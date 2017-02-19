8 ديكورات مداخل كلاسيكية ساحرة

مجموعة توصيات موجزة وضمنية ستجدها مع هوميفاي في 8 تصميمات مذهلة لمداخل ساحرة يمكنك اتباعها لتجعل مدخل منزلك بلمسات كلاسيكية.. فقط كل ما عليك مراقبة النماذج المطروحة هنا عن قرب والتمعن في التفاصيل ومن ثم تدوين اللمسة الأقرب لذوقك والأنسب لتصميم بيتك لتقم بتطبيقها في أقرب وقت يلائمك.. لنبدأ الآن!
انتبه إلى تصميم الدرابزين جيدًا كيف يبدو شكله وإلى طبيعة الخامات المختارة له بعناية وكذلك الديكورات والإكسسوارات المحيطة به.. فإن كان منزلك مكون من طابقين وموقع الدَرَج بمدخل المنزل مباشرة سيكون رائعًا إن حرصت على استغلال إطلالته في تزيين مظهر المدخل معتمدًا على الكتل الخرسانية في درجاته وبعض الألواح الخشبية لتكسيها والتي تزيد الساحة دفئًا مع الحرص على الإكثار من الإنحناءات بالدرابزين لأن تلك اللمسة هي الأقرب لطبيعة هذا النمط قديم الطراز!
دَقق النظر في تلك الطاولة الخشبية المستديرة بلمعانها الأخاذ وما يعلوها من مزهرية قيمة وثرية مزركشة بالزهور الزرقاء وتعتليها أيضًا الزهور ولكن بلونها الأبيض المعبر عن كل ما هو نقي وطبيعي.. لن تجد أفضل من قطعة الأثاث تلك كإكسسوار فاخر تقتنيه بمدخل منزلك لتجعله كلاسيكيًا.
وحدة إضاءة ساحرة مذهبة تكثر بها الزخارف والتفاصيل المعقدة ومع ذلك تطل علينا بمظهر رائع مثبتة بإحدى الجدران الجانبية المنتمية للمدخل يتدلى منها مجموعة كريستالات ثرية تتلألأ في سماء السقف! لا تتردد في اقتناء إكسسوار كهذا في مدخل منزلك وكن مطمئنًا فأنت تتبع الطريق الصحيح في التحول للكلاسيكية!
لن تحتاج أكثر من قطعتي أثاث كالمرآة والطاولة الموضحين بهذا النموذج لتحظى بمدخل كلاسيكي فاخر! فقط شاهد معنا تفاصيل المرآة عن قرب بإطارها الفضي البراق المتناغم مع تلك الطاولة التي تدنوها مباشرة بإنحناءاتها المتتالية والزخارف التي تغلف كلًا منهما.. لابد أنك لاحظت أيضًا الشمعدانات الكلاسيكية المثبتة على جانبي المرآة وما يوفرانه من إضاءة مناسبة تساعد زائري المنزل على هندمة هيئاتهم قبل الرحيل وبأول لحظات الوصول.
المرآة الضخمة التي نصادفها بمجرد الدخول من الباب ولمسات الخشب المتين الخاصة بتلك الطاولة المرتكنة إلى اليمين والمزهرية الصغيرة المزينة لها بما تحمله من زهور ولاسيما اللوحة التشكيلية ذات المنظر الطبيعي الخلاب.. جميعها لمسات تأسرك في لحظة وتجعلك تتمنى اقتناء أيٍ منها لتصمم مدخلًا كلاسيكيًا وفخمًا كهذا!
لمدخل فريد الإطلالة يجذب انتباه كل من يمر به.. احرص على اقتناء الأنتيكات والإكسسوارات من الشمعدانات سواء المذهبة أو الفضية أو النحاسية.. فكلًا منهم له سحره وله مفضليه وهم حقًا يصنعون فارقًا مدهشًا بمدخل منزلك!
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نقوش المدخل بالجبس الأبيض على جانبي الرواق الموصل للغرف المختلفة من إحدى اللمسات الكلاسيكية المعروفة والتي عادة ما يتم اتباعها في القصور لما تضفيه من فخامة لا مثيل لها!
ربما يمكنك الاكتفاء فقط باقتناء ثريا ثمينة وقيمة كهذه بمدخل منزلك لتجعله كلاسيكيًا راقيًا ولا بأس بالاستعانة بلمسة أخرى كالاعتماد على ورق الحائط في تغطية الجدران بالكامل فهو يعزز الشعور بالأجواء الكلاسيكية.