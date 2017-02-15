6 لوحات فنية قد تفضلها لجدران منزلك

قد يظن البعض أن اللوحات الفنية هي مجرد مكمل ودوره قاصر على أن يزين جدران منزلك أو يترك لمسة بسيطة، ولكن الحقيقة عكس ذلك فاللوحة الفنية يمكنها تقوم بدور رئيسيى ومحوري وربط عناصر الفراغ ببعضها، وتمييز النمط المستخدم في التصميم، واختيارها يجب أن يكن بدراسة وتخطيط مسبق، حتى تنجح في ان تصبح إضافة مميزة و نقطة محورية تغير من ترتيب وأناقة التصميم، هوميفاي اليوم ستقدم لك 6 نماذج للوحات فنية قد تفضلها لجدران منزلك..
لوحة كلاسيكية بأناقة الملوك وتصميم لباقة ورود بألوان متباينة رائعة ما بين الأبيض والوردي والأحمر والأزرق والبنفسجي، تباين رائع يخطف قلبك وينال إعجاب من يعشق الجرأة والتغيير، مع إطار ضخم من ماء الذهب يزين اللوحة ويجعلها مميزة وملكية لتتصدر المشهد مع اريكة حديثة باللون الأبيض، هنا ستلاحظ ان المصمم لم يبحث عن تفاصيل كثيرة للفراغ واكتفى بهذه اللوحة الأنيقة وهذا ما يثبت ما ذكرناه من قبل انها من الممكن أن تصبح محور التصميم..
ولان الجلد الطبيعي باللون البني الفاتح هو بطل التصميم واستخدمه المصمم في الأريكة ذات التصميم الكلاسيكي، فاختار أن يضيف لوحة جريئة جدا بلون الطبيعة الخلابة مع لمسة من نفس لون الأريكة وهنا اللوحة قامت بدور همزة الوصل بين عناصر الديكور وإضافة ألوان جريئة تنعش الفراغ وتجعله مشرق ومبهج بعض الشئ وبنفس الإطار الذهبي زينت اللوحة وجعلها ملكية بالتأكيد..
مزيج بين الأسود ودرجات حالمة من اللون الوردي والبنفسج، حتى الباركيه المستخدم في الأرضيات بدرجات تميل للون الوردي، جاءت اللوة بأساس من اللون الأسود وإطار بنفس اللون، مع تشكيل من مجموعة ورود بألوان الوردي والأبيض والبنفسجي والأسود، لوحة ناعمة رغم أنك قد تظن أن الأسود لا يعبر عن الحلم والخيال، لكن يأتي هذا التصميم ليعكس هذا الاعتقاد..
باللوحة الفنية يمكنك تحويل أي فراغ عادي وبسيط وتقليدي، إلى تصميم مميز وأنيق، فقط تخيل هذا التصميم بدون هذه اللوحة وسيصلك ما أحاول توضيحه، اختيار المصمم هنا وقع على لوحة الطائر الرومانسي بألوان الأبيض والأخضر والأزرق ونقوش وزخارف تزين اللوحة بأكملها، تصميم رائع وسينال إعجاب محبي الرومانسية والهدوء..
تصميم لوحة فنية رائعة ومميزة على الطراز الصناعي، بألوان متباينة صنع المصمم مزيج رائع ومميز، يناسب هذا التصميم غرف المعيشة والنوم والأماكن التى ترغب أن يعم فيها الهدوء والراحة..
لوحة جريئة ومتألقة ولا حاجة لأي عنصر جذب معها في أي تصميم، فقد جعلت منه مشهد سينمائي ورائع، مزيج بين درجات البني ألوأن نارية وكأن اللوحة تتألق وتضئ، هذا التصميم يؤكد ما ذكرنا من قبل أن اللوحة الفنية يكون لها دور البطولة إن شئت ولكن مع قليل من التخطيط والاختيار بدقة ..
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