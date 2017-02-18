10 تصميمات أنيقة للجدران المستخدمة في فصل المساحات

من أكبر الأخطاء في تصميم المساحات الداخلية أن تكون الغرف الصغيرة موجودة في أماكن منفصلة تماما عن بعضها، ولتجنب ذلك يمكن استخدام نصف جدار بدلا من جدار كامل يصل للسقف وهذا يسمح بالتقسيم البصري بين الغرف وفي نفس الوقت لا يعطي شعورا بضيق المساحة، وأيضا يمكن استخدامه من الأعلى كطاولة لوضع الأغراض المختلفة.