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8 تصميمات رائعة لمطابخ نظيفة

آية منير آية منير
MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Interior landscaping
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مطبخك رائع ومتميز ومصمم بعناية ولكنه دائما غير منظم، ولا مكان لتخزين أدواتك، سريع الفوضى وغير مريح، لأنك ببساطة لم تخطط له جيدا، ولم تبحث عن أفضل الطرق التى تنجح في الحفاظ على تنظيم المطبخ ونظافته، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 8 نماذج متميزة ورائعة لمطابخ مصممة بعناية فائقة ولكنها نظيفة دائما، سيساعدك كثير هذا المقال فيما تبحث عنه للحفاظ على مطبخك..

1. التفاصيل أولا..

MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Interior landscaping
Mimode Mimarlık/Architecture

Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture

الاهتمام بالتفاصيل في أي تصميم يساعدنا في الحصول على مشهد متكامل وتلبية احتياجات المستخدمين المتوقعة من الفراغ، والمطبخ أحد أهم الفراغات المليئة بالتفاصيل المهمة، والتى إن خُطط لها بذكاء ستنجح في تحقيق وظيفتها بأعلى أداء، إحكام وحدات التخزين وتكاملها ومسار الحركة مدروس بعناية فائقة، ومنطقة عمل مثبتة بقوة ودون فراغات، كل هذا يحافظ على نظام ونظافة المطبخ، أما عن المواد التشطيبية المستخدمة عليك اختيارها سهلة التنظيف وضد الاحتراق والرطوبة، ولا تنس الشفاط الكهربائي..

2. الأبيض..

Lavinya Apartmanı, yücel partners yücel partners
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

رغم أن الأبيض من أصعب الألوان التى تقع في دائرة الاتساخ بسهولة بأقل موجات أتربة أو غبارتجده فقد بريقه وهناك اعتقاد انه لا يمكن استخدامه في المطابخ، ولكنك إن استخدمت مادة سهلة التنظيف ومرنة وصعب التصاق البقع بها..

3. مطابخ مزدحمة ولكن منظمة..

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani KitchenBench tops
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

رغم ازدحام المطابخ دائما بالمواد الغذائية وأدوات الطبخإلا أن مهمة تنظيمه أصبح سهلة كلما تقدم عالم الديكور وتطوره، إلى جانبه استخدام الأرفف العملية وسهلة الوصول..

4. ركن جمالي..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا مانع من الحفاظ على الجانب الجمالي للمطبخ رغم بحثنا عن الجانبي العملي والوظيفي والحفاظ على تنظيمه ونظافته، كما نرى هنا المصمم اختار اللون الأبيض والبني وجعل بينهم مزيج رائع ومتناغم، إلا أنه حافظ على نظافة المطبخ حيث عدد وحدات التخزين مناسبة وكل الأدوات لها مكان مخصص ..

5. مناطق تخزين ..

Cuisine en Corian LG HIMacs et noyer, SARL Felix Hegenbart SARL Felix Hegenbart KitchenCabinets & shelves
SARL Felix Hegenbart

SARL Felix Hegenbart
SARL Felix Hegenbart
SARL Felix Hegenbart

كلما صممت وحدات التخزين بشكل مبتكر يناسب استخدامها، وسهولة حركتها والوصول من خلالها لكل ما نبحث عنه، والتصميم الداخلي لوحدات التخزين، مقسمة بعناية وذكاء حتى لا تضيع وقت ومجهود في تنظيمها..

6. مطبخ مفتوح وكبير..

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

أحيانا المطبخ ذو المساحة الكبيرة أو الأمريكي يكن عائق في الحفاظ على تنظيمه وتصبح مهمة تنظيفه من أصعب المهام على الإطلاق في منزلك، ولكن حين يتم التخطيط لتصميمه بذكاء وتوفير أكبر عدد من وحدات التخزين واستغلال كل ركن، تتحول هذه المهمة الصعبة إلى متعة..

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7. على الطراز الحد الادنى..

Im denkmalgeschützten Vierkanthof trifft Tradition auf Moderne, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein مطبخ
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

الطراز المينيمال أو الحد الأدنى هو الأقل في تفاصيله وألوانه، والحفاظ على نظافته ضرورة وواجب لا يمكن التهاون فيه، لذا التنظيف الدوري وتخصيص لكل شئ مكانه المخصص والحفاظ عليه، يجعل منه فراغ رائعة وإضافة لمنزلك..

8. مطبخ نظيف..

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN مطبخ
ARTISTIC DESIGN

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

للحفاظ على المطبخ نظيف دائما، يجب أن يتحقق الجانب الوظيفي بشكل كامل وبدرجة مائة بالمائة، وتصميم كل ركن وعنصر باستخدامات متعددة، وتنظيم أدوات الطهي والمواد الغذائية دوريا..

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