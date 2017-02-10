8 تصميمات رائعة لمطابخ نظيفة

الاهتمام بالتفاصيل في أي تصميم يساعدنا في الحصول على مشهد متكامل وتلبية احتياجات المستخدمين المتوقعة من الفراغ، والمطبخ أحد أهم الفراغات المليئة بالتفاصيل المهمة، والتى إن خُطط لها بذكاء ستنجح في تحقيق وظيفتها بأعلى أداء، إحكام وحدات التخزين وتكاملها ومسار الحركة مدروس بعناية فائقة، ومنطقة عمل مثبتة بقوة ودون فراغات، كل هذا يحافظ على نظام ونظافة المطبخ، أما عن المواد التشطيبية المستخدمة عليك اختيارها سهلة التنظيف وضد الاحتراق والرطوبة، ولا تنس الشفاط الكهربائي..