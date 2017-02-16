27 تصميم لأبواب منزلقة غير عادية!

عادة ما يتم استخدام الأبواب المنزلقة في التصميم الداخلي لمنازلنا للفصل بين الغرف المختلفة خصوصًا ذات المساحات الصغيرة والساحات الحيوية ليحظى بعضها بالخصوصية، فهذا النوع تحديدًا من الأبواب يتميز بأنه لا يستقطع أي مساحة من الغرف أو المكان المقام فيه فقط تسحب ضُلفه يمينًا ويسارًا والمثبتة في مسار مثبت هو الآخر بكلًا من السقف والأرضية وينتهي الأمر بسلاسة!

هذا المقال سيغير مفهومك عن الطريقة التقليدية لاستخدام الأبواب المنزلقة وسيظهر لك مدى أهميتها في أن تكون جزءًا من ديكور وإكسسوار منزلك بخاماتها المذهلة وتصميماتها الأخاذة ذات اللمسات الإبداعية والنابعة بالتأكيد من عقليات ذهبية.. إليك 27 نموذج متنوع كلًا منهم يلهمك بسحره!