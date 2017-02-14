6 صيحات في عالم الديكور لا تفوتها بـ2017

دعونا نكتشف معًا اليوم أحدث صيحات عالم الديكور لعام 2017 والتي تضم لمسات مميزة ومتنوعة من أنماط الديكور المختلفة على رأسهم المينيمالي والإسكندينافي من خلال 6 تصميمات فريدة ولا تنسى تدوين الأنسب لك لتطبيقها في بيت العمر.. لنبدأ جولتنا الآن!
تشير اتجاهات التصميم الداخلي لـعام 2017 إلى الماضي إلى حد كبير من حيث الأثاث والديكورات والإكسسوارات، فهي مستوحاة من تصاميم الخمسينات، الستينات والسبعينات، ولكن أيضًا مع بعض اللمسات العصرية ولكن في العموم نلمح خطوط هندسية حادة وصارمة سواء في التصميم الداخلي أو الأثاث وألوان باهتة بعض الشئ!
ومن بين الاتجاهات الرئيسية أيضًا لعام 2017 لتزيين المنازل هي الزخارف واللمسات النباتية وكذلك استخدام الخشب، أما فيما يخص المنسوجات والفرش فالخامات الناعمة كالفرو والقطيفة هي بطلة العام، أما فيما يخص الألوان فتلك المحايدة هي التي تحتل الساحة وخصوصًا اللونين الرمادي بدرجاته المختلفة والكريمي
العاجي.
يشير الديكور لعام 2017 إلى المقترحات المختلفة التي تتميز باللمسات الفاخرة والأثاث الفخم، ويمكن للنموذج المعروض أن يجسد ذلك على أكمل وجه بما يميزه من مرايا بإطار كبيرة تزينه العديد من الزخارف نحاسية اللون فمبالك إن كانت فضية أو مذهبة؟!
من أكثر الأنماط الديكورية المسيطرة على الساحة بعام 2017 هو ذلك النمط المينيمال التبسيطي، فهو نمط الفنادق كما يطلق عليه، والذي يتسم بالرقة والهدوء والخطوط البسيطة والأثاث العصري والألوان المحايدة.. تمامًا كما هو واضح في النموذج المعروض أمامنا والذي يجسده بشدة.
لمسات النمط الإسكندينافي لها دائمًا سحر خاص تكتسبه من مزيج المواد الطبيعية وعلى رأسها الخشب، والألوان الناعمة كالبيج والرمادي والأبيض، والديكور العصري.
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الألوان الزاهية من الوردي والأصفر والأخضر تلك الألوان التي تشكل بالتة ألوان جميلة هي أحد صيحات عالم الديكور لهذا العام أيضًا بمكنك الاستعانة بها في الجدران أو في الأثاث والديكورات لتضفي لمسة أكثر إشراقًا لبيتك وتجعله مبهجًا.