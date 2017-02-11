قبل وبعد: من شقة كئيبة إلى تصميم رائع

إن كنت تبحث عن خطة لتغيير شامل لتصميم منزلك، فعليك بذل قليل من المجهود والوقت في البحث والتدقيق لاختيار أفضل ما يناسبك، ولذا هوميفاي تقدم لك اليوم رحلة تحول شقة كئيبة جدا وتقليدية إلى تصميم رائع ومميز على الطراز الحديث من أعمال NOVODECO قد تلهمك لتغيير منزلك..
مطبخ نقليدي جدا وحالته قديمة ومتهالكة، تغطى جدرانه بأكملها بسيراميك قديم بنقوش وزخارف متكررة، لم يتم التخطيط له بشكل صحيح لذا فشل الصمم في استغلال مساحة المطبخ وأصبح ضيق للغاية..
لن تصدق أنه نفس الفراغ ولكن تم تجديده، طاولة المطبخ من الرخام باللون الأحمر الأنيق، ووحدات التخزين باللون الأبيض التى صمم على الطراز العصري المميز، تتناسب مع مساحته وتنجح في استغلال كل ركن، تم إزالة سيراميك الجدران واستخدام الطلاء ليناسب الطراز المستخدم، ولأن الأبيض هو مفتاح سحري للأماكن الضيقة فاستخدامه كان له تأثير خاص، تم إلغاء النافذية التقليدية واستخدام فتحة سقف علوية، ولا ننس وحدات الإضاءة العسرية جدا والأنيقة..
إن كانت مساحة منزلك مناسبة ولديك ركن غير مستخدم فلا تتردد في إضافة مثل هذا التكوين، غرفة الغسيل لتحافظ على نظام بيتك وتحميه من الفوضى، مع لمسة من الأحمر المستخدم من قبل في المطبخ بعد تجديده، نموذج مثالي لتصميم غرفة غسيل بأقل تكلفة وأقل مجهود وعملية للغاية..
قبل أن يلجأ صاحب المنزل للخبراء، كان الشقة تتسم بالضيق رغم مساحتها الكبيرة وولا يوجد ترابط بين الغرف واستخداماتها، أمامنا مثلا غرفة المعيشة ومساحة كبيرة غير مستغلة واختيارات تقليدية ومملة لقطع الأثاث..
أول ما لجأ له المصمم هو فتح الفراغات والعمل على ترابطهم، واستغلال المساحات المفتوحة لشعور بصري بالاتساع، تم استغلال ركن غير مستخدم من قبل لتصميم غرفة طعام، باللون الأبيض واللمسات العصرية، وورود حمراء..
أما غرفة المعيشة قبل التجديد، فكانت كئيبة جدا مكونة من أريكة كبيرة ومقعد ذو حجم مناسب وبلاط قديم ومتهالك في الأرضيات وستائر لا تقل كآبة عن ما سبق، وألوان الجدران تقليدية وباهتة..
ها هي المعجزة قد تحققت وبدون تكلفة باهظة أو حلول عبقرية، فقط تم استبدال الأثاث القديم بغيره حديث وعصري، باللون الأحمر وبالجلد الطبيعي، وجدران باللون الأبيض لتضيف شعور بالاتساع مطلوب، وحافظ المصمم على اإضاءة الطبيعية، فهي مفتاح لنجاح أي تصميم، إلى جانب لمسة حميمية من الخشب لنحافظ على شعور الدف..
مثال أخر للشرفة قبل التجديد، فهي مساحة مطلة على المطبخ وركن الغسيل، غير مستخدمة وتحولت إلى مخزن مغلق..
تصميم شرفة المنزل المغلقة الجديد باللون الأبيض جعل منها مساحة أكبر مما هي عليه، كما تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة العلوية،و أضاف بعض الأرفف لوضع بعض أصص الزرع جذبت أطراف الطبيعة إلى هذه المساحة الصغيرة.
في هذا النموذج تم تصميم الغرفة بحيث لا تحتوي على أي عنصر جذب سواء في الإضاءة أوالأثاث أو الطلاء، فتم الاتجاه لاستخدام قطع أثاث تقليدية وكذلك المفروشات المستخدمة فهي بسيطة للغاية لا تحتوي على أية زخارف، صممت هذه الغرفة دون تخطيط أو طراز متبع، مما جعل هذا التصميم ممل عند النظر إليه وغير مريحة للاستخدام..
الأبيض كما ذكرنا أنه الحل المثالي للفراغات الضيقة أو حين تبسح عن شعور السعة ، فظل الاتجاه في كل أنحاء المنزل إلى الأبيض حتى في غرفة النوم، واستخدام قطع أثاث ذات حجم مناسب، بالإضافة إلى أغطية سرير ذات نقوش مميزة، وأرضية من الخشب وإضاءة صناعية مميزة ومناسبة وموزعة بشكل مدروس ومنتظم..
نظرة واحدة تكفي لتصل لك صورة حقيقية عن هذا التصميم، حمام قديم جدا مغطى بأكمله بسيراميك ذو نقوش تقليدية ومملة، وأثاث تقليدي جدا قد عفا عليه الزمان..
تصميم فندقي ورائع مميز، وجدار خشبي لركن خاص بحوض الاتحمام، مع وحدة لحوض غسيل الأيدي، مزودة بوحدة تخزين، مع مرآة كبيرة، ستلاحظ خطوط الإضاءة الحديثة أضافت جمال من نوع خاص للحمام..
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