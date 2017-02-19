8 ديكورات مداخل كلاسيكية ساحرة

انتبه إلى تصميم الدرابزين جيدًا كيف يبدو شكله وإلى طبيعة الخامات المختارة له بعناية وكذلك الديكورات والإكسسوارات المحيطة به.. فإن كان منزلك مكون من طابقين وموقع الدَرَج بمدخل المنزل مباشرة سيكون رائعًا إن حرصت على استغلال إطلالته في تزيين مظهر المدخل معتمدًا على الكتل الخرسانية في درجاته وبعض الألواح الخشبية لتكسيها والتي تزيد الساحة دفئًا مع الحرص على الإكثار من الإنحناءات بالدرابزين لأن تلك اللمسة هي الأقرب لطبيعة هذا النمط قديم الطراز!