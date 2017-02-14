5 أفكار رائعة لغرفة نوم على الطراز الصناعي

تتعدد الأساليب والأنماط وتتنوع الاتجاهات والميول في الديكور، ويبقى هدف علم الديكور هو توفير الرفاهية داخل المنزل وتفعيل وظائف مساحاته العملية. ومن الاتجاهات السائدة الحديثة هو الطراز الصناعي، ظهر لإعادة استخدام المواد الصناعية واستغلال كل التفاصيل ، وما لبث أن استهوى الكثيرين من عشاق البساطة والحداثة في آن واحد. للوهلة الأولى يبدو النمط الصناعي بارداً وقاسياً، وقد يعود هذا الشعور الى طبيعة المواد التي تستخدم في صياغته. وتشكل المعادن فيها نسبة كبيرة، مثل الحديد الصلب والطوب والحجر الصناعي والطبيعي، جولة بين أجمل 5 تصميمات لغرف نوم على الطراز الصناعي ..
وفي لوحة مبتكرة يأتي أول تصميم معنا، حيثم تصميم جرئ جدا لسرير من المعدن والخشب الطبيعي يعلوه مكتب للعمل أو الدراسة تصل إليه عن طريق درجات قد تظن أنها قطع ديكورية لا علاقة لها بالتصميمات التقليدية، غطاء سرير شبابي جدا وألوان جريئة ومبهجة ..
للوهلة الأولى تظهر غرفة النوم أمامنا بشكل مودرن ولكن المفاجأة أن هذه الغرفة مزيج رائع بين الحداثة والصناعية، فهذا التصميم، يؤدي ذلك إلى إختيار وإنتقاء ومزج العناصر المختلفة بحيث أن الشكل النهائي لا يمكنه أن يتكرر. فكما يظهر هنا فالغرفة بها العديد من التفاصيل والعناصر المختلفة، مثل الخشب الدافئ، مع النقوش الجريئة ولحة متميزة بألوانها المنعشة والأثاث بالخشب االطبيعي مع جدار مصمم بعناية وبشكل أنيق وفني يجعل الفراغ يأتي بشكل متكامل ومنسجم.
تبقى خامة الخشب هي بطلة الطراز الصناعي، والمسيطرة بدفئها على أي تصميم متبع هذا النمط . فهنا تم استخدام ألواح من الخشب بلون القهوة، مع أغطية سرير بنفس الون، جاءت هذه الغرفة بمزيج بين الطراز الحديث والصناعي..
غرفة النوم حالمة، ورغم صغر المساحة و لكن لم يمنع هذا المصمم من استغلال المساحة للحصول وتوصيل الغرفة للنتيجة المرجوة. الأثاث ذو خطوط حديثة،استخدام الحجر الأبييض وتصميم شبكة متميزة من أسلاك كهربائية في السقف خلقت تشكيل رائع ومميز..
الطوب والحجر احد اهم العناصر المستخدمة في الطراز الصناعي، والمميزة له فحين يستخدم الوب في التصميم يعلن وجود الصناعية بقوة، مثلا هذا التصميم مكون من سرير بسيط جدا ووحدة تخزين من الخشب بسيطة وترك البطولة لحائط من الطوب معلق عليها مجموعة من الإطارات المفرغة..
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