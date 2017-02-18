10 تصميمات أنيقة للجدران المستخدمة في فصل المساحات

يقوم التصميم الداخلي على بعض المباديء التي تضمن الوصول إلى النتيجة المطلوبة، ولكي يصل مهندسي الديكور إلى النتيجة المثالية يجب أن يتخذوا قرارات حاسمة بشأن إزالة أو التغير في بعض الجدران وتحديد موقع السلالم الداخلية، لكي يكون كل عنصر مخطط له داخل التصميم مثالي بالنهاية.
إليكم الآن قائمة من 10 أفكار ملهمة لاستخدام الجدار كعامل فصل بين المساحات المختلفة داخل الغرف.
ليس هناك حاجة دائمة إلى استخدام الجدران الكبيرة من أجل فصل المساحة بين الغرف، فالأهم من حجم الجدار هو موقعه من جميع الغرف، هنا مثلا يقع الجدار في منتصف الغرفة يفصل بين المدخل والمطبخ وغرفة المعيشة.
من أكبر الأخطاء في تصميم المساحات الداخلية أن تكون الغرف الصغيرة موجودة في أماكن منفصلة تماما عن بعضها، ولتجنب ذلك يمكن استخدام نصف جدار بدلا من جدار كامل يصل للسقف وهذا يسمح بالتقسيم البصري بين الغرف وفي نفس الوقت لا يعطي شعورا بضيق المساحة، وأيضا يمكن استخدامه من الأعلى كطاولة لوضع الأغراض المختلفة.
الجدران تجعل المنطقة المحيطة بها أكثر قتامة ولا يتخللها الضوء، ويمكن التغلب على ذلك بوضع مصابيح إضاءة على الأرضية أسفل الجدار كما بالصورة والتي تعكس الإضاءة على الجدار نفسه فيعزز من إضاءة المساحة بالكامل.
الجدار الداخلي في المنزل يمكن أن يقسم ولا يترك كما هو عندما لا يكون متصلا بشكل عمودي على جدار آخر، مثل هذا الجدار الموجود بالتصميم والذي لم يكتمل لنهاية الغرفة فأعطى شكلا أنيقا ورائعا للغرفة.
لم يقم الجدار هنا بلعب دور واحد، فبالإضافة إلى دوره في تقسيم المساحة استخدم في بناء مدفأة ليظهر التصميم في النهاية بشكل ريفي ورائع.
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لفصل المساحات الموجودة بمنزلك والمستخدمة بشكل يومي ودائم عليك بالتفكير جيدا في موقع الجدار، هذا التصميم مثال مهم على ذلك، هنا غرفة المعيشة وغرفة السفرة موجودان في مساحة واحد والجدار صمم بشكل عالي ويفصل بينهما وبين مدخل المنزل لكي لا يتمكن المارة من رؤية ما يحدث بالداخل ليتمتع المقيم داخل الغرف بالخصوصية اللازمة.
في أحيان كثيرة يعطيك الجدار الفرصة لتكوين زاوية مريحة ودافئة داخل الغرفة، والتي يمكن استخدامها في وضع كرسي أو قطعة أثاث ومصباح وتلفزيون، هذا الجدار الموجود يفصل غرفة المعيشة عن باقي المساحة من الغرف الموجودة خلفها.
غرفة معيشة من تصميم MOUSA / INSPIRACIÓN ARQUITECTÓNICA
ليس فقط الجدار هو من استخدم لفصل المساحة، ولكن أيضا جميع عناصر الديكور الموجودة من حوله والتي جعلت هذا الجزء من غرفة المعيشة منفصل تماما عن باقي الغرف في ارتفاع أعلى بشكل رائع، وفي هذه الحالة تصبح غرفة المعيشة وكأنها جزيرة منفصلة.
طريقة أخرى وهي خلق تجاويف داخل الجدار الفاصل بين الغرف، وبفضل هذه الحيلة لن نشعر بضيق في المساحات وسيخلق اتصالا بصريا بين الغرف المختلفة كما يمكن استخدام هذه التجاويف في وضع الديكورات والاكسسوارات والأغراض المختلفة واستخدامها في هذه الحالة كأرفف.
الجدار هنا غير مستو مع الأرضية الخارجية، وبناء على النتيجة النهائية للتصميم سيتحدد هل سيأخذ الجدار مساحة واسعة أو ضيقة، والجدار الواسع هنا في هذه الحالة كان من أهم عوامل القوة في التصميم.