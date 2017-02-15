10 نصائح فنغ شوي تبعد منزلك عن الطاقة السلبية!

مقالنا اليوم يلخص مجموعة من أبرز نصائح الفن الصيني القديم فنغ شوي ، والذي يهدف إلى توفير منزل متكامل بعيد كل البعد عن أي مصدر من مصادر الطاقة السلبية بل ومفعم بالإيجابية والطاقة المتجددة لما لذلك من تأثير كبير على حياتنا اليومية وعملنا أيضًا فهو يطرح العديد من التوصيات التي من شأنها مساعدتنا على تجاوز المشاكل المهنية والعاطفية والمالية والصحية وتغيير نظام الأشياء وتغيير الألوان وغيرها من التفاصيل، وهو ما سنكتشفه في كتاب الأفكار هذا! فـ لنبدأ الآن تكوين موقف أكثر إيجابية تجاه الحياة!