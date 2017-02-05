25 تصميم لأسوار وجدران تُعطي نمط مميز لمنزلك

تُقدم لك الأسوار والجدران عامل الحماية لمنزلك، لكنها أيضًا تعتبر عامل مهم في إعطاء مظهر جمالي لواجهة منزلك، لذا فعليك اختيار الأسوار والجدران المناسبة التي تجعل منزلك اكثر فخامة.
ونعرض هنا بعض الأفكار المبتكرة التي يمكنها أن تمنحك الإلهام لتصميم الأسوار والجدران سواء بشكل تركيبات فنية، طبيعية أو تركيبات منفصلة، والتي يمكنك الاختيار من بينها ما يناسب تصميم منزلك وذوقك الخاص.
تمنحك الأسوار الخشبية البيضاء تمنح حديقتك بشكل أنيق متناسق، وقد تم إضافة مساحة جلوس بمظلة معدنية بسيطة لتُعطي شكل جمالي جذاب.
تُضيف الأخشاب الطبيعية جمال وأناقة لحديقة منزلك، وهذه الأسوار تتميز بالبساطة وكونها منخفضة التكلفة، بالإضافة لتوافرها بمختلف الأحجام. ولكن من المشاكل التي قد تواجهها مع هذا النوع من الأسوار أنها من الممكن أن تتعرض للتلف من المياه أو من غزو الحشرات.
يمكنك عمل سور بسيط من جذوع الأشجار وهو يعتبر خيار مثالي للمنازل الريفية، ويتميز هذا التصميم بأنه يمكن صنعه يدويًا ببساطة ويوفر شكل جمالي بسيط.
تم تصميم هذا السور لتوفير عامل الامان في المنزل بإبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن حوض السباحة، وبالإضافة لعامل الأمان في السور يمنحك لمسة عصرية مميزة.
تمنح مثل هذه الجدران المزخرفة لمحة عن شخصية صاحب المنزل، وهي تمنح الفناء الخارجي أناقة فريدة من نوعها.
يمنحك هذا السياج الخشبي باللون الأبيض البساطة والأناقة والمنظر الطبيعي للشرفة.
تعزز الجدران الحجرية من الشكل الطبيعي للمنزل، وهي تتميز بمظهر راقي يتناسب مع المنازل الريفية والحديثة على حد سواء.
توفر الأسوار الخشبية حماية منزلك ويمكن استغلالها أيضًا لصنع حديقة معلقة في الفناء الخارجي.
في هذا التصميم إضافة الخشب السور الخرساني وتزيينه بصنع حديقة معلقة بسيطة.
تعتبر حدائق زن من أنواع الحدائق المثالية للاسترخاء والتأمل، وفي هذا التصميم يظهر لنا استغلال فكرة هذه الحدائق لصنع جدار حجري يُضيف شكل جمالي للفناء.
يمنح تجانس الألوان المستخدمة مع الجدار الحجري شعور دافئ للمكان والذي يُكمله وجود الحديقة الصغيرة ومساحة الجلوس التي تم فيها استخدام الخشب والرخام لُيضفي أناقة للمكان.
لإضفاء لمسة مميزة لمنزل يمكن استخدام الجدران الخشبية ذات اللمسات الفنية لتُضفي لمسة إبداعية على منزلك، فكما نرى في هذا التصميم تم تركيب جدار خشبي محفور على هيئة فروع الأشجار المتداخلة.
توفر مثل هذه الأسوار المزيد من الخصوصية لتُبقي منزلك بعيدًا عن فضول المارة.
توفر الأسوار الحديدة حماية عالية لمنزلك بالإضافة لوزنها الخفيف، ففي هذا التصميم تم صنع سور باستخدام قضبان حديدية سوداء داخل هيكل السور الخرساني.
يتميز الخيزران بالقوة و المتانة وخفة الوزن في نفس الوقت، واستخدامه في هذا النموذج أضاف بساطة للفناء الخلفي.
تتميز مادة الفينيل PVC بكونها مادة خفيفة الوزن ومتينة، وعلى الرغم من سعرها المرتفع إلا أنها تمنحك إمكانية الاختيار ما بين العديد من التصاميم المميزة، فكما نرى في هذا النموذج تم عمل سور من الفينيل الأبيض بتصميم أنيق.
يظهر في هذا النموذج تصميم أنيق آخر لسور من الفينيل تم فيه استخدام الأشكال الهندسية لتُضيف شكل جمالي للفناء بالإضافة لعامل الحماية.
يوجد العديد من الخيارات الأسوار الخشبية، فكما نرى في هذا النموذج فقد تم استخدام سور خشبي قصير يمنح منزلك شكل جمالي غير متكلف.
نرى في هذه السور أنه تم الجمع ما بين الخشب والطوب الأحمر ليعطي شكل ريفي بسيط.
في هذا التصميم تم الاهتمام بعنصر الأمان والأناقة عند صناعة السور، تم استخدام الألواح الخشبية الداكنة كسياج داخل الجدار الخرساني.
نرى في هذا التصميم المميز أنه تم استخدام وحدات حجرية منحنية باللون الأبيض مما جعل الحديقة تبدو كلوحة فنية مثيرة للاهتمام.
نرى في هذا النموذج أنه تم استخدام أنواع مختلفة من الخامات مثل الخيزران، الفولاذ المقاوم للصدأ والأشجار الصغيرة لصنع سور ذو مظهر متميز وفريد من نوعه.
إذا كنت مُحب للأبداع فيمكن تحويل السور الخرساني التقليدي للسور ينبض بالحياة عن طريق طلاؤه بألوانك المفضلة كما نرى في هذا التصميم.
يظهر في هذا التصميم الأنيق باحة خلفية تم إحاطتها بسور من الطوب الأحمر من جهة وبسور من الخشب اللامع من الجهة الأخرى الأمر الذي منح للمكان دفء خاص.
في هذا النموذج نرى أنه تم استخدام ألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ متراصة على جدار خرساني، وتم استخدام تدرجات الألوان في الفولاذ لإضافة لمسة جمالية عصرية مميزة.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 خطأ شائع يجب تجنبهم عند تصميم مطبخ منزلك.