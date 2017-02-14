تحول رائع لمنزل باستخدام عناصر بسيطة

جولتنا اليوم في منزل تم تشطيبه وتحويله إلى مساحة تسرالعين بعدما كانت مساحة مهملة وكئيبة. فقد تم إضافة بعض اللمسات والتي تجتذب الزبائن وتجعلهم يتخيلون شكل البيت وامكانياته بشكل أفضل، كما أن هذه اللمسات شاركت في جعل المنزل يظهر بشكل مرحب وعملي رغم أنها لم تكن مكلفة. فقد تريد إضافة مساحة لمنزلك، تجديد شكله العام أو تجهيزه للبيع فهذه اللمسات الرائعة ستغير منزلك تماماً.
إعادة تجهيز البيت أو Home staging توفر حلول عملية لأصحاب العقارات والذين يريدون إظهار منازلهم بشكل محايد ولكنه عملي وواقعي لجذب أكبر عدد من الزبائن. فيتم التركيز على الإضاءة وخاصة الإضاءة الطبيعية، الألوان الفاتحة، الأثاث العملي والاكسسوارات المرحبة. فقد تم استخدام عدد من العناصر والتي تعجب الكثير من الأذواق فدعونا نأخذ جوله في الداخل ونرى الصور قبل و بعد التجديد لنتعلم هذا الفن سوياً.
في البداية كانت غرفة المعيشة غير مؤهلة للسكنى، فالأرضية والحوائط كلاها غير مشطب.وتبدوا في أسوأ أحوالها ولكن دعونا نرى كيف تحولت هذه الغرفة.
هل تصدق هذا التحول الرهيب؟ فقد تم تغطية الأرضية بخشب طبيعي ليحول المساحة لأخرى دافئة ومرحبة. مع إختيار أثاث بسيط ذو ألوان محايدة.
على الجانب الأخر وفي غرفة المعيشة تم استخدم السجادة ذات النقوش الهندسية والتي صنعت فارق في الفراغ ذوالألوان المحايدة. فالأثاث بسيط ولكنه أنيق، متناثر ولكنه مثالي لهذا الفراغ ويظهره بشكل عملي ومدهش.
تفتح غرفة المعيشة على مساحة شرفة أنيقة يجب استغلالها بشكل أفضل من هذا…
تم طلاء الجزء السفلي للشرفة باللون الأبيض، وأيضاً قام المصمم بتغير الأثاث لأخر أبسط والذي حول الشرفة إلى مساحة متألقة وخاصة مع إضافات اكسسوارات ونباتات.
كباقي أجزاء المنزل فإن طرقة التوزيع تبدو متهالكة وغير مؤهلة للبيع أو السكنى..
ولكن أنظر الآن وبعد التجديد والذي ركز على خلق تباين بطلاء الحوئط باللون الأبيض والأبواب باللون البني الداكن، بالإضافة للإضاءة الكلاسيكية والتي تم إضافتها لجعل المساحة تبدو بشكل مشرق وأنيق.
كان الحمام فوضوي، مؤذي بصرياً بالمزيج اللوني السيئ من اللوني الأبيض والأحمر، فكما نرى فهو يحتاج الكثير من العمل والكثير من المال!
في تجديد هذا الحمام حرص المصممين على تقليل التكاليف قدر المستطاع فتم الإحتفاظ بالبلاطات القديمة، ولكن تم استبدال الحوض وحوض الإستحمام لآخرين بلون أبيض. مع إضافة عدد من الإكسسوارات للحصول على حمام مرتب بشكل أفضل بالإضافة للمسة طبيعية دافئة تمثلت في الشموع، السجادة والحامل الخشبي.
كان بإمكان المطبخ أن يغير وجهة نظر العميل لولا تدخل هذا التجديد والتغير الجذري.
ولكن هذا المطبخ الجديد بإمكانه أن يقنعك باقتناء هذه الشقة فوراً. فقد تم تغير الأرضية لأخرى من الخشب، وتم طلاء البلاطات المتوسطة ذات اللون البني السئ، وطلاء الجزء العلوي. بالإضافة للخزانات البيضاء التي تم توزيعها بشكل عملي وأنيق مع سطح العمل الجرانيتي الأسود.
مثل غرفة المعيشة فهذه الغرفة تظهر بشكل سئ ومهمل، فالأرضية تظهر بشكل قديم وملطخ، فترى كيف تم تجديد هذه الغرفة؟
تم طلاء الحوائط والسقف بدهان أبيض أنيق لتظهر بشكل منتعش ومتسع وتصنع فارق كبير. نالت الأرضية أيضاً حظاً من الخشب الدافئ، بالإضافة لتصليح فواصل الأرضية مع الحائط وإضافة دروة لتظهر بشكل أفضل. تم تأثيث الغرفة بأثاث بسيط وعملي بألوان محايدة وأنيقة، فتم وضع سرير بسيط، كرسي، مع بعض الاكسسوارات مثل السلال الخوص، السجاد وبعض الإضاءات المكملة.