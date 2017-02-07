27 تصميم لخزانة عملية ومتميزة

خزانة الملابس هي أحد عناصر غرفة النوم الرئيسية والتى بدونها ستقع في عالم من الفوضى، من منا لا يحتاج إلى خزانة ملابس منظمة ومبتكرة، فهي من أهم العوامل التى تساعد على تنظيم بيتك فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك سواء كانت اكسسوارات أو أحذية أو حقائب، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاك غرفة ملابس ونكتفي بدولاب، سنقدم إليك اليوم 27 تصميم عملي لغرفة ملابس قد تناسبك ..