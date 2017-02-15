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10 أسباب تجعل منزلك أنيق دائما ..

آية منير آية منير
Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة السفرة
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بدون أي مبالغات، الفوضى في المنزل تجعل منه مكان سلبي جدا وتسحب منه كل الطاقة الإيجابية وتجعلنا غير قادرين على إنجاز شئ، لذا فهذا أمر يستحق البحث عن حل حتى لا تقع ضحية سهلة للفوضى، فيأتى هنا السؤال كيف تجعل منزلك نظيفا ومرتبا وأنيقا لأطول مدة ممكنة، دون جهد كبير وإضاعة وقت كبير، والبعد عن الفوضى اليومية، لذا اليوم هوميفاي تقدم لك، 10 أسباب تجعلك مهتم أن تحافظ على منزلك وتساعد على إيجاد حلول سهلة وسريعة لتجعل منزلك أنيق ائما..

1. صحتك أولا..

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

طبقات من الغبار والأتربة تتراكم على قطع الأثاث وأرضيات المنزل، ولا نراها أو نشعر بها، لذا التنظيف المتمر اليومي والدوري هو الحل للحفاظ على صحتك وصحة اولادك، وحتى لا تشعر أن المهمة صعبة أو ثقيلة كرر هذا لشكل منتظم ومدائم، لأن صحتك اولا..

2. الطبيعة بداخل منزلك..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Turquoise
homify

homify
homify
homify

بعقل متفتح وخيال قوي، يمكنك ابتكار لمسات مختلفة وجذابة في منزلك وتجعل منه أنيق دائما وملفت بعض الشئ، فقط صمم ركن متكامل وولوحة طبيعية بداخل منزك، ويمكنك اختيار موقعها حسب ما يناسبك، إما في وسط المنزل أو في الشرفة .. حسب ما تحب، ولكن ستلاحظ الفارق بعد إضافة مثل هذه الأفكار لمنزل..

3. القلق والتوتر..

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

حتى لا تترك طريق للقلق والتوتر إلى قلبك، وتخلد إلى نوم عميق دون التفكير في المهام المتراكمة عليك، فقط اصنع جدولا منظما بخطط شهرية وأسبوعية ويومية أيضا لتمنع ذاك الشعور بأن المنزل ملئ بالفوضى ولا وقت لتنظيم ذلك..

4. فن إدارة الوقت..

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

حين تنجح في تنظيم فوضى منزلك والحفاظ عليه أنيق دائما، يجعلك تنجح في توفير وإدارة وقتك بشكل ناجح ومنظم، ولا حاجة للبحث عن حلول آخرى، فقط اجعل منزلك أنيق وستلاحظ الفرق..

5. نشيط دائما..

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

منزل أنيق ونظيف يعني أصحاب منزل نشطاء وناجحين، هي معادلة واضحة وسهلة جدا، فقط ابدأ في تنظيم منزلك وستجد نفسك في قمة النشاطة والهمة وروح الشباب تتجدد، ولا تنس أن تمارس رياضتك المفضلة يوميا..

6. بدون بكتيريا أو جراثيم..

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

دون تنظيف أو تنظيم للمنزل، تعيش وتترعرع الجراثيم في منزلك، أينما تواجد الإنسان تواجد معه التلوث والبكتيريا والجراثيم، إن حافظت على منزلك نظيف ستقلل نسبة وجودها وتحافظ على التوازن المطلوب..

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7. الاجتماعيات..

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

من منا لا يقع أمام عقبة استقبال ضيوفه، حين يكون منزله غير مرتب، إن حافظت على تنظيمه وترتيبه دائما، لن تجد مشكلة في استقبال أحبابك وضيوفك في أي وقت وستصنع جو رائع من التواصل والود الاجتماعي الجميل، هذا قد تختلف حياتك بالفعل..

8. الراحة والأمان..

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

كل شئ في مكان مخصص له، ترتيب الأشياء حسب أولوية استخدامها، تنظيم الأدوات الخطرة حتى لا تكون في متناول الأطفال، هذا سيجعل منزلك أنيق ومريح وسيملؤك شعور بالأمان والطمأنينة وتتحرك داخل منزلك دون الخوف والبحث عن كل شئ وبدون القلق أنك إن احتاجت شيئا لن تجده..

9. الإبداع..

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

حين تتخلص من مهمة التنظيم والترتيب، وأن تجد منزلك بلا فوضى، ستجد وقتا لمواهبك المدفونة وتطلق لخيالك العنان لتجدد منزلك وتضيف له لمساتك الخاصة في كل ركن وبكل الطرق..

10. حياة سعيدة..

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة السفرة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

مجرد حصولك على منزلك أنيق ونظيف، يجعلك تنعم بحياة سعيدة مع أفراد أسرتك، وتستقبل ضيوفك بأجمل ابتسامة دون قلق أو خوف، ولن تخف من أي مجهود أو مشاكل بسبب فوضى منزلك..

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