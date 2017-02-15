6 لوحات فنية قد تفضلها لجدران منزلك

قد يظن البعض أن اللوحات الفنية هي مجرد مكمل ودوره قاصر على أن يزين جدران منزلك أو يترك لمسة بسيطة، ولكن الحقيقة عكس ذلك فاللوحة الفنية يمكنها تقوم بدور رئيسيى ومحوري وربط عناصر الفراغ ببعضها، وتمييز النمط المستخدم في التصميم، واختيارها يجب أن يكن بدراسة وتخطيط مسبق، حتى تنجح في ان تصبح إضافة مميزة و نقطة محورية تغير من ترتيب وأناقة التصميم، هوميفاي اليوم ستقدم لك 6 نماذج للوحات فنية قد تفضلها لجدران منزلك..