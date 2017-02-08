تصميم شقة رائعة لأصحاب الذوق الرفيع

على مساحة 180 متر مربع صممت هذه الشقة ذات الذوق العالي، لذا جمعنا لك مجموعة صور من داخلها لتتامل جمالها وتتمتع بلمساتها الفنية من تصميم Architrek، حيث نجح في تصميم مساحات واسعة تأنقت بالنغمات المحايدة، أضاف لها اتساعا مع الإشراقة الطبيعية بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة، مع لمسات خشبية لم تقف فقط على الأرضيات ولكنها جاءت في أركان وعناصر مختلفة في التصميم، مع الفن الإيطالي المتميز في جولة من الأحلام بين أركان شقة رائعة لأصحاب الذوق الرفيع..
غرفة معيشة ذات مساحة كبيرة تنعم بإضاءة طبيعية وإشراقة دائمة، لجأ المصمم لقطع اثاث أقل ليسمح بمسار حركة مريح وواسع، وترك النافذة الكبيرة على حالها، ليسمح بتسلل ضوء الشمس لكل أركان الغرفة لتصبح متوازنة بشكل كبير، سيطرت الألوان المحايدة على كل عناصر الغرفة، الجدران باللون الأبيض والأريكة الرئيسية بالرمادي الهادئ، ولمسة من الأصفر والفيروزي لكسر الملل والروتين، وسجادة أنيقة بلون الأبيض ولمسات من الأسود، تدخل الخشب في هذه الغرفة بهدوء على هيئة الهيكل الأساسي لقطع الأثاث..
عناصر هذه اللوحة الفنية متكاملة ومتناغمة إلى حد كبير، من هذه الجهة ستجد أن غرفة المعيشة تتمتع بمساحة مفتوحة واسعة وهناك ركن خاص بالتليفزيون، وعلى مستوع مرتفع قليلا بحائط أسمنتي زينت الغرفة بوحدات من الزرع الرائعة ويتألق الدرج الخشبي لنتجه للطابق العلوي..
تُعد الشرفة أحد الأركان الرئيسية للمنزل الإيطالي، حيث الإطلالة الرائعة للطبيعة الخلابة التي تتمتع بها، صممن كجلسة خاصة لتناول فطورك مع جريدة الصباح وقهوتك المفضلة..
في جانب أخر من غرفة المعيشة خصص هذا الركن لكتبك المفضلة منظمة على أرفف عملية، ومقعد خشبي بسيط، وبعيدا وضع مكتب صغير للدراسة أو العمل، مع أرفف أنيقة أيضا للكتب والمراجع..أرضيات صامتة بلون محايد للحفاظ على المساحة المفتوحة الواسعة..
في الجزء الجانب الأخر من الطابق الأرضي، صممت طاولة الطعام بين المطبخ وغرفة المعيشة بألوان مختلفة والخشب كبطل رئيسي للتصميم، حيث لوحة راقية تجمع بين الأسود والأخشاب ليضيف جمال راقي فريد من نوعه، ووحدة إضاءة مختلفة ومميزة..
الدرج الداخلي هي همزة الوصل بين الطابق الأرضي والعلوي، صمم من جزئين، أحدهما من الخشب الطبيعي بدرابزين خشبي ودرجات مفرغة، والآخر بناء أسمنتي تقليدي بسيط جدا..
الطابق العلوي يتمتع بخصوصية أعلى من الأرضي لذا تم تخصيصه لغرف النوم والحمامات الخاصة، لنحافظ على الهدوء أيضا والراحة، بارتفاع منخفض وألوان محايدة إلى جانب الخشب الطبيعي جاءت هذه الغرفة مشرقة ومنتعشة مع الإضاءة الطبيعية..
الموزاييك الرائع والمتميز يزين الحمام الرئيسي مع تصميم مبتكر للحمام وتخصيص جزء لحوض الاستحمام إلى جانب آخر كفراغ مخصص لذلك مع سقف مائل يسمح بدخول ضوء الشمس بقوة حتى أصبح هو بطل المشهد..
دائما ما نواجه أزمة الحمامات الصغيرة، والتى تقف عائق أمام المصمم ولكن من السهل التغلب عليها، كما أمامنا هنا لجأ المصمم للأبيض وألوان محايدة والحفاظ على الإضاءة الطبيعية مما أعطى مساحة بصرية والحفاظ على إشراق الحمام وحتى نحافظ على نظافته ورائحته جميلة دائما..
يمكنك قراءة 12 تصميم مختلف لأرضيات رائعة من السيراميك