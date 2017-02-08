تصميم شقة رائعة لأصحاب الذوق الرفيع

على مساحة 180 متر مربع صممت هذه الشقة ذات الذوق العالي، لذا جمعنا لك مجموعة صور من داخلها لتتامل جمالها وتتمتع بلمساتها الفنية من تصميم Architrek، حيث نجح في تصميم مساحات واسعة تأنقت بالنغمات المحايدة، أضاف لها اتساعا مع الإشراقة الطبيعية بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة، مع لمسات خشبية لم تقف فقط على الأرضيات ولكنها جاءت في أركان وعناصر مختلفة في التصميم، مع الفن الإيطالي المتميز في جولة من الأحلام بين أركان شقة رائعة لأصحاب الذوق الرفيع..