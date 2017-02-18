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10 تصميمات أنيقة للجدران المستخدمة في فصل المساحات

Eman Rifaat Eman Rifaat
TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
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يقوم التصميم الداخلي على بعض المباديء التي تضمن الوصول إلى النتيجة المطلوبة، ولكي يصل مهندسي الديكور إلى النتيجة المثالية يجب أن يتخذوا قرارات حاسمة بشأن إزالة أو التغير في بعض الجدران وتحديد موقع السلالم الداخلية، لكي يكون كل عنصر مخطط له داخل التصميم مثالي بالنهاية.

إليكم الآن قائمة من 10 أفكار ملهمة لاستخدام الجدار كعامل فصل بين المساحات المختلفة داخل الغرف. 

1- صغيرة ولكنها مهمة!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ليس هناك حاجة دائمة إلى استخدام الجدران الكبيرة من أجل فصل المساحة بين الغرف، فالأهم من حجم الجدار هو موقعه من جميع الغرف، هنا مثلا يقع الجدار في منتصف الغرفة يفصل بين المدخل والمطبخ وغرفة المعيشة.

2- نصف جدار

homify جدران اللوح Beige
homify

homify
homify
homify

من أكبر الأخطاء في تصميم المساحات الداخلية أن تكون الغرف الصغيرة موجودة في أماكن منفصلة تماما عن بعضها، ولتجنب ذلك يمكن استخدام نصف جدار بدلا من جدار كامل يصل للسقف وهذا يسمح بالتقسيم البصري بين الغرف وفي نفس الوقت لا يعطي شعورا بضيق المساحة، وأيضا يمكن استخدامه من الأعلى كطاولة لوضع الأغراض المختلفة.

3- إضاءة مناسبة

Vistas del Sol, 2M Arquitectura 2M Arquitectura جدران
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

الجدران تجعل المنطقة المحيطة بها أكثر قتامة ولا يتخللها الضوء، ويمكن التغلب على ذلك بوضع مصابيح إضاءة على الأرضية أسفل الجدار كما بالصورة والتي تعكس الإضاءة على الجدار نفسه فيعزز من إضاءة المساحة بالكامل. 

4- التخلي عن بناء جدار بعرض الغرفة

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

الجدار الداخلي في المنزل يمكن أن يقسم ولا يترك كما هو عندما لا يكون متصلا بشكل عمودي على جدار آخر، مثل هذا الجدار الموجود بالتصميم والذي لم يكتمل لنهاية الغرفة فأعطى شكلا أنيقا ورائعا للغرفة.

5- جدار متعدد الوظائف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لم يقم الجدار هنا بلعب دور واحد، فبالإضافة إلى دوره في تقسيم المساحة استخدم في بناء مدفأة ليظهر التصميم في النهاية بشكل ريفي ورائع. 

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6- موقع رائع

House V Serrano Monjaraz Arquitectos غرفة المعيشة
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

لفصل المساحات الموجودة بمنزلك والمستخدمة بشكل يومي ودائم عليك بالتفكير جيدا في موقع الجدار، هذا التصميم مثال مهم على ذلك، هنا غرفة المعيشة وغرفة السفرة موجودان في مساحة واحد والجدار صمم بشكل عالي ويفصل بينهما وبين مدخل المنزل لكي لا يتمكن المارة من رؤية ما يحدث بالداخل ليتمتع المقيم داخل الغرف بالخصوصية اللازمة.

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7- استخدام الزوايا

casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

في أحيان كثيرة يعطيك الجدار الفرصة لتكوين زاوية مريحة ودافئة داخل الغرفة، والتي يمكن استخدامها في وضع كرسي أو قطعة أثاث ومصباح وتلفزيون، هذا الجدار الموجود يفصل غرفة المعيشة عن باقي المساحة من الغرف الموجودة خلفها. 

8- جدار مميز للديكور

A HOUSE FOR . . ., mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica غرفة المعيشة
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

غرفة معيشة من تصميم MOUSA / INSPIRACIÓN ARQUITECTÓNICA

ليس فقط الجدار هو من استخدم لفصل المساحة، ولكن أيضا جميع عناصر الديكور الموجودة من حوله والتي جعلت هذا الجزء من غرفة المعيشة منفصل تماما عن باقي الغرف في ارتفاع أعلى بشكل رائع، وفي هذه الحالة تصبح غرفة المعيشة وكأنها جزيرة منفصلة. 

9- تجاويف في الجدار

[Casa SD], Wowa Wowa غرفة المعيشة
Wowa

Wowa
Wowa
Wowa

طريقة أخرى وهي خلق تجاويف داخل الجدار الفاصل بين الغرف، وبفضل هذه الحيلة لن نشعر بضيق في المساحات وسيخلق اتصالا بصريا بين الغرف المختلفة كما يمكن استخدام هذه التجاويف في وضع الديكورات والاكسسوارات والأغراض المختلفة واستخدامها في هذه الحالة كأرفف.

10- أبعاد الجدار

House Sauces ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة المعيشة
ARCO Arquitectura Contemporánea

House Sauces

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

الجدار هنا غير مستو مع الأرضية الخارجية، وبناء على النتيجة النهائية للتصميم سيتحدد هل سيأخذ الجدار مساحة واسعة أو ضيقة، والجدار الواسع هنا في هذه الحالة كان من أهم عوامل القوة في التصميم.

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هل أعجبتكم هذه الطريقة في فصل المساحات عن بعضها؟ 

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