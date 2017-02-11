الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد: من شقة كئيبة إلى تصميم رائع

آية منير آية منير
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Loading admin actions …

إن كنت تبحث عن خطة لتغيير شامل لتصميم منزلك، فعليك بذل قليل من المجهود والوقت في البحث والتدقيق لاختيار أفضل ما يناسبك، ولذا هوميفاي تقدم لك اليوم رحلة تحول شقة كئيبة جدا وتقليدية إلى تصميم رائع ومميز على الطراز الحديث من أعمال NOVODECO قد تلهمك لتغيير منزلك..

قبل: مطبخ قديم ومتهالك..

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

مطبخ نقليدي جدا وحالته قديمة ومتهالكة، تغطى جدرانه بأكملها بسيراميك قديم بنقوش وزخارف متكررة، لم يتم التخطيط له بشكل صحيح لذا فشل الصمم في استغلال مساحة المطبخ وأصبح ضيق للغاية..

بعد: بيئة تشع بالعصرية

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

لن تصدق أنه نفس الفراغ ولكن تم تجديده، طاولة المطبخ من الرخام باللون الأحمر الأنيق، ووحدات التخزين باللون الأبيض التى صمم على الطراز العصري المميز، تتناسب مع مساحته وتنجح في استغلال كل ركن، تم إزالة سيراميك الجدران واستخدام الطلاء ليناسب الطراز المستخدم، ولأن الأبيض هو مفتاح سحري للأماكن الضيقة فاستخدامه كان له تأثير خاص، تم إلغاء النافذية التقليدية واستخدام فتحة سقف علوية، ولا ننس وحدات الإضاءة العسرية جدا والأنيقة..

بعد: غرفة غسيل أنيقة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

إن كانت مساحة منزلك مناسبة ولديك ركن غير مستخدم فلا تتردد في إضافة مثل هذا التكوين، غرفة الغسيل لتحافظ على نظام بيتك وتحميه من الفوضى، مع لمسة من الأحمر المستخدم من قبل في المطبخ بعد تجديده، نموذج مثالي لتصميم غرفة غسيل بأقل تكلفة وأقل مجهود وعملية للغاية..

قبل: مساحات غير مستغلة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة السفرة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

قبل أن يلجأ صاحب المنزل للخبراء، كان الشقة تتسم بالضيق رغم مساحتها الكبيرة وولا يوجد ترابط بين الغرف واستخداماتها، أمامنا مثلا غرفة المعيشة ومساحة كبيرة غير مستغلة واختيارات تقليدية ومملة لقطع الأثاث..

بعد: الغرف متصلة بشكل أنيق و متناسق

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة السفرة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

أول ما لجأ له المصمم هو فتح الفراغات والعمل على ترابطهم، واستغلال المساحات المفتوحة لشعور بصري بالاتساع، تم استغلال ركن غير مستخدم من قبل لتصميم غرفة طعام، باللون الأبيض واللمسات العصرية، وورود حمراء..

قبل: غرفة معيشة كئيبة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

أما غرفة المعيشة قبل التجديد، فكانت كئيبة جدا مكونة من أريكة كبيرة ومقعد ذو حجم مناسب وبلاط قديم ومتهالك في الأرضيات وستائر لا تقل كآبة عن ما سبق، وألوان الجدران تقليدية وباهتة..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

بعد:ركن ملون ومنعش

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

ها هي المعجزة قد تحققت وبدون تكلفة باهظة أو حلول عبقرية، فقط تم استبدال الأثاث القديم بغيره حديث وعصري، باللون الأحمر وبالجلد الطبيعي، وجدران باللون الأبيض لتضيف شعور بالاتساع مطلوب، وحافظ المصمم على اإضاءة الطبيعية، فهي مفتاح لنجاح أي تصميم، إلى جانب لمسة حميمية من الخشب لنحافظ على شعور الدف..

قبل: شرفة غير مستخدمة..

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

مثال أخر للشرفة قبل التجديد، فهي مساحة مطلة على المطبخ وركن الغسيل، غير مستخدمة وتحولت إلى مخزن مغلق..

بعد: شرفة متميزة..

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تصميم شرفة المنزل المغلقة الجديد باللون الأبيض جعل منها مساحة أكبر مما هي عليه، كما تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة العلوية،و أضاف بعض الأرفف لوضع بعض أصص الزرع جذبت أطراف الطبيعة إلى هذه المساحة الصغيرة.

قبل: غرفة نوم غير مريحة..

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة نوم
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في هذا النموذج تم تصميم الغرفة بحيث لا تحتوي على أي عنصر جذب سواء في الإضاءة أوالأثاث أو الطلاء، فتم الاتجاه لاستخدام قطع أثاث تقليدية وكذلك المفروشات المستخدمة فهي بسيطة للغاية لا تحتوي على أية زخارف، صممت هذه الغرفة دون تخطيط أو طراز متبع، مما جعل هذا التصميم ممل عند النظر إليه وغير مريحة للاستخدام..

بعد: تحول غرفة النوم بدرجات الرمادي

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة نوم
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الأبيض كما ذكرنا أنه الحل المثالي للفراغات الضيقة أو حين تبسح عن شعور السعة ، فظل الاتجاه في كل أنحاء المنزل إلى الأبيض حتى في غرفة النوم، واستخدام قطع أثاث ذات حجم مناسب، بالإضافة إلى أغطية سرير ذات نقوش مميزة، وأرضية من الخشب وإضاءة صناعية مميزة ومناسبة وموزعة بشكل مدروس ومنتظم..

قبل: الحمام قديم..

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

نظرة واحدة تكفي لتصل لك صورة حقيقية عن هذا التصميم، حمام قديم جدا مغطى بأكمله بسيراميك ذو نقوش تقليدية ومملة، وأثاث تقليدي جدا قد عفا عليه الزمان..

بعد: حمام فندقي..

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تصميم فندقي ورائع مميز، وجدار خشبي لركن خاص بحوض الاتحمام، مع وحدة لحوض غسيل الأيدي، مزودة بوحدة تخزين، مع مرآة كبيرة، ستلاحظ خطوط الإضاءة الحديثة أضافت جمال من نوع خاص للحمام..

يمكنك قراءة شقة عصرية تحمل نموذجا رائعا للإضاءة المثالية

14 تصميم رائع لحدائق كلاسيكية أنيقة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً