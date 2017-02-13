7 تصميمات مختلفة على الطراز الانتقائي

الطراز الانتقائي هو نظرية في مجال الفن والديكور ويعني الجمع بين مختلف أنماط التصميم من أجل ابتكار تصميم جديد يتناسب مع أذواقنا واختياراتنا ، ويتميز بذوق فني جميل وعناصر مشتركة تجمعهم أناقة لا مثيل لها.. وقد ساعد هذا النوع من الفن عى ظهور أمثلة ونماذج كثيرة لابتكارات رائعة وإبداعات مثيرة تخطف القلوب ، وتجد التناغم بين الألوان مع عناصر الأثاث لترتاح العين لهم، ويأتي الأسلوب الانتقائي ليضفي على الغرف أو المكان حيوية ويزيدها جمالاً وبهجة، حيث يتم الجمع بين عناصر رغم اختلافها و تنوعها لتضفي على التصميم مظهرا رائعاً و مبهراً، اليوم مع هويمفاي نتجول بين 8 تصميمات مختلفة على الطراز الانتقائي..
تصميم لغرفة معيشة أنيق وغاية في الفخامة، الأسود هو اللون الأساسي مع لمسات من الفوشيا والأصفر تحمل جرأة وجنون، ولكن يظهر الطراز الانتقائي بقوة في استخدام النجفة الكلاسيكية والكومودينو الخشبي ذو التصميم التقليدي ووحدة الإضاءة الأسية الأنيقة، كل هذا جنبا إلى جنب مع الأريكة الحديثة والمرآة والمدفأة المقابلين لها ..
تصميم لاستقبال الضيوف..حديث وراقي وبسيط جدا ولكن اختيار قطع الأثاث كان تقليدي ومميز وبألوان مختلفة ما بين البيج والأسود والتركواز، هناك بعيدا استخدم ورق حائط كلاسيكي على رغم من حداثة باقي الجدران والأسقف والأرضيات ..
استخدام الألوان المتباينة في الطراز الانتقائي هو احد اهم السمات المميزة له، واللوحات مختلفة المقاسات والأشكال التى تزين جدران المنزل، وستلاحظ استخدام سجادة من جلد حمار وحشي، كل هذه عناصر متباينة تساعدك في أن تصميمم غرفة معيشتك على الطراز الانتقائي..
الطراز الانتقائي نمط ديكوري مبهج للغاية، وأكثرهم تفاصيل جميلة وأنيقة، استخدم الصمم اللون الفيروزي للأريكة الرئيسية وأضاف لها مجموعة وسائد ذات نقوش مبهجة ومليئة بالأزهار والورود..
استخدام الألوان الباستيل صيحة ديكورية حديثة ظهرت بقوة في عالم الديكور، ويمكنك تصميم منزلك بأكمله على هذا النمط، وجاء الطراز الانتقائي ليضع لمسته حيث لن يتركه فقط مزيج رائع بين الألوان المختلفة والناعمة الهادئة، بل أضاف لها سجادة أنيقة بتصميم غريب عن الباستيل، تباين رائع وأضاف للتصميم جملا من نوع خاص..
قد تظن أن الانتقائية لا علاقة لها بالكلاسيكية وطراز الملوك، ولكن هذا اعتقاد خاطئ بالتأكيد، فمثل هذا التصميم كلاسيكي حديث تألق بلون المارون الرائع ونجفة كلاسيكية متميزة ولكن أضاف المصمم هذه النقوش المتميزة في مقاعد صغيرة ولوحة حديثة معلقة على جدران باللون الأسود ليثبت الطراز الانتقائي نفسه بجدارة..
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