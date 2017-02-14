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6 صيحات في عالم الديكور لا تفوتها بـ2017

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
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دعونا نكتشف معًا اليوم أحدث صيحات عالم الديكور لعام 2017 والتي تضم لمسات مميزة ومتنوعة من أنماط الديكور المختلفة على رأسهم المينيمالي والإسكندينافي من خلال 6 تصميمات فريدة ولا تنسى تدوين الأنسب لك لتطبيقها في بيت العمر.. لنبدأ جولتنا الآن!

1- العودة إلى الماضي

Casa M, 3C+M architettura 3C+M architettura غرفة المعيشة
3C+M architettura

3C+M architettura
3C+M architettura
3C+M architettura

تشير اتجاهات التصميم الداخلي لـعام 2017 إلى الماضي إلى حد كبير من حيث الأثاث والديكورات والإكسسوارات، فهي مستوحاة من تصاميم الخمسينات، الستينات والسبعينات، ولكن أيضًا مع بعض اللمسات العصرية ولكن في العموم نلمح خطوط هندسية حادة وصارمة سواء في التصميم الداخلي أو الأثاث وألوان باهتة بعض الشئ! 

2- الزخارف والألوان الهادئة

Bonton, Reevèr One Home Reevèr One Home BedroomTextiles
Reevèr One Home

Reevèr One Home
Reevèr One Home
Reevèr One Home

ومن بين الاتجاهات الرئيسية أيضًا لعام 2017 لتزيين المنازل هي الزخارف واللمسات النباتية وكذلك استخدام الخشب، أما فيما يخص المنسوجات والفرش فالخامات الناعمة كالفرو والقطيفة هي بطلة العام، أما فيما يخص الألوان فتلك المحايدة هي التي تحتل الساحة وخصوصًا اللونين الرمادي بدرجاته المختلفة والكريمي العاجي

3- لمسات فاخرة وأثاث فخم

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor Living roomSofas & armchairs جلد مزيف Brown
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

يشير الديكور لعام 2017 إلى المقترحات المختلفة التي تتميز باللمسات الفاخرة والأثاث الفخم، ويمكن للنموذج المعروض أن يجسد ذلك على أكمل وجه بما يميزه من مرايا بإطار كبيرة تزينه العديد من الزخارف نحاسية اللون فمبالك إن كانت فضية أو مذهبة؟! 

4- المينيمال وما يحمله من رُقي وهدوء

Minimal white, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

من أكثر الأنماط الديكورية المسيطرة على الساحة بعام 2017 هو ذلك النمط المينيمال التبسيطي، فهو نمط الفنادق كما يطلق عليه، والذي يتسم بالرقة والهدوء والخطوط البسيطة والأثاث العصري والألوان المحايدة.. تمامًا كما هو واضح في النموذج المعروض أمامنا والذي يجسده بشدة.

5- النمط الإسكندينافي له سحر خاص

Il fascino dello stile nordico in una villa del '700, Design for Love Design for Love غرفة نوم
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

لمسات النمط الإسكندينافي لها دائمًا سحر خاص تكتسبه من مزيج المواد الطبيعية وعلى رأسها الخشب، والألوان الناعمة كالبيج والرمادي والأبيض، والديكور العصري.

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6- الألوان الزاهية.. إضافة مبهجة لبيتك

chef 1, Linea G - Zoom110.it Linea G - Zoom110.it
Linea G – Zoom110.it

Linea G - Zoom110.it
Linea G – Zoom110.it
Linea G - Zoom110.it

الألوان الزاهية من الوردي والأصفر والأخضر تلك الألوان التي تشكل بالتة ألوان جميلة هي أحد صيحات عالم الديكور لهذا العام أيضًا بمكنك الاستعانة بها في الجدران أو في الأثاث والديكورات لتضفي لمسة أكثر إشراقًا لبيتك وتجعله مبهجًا.

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