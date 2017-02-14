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تحول رائع لمنزل باستخدام عناصر بسيطة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
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جولتنا اليوم في منزل تم تشطيبه وتحويله إلى مساحة تسرالعين بعدما كانت مساحة مهملة وكئيبة. فقد تم إضافة بعض اللمسات والتي تجتذب الزبائن وتجعلهم يتخيلون شكل البيت وامكانياته بشكل أفضل، كما أن هذه اللمسات شاركت في جعل المنزل يظهر بشكل مرحب وعملي رغم أنها لم تكن مكلفة. فقد تريد إضافة مساحة لمنزلك، تجديد شكله العام أو تجهيزه للبيع فهذه اللمسات الرائعة ستغير منزلك تماماً.

إعادة تجهيز البيت أو Home staging توفر حلول عملية لأصحاب العقارات والذين يريدون إظهار منازلهم بشكل محايد ولكنه عملي وواقعي لجذب أكبر عدد من الزبائن. فيتم التركيز على الإضاءة وخاصة الإضاءة الطبيعية، الألوان الفاتحة، الأثاث العملي والاكسسوارات المرحبة. فقد تم استخدام عدد من العناصر والتي تعجب الكثير من الأذواق فدعونا نأخذ جوله في الداخل ونرى الصور قبل و بعد التجديد لنتعلم هذا الفن سوياً.

​قبل: غرفة الاستقبال

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

في البداية كانت غرفة المعيشة غير مؤهلة للسكنى، فالأرضية والحوائط كلاها غير مشطب.وتبدوا في أسوأ أحوالها ولكن دعونا نرى كيف تحولت هذه الغرفة.

​بعد: غرفة الاستقبال

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

هل تصدق هذا التحول الرهيب؟ فقد تم تغطية الأرضية بخشب طبيعي ليحول المساحة لأخرى دافئة ومرحبة. مع إختيار أثاث بسيط ذو ألوان محايدة.

بعد: غرفة المعيشة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

على الجانب الأخر وفي غرفة المعيشة تم استخدم السجادة ذات النقوش الهندسية والتي صنعت فارق في الفراغ ذوالألوان المحايدة. فالأثاث بسيط ولكنه أنيق، متناثر ولكنه مثالي لهذا الفراغ ويظهره بشكل عملي ومدهش.

قبل: الشرفة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تفتح غرفة المعيشة على مساحة شرفة أنيقة يجب استغلالها بشكل أفضل من هذا…

بعد: الشرفة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تم طلاء الجزء السفلي للشرفة باللون الأبيض، وأيضاً قام المصمم بتغير الأثاث لأخر أبسط والذي حول الشرفة إلى مساحة متألقة وخاصة مع إضافات اكسسوارات ونباتات.

قبل: مساحة التوزيع

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

كباقي أجزاء المنزل فإن طرقة التوزيع تبدو متهالكة وغير مؤهلة للبيع أو السكنى..

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بعد: مساحة التوزيع

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

ولكن أنظر الآن وبعد التجديد والذي ركز على خلق تباين بطلاء الحوئط باللون الأبيض والأبواب باللون البني الداكن، بالإضافة للإضاءة الكلاسيكية والتي تم إضافتها  لجعل المساحة تبدو بشكل مشرق وأنيق.

​قبل: الحمام

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

كان الحمام فوضوي، مؤذي بصرياً بالمزيج اللوني السيئ من اللوني الأبيض والأحمر، فكما نرى فهو يحتاج الكثير من العمل والكثير من المال!

​بعد: الحمام

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

في تجديد هذا الحمام حرص المصممين على تقليل التكاليف قدر المستطاع فتم الإحتفاظ بالبلاطات القديمة، ولكن تم استبدال الحوض وحوض الإستحمام لآخرين بلون أبيض. مع إضافة عدد من الإكسسوارات للحصول على حمام مرتب بشكل أفضل بالإضافة للمسة طبيعية دافئة تمثلت في الشموع، السجادة والحامل الخشبي.

قبل: المطبخ

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

كان بإمكان المطبخ أن يغير وجهة نظر العميل لولا تدخل هذا التجديد والتغير الجذري.

بعد: المطبخ

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

ولكن هذا المطبخ الجديد بإمكانه أن يقنعك باقتناء هذه الشقة فوراً. فقد تم تغير الأرضية لأخرى من الخشب، وتم طلاء البلاطات المتوسطة ذات اللون البني السئ، وطلاء الجزء العلوي. بالإضافة للخزانات البيضاء التي تم توزيعها بشكل عملي وأنيق مع سطح العمل الجرانيتي الأسود.

​قبل: غرفة النوم

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

مثل غرفة المعيشة فهذه الغرفة تظهر بشكل سئ ومهمل، فالأرضية تظهر بشكل قديم وملطخ، فترى كيف تم تجديد هذه الغرفة؟

​بعد: غرفة النوم

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تم طلاء الحوائط والسقف بدهان أبيض أنيق لتظهر بشكل منتعش ومتسع وتصنع فارق كبير. نالت الأرضية أيضاً حظاً من الخشب الدافئ، بالإضافة لتصليح فواصل الأرضية مع الحائط وإضافة دروة لتظهر بشكل أفضل. تم تأثيث الغرفة بأثاث بسيط وعملي بألوان محايدة وأنيقة، فتم وضع سرير بسيط، كرسي، مع بعض الاكسسوارات مثل السلال الخوص، السجاد وبعض الإضاءات المكملة.

فبل: غرفة الضيوف

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد: غرفة الضيوف

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد: غرفة الضيوف

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen
14 خيار حديث و رائع لأنماط الأرضيات الخارجية لمداخل المنازل
ما رأيك في هذا التحول؟

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