تحول رائع لمنزل باستخدام عناصر بسيطة

جولتنا اليوم في منزل تم تشطيبه وتحويله إلى مساحة تسرالعين بعدما كانت مساحة مهملة وكئيبة. فقد تم إضافة بعض اللمسات والتي تجتذب الزبائن وتجعلهم يتخيلون شكل البيت وامكانياته بشكل أفضل، كما أن هذه اللمسات شاركت في جعل المنزل يظهر بشكل مرحب وعملي رغم أنها لم تكن مكلفة. فقد تريد إضافة مساحة لمنزلك، تجديد شكله العام أو تجهيزه للبيع فهذه اللمسات الرائعة ستغير منزلك تماماً.

إعادة تجهيز البيت أو Home staging توفر حلول عملية لأصحاب العقارات والذين يريدون إظهار منازلهم بشكل محايد ولكنه عملي وواقعي لجذب أكبر عدد من الزبائن. فيتم التركيز على الإضاءة وخاصة الإضاءة الطبيعية، الألوان الفاتحة، الأثاث العملي والاكسسوارات المرحبة. فقد تم استخدام عدد من العناصر والتي تعجب الكثير من الأذواق فدعونا نأخذ جوله في الداخل ونرى الصور قبل و بعد التجديد لنتعلم هذا الفن سوياً.