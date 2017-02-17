6 مطابخ بتصميم L .. أيهم ستسعى لاقتناءه؟!

من أكثر التصميمات الشائعة في المطابخ هو تصميم حرف L والذي يتميز بأنه عملي وبسيط يناسب أي مساحة منزلية ويتكيف معها مهما كانت صغيرة كما أنه ينسجم مع جزيرة المطبخ أيضًا والتي قد تحوله إلى تصميم حرف U في لمح البصر! لنرى معًا عن قرب في هذا المقال 6 نماذج لمطابخ من هذا التصميم أيهم ستود اقتناءه بمنزلك وستسعى وراه لاتخاذ قرار شرائي.
مطبخ على شكل حرف صُمِمَ وفق للنمط الصناعي المعروف بعمليته وخطوطه الحادة والمستقيمة.. الجزء السفلي منه يتضمن مجموعة كافية من الوحدات التخزينية والتي يضم بعضها بداخله أجهزة المطبخ الكهربية وبدلًا من أن يكسوها الرخام من الأعلى غلفها الخشب ببراعة بلونه الدافئ وكسر برودة الأبيض والرمادي الفاتح.
أما عن الجزء العلوي من المطبخ فهو أكثر اختلافًا وتميزًا عن نظيره السفلي حيث تحلى بالبساطة نتيجة الاستغناء عن الوحدات والاستعاضة عنها برف خشبي كبير وطويل امتد على مسار الوحدات السفلية وتوازى معها تمامًا حيث تم تثبته بجودة فائقة على جدران المطبخ الحجرية البيضاء ونتج عنه شكل جمالي يفوق الوصف.
التبسيطي/المينيمال معروف بلمساته البسيطة الهادئة التي تجعله دائمًا على قمة أنماط الديكور وفي الصدارة وهذا يتضح هنا من تصميم الوحدات التخزينية والذي جمع بين البساطة المفرطة والأناقة النابعة من استخدام اللون الأسود الفريد فنادرًا ما نجده في وحدات المطبخ وربما هذا سر تميز هذا المطبخ عن غيره من تصميمات حرف L.
يتميز هذا التصميم للمطبخ بالذكاء الشديد والاحترافية فهو مصمم خصيصًا ليناسب المساحات الصغيرة من المنازل.. لا نلمح هنا أي وحدات تخزينية لأنها هي ذاتها طاولة المطبخ والبار معًا لا نكتشف ذلك إلا إن تواجدنا بداخل ساحة المطبخ!
وحدات تخزينية بيضاء بالجزئين العلوي والسفلي للمطبخ يسيران معًا في خط واحد مكونين حرف L مزدوج. تصميم كلا الصفين يتمتع بلمسات كلاسيكية أنيقة كما أن أرضية المطبخ ذاته بما فيها من نقوش متداخلة ورسوم تعزز نفس الشعور!
باللونين الأحمر والرمادي الداكن تزين هذا المطبخ بتصميمه الأخاذ فهو في الأساس مصمم على شكل حرف L نلمحه جهة اليسار يشمل خزانات عديدة من بدايته وينتهي به الحال إلى صفين من الوحدات التخزينية بها أرفف وأدراج ووحدات مختلفة الأحجام.. أما جزيرة المطبخ فهي وحدها تستند إلى جوار جدار المطبخ الأيمن ولديها مقاعد تجعلها تبدو كمائدة سفرة!
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وحدات تخزينية بيضاء لامعة على شكل حرف L لا مقابض لها ولا تفاصيل معقدة بها يزيد جمالها وتألقها ذلك الباب المنزلق بلمساته الزجاجية والذي يكمل التصميم الداخلي للمطبخ.. تصميم المطبخ الهادئ نابع من اتباع المصمم للنمط البحري الذي يتسم بالبساطة والبعد عن التكلف.