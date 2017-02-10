8 تصميمات رائعة لمطابخ نظيفة

مطبخك رائع ومتميز ومصمم بعناية ولكنه دائما غير منظم، ولا مكان لتخزين أدواتك، سريع الفوضى وغير مريح، لأنك ببساطة لم تخطط له جيدا، ولم تبحث عن أفضل الطرق التى تنجح في الحفاظ على تنظيم المطبخ ونظافته، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 8 نماذج متميزة ورائعة لمطابخ مصممة بعناية فائقة ولكنها نظيفة دائما، سيساعدك كثير هذا المقال فيما تبحث عنه للحفاظ على مطبخك..
الاهتمام بالتفاصيل في أي تصميم يساعدنا في الحصول على مشهد متكامل وتلبية احتياجات المستخدمين المتوقعة من الفراغ، والمطبخ أحد أهم الفراغات المليئة بالتفاصيل المهمة، والتى إن خُطط لها بذكاء ستنجح في تحقيق وظيفتها بأعلى أداء، إحكام وحدات التخزين وتكاملها ومسار الحركة مدروس بعناية فائقة، ومنطقة عمل مثبتة بقوة ودون فراغات، كل هذا يحافظ على نظام ونظافة المطبخ، أما عن المواد التشطيبية المستخدمة عليك اختيارها سهلة التنظيف وضد الاحتراق والرطوبة، ولا تنس الشفاط الكهربائي..
رغم أن الأبيض من أصعب الألوان التى تقع في دائرة الاتساخ بسهولة بأقل موجات أتربة أو غبارتجده فقد بريقه وهناك اعتقاد انه لا يمكن استخدامه في المطابخ، ولكنك إن استخدمت مادة سهلة التنظيف ومرنة وصعب التصاق البقع بها..
رغم ازدحام المطابخ دائما بالمواد الغذائية وأدوات الطبخإلا أن مهمة تنظيمه أصبح سهلة كلما تقدم عالم الديكور وتطوره، إلى جانبه استخدام الأرفف العملية وسهلة الوصول..
لا مانع من الحفاظ على الجانب الجمالي للمطبخ رغم بحثنا عن الجانبي العملي والوظيفي والحفاظ على تنظيمه ونظافته، كما نرى هنا المصمم اختار اللون الأبيض والبني وجعل بينهم مزيج رائع ومتناغم، إلا أنه حافظ على نظافة المطبخ حيث عدد وحدات التخزين مناسبة وكل الأدوات لها مكان مخصص ..
كلما صممت وحدات التخزين بشكل مبتكر يناسب استخدامها، وسهولة حركتها والوصول من خلالها لكل ما نبحث عنه، والتصميم الداخلي لوحدات التخزين، مقسمة بعناية وذكاء حتى لا تضيع وقت ومجهود في تنظيمها..
أحيانا المطبخ ذو المساحة الكبيرة أو الأمريكي يكن عائق في الحفاظ على تنظيمه وتصبح مهمة تنظيفه من أصعب المهام على الإطلاق في منزلك، ولكن حين يتم التخطيط لتصميمه بذكاء وتوفير أكبر عدد من وحدات التخزين واستغلال كل ركن، تتحول هذه المهمة الصعبة إلى متعة..
الطراز المينيمال أو الحد الأدنى هو الأقل في تفاصيله وألوانه، والحفاظ على نظافته ضرورة وواجب لا يمكن التهاون فيه، لذا التنظيف الدوري وتخصيص لكل شئ مكانه المخصص والحفاظ عليه، يجعل منه فراغ رائعة وإضافة لمنزلك..
للحفاظ على المطبخ نظيف دائما، يجب أن يتحقق الجانب الوظيفي بشكل كامل وبدرجة مائة بالمائة، وتصميم كل ركن وعنصر باستخدامات متعددة، وتنظيم أدوات الطهي والمواد الغذائية دوريا..
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