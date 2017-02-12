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كيف تختار باليتة ألوان منزلك

آية منير آية منير
A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention غرفة المعيشة
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اختيار ألوان المنزل تسبب الحيرة لكثير منا بسبب عدم القدرة على تخيل شكل المنزل النهائي ولقلة معرفتنا كيفية تناسق الألوان وحتى بعد دهان المنزل بلون المحدد نجد أن النتيجة لم تأتي كما في مخيلتنا ، حيث لا توجد قاعدة ثابتة في استخدام ألوان منزلك بالرغم من تقديم الكثير من النصائح إلا أن الحيرة تظل هي بطل الرواية لأن كل لون له معاني وصفات كثيرة ولكن الحل الأمثل أن تختار اللون التي تفضله وتعمل على التنسيق ما بين الدهان، السجاد، الأثاث، الإنتيكات حتى يصبح منزلك كما في مُخيلتك.

ولذلك قررت هوميفاي اليوم تقديم المساعدة لكم مع بعض النماذج المختلفة ومزيج رائع بين ألوان ونقوش وزخارف رائعة..

1. ألوان دافئة..

Lezírias House, Twelve Four Haus Twelve Four Haus غرفة المعيشة
Twelve Four Haus

Twelve Four Haus
Twelve Four Haus
Twelve Four Haus

في حين أنك تصميمم غرف عائلية بمنزلك تحتاج للدفء والحميمية، وشغفك بالألوان المحايدة الرائعة فاختيارك سيشبه كثيرا هذا المزيج الرائع بين درجات البيج والبني والفيروزي الباهت، ولا تنس باقة الزهور ولمسة من لون جرئ لكسر روتين التصميم..

2. هدوء وتناغم..

APARTAMENTO NUEVA GRANADA, ESTUDIO DUSSAN ESTUDIO DUSSAN غرفة المعيشة
ESTUDIO DUSSAN

ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN

نموذج رائع يمكنك الاعتماد عليه في طريقة التلوين ذاتها، فكرة التقابلات ، حيث يكون لون الأرضية هو ذاته لون السقف أو من درجاته، و لون الحوائط لون مقارب لهم ويمكنك ترك جدار واحد في نفس درجة لون السقف و الأرضيات، بالمناسبة من أحدث الصيحات في عالم الألوانهي و البنفسجي بدرجاته و البني الفاتح و درجاته إلى درجة الموكا ..

3. رائحة الأخشاب..

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

رغم قلة ظهور الخشب في هذا التصميم، إلى أن الألوان الخشبية غلبت على التصميم جنبا إلى جنب مع الأبيض والرمادي، أصفر خشبي وبني وبيج كلها ألوان دافئة رائعة وتشكل لوحة متناغمة ..

4. ألوان مشرقة..

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة الغزل والنسيج White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

لوحة من الألوان المشرقة تجعل منزلك مختلفة، مع توكين أساسي من لون هادئ لأريكة رئيسية، مع الفيروزي الفاتح للجدران، ونقوش وزخارف متناسقة مع لوحة فنية معلقة، في النهاية هو مزيج رائع ومتميز ستحبه بالتأكيد..

5. الأزرق..

Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules غرفة المعيشة
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

الأزرق الملكي له محبينه وعشاقه ودائما ما يأتي مع ألوان محايدة مثل الرمادي والأبيض والبيج، ويمكن ان تكتفي منه بعنصر واحد لا اكثر، مثل هذا النموذج جاء الأزرق بلمسة رائعة للستائر ونقوش في وسائد صغيرة على الأريكة وخطوط في السجادة بسيطة للغاية..

6. كلاسيكية حديثة..

LE FUMOIR & GYM-San Antonio Texas, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة المعيشة
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

مؤخرا ظهر اتجاه حديث وجرئ في الكلاسيكية، للخروج من نمط الألوان المحايدة والمملة، وترك لمساتك من الوان المفضلة مثل التركواز او الفوشيا او الأحمر، هذه الألوان لها مفعول السحر على التصميم ككل وتجعل منه إضافة رائعة لمنزلك..

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7. جلود طبيعية..

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention غرفة المعيشة
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

على الطراز الانتقائي يأتى مثل هذا التصميم ليتألق بألوان زاهية ورائعة، مع الجلود الطبيعية للنمور والحمار الوحشي، مثل هذه الإضافات تجعل من تصميمك قيمة ديكورية رائعة وأناقة لا مثيل لها..

8. الفوشيا..

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الفوشيا هو اللون المفضل للفتيات والنساء، وهو لون البهجة والحب أيضا، واختياره في منزلك قد يكون إلى حد ما جرأة وجنون، وأناقة في ذات الوقت ويمكنك دمج الفوشيا مع درجات البنفسج ولمسات من ألوان محايدة لعمل توازن بين عناصر التصميم..

9. الأبيض..

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design غرفة المعيشة
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

الأبيض هو مساحة مفتوحة للمشاركة بكل الألوان المفضلة لك في منزلك، فا بمجرد من اختيارك للأبيض جعلت منزلك فرصة رائعة لترك لمساتك بكل الأشكال والألوان، من الممكن أن تكون ألوان هادئة أو جريئة، بالطبع سيساعدك كثيرا ..

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