغرفة تكون عبارة عن فراغ كبيرة مستطيل أو مربع أوحتى قد يكون له شكل غير محدد. فمن أين نبدأ وكيف نجعلها مساحة عملية ومريحة لكل من سكان المنزل والضيوف؟

مساحة الفراغ

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
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مساحة الفراغ تحددنا في توزيع الفراغات، فهل هذا الفراغ يتسع لغرفتين؟ ثلاثة أم أنك تفضل تصميم أمريكي للمطبخ؟ فأين ستضع غرفة السفرة والمعيشة وربما الصالون؟.

​المدخل

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

الكثير منا لا يهتم بتصميم المدخل ولكن هذا خطأ شائع، حيث أنه أول مكان تقع عين ضيوفك على منزلك من خلاله. لذلك فيجب الحرص على تخصيص مساحة كافية للمدخل وتجهيزه بشكل يسمح بحرية الحركة وتجنب الفوضى. أما موقع المدخل فيجب أن يكون في منتصف المنزل، بحيث يسهل الوصول منه لأى غرفة سواء كانت خارجية أو داخلية. كما يفضل وضع بعض الأثاث والذي يساهم بدوره في الحد من الفوضى الناتجة في المدخل، مثل خزانة الأحذية، علاقات أو كونسول.

​المطبخ

RISTRUTTURAZIONE DI UN APPARTAMENTO CON CUCINA A VISTA, Laura Lucente Architetto Laura Lucente Architetto مطبخ
Laura Lucente Architetto

Laura Lucente Architetto
Laura Lucente Architetto
Laura Lucente Architetto

إذا وقع إختيارك على المطبخ الأمريكي فيجب عليك أن تبدأ فرش وتأثيث غرفة الاستقبال من هذه المساحة والذي تكون محددة من قبل بسبب توصيلات السباكة من مواسير وفتحات أرضية، فيجب أن تحدد التصميم الخاص بالمطبخ هل سيكون مفتوح بشكل كامل أم أنه شبه مفتوح، هل هو متصل أم منفصل عن الغرف الأخرى؟

غرفة الطعام

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

يلي المطبخ في الترتيب غرفة الطعام حيث أنها مرتبطة بشكل كبير بالمطبخ فيجب أن تكون أقرب نقطة له ليسهل نقل الأطباق من وإلى المطبخ. هناك بعض التصاميم والتي يتم فيها دمج غرفتي المطبخ والطعام سوياً لتوفير المساحة أما إذا كان مطبخك مغلق فيفضل عمل شباك مناولة ليسهل التعامل بين الغرفتين.

يفضل عمل فصل بين مساحة استقبال الضيوف ومساحة الطعام باستخدام طاولة صغيرة أو فاصل زجاجي أو غيره.

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الصالون أو المجلس

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة الغزل والنسيج White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

الكثير من البيوت تحتوى على فراغ مجلس لاستقبال الضيوف والذي يختلف في تصميمه وترتيب أثاثه عن غرفة المعيشة، ففي المجلس يراعى إلتفاف الأثاث حول نقطة واحدة لبث شعور الألفة والدفئ وهي طاولة القهوة.

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غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة Grey
homify

homify
homify
homify

تميل غرفة المعيشة لكونها عائلية أكثر، ففيها يجتمع أفراد الأسرة للجلوس أوالإسترخاء بينما يشاهدوا التلفاز. لذلك تتميز بأن أثاثها يلتف حول عنصر واحد غالباً ما يكون التلفاز، ولكن في حالات أخرى يتم استبداله بالمدفئة. 

يراعى وضع التلفاز على حائط رئيسي بحيث يواجهة التلفاز الأريكة الرئيسية. يراعى أيضاً تجنب مواجهته للنافذة حيث أن الضوء قد يعوق الرؤية الجيدة للشاشة بالنهار.

طاولات

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

بعد ما انتهينا من توزيع العناصر الأساسية ذات الحجم الكبير يجب أن نقوم بتوزيع طاولات حول لكراسي المختلفة حتى يسهل استخدام الغرف بشكل عملي. فيجب وجود طاولة رئيسية والتي تأتي بتصاميم متعددة بالإضافة لطاولات جانبية أيضاً حول عناصر الأثاث.

اكسسوارات

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

في النهاية ولإظهار فراغ الاستقبال بأفضل حال له يجب توزيع بعض الاكسسوارات مثل عناصر إضاءة الطاولة، الانتيكات، النباتات والمقتنيات المختلفة.

تصميم منزل مودرن بالتأكيد سترغب في تقليد تصميمه
هل لديك نصائح إضافية لفرش وتأثيث الاستقبال؟

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