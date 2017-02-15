10 أسباب تجعل منزلك أنيق دائما ..

بدون أي مبالغات، الفوضى في المنزل تجعل منه مكان سلبي جدا وتسحب منه كل الطاقة الإيجابية وتجعلنا غير قادرين على إنجاز شئ، لذا فهذا أمر يستحق البحث عن حل حتى لا تقع ضحية سهلة للفوضى، فيأتى هنا السؤال كيف تجعل منزلك نظيفا ومرتبا وأنيقا لأطول مدة ممكنة، دون جهد كبير وإضاعة وقت كبير، والبعد عن الفوضى اليومية، لذا اليوم هوميفاي تقدم لك، 10 أسباب تجعلك مهتم أن تحافظ على منزلك وتساعد على إيجاد حلول سهلة وسريعة لتجعل منزلك أنيق ائما..
طبقات من الغبار والأتربة تتراكم على قطع الأثاث وأرضيات المنزل، ولا نراها أو نشعر بها، لذا التنظيف المتمر اليومي والدوري هو الحل للحفاظ على صحتك وصحة اولادك، وحتى لا تشعر أن المهمة صعبة أو ثقيلة كرر هذا لشكل منتظم ومدائم، لأن صحتك اولا..
بعقل متفتح وخيال قوي، يمكنك ابتكار لمسات مختلفة وجذابة في منزلك وتجعل منه أنيق دائما وملفت بعض الشئ، فقط صمم ركن متكامل وولوحة طبيعية بداخل منزك، ويمكنك اختيار موقعها حسب ما يناسبك، إما في وسط المنزل أو في الشرفة .. حسب ما تحب، ولكن ستلاحظ الفارق بعد إضافة مثل هذه الأفكار لمنزل..
حتى لا تترك طريق للقلق والتوتر إلى قلبك، وتخلد إلى نوم عميق دون التفكير في المهام المتراكمة عليك، فقط اصنع جدولا منظما بخطط شهرية وأسبوعية ويومية أيضا لتمنع ذاك الشعور بأن المنزل ملئ بالفوضى ولا وقت لتنظيم ذلك..
حين تنجح في تنظيم فوضى منزلك والحفاظ عليه أنيق دائما، يجعلك تنجح في توفير وإدارة وقتك بشكل ناجح ومنظم، ولا حاجة للبحث عن حلول آخرى، فقط اجعل منزلك أنيق وستلاحظ الفرق..
منزل أنيق ونظيف يعني أصحاب منزل نشطاء وناجحين، هي معادلة واضحة وسهلة جدا، فقط ابدأ في تنظيم منزلك وستجد نفسك في قمة النشاطة والهمة وروح الشباب تتجدد، ولا تنس أن تمارس رياضتك المفضلة يوميا..
دون تنظيف أو تنظيم للمنزل، تعيش وتترعرع الجراثيم في منزلك، أينما تواجد الإنسان تواجد معه التلوث والبكتيريا والجراثيم، إن حافظت على منزلك نظيف ستقلل نسبة وجودها وتحافظ على التوازن المطلوب..
من منا لا يقع أمام عقبة استقبال ضيوفه، حين يكون منزله غير مرتب، إن حافظت على تنظيمه وترتيبه دائما، لن تجد مشكلة في استقبال أحبابك وضيوفك في أي وقت وستصنع جو رائع من التواصل والود الاجتماعي الجميل، هذا قد تختلف حياتك بالفعل..
كل شئ في مكان مخصص له، ترتيب الأشياء حسب أولوية استخدامها، تنظيم الأدوات الخطرة حتى لا تكون في متناول الأطفال، هذا سيجعل منزلك أنيق ومريح وسيملؤك شعور بالأمان والطمأنينة وتتحرك داخل منزلك دون الخوف والبحث عن كل شئ وبدون القلق أنك إن احتاجت شيئا لن تجده..
حين تتخلص من مهمة التنظيم والترتيب، وأن تجد منزلك بلا فوضى، ستجد وقتا لمواهبك المدفونة وتطلق لخيالك العنان لتجدد منزلك وتضيف له لمساتك الخاصة في كل ركن وبكل الطرق..
مجرد حصولك على منزلك أنيق ونظيف، يجعلك تنعم بحياة سعيدة مع أفراد أسرتك، وتستقبل ضيوفك بأجمل ابتسامة دون قلق أو خوف، ولن تخف من أي مجهود أو مشاكل بسبب فوضى منزلك..
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