6 مطابخ بتصميم L .. أيهم ستسعى لاقتناءه؟!

مطبخ على شكل حرف صُمِمَ وفق للنمط الصناعي المعروف بعمليته وخطوطه الحادة والمستقيمة.. الجزء السفلي منه يتضمن مجموعة كافية من الوحدات التخزينية والتي يضم بعضها بداخله أجهزة المطبخ الكهربية وبدلًا من أن يكسوها الرخام من الأعلى غلفها الخشب ببراعة بلونه الدافئ وكسر برودة الأبيض والرمادي الفاتح.

أما عن الجزء العلوي من المطبخ فهو أكثر اختلافًا وتميزًا عن نظيره السفلي حيث تحلى بالبساطة نتيجة الاستغناء عن الوحدات والاستعاضة عنها برف خشبي كبير وطويل امتد على مسار الوحدات السفلية وتوازى معها تمامًا حيث تم تثبته بجودة فائقة على جدران المطبخ الحجرية البيضاء ونتج عنه شكل جمالي يفوق الوصف.