6 صيحات في عالم الديكور لا تفوتها بـ2017

تشير اتجاهات التصميم الداخلي لـعام 2017 إلى الماضي إلى حد كبير من حيث الأثاث والديكورات والإكسسوارات، فهي مستوحاة من تصاميم الخمسينات، الستينات والسبعينات، ولكن أيضًا مع بعض اللمسات العصرية ولكن في العموم نلمح خطوط هندسية حادة وصارمة سواء في التصميم الداخلي أو الأثاث وألوان باهتة بعض الشئ!