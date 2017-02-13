7 تصميمات مختلفة على الطراز الانتقائي

الطراز الانتقائي هو نظرية في مجال الفن والديكور ويعني الجمع بين مختلف أنماط التصميم من أجل ابتكار تصميم جديد يتناسب مع أذواقنا واختياراتنا ، ويتميز بذوق فني جميل وعناصر مشتركة تجمعهم أناقة لا مثيل لها.. وقد ساعد هذا النوع من الفن عى ظهور أمثلة ونماذج كثيرة لابتكارات رائعة وإبداعات مثيرة تخطف القلوب ، وتجد التناغم بين الألوان مع عناصر الأثاث لترتاح العين لهم، ويأتي الأسلوب الانتقائي ليضفي على الغرف أو المكان حيوية ويزيدها جمالاً وبهجة، حيث يتم الجمع بين عناصر رغم اختلافها و تنوعها لتضفي على التصميم مظهرا رائعاً و مبهراً، اليوم مع هويمفاي نتجول بين 8 تصميمات مختلفة على الطراز الانتقائي..