الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 ديكورات مداخل كلاسيكية ساحرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Reforma integral en Eixample, Global Projects Global Projects راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Loading admin actions …

مجموعة توصيات موجزة وضمنية ستجدها مع هوميفاي في 8 تصميمات مذهلة لمداخل ساحرة يمكنك اتباعها لتجعل مدخل منزلك بلمسات كلاسيكية.. فقط كل ما عليك مراقبة النماذج المطروحة هنا عن قرب والتمعن في التفاصيل ومن ثم تدوين اللمسة الأقرب لذوقك والأنسب لتصميم بيتك لتقم بتطبيقها في أقرب وقت يلائمك.. لنبدأ الآن!

1- انتبه إلى تصميم السُلَم جيدًا

KLASİK MERDİVEN, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Corridor, hallway & stairsStairs خشب Wood effect
MERDİVENEVİ

MERDİVENEVİ
MERDİVENEVİ
MERDİVENEVİ

انتبه إلى تصميم الدرابزين جيدًا كيف يبدو شكله وإلى طبيعة الخامات المختارة له بعناية وكذلك الديكورات والإكسسوارات المحيطة به.. فإن كان منزلك مكون من طابقين وموقع الدَرَج بمدخل المنزل مباشرة سيكون رائعًا إن حرصت على استغلال إطلالته في تزيين مظهر المدخل معتمدًا على الكتل الخرسانية في درجاته وبعض الألواح الخشبية لتكسيها والتي تزيد الساحة دفئًا مع الحرص على الإكثار من الإنحناءات بالدرابزين لأن تلك اللمسة هي الأقرب لطبيعة هذا النمط قديم الطراز!

2- تمعن في روعة الطاولة الخشبية المستديرة بلمعانها الأخاذ

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

دَقق النظر في تلك الطاولة الخشبية المستديرة بلمعانها الأخاذ وما يعلوها من مزهرية قيمة وثرية مزركشة بالزهور الزرقاء وتعتليها أيضًا الزهور ولكن بلونها الأبيض المعبر عن كل ما هو نقي وطبيعي.. لن تجد أفضل من قطعة الأثاث تلك كإكسسوار فاخر تقتنيه بمدخل منزلك لتجعله كلاسيكيًا.

3- راقب تفاصيل وحدة الإضاءة المذهبة وما يتدلى منها من كريستالات!

Reforma integral en Eixample, Global Projects Global Projects راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Global Projects

Global Projects
Global Projects
Global Projects

وحدة إضاءة ساحرة مذهبة تكثر بها الزخارف والتفاصيل المعقدة ومع ذلك تطل علينا بمظهر رائع مثبتة بإحدى الجدران الجانبية المنتمية للمدخل يتدلى منها مجموعة كريستالات ثرية تتلألأ في سماء السقف! لا تتردد في اقتناء إكسسوار كهذا في مدخل منزلك وكن مطمئنًا فأنت تتبع الطريق الصحيح في التحول للكلاسيكية!

4- شاهد بريق الفضة عن قرب وتمتع بالنظر إلى زخارف المرآة والطاولة معًا

Квартира в Москве 137 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
MM-STUDIO

MM-STUDIO
MM-STUDIO
MM-STUDIO

لن تحتاج أكثر من قطعتي أثاث كالمرآة والطاولة الموضحين بهذا النموذج لتحظى بمدخل كلاسيكي فاخر! فقط شاهد معنا تفاصيل المرآة عن قرب بإطارها الفضي البراق المتناغم مع تلك الطاولة التي تدنوها مباشرة بإنحناءاتها المتتالية والزخارف التي تغلف كلًا منهما.. لابد أنك لاحظت أيضًا الشمعدانات الكلاسيكية المثبتة على جانبي المرآة وما يوفرانه من إضاءة مناسبة تساعد زائري المنزل على هندمة هيئاتهم قبل الرحيل وبأول لحظات الوصول.

5- المرآة الضخمة ولمسات الخشب المتين واللوحة التشكيلية.. جميعها لمسات تأسرك في لحظة

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

المرآة الضخمة التي نصادفها بمجرد الدخول من الباب ولمسات الخشب المتين الخاصة بتلك الطاولة المرتكنة إلى اليمين والمزهرية الصغيرة المزينة لها بما تحمله من زهور ولاسيما اللوحة التشكيلية ذات المنظر الطبيعي الخلاب.. جميعها لمسات تأسرك في لحظة وتجعلك تتمنى اقتناء أيٍ منها لتصمم مدخلًا كلاسيكيًا وفخمًا كهذا!

6- شمعدانات ذهبية مستوحاة من شخصيات خرافية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لمدخل فريد الإطلالة يجذب انتباه كل من يمر به.. احرص على اقتناء الأنتيكات والإكسسوارات من الشمعدانات سواء المذهبة أو الفضية أو النحاسية.. فكلًا منهم له سحره وله مفضليه وهم حقًا يصنعون فارقًا مدهشًا بمدخل منزلك!

اقرأ أيضًا: الأسقف المعلقة: 10 تصاميم مثيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الجبس ونقوشه وفخامة ما بعدها فخامة!

KPS_L Apartment renovation in Fshain, Berlin, RARE Office RARE Office راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
RARE Office

RARE Office
RARE Office
RARE Office

نقوش المدخل بالجبس الأبيض على جانبي الرواق الموصل للغرف المختلفة من إحدى اللمسات الكلاسيكية المعروفة والتي عادة ما يتم اتباعها في القصور لما تضفيه من فخامة لا مثيل لها!

8- قد تكتفي باقتناء ثريا ثمينة وقيمة كهذه فقط!

Alp Yalısı, Alp Architects Alp Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alp Architects

Alp Architects
Alp Architects
Alp Architects

ربما يمكنك الاكتفاء فقط باقتناء ثريا ثمينة وقيمة كهذه بمدخل منزلك لتجعله كلاسيكيًا راقيًا ولا بأس بالاستعانة بلمسة أخرى كالاعتماد على ورق الحائط في تغطية الجدران بالكامل فهو يعزز الشعور بالأجواء الكلاسيكية.

منزل كلاسيكي لعشاق اللون البني

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً