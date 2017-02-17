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6 مطابخ بتصميم L .. أيهم ستسعى لاقتناءه؟!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
벽돌의 귀환! 대전 탑립동주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 مطبخ خشب Grey
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من أكثر التصميمات الشائعة في المطابخ هو تصميم حرف L والذي يتميز بأنه عملي وبسيط يناسب أي مساحة منزلية ويتكيف معها مهما كانت صغيرة كما أنه ينسجم مع جزيرة المطبخ أيضًا والتي قد تحوله إلى تصميم حرف U في لمح البصر! لنرى معًا عن قرب في هذا المقال 6 نماذج لمطابخ من هذا التصميم أيهم ستود اقتناءه بمنزلك وستسعى وراه لاتخاذ قرار شرائي.

1- النمط الصناعي وعملية التطبيق

homify مطبخ MDF White
homify

homify
homify
homify

مطبخ على شكل حرف صُمِمَ وفق للنمط الصناعي المعروف بعمليته وخطوطه الحادة والمستقيمة.. الجزء السفلي منه يتضمن مجموعة كافية من الوحدات التخزينية والتي يضم بعضها بداخله أجهزة المطبخ الكهربية وبدلًا من أن يكسوها الرخام من الأعلى غلفها الخشب ببراعة بلونه الدافئ وكسر برودة الأبيض والرمادي الفاتح.

أما عن الجزء العلوي من المطبخ فهو أكثر اختلافًا وتميزًا عن نظيره السفلي حيث تحلى بالبساطة نتيجة الاستغناء عن الوحدات والاستعاضة عنها برف خشبي كبير وطويل امتد على مسار الوحدات السفلية وتوازى معها تمامًا حيث تم تثبته بجودة فائقة على جدران المطبخ الحجرية البيضاء ونتج عنه شكل جمالي يفوق الوصف.

2- المينيمال والبساطة المفرطة

SEORAE MINIMALIST RESIDENCE, HJL STUDIO HJL STUDIO مطبخ رخام Black
HJL STUDIO

HJL STUDIO
HJL STUDIO
HJL STUDIO

التبسيطي/المينيمال معروف بلمساته البسيطة الهادئة التي تجعله دائمًا على قمة أنماط الديكور وفي الصدارة وهذا يتضح هنا من تصميم الوحدات التخزينية والذي جمع بين البساطة المفرطة والأناقة النابعة من استخدام اللون الأسود الفريد فنادرًا ما نجده في وحدات المطبخ وربما هذا سر تميز هذا المطبخ عن غيره من تصميمات حرف L.

3- عن ذكاء التصميم

벽돌의 귀환! 대전 탑립동주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 مطبخ خشب Grey
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

يتميز هذا التصميم للمطبخ بالذكاء الشديد والاحترافية فهو مصمم خصيصًا ليناسب المساحات الصغيرة من المنازل.. لا نلمح هنا أي وحدات تخزينية لأنها هي ذاتها طاولة المطبخ والبار معًا لا نكتشف ذلك إلا إن تواجدنا بداخل ساحة المطبخ! 

4- مطبخ مينيمالي أقرب للكلاسيكية

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım مطبخ
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

وحدات تخزينية بيضاء بالجزئين العلوي والسفلي للمطبخ يسيران معًا في خط واحد مكونين حرف L مزدوج. تصميم كلا الصفين يتمتع بلمسات كلاسيكية أنيقة كما أن أرضية المطبخ ذاته بما فيها من نقوش متداخلة ورسوم تعزز نفس الشعور!   

5- ألوان جديدة وتصميم فريد

Störmer Range, Hehku Hehku مطبخ
Hehku

Störmer Range

Hehku
Hehku
Hehku

باللونين الأحمر والرمادي الداكن تزين هذا المطبخ بتصميمه الأخاذ فهو في الأساس مصمم على شكل حرف L نلمحه جهة اليسار يشمل خزانات عديدة من بدايته وينتهي به الحال إلى صفين من الوحدات التخزينية بها أرفف وأدراج ووحدات مختلفة الأحجام.. أما جزيرة المطبخ فهي وحدها تستند إلى جوار جدار المطبخ الأيمن ولديها مقاعد تجعلها تبدو كمائدة سفرة!

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6- النمط البحري ونغمات هادئة

천연 나무 벽지와 대리석 욕실 리모델링, 부천 상동 34평 인테리어, 금화 인테리어 금화 인테리어 مطبخ White
금화 인테리어

금화 인테리어
금화 인테리어
금화 인테리어

وحدات تخزينية بيضاء لامعة على شكل حرف L لا مقابض لها ولا تفاصيل معقدة بها يزيد جمالها وتألقها ذلك الباب المنزلق بلمساته الزجاجية والذي يكمل التصميم الداخلي للمطبخ.. تصميم المطبخ الهادئ نابع من اتباع المصمم للنمط البحري الذي يتسم بالبساطة والبعد عن التكلف. 

دليلك لاختيار التصميم المناسب لأرضية المنزل

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