5 أفكار رائعة لغرفة نوم على الطراز الصناعي

تتعدد الأساليب والأنماط وتتنوع الاتجاهات والميول في الديكور، ويبقى هدف علم الديكور هو توفير الرفاهية داخل المنزل وتفعيل وظائف مساحاته العملية. ومن الاتجاهات السائدة الحديثة هو الطراز الصناعي، ظهر لإعادة استخدام المواد الصناعية واستغلال كل التفاصيل ، وما لبث أن استهوى الكثيرين من عشاق البساطة والحداثة في آن واحد. للوهلة الأولى يبدو النمط الصناعي بارداً وقاسياً، وقد يعود هذا الشعور الى طبيعة المواد التي تستخدم في صياغته. وتشكل المعادن فيها نسبة كبيرة، مثل الحديد الصلب والطوب والحجر الصناعي والطبيعي، جولة بين أجمل 5 تصميمات لغرف نوم على الطراز الصناعي ..