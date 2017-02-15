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10 نصائح فنغ شوي تبعد منزلك عن الطاقة السلبية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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مقالنا اليوم يلخص مجموعة من أبرز نصائح الفن الصيني القديم فنغ شوي، والذي يهدف إلى توفير منزل متكامل بعيد كل البعد عن أي مصدر من مصادر الطاقة السلبية بل ومفعم بالإيجابية والطاقة المتجددة لما لذلك من تأثير كبير على حياتنا اليومية وعملنا أيضًا فهو يطرح العديد من التوصيات التي من شأنها مساعدتنا على تجاوز المشاكل المهنية والعاطفية والمالية والصحية وتغيير نظام الأشياء وتغيير الألوان وغيرها من التفاصيل، وهو ما سنكتشفه في كتاب الأفكار هذا! فـ لنبدأ الآن تكوين موقف أكثر إيجابية تجاه الحياة!

1- ابعد العناصر المعقدة من الأثاث عن البيئة المحيطة بك

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

فلسفة الفنغ شوي تنصح بأنه ينبغي لنا أن نُبعد كل العناصر المعقدة عن البيئة المحيطة بنا سواء بمنازلنا أو ببيئة العمل من أثاث وديكورات لأنها تجلب الطاقة السلبية أو من شأنها عرقلة الطاقة الإيجابية كما أنها تنصح بالاندماج مع الطبيعة والانفتاح على الفضاء لما لذلك من تأثير إيجابي على نفس الإنسان وسير يومه بشكل طبيعي.

2- الهواء النقي والفضاء الشاسع هم حلفائك للتخلص من الطاقة السلبية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الاعتماد على النوافذ المفتوحة في التصميم الداخلي لمنزلك والاندماج مع الطبيعة من المساحات الخضراء أو السماء الواسعة هو التطبيق الأمثل لتلك الفلسفة الصينية، فالشمس بنورها والهواء النقي والفضاء الشاسع هم حلفائك للتخلص من الطاقة السلبية وإزاحتها خارجًا مع الرياح ومن ثم استبدالها بأخرى إيجابية!  

3- تجنب تراكم العديد من الأغراض في مكان واحد

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تراكم الأغراض المنزلية في أكوام كبيرة يضر بإطلالة منزلك من ناحية ويسبب لك الشعور بالضيق من ناحية أخرى والنقطة الأولى هنا هي سبب في حدوث الثانية لذا يجب عليك تجنب تراكم أغراضك المنزلية سواء الملابس أو الأحذية أو حتى أدوات الطهي وغيرها لأنه كلما كانت البيئة المحيطة بك منظمة ومرتبة، كلما عزز ذلك الشعور بالراحة والهدوء وأخيرًا الإيجابية.

4- لا تستهين بما يفعله أصيص نبات صغير في بيتك!

Summer Calla Lily Plant Appleyard London GardenPlants & flowers
Appleyard London

Summer Calla Lily Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

الزهور والنباتات في حد ذاتها طاقة إيجابية بخضرتها وبهجتها ورقتها، لذا ينصح فن الفنغ شوي باللجوء لها في منزلك فهي مثلها مثل أي مساحة خضراء من شأنها أن تُبعد بينك وبين الاكتئاب والضيق ألف ميل وتبث الامل والبهجة في قلبك!

5- ملح الطعام ودوره في امتصاص الطاقة السلبية

Salt Keeper Oggetto HouseholdHomewares
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
Oggetto

تنصحك فلسفة الفنغ شوي عند انتقالك للعيش في مكان جديد بأن تضع بكل الزوايا والأركان المختلفة بـ المنزل القليل من ملح الطعام لما له من دور في امتصاص الطاقة السلبية الخاصة بالساكنين القدامى!

6- الشعور بالراحة يولد الإيجابية!

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

وفقًا لفلسفة الفنغ شوي فإن للمرايات أهمية كبرى بمنازلنا لأنها تجذب الطاقة الإيجابية.. ربما ذلك نابع من كونها عاكسة للأشياء والمساحات وتعزز دائمًا الشعور بالبراح والسعة الذي ينعكس إيجابًا على الإنسان وهو ما يتفق مع الفنغ شوي حيث أن الشعور بالراحة يولد الإيجابية!

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7- ​يجب أن نسعى دائمًا لليسار

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

تؤمن فلسفة الفنغ شوي بأنه من المهم أن تكون ديكورات وأثاث منزلنا موزعة نحو اليسار سواء ما يخص مساحة النوم أو العمل! فهذا الفن الصيني يرجع ذلك إلى أن تدفق الطاقة الإيجابية يكون أفضل في هذه الجهة من كوكب الأرض.

8- مدخل مبهج = قدر كبير من الطاقة الإيجابية

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

احصل على قدر كبير من الطاقة الإيجابية في وقت مبكر بيومك من خلال مدخل مبهج ومريح لمنزلك كالموضح هنا.. ضع مرآة كبيرة على إحدى جدرانه إذا كانت المساحة ضيقة لتجعله يبدو أكبر وزين ممره بأشياء أخرى جميلة كالزهور فهي تعطي زائريك الشعور بالترحاب وحسن الضيافة. 

9- البخور والروائح العطرية

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

عَطّر منزلك برائحة طيبة من البخور تجمع من حولك كل ما هو إيجابي ومريح وتهدئ البيئة المحيطة.

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10- التنظيف الدائم

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER شبابيك
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

التنظيف المنتظم ضروري لإبعاد أي مصدر لتخلل الطاقة السلبية إلى منزلك، كما أنه يخلق مناخ صحي ومريح يساعد على قضاء يومك بشكل ممتع أو ممارسة عملك في أجواء محفزة على الإبداع!

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