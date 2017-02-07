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27 تصميم لخزانة عملية ومتميزة

آية منير آية منير
Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO غرفة الملابس
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خزانة الملابس هي أحد عناصر غرفة النوم الرئيسية والتى بدونها ستقع في عالم من الفوضى، من منا لا يحتاج إلى خزانة ملابس منظمة ومبتكرة، فهي من أهم العوامل التى تساعد على تنظيم بيتك  فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك سواء كانت اكسسوارات أو أحذية أو حقائب، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاك غرفة ملابس ونكتفي بدولاب، سنقدم إليك اليوم 27 تصميم عملي لغرفة ملابس قد تناسبك ..

1. خزانة عملية بمقاسات قياسية..

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel غرفة الملابس
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

2. خزانة الملابس إلى جانب الحمام هي الأفضل..

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة الملابس خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

3. على الطراز المينيمال خزانة عملية منظمة..

APPARTAMENTO , Architetto del Piano Architetto del Piano غرفة الملابس
Architetto del Piano

Architetto del Piano
Architetto del Piano
Architetto del Piano

4. خزانة ملابس مثالية وتقليدية..

Mansarda, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager غرفة الملابس
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

5. خزانة بسيطة وعملية وبداخل غرفة النوم ولا حاجة للخروج منها لتصل إلى ملابسك..

CASA OC, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة الملابس White
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

6. حائط بسيط يفصل بين غرفة النوم وخزانة الملابس..

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO غرفة الملابس
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

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7. تصميم خشبي لخزانة بسيطة..

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti غرفة الملابس
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

8. على الطراز الاسكندينافي بألوان مبهجة..

CASA M - 2013 TORINO, POINT. ARCHITECTS POINT. ARCHITECTS غرفة الملابس
POINT. ARCHITECTS

POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS

9. خزانة مثالية على الطراز الحديث..

Appartamento a Milano, bdastudio bdastudio غرفة الملابس
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

10. خزانة بسيطة بعدد أرفف أقل..

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب متين Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

11. خزانة في أماكن غير متوقعة..

LOFT 4, Valtorta srl Valtorta srl غرفة الملابس
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

12. خزانة حديثة بتصميم رائع..

Ristrutturazione Appartamento Privato, Pardo Gaetano Architetto Pardo Gaetano Architetto غرفة الملابس
Pardo Gaetano Architetto

Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto

13. الاستغلال الذكي للخزانة يجعلها منظمة أكثر..

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

14. بأقل المواد تستطيع تصميم خزانة ملابس مفتوحة..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

15. خزانة بسيطة وذكية تصلح لمنزلك..

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب متين Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

16. تصميم متميز ملكي وأنيق ولا أروع..

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة الملابس
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

17. بأقل الامكانيات والتكلفة صمم غرفة ملابسك..

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة الملابس
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

18. ركن خاص للأحذية والحقائب النسائية..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

19. الأبيض هو بطل المشهد..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

20. تصميم حديث مزود بمرآة..

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

21. ركن غير مستغل في غرفة نومك..

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI غرفة الملابس
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

22. غرفة مستقلة للخزانة الخاصة بك..

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio غرفة الملابس
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

23. تصميم متكامل لخزانة حديثة..

CASA ÉQUER, Molins Design Molins Design غرفة الملابس خشب White
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

24. تصميم لخزانة كبيرة ذو مساحة مناسبة بالأبيض والخشب..

-, TMS ESPAIS ELEGANTS TMS ESPAIS ELEGANTS غرفة الملابس
TMS ESPAIS ELEGANTS

TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS

25. ستصل لخزانتك عن طريق حمامك الحديث..

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

26. تصميم سينمائي..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

27ز تصميم أحلامك لخزانة ملابسك..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

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