10 نصائح فنغ شوي تبعد منزلك عن الطاقة السلبية!

مقالنا اليوم يلخص مجموعة من أبرز نصائح الفن الصيني القديم
فنغ شوي، والذي يهدف إلى توفير منزل متكامل بعيد كل البعد عن أي مصدر من مصادر الطاقة السلبية بل ومفعم بالإيجابية والطاقة المتجددة لما لذلك من تأثير كبير على حياتنا اليومية وعملنا أيضًا فهو يطرح العديد من التوصيات التي من شأنها مساعدتنا على تجاوز المشاكل المهنية والعاطفية والمالية والصحية وتغيير نظام الأشياء وتغيير الألوان وغيرها من التفاصيل، وهو ما سنكتشفه في كتاب الأفكار هذا! فـ لنبدأ الآن تكوين موقف أكثر إيجابية تجاه الحياة!
فلسفة الفنغ شوي تنصح بأنه ينبغي لنا أن نُبعد كل العناصر المعقدة عن البيئة المحيطة بنا سواء بمنازلنا أو ببيئة العمل من أثاث وديكورات لأنها تجلب الطاقة السلبية أو من شأنها عرقلة الطاقة الإيجابية كما أنها تنصح بالاندماج مع الطبيعة والانفتاح على الفضاء لما لذلك من تأثير إيجابي على نفس الإنسان وسير يومه بشكل طبيعي.
الاعتماد على النوافذ المفتوحة في التصميم الداخلي لمنزلك والاندماج مع الطبيعة من المساحات الخضراء أو السماء الواسعة هو التطبيق الأمثل لتلك الفلسفة الصينية، فالشمس بنورها والهواء النقي والفضاء الشاسع هم حلفائك للتخلص من الطاقة السلبية وإزاحتها خارجًا مع الرياح ومن ثم استبدالها بأخرى إيجابية!
تراكم الأغراض المنزلية في أكوام كبيرة يضر بإطلالة منزلك من ناحية ويسبب لك الشعور بالضيق من ناحية أخرى والنقطة الأولى هنا هي سبب في حدوث الثانية لذا يجب عليك تجنب تراكم أغراضك المنزلية سواء الملابس أو الأحذية أو حتى أدوات الطهي وغيرها لأنه كلما كانت البيئة المحيطة بك منظمة ومرتبة، كلما عزز ذلك الشعور بالراحة والهدوء وأخيرًا الإيجابية.
الزهور والنباتات في حد ذاتها طاقة إيجابية بخضرتها وبهجتها ورقتها، لذا ينصح فن الفنغ شوي باللجوء لها في منزلك فهي مثلها مثل أي مساحة خضراء من شأنها أن تُبعد بينك وبين الاكتئاب والضيق ألف ميل وتبث الامل والبهجة في قلبك!
تنصحك فلسفة الفنغ شوي عند انتقالك للعيش في مكان جديد بأن تضع بكل الزوايا والأركان المختلفة بـ المنزل القليل من ملح الطعام لما له من دور في امتصاص الطاقة السلبية الخاصة بالساكنين القدامى!
وفقًا لفلسفة الفنغ شوي فإن للمرايات أهمية كبرى بمنازلنا لأنها تجذب الطاقة الإيجابية.. ربما ذلك نابع من كونها عاكسة للأشياء والمساحات وتعزز دائمًا الشعور بالبراح والسعة الذي ينعكس إيجابًا على الإنسان وهو ما يتفق مع الفنغ شوي حيث أن الشعور بالراحة يولد الإيجابية!
تؤمن فلسفة الفنغ شوي بأنه من المهم أن تكون ديكورات وأثاث منزلنا موزعة نحو اليسار سواء ما يخص مساحة النوم أو العمل! فهذا الفن الصيني يرجع ذلك إلى أن تدفق الطاقة الإيجابية يكون أفضل في هذه الجهة من كوكب الأرض.
احصل على قدر كبير من الطاقة الإيجابية في وقت مبكر بيومك من خلال مدخل مبهج ومريح لمنزلك كالموضح هنا.. ضع مرآة كبيرة على إحدى جدرانه إذا كانت المساحة ضيقة لتجعله يبدو أكبر وزين ممره بأشياء أخرى جميلة كالزهور فهي تعطي زائريك الشعور بالترحاب وحسن الضيافة.
عَطّر منزلك برائحة طيبة من البخور تجمع من حولك كل ما هو إيجابي ومريح وتهدئ البيئة المحيطة.
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التنظيف المنتظم ضروري لإبعاد أي مصدر لتخلل الطاقة السلبية إلى منزلك، كما أنه يخلق مناخ صحي ومريح يساعد على قضاء يومك بشكل ممتع أو ممارسة عملك في أجواء محفزة على الإبداع!