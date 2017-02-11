8 تصاميم لغرفة نومك الصغيرة

غرفة نومك هي الركن الخاص بك، عالمك المصمم طبقا لأحلامك ولكنها جاءت صغيرة، ستعتقد أنها أزمة حقيقية ولا يمكن التغلب عليها ولكن مع تطور عالم الديكور كل يوم لم تصبح صغر المساحة عقبة حقيقية أمامك ومن السهل استغلال كل ركن فيه واكثر مما تتوقع من هذه المساحة الصغيرة، جئنا لك اليوم مع هوميفاي نقدم لك مجموعة نصائح بسيطة وسهلة وفي متناول يدك لتصميم غرفتك الصغيرة..
لن تحتاج اكثر من مكان مخصص للنوم وممهد لراحة مستخدمينه، مع رف علوي يمكن ان تستخدمه كسرير إضافى أو مكان للتخزين، المصمم هنا اكتفى بلوح خشبي ومرتبة صغيرة لتصميم غرفة مزدوجة أو أكثر في هذه المساحة الصغيرة..
ظهرت في الأونة الأخيرة قطع الأثاث ذات التصميم المركب ومتعدد الاستخدامات، كما في هذا النموذج حيث صممت غرفة نوم متكاملة، حيث وحدة تخزين أو دولاب يعلوه سرير مريح جدا تصل إليه عن طريق مجموعات درجات خشبية، هذا التصميم يصلح للمساحات الصغيرة جدا، أو تخصيص ركن في غرفة المكتب وتحويله إلى غرفة نوم صغيرة ..
الإضاءة الطبيعية هي المفتاح السحري لأي تصميم، وتجعل منه لوحة مشرقة وجميلة، وأيضا هل الحل الأمثل للفراغات الصغيرة وصعب تصميمها مثل هذه الغرفة الصغيرة المكونة من سرير ومكتب عمل أو دراسة تعلوه وحدة تخزين، بالإضافة إلى استخدام اللون الأبيض لتساعد على راحة عينيك وإضافة مساحة بصرية أنيقة..
أحيانا نلجأ إلى تحويل شرفة منزلك لغرفة نوم صغيرة ولكن صعب تصميمها جدا لضيق مساحتها، ولكن في مثل هذا النموذج تم استخدام سرير في ركن كانل وتحته مجموعة أدراج للتخزين وتنظيم ملابسك وأدواتك، وفي الركن المقابل اختيار مكتب أنيق ومناسب..
الأبواب المنزلقة هي الاختيار المناسب للمساحات الصغيرة، بمختلف أشكالها وأنواعها، فهي تؤدي وظيفتها بنجاح، إلى جانب أناقتها الملحوظة..
إلى جانب وحدة التخزين المدمجة مع السرير في قطعة أثاث واحدة، وتصميمها الأنيق والناعم، تأتي المرايا كبطل أوحد للمشهد حيث أنها أسهل الحلول وأكثرها تقليدية ولها مفعول ساحر في أي تصميم..
استغلال ارتفاع الغرفة بأكملها وتحويلها إلى مستويين مختلفين، سواء كان السرير بالمتوى الأعلى أو الأدنى، والمستوى الآخر يمكن تحويله إلى أريكة أنيقة لقراءة كتاب المفضل أو الاسترخاء قليلا وفي أونة أخرى يمكن تحويلها إلى غرفة ملابس أنيقة..
يمكنك قراءة المزيد 15 ركن رائع ستود تصميمه في منزلك