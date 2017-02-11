قبل وبعد: من شقة كئيبة إلى تصميم رائع

لن تصدق أنه نفس الفراغ ولكن تم تجديده، طاولة المطبخ من الرخام باللون الأحمر الأنيق، ووحدات التخزين باللون الأبيض التى صمم على الطراز العصري المميز، تتناسب مع مساحته وتنجح في استغلال كل ركن، تم إزالة سيراميك الجدران واستخدام الطلاء ليناسب الطراز المستخدم، ولأن الأبيض هو مفتاح سحري للأماكن الضيقة فاستخدامه كان له تأثير خاص، تم إلغاء النافذية التقليدية واستخدام فتحة سقف علوية، ولا ننس وحدات الإضاءة العسرية جدا والأنيقة..