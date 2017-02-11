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8 تصاميم لغرفة نومك الصغيرة

آية منير آية منير
Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة نوم
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غرفة نومك هي الركن الخاص بك، عالمك المصمم طبقا لأحلامك ولكنها جاءت صغيرة، ستعتقد أنها أزمة حقيقية ولا يمكن التغلب عليها ولكن مع تطور عالم الديكور كل يوم لم تصبح صغر المساحة عقبة حقيقية أمامك ومن السهل استغلال كل ركن فيه واكثر مما تتوقع من هذه المساحة الصغيرة، جئنا لك اليوم مع هوميفاي نقدم لك مجموعة نصائح بسيطة وسهلة وفي متناول يدك لتصميم غرفتك الصغيرة..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

1. مستويين مختلفين..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لن تحتاج اكثر من مكان مخصص للنوم وممهد لراحة مستخدمينه، مع رف علوي يمكن ان تستخدمه كسرير إضافى أو مكان للتخزين، المصمم هنا اكتفى بلوح خشبي ومرتبة صغيرة لتصميم غرفة مزدوجة أو أكثر في هذه المساحة الصغيرة..

2. تصميم مركب..

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

ظهرت في الأونة الأخيرة قطع الأثاث ذات التصميم المركب ومتعدد الاستخدامات، كما في هذا النموذج حيث صممت غرفة نوم متكاملة، حيث وحدة تخزين أو دولاب يعلوه سرير مريح جدا تصل إليه عن طريق مجموعات درجات خشبية، هذا التصميم يصلح للمساحات الصغيرة جدا، أو تخصيص ركن في غرفة المكتب وتحويله إلى غرفة نوم صغيرة ..

3. الإضاءة الطبيعية..

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة نوم
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

الإضاءة الطبيعية هي المفتاح السحري لأي تصميم، وتجعل منه لوحة مشرقة وجميلة، وأيضا هل الحل الأمثل للفراغات الصغيرة وصعب تصميمها مثل هذه الغرفة الصغيرة المكونة من سرير ومكتب عمل أو دراسة تعلوه وحدة تخزين، بالإضافة إلى استخدام اللون الأبيض لتساعد على راحة عينيك وإضافة مساحة بصرية أنيقة..

4. شرفة ولكن..

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

أحيانا نلجأ إلى تحويل شرفة منزلك لغرفة نوم صغيرة ولكن صعب تصميمها جدا لضيق مساحتها، ولكن في مثل هذا النموذج تم استخدام سرير في ركن كانل وتحته مجموعة أدراج للتخزين وتنظيم ملابسك وأدواتك، وفي الركن المقابل اختيار مكتب أنيق ومناسب.. 

5. أبواب مناسبة..

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro غرفة نوم
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

الأبواب المنزلقة هي الاختيار المناسب للمساحات الصغيرة، بمختلف أشكالها وأنواعها، فهي تؤدي وظيفتها بنجاح، إلى جانب أناقتها الملحوظة..

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6. المرايا ..

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

إلى جانب وحدة التخزين المدمجة مع السرير في قطعة أثاث واحدة، وتصميمها الأنيق والناعم، تأتي المرايا كبطل أوحد للمشهد حيث أنها أسهل الحلول وأكثرها تقليدية ولها مفعول ساحر في أي تصميم..

7. سرير وأريكة..

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté غرفة نوم
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

استغلال ارتفاع الغرفة بأكملها وتحويلها إلى مستويين مختلفين، سواء كان السرير بالمتوى الأعلى أو الأدنى، والمستوى الآخر يمكن تحويله إلى أريكة أنيقة لقراءة كتاب المفضل أو الاسترخاء قليلا وفي أونة أخرى يمكن تحويلها إلى غرفة ملابس أنيقة..

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