8 تصاميم لغرفة نومك الصغيرة

غرفة نومك هي الركن الخاص بك، عالمك المصمم طبقا لأحلامك ولكنها جاءت صغيرة، ستعتقد أنها أزمة حقيقية ولا يمكن التغلب عليها ولكن مع تطور عالم الديكور كل يوم لم تصبح صغر المساحة عقبة حقيقية أمامك ومن السهل استغلال كل ركن فيه واكثر مما تتوقع من هذه المساحة الصغيرة، جئنا لك اليوم مع هوميفاي نقدم لك مجموعة نصائح بسيطة وسهلة وفي متناول يدك لتصميم غرفتك الصغيرة..