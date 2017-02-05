الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

25 تصميم لأسوار وجدران تُعطي نمط مميز لمنزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Lagos del Norte, estudio|44 estudio|44 حديقة خشب
Loading admin actions …

تُقدم لك الأسوار والجدران عامل الحماية لمنزلك، لكنها أيضًا تعتبر عامل مهم في إعطاء مظهر جمالي لواجهة منزلك، لذا فعليك اختيار الأسوار والجدران المناسبة التي تجعل منزلك اكثر فخامة.

ونعرض هنا بعض الأفكار المبتكرة التي يمكنها أن تمنحك الإلهام لتصميم الأسوار والجدران سواء بشكل تركيبات فنية، طبيعية أو تركيبات منفصلة، والتي يمكنك الاختيار من بينها ما يناسب تصميم منزلك وذوقك الخاص.

1. الأسوار الخشبية البيضاء

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura حديقة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

تمنحك الأسوار الخشبية البيضاء تمنح حديقتك بشكل أنيق متناسق، وقد تم إضافة مساحة جلوس بمظلة معدنية بسيطة لتُعطي شكل جمالي جذاب.

2. استخدام الخشب الطبيعي

Lagos del Norte, estudio|44 estudio|44 حديقة خشب
estudio|44

estudio|44
estudio|44
estudio|44

تُضيف الأخشاب الطبيعية جمال وأناقة لحديقة منزلك، وهذه الأسوار تتميز بالبساطة وكونها منخفضة التكلفة، بالإضافة لتوافرها بمختلف الأحجام. ولكن من المشاكل التي قد تواجهها مع هذا النوع من الأسوار أنها من الممكن أن تتعرض للتلف من المياه أو من غزو الحشرات.

3. أسوار طبيعية من جذوع الأشجار

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

يمكنك عمل سور بسيط من جذوع الأشجار وهو يعتبر خيار مثالي للمنازل الريفية، ويتميز هذا التصميم بأنه يمكن صنعه يدويًا ببساطة ويوفر شكل جمالي بسيط.

4. سور حديدي منخفض حول حوض السباحة

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

تم تصميم هذا السور لتوفير عامل الامان في المنزل بإبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن حوض السباحة، وبالإضافة لعامل الأمان في السور يمنحك لمسة عصرية مميزة.

5. جدار مزخرف

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج Green
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تمنح مثل هذه الجدران المزخرفة لمحة عن شخصية صاحب المنزل، وهي تمنح الفناء الخارجي أناقة فريدة من نوعها.

6. سور الشرفة مريحة

Slim & Subtle Rear Garden homify حديقة
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

يمنحك هذا السياج الخشبي باللون الأبيض البساطة والأناقة والمنظر الطبيعي للشرفة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. الجدران الحجرية

Giardino Di Una Villa Californiano: Riflessi che portano le colline e il panorama direttamente in casa, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini حديقة
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

تعزز الجدران الحجرية من الشكل الطبيعي للمنزل، وهي تتميز بمظهر راقي يتناسب مع المنازل الريفية والحديثة على حد سواء.

8. استغلال الأسوار لصنع حدائق عمودية

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd حديقة
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

توفر الأسوار الخشبية حماية منزلك ويمكن استغلالها أيضًا لصنع حديقة معلقة في الفناء الخارجي.

9. المزج بين الخرسانة والخشب

Terraço FD, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura حديقة
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

في هذا التصميم إضافة الخشب السور الخرساني وتزيينه بصنع حديقة معلقة بسيطة.

10. جدار باستخدام حدائق زن

Asianstyle design garden, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß حديقة
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Asianstyle design garden

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

تعتبر حدائق زن من أنواع الحدائق المثالية للاسترخاء والتأمل، وفي هذا التصميم يظهر لنا استغلال فكرة هذه الحدائق لصنع جدار حجري يُضيف شكل جمالي للفناء.

11. جدار على الطراز الريفي

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura حديقة
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

يمنح تجانس الألوان المستخدمة مع الجدار الحجري شعور دافئ للمكان والذي يُكمله وجود الحديقة الصغيرة ومساحة الجلوس التي تم فيها استخدام الخشب والرخام لُيضفي أناقة للمكان.

12. إضافة لمسات فنية على الجدران الخشبية

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

لإضفاء لمسة مميزة لمنزل يمكن استخدام الجدران الخشبية ذات اللمسات الفنية لتُضفي لمسة إبداعية على منزلك، فكما نرى في هذا التصميم تم تركيب جدار خشبي محفور على هيئة فروع الأشجار المتداخلة.

13. الأسوار الخشبية المتدرجة المزدوجة

Schallschutzzäune Limes, Junior, Horizontal: Aufwertung für privaten Grund, Braun & Würfele - Holz im Garten Braun & Würfele - Holz im Garten حديقة خشب
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

Braun & Würfele - Holz im Garten
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten
Braun & Würfele - Holz im Garten

توفر مثل هذه الأسوار المزيد من الخصوصية لتُبقي منزلك بعيدًا عن فضول المارة.

14. الأسوار الحديدية

VIVIENDA VP, epb arquitectura epb arquitectura منازل
epb arquitectura

epb arquitectura
epb arquitectura
epb arquitectura

توفر الأسوار الحديدة حماية عالية لمنزلك بالإضافة لوزنها الخفيف، ففي هذا التصميم تم صنع سور باستخدام قضبان حديدية سوداء داخل هيكل السور الخرساني.

15. صنع الأسوار باستخدام الخيزران

Jardin japonais à Enghien-les-Bains, Taffin Taffin حديقة
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

يتميز الخيزران بالقوة و المتانة وخفة الوزن في نفس الوقت، واستخدامه في هذا النموذج أضاف بساطة للفناء الخلفي.

16. أسوار الفينيل البيضاء

Ogrodzenia akustyczne, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

تتميز مادة الفينيل PVC بكونها مادة خفيفة الوزن ومتينة، وعلى الرغم من سعرها المرتفع إلا أنها تمنحك إمكانية الاختيار ما بين العديد من التصاميم المميزة، فكما نرى في هذا النموذج تم عمل سور من الفينيل الأبيض بتصميم أنيق.

17. أسوار الفينيل المتدرجة

Kratki ogrodowe PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

يظهر في هذا النموذج تصميم أنيق آخر لسور من الفينيل تم فيه استخدام الأشكال الهندسية لتُضيف شكل جمالي للفناء بالإضافة لعامل الحماية.

18. الأسوار الخشبية الصغيرة

Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

يوجد العديد من الخيارات الأسوار الخشبية، فكما نرى في هذا النموذج فقد تم استخدام سور خشبي قصير يمنح منزلك شكل جمالي غير متكلف.

19. مزج الطوب الأحمر مع الخشب

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

نرى في هذه السور أنه تم الجمع ما بين الخشب والطوب الأحمر ليعطي شكل ريفي بسيط.

20. الجمع ما بين السياج الخشبية والجدران الخرسانية

Ogrodzenie z betonu architektonicznego, Contractors Contractors حديقة خشب Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

في هذا التصميم تم الاهتمام بعنصر الأمان والأناقة عند صناعة السور، تم استخدام الألواح الخشبية الداكنة كسياج داخل الجدار الخرساني.

21. سور حجري منحني

CASA WKT, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

نرى في هذا التصميم المميز أنه تم استخدام وحدات حجرية منحنية باللون الأبيض مما جعل الحديقة تبدو كلوحة فنية مثيرة للاهتمام.

22. سور متعدد الخامات

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

نرى في هذا النموذج أنه تم استخدام أنواع مختلفة من الخامات مثل الخيزران، الفولاذ المقاوم للصدأ والأشجار الصغيرة لصنع سور ذو مظهر متميز وفريد من نوعه.

23. الجدران الملونة

Casa Nando Reis, Estúdio Paulo Alves Estúdio Paulo Alves حديقة
Estúdio Paulo Alves

Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves

إذا كنت مُحب للأبداع فيمكن تحويل السور الخرساني التقليدي للسور ينبض بالحياة عن طريق طلاؤه بألوانك المفضلة كما نرى في هذا التصميم.

24. الجمع ما بين الطوب الأحمر والخشب اللامع

Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects حديقة
New Images Architects

Private House – Holland Park

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

يظهر في هذا التصميم الأنيق باحة خلفية تم إحاطتها بسور من الطوب الأحمر من جهة وبسور من الخشب اللامع من الجهة الأخرى الأمر الذي منح للمكان دفء خاص.

25. سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

في هذا النموذج نرى أنه تم استخدام ألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ متراصة على جدار خرساني، وتم استخدام تدرجات الألوان في الفولاذ لإضافة لمسة جمالية عصرية مميزة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 خطأ شائع يجب تجنبهم عند تصميم مطبخ منزلك.

صمم ممرات منزلك من الرخام الفاخر
25 تصميم لأسوار وجدران تُعطي نمط مميز لمنزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً