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27 تصميم لأبواب منزلقة غير عادية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Porte Scorrevoli, Staino&Staino Staino&Staino شبابيك
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عادة ما يتم استخدام الأبواب المنزلقة في التصميم الداخلي لمنازلنا للفصل بين الغرف المختلفة خصوصًا ذات المساحات الصغيرة والساحات الحيوية ليحظى بعضها بالخصوصية، فهذا النوع تحديدًا من الأبواب يتميز بأنه لا يستقطع أي مساحة من الغرف أو المكان المقام فيه فقط تسحب ضُلفه يمينًا ويسارًا والمثبتة في مسار مثبت هو الآخر بكلًا من السقف والأرضية وينتهي الأمر بسلاسة!

هذا المقال سيغير مفهومك عن الطريقة التقليدية لاستخدام الأبواب المنزلقة وسيظهر لك مدى أهميتها في أن تكون جزءًا من ديكور وإكسسوار منزلك بخاماتها المذهلة وتصميماتها الأخاذة ذات اللمسات الإبداعية والنابعة بالتأكيد من عقليات ذهبية.. إليك 27 نموذج متنوع كلًا منهم يلهمك بسحره!

1- باب زجاجي مُنزلق مُزَيَن بإحدى الرسوم يفصل وحدات المطبخ التخزينية عن المجال الحيوي للمنزل

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro Windows & doorsDoors
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

2- باب منزلق أبيض اللون بإطار أسود عريض يحدد أطرافه ويبرزه عن الجدران المطلية بنفس اللون

LESS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL مطبخ
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

3- باب جرار أخاذ مكون من 3 ضلف كبيرة بلون نحاسي لامع قمة في الفخامة والرقي

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

4- باب أبيض لامع مكون من ضلفتين يبعد المطبخ عن العالم الخارجي ويجمل إطلالته

Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto مطبخ
Fabrizio De Rosa Architetto

Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto

5- باب بطابع رسمي يجمع في تكوينه بين خامتين مختلفتين له مقابض ينفتح وينغلق بها على عكس التصميمات السابقة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

6- باب منزلق زجاجي يدمج المنزل مع باحته الخارجية وسحر الطبيعة

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN بلكونة أو شرفة
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

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7- من أول وهلة تشعر وكأنه باب لقاعة مؤتمرات شهيرة!

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto شبابيك
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

8- تصميم آخر لباب منزلق يفصل المعيشة عن المطبخ فيحظى كلًا منهما على حدة ببعضٍ من الخصوصية

Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto غرفة المعيشة
Fabrizio De Rosa Architetto

Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto

9- باب خشبي مُنزلق مكون من 3 ضلف سميكة يجمع بين المتانة والأناقة

Rehabilitación de ático en Turó Park, Barcelona, MANO Arquitectura MANO Arquitectura غرفة نوم
MANO Arquitectura

MANO Arquitectura
MANO Arquitectura
MANO Arquitectura

10- باب زجاجي ساحر وشفاف بمجرد أن ينغلق لا تكاد تلمح وجوده من الأساس!

Alurahmen-Schiebetür AR10, ​KUHN GmbH ​KUHN GmbH غرفة المعيشة
​KUHN GmbH

​KUHN GmbH
​KUHN GmbH
​KUHN GmbH

11- باب منزلق أساسه الخشب تزينه المرايا من الجزء العلوي فتعكس تألق ديكورات المنزل وتزيده سعة وبراحًا

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

12- أبواب سوداء منزلقة تسيطر على جدار خشبي مسارها مخفي!

Soluzione scorrevole esterno parete senza binario a vista, Phi Porte Phi Porte Windows & doorsDoors خشب
Phi Porte

Phi Porte
Phi Porte
Phi Porte

13- باب مُنزلق بخامة خشبية رفيعة ولمسات معدنية يغلف غرفة الملابس ويفصلها عن جناح النوم الرئيسي

homify HouseholdRoom dividers & screens
homify

homify
homify
homify

14- باب منزلق كلاسيكي التصميم يلتقي فيه الخشب والزجاج التقاء رسمي!

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul Windows & doorsDoors
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

15- باب أبيض منزلق تظنه جزءًا من الجدران من شدة التحامه بهم

cirilo amoros 85 x3, osb arquitectos osb arquitectos Windows & doorsDoors
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

16- تصميم مشابه يغلف الحمام ويمنحه بعض الخصوصية

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

17- ألواح صغيرة من المرايا مع لمسات خشبية مطلية باللون الأبيض تكون باب منزلق كبير يتسم بالرقي

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

18- باب منزلق بتصميم مبتكر تباين الخامات والألوان سر تألقه!

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

19- رسوم وانحناءات شفافة تزين الأبواب المنزلقة الزجاجية بانسيابية ومرونة

Glastüren, Design Vertiko 134, kepka ART kepka ART Windows & doorsDoors
kepka ART

kepka ART
kepka ART
kepka ART

20- أبواب زجاجية بروح رسمية ومقابض معدنية ببريق الفضة

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

21- من رقي خامتها وهدوء إطلالتها تشعر وكأنها نسمةُُ هادئة تعبث في ساحة المنزل!

Porte Scorrevoli, Staino&Staino Staino&Staino شبابيك
Staino&amp;Staino

Staino&Staino
Staino&amp;Staino
Staino&Staino

22- بنغمات عصرية وتصميم مميز صمم هذا الباب المنزلق من ألواح الخشب الصغير

PATMOS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

23- باب زجاجي منزلق يليق بالقصور

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ غرفة السفرة
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

24- باب منزلق مبتكر التصميم مستوحى من تصميم السُبورة لا يفصل المساحات فقط وإنما أيضًا يستخدم في الكتابة!

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مطبخ
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

25- الأسود دائمًا ما له إطلالة خاصة وهنا تألق الباب بفضله

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

26- كابينة زجاجية من الأبواب المنزلقة تحاوط غرفة الملابس

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH HouseholdRoom dividers & screens
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

27- أبواب منزلقة زجاجية تغلف خزانة أدوات المائدة وغرفة الطعام

homify HouseholdRoom dividers & screens
homify

homify
homify
homify

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