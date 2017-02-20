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وداعًا للفوضى.. مع 10 حيل تخزينية بغرف الأطفال!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Весенний ветер, rudakova.ru rudakova.ru غرفة الاطفال الخشب هندسيا Turquoise
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غرف الأطفال من أكثر بقاع المنزل عُرضة للفوضى.. الأسباب كثيرة إلا أنها تصب في أمر واحد هو أن الأطفال بطبيعتهم الاستكشافية يتسببون في الفوضى دون أن يشعروا بذلك! فنقلهم لأغراضهم من مكان لآخر وحده يشيع الفوضى.. وألعابهم ذاتها بمجرد أن تصبح خارج الصندوق المخصص لها تنشر أيضًا الفوضى بأرجاء المنزل كله وليس بالغرفة فقط.. لذا كان علينا أن نطرح حلول للتعامل مع الموقف.

هنا من خلال هذا المقال سنودع الفوضى بغرف الأطفال مع 10 حيل ذكية وعملية لتخزين أغراضهم وأدواتهم المختلفة.. لنكتشفها معًا الآن في جولة سريعة وخفيفة! 

1- أكثر من وسيلة تخزينية بغرفة واحدة!

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

غرفة واحدة بها العديد من الحيل التخزينية! يمكنك أن تستعين بهم جميعًا في آنٍ واحد أو الاكتفاء بحيلة واحدة فقط! حسب مساحة الغرفة وحجم الأغراض التي تحتاج للتخزين وغيرها من العوامل الهامة التي يجب أن تضعها في الحسبان عند تجهيز غرفة الأطفال.

أول هذه الطرق التخزينية تلك الخزانة الطولية التي نلمحها أقصى اليمين والمكونة من ضلفتين يقسم كلًا منهما داخليًا لأرفف متعددة عملية وذكية تستوعب كم كبير من الأغراض الخاصة بالأطفال، أما عن ثاني تلك الحيل، فهي الأرفف البرتقالية مختلفة الأحجام والتي تعتلي المكتب مباشرة وتتناسق بشدة مع ألوان الجدران والديكورات عمومًا وتحمل الكتب الخاصة بالطفل وعدد لا بأس به من أغراضه الهامة التي يفضل أن تكون بعيدة عن متناول يده حتى لا يتلف أيٍ منها في وقت فراغه!

وأخيرًا، تلك الأدراج الذكية الملونة المختبئة تحت السرير وترفعه نسبيًا عن الأرضية فيصبح قريبًا من النافذة وما تطل عليه من منظر خلاب والتي يمكن أن تقسم كالآتي.. واحدة للألعاب، وأخرى للأحذية مثلًا، وثالثة للملابس الشتوية أو الصيفية حسب فصول السنة وغيرها من الأغراض التي تخص الأطفال. 

2- ركن الأسبتة الملونة!

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يمكنك بأي زاوية من زوايا غرفة الأطفال أن تصمم ثلاثة أرفف خشبية أفقية ومتوازية كالموضحة هنا ثم تقسمها للعدد الذي ترغب فيه داخليًا أي بشكل رأسي يتعامد على الأولى الأفقية ثم تضيف إلى كلًا منها سبت بلون مختلف كلًا منه يخصص لغرض معين من أغراض طفلك.

بهذه الحيلة التخزينية الذكية ستسهل على الطفل جلب أو وضع أغراضه بالغرفة، فبكل تأكيد سيستجيب لك الطفل حينما تقول له أعد ألعابك للسَبَت الأحمر، أو اجلب حذائك من السَبَت الأخضر وهكذا. من ناحية أخرى، تعدد ألوان الأسبتة يكسب الغرفة بهجة وحيوية ويجعلها تليق بكونها للأطفال، لذا لا تتردد في إضافة قطعة أثاث هامة كهذه توفر عليك الكثير بلا مبالغة!

3- خزانة مفتوحة لأغراض متعددة

Stadthaus Bj. 1926, Boldt Innenausbau GmbH - Tischlerei & Raumkonzepte Boldt Innenausbau GmbH - Tischlerei & Raumkonzepte غرفة الاطفال خشب Multicolored
Boldt Innenausbau GmbH – Tischlerei &amp; Raumkonzepte

Boldt Innenausbau GmbH - Tischlerei & Raumkonzepte
Boldt Innenausbau GmbH – Tischlerei &amp; Raumkonzepte
Boldt Innenausbau GmbH - Tischlerei & Raumkonzepte

خزانة مفتوحة كلاسيكية التصميم بلون أبيض ناصع تستند لجدار منقوش وملون بألوان ناعمة ومبهجة في الوقت ذاته، مقسمة لأربعة أرفف ودرجين، بعض تلك الأرفف يستخدم كمكتبة لكتب الأطفال، وبعضهم مخصص للألعاب، وثالثهم يضم أسبتة تستوعب أغراض أكثر خصوصية ولاسيما الأدراج التي تدنوها أيضًا. 

4- مكتب متعدد الأرفف والأدراج

Детские и подростковые комнаты, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ غرفة الاطفال
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ

ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ

مكتب خشبي بسيط مقام على مستويين مصمم على شكل حرف L جزء منه خالي من الأرفف والأدراج فقط تضع عليه أغراض طفلك مباشرة وجزء آخر يدنو الأول ويقترب إلى الأرضية أكثر.. يقسم ذلك المكتب الثاني لأدراج وأرفف لا بأس بها تفي بالغرض وتكفي أغراض طفلك كما يسنخدم كوحدة تلفاز أيضًا حيث نلمح فوقه تلفاز صغير يناسب طبيعة الغرفة.

5- أرفف طائرة ووحدة أدراج بلا مقابض!

Apartamento Leiria, OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA غرفة الاطفال
OFICINA – COLECTIVO DE IDEIAS, LDA

OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA
OFICINA – COLECTIVO DE IDEIAS, LDA
OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA

أرفف طائرة يمكنك استخدمها في وضع الإكسسوارات لتزيين غرفة الأطفال في السنوات الأولى من عمر ابنك إلى أن يبدأ حياته الدراسية.. وقتها يمكنك استغلها بشكل أكثر عملية بحيث تجعل منها مكتبة تضم كتبه وأوراقه وتكليفاته اليومية.

6- وحدة تخزينية علوية بضلف جرارة

台北 - 萬利街, 禾廊室內設計 禾廊室內設計 غرفة الاطفال
禾廊室內設計

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

استغل كل مساحة بغرفة الأطفال لتحقق منها الاستفادة القصوى.. فهنا استغل المصمم المساحة العلوية للسرير في تصميم وحدة تخزينية كبيرة بباب جرار يلتصق بها خزانة مفتوحة مقسمة لأرفف تدعم الأولى ويستقبل كلاهما أدوات الطفل وأغراضه المختلفة بمنتهى الترحاب.

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7- مساحة تخزينية تخترق السقف!

Dormitorio juvenil lineas modernas , Toca Fusta Toca Fusta غرفة الاطفال
Toca Fusta

Toca Fusta
Toca Fusta
Toca Fusta

غرفة نوم مزدوجة بمساحة تخزينية تصل للسقف! تضم الغرفة سريرين أحدهما على بعد سنتيمترات من الأرضية ومحاط بالوحدات التخزينية والأدراج من كل جانب يعلوه سرير آخر بنفس الحجم والتصميم وكذلك الفرش بجانبه خزانات طويلة ورفيعة تصل للسقف.

8- خزانة خشبية تصميمها مستوحى من سفن القراصنة!

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

خزانة خشبية كبيرة تلتصق بسريرين مذهلين مقامين على مستويين وتتناغم معهما بشدة.. حجمها يكفي لأغراض طفلين وتصميمها فريد من نوعه! فهي مستوحاه من تصميمات السفن بكافة تفاصيلها الصغيرة كما أن الخامة الخشبية تدعم ذلك الانطباع!

9- السلم التخزيني وفكرة مبتكرة!

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

ربما لن تحتاج لوحدة أدراج أو لخزانة أو حتى لأرفف من الأساس مع تصميم كهذا!، يمكنك الاستغناء عن تلك اللمسات الديكورية وقطع الأثاث فقط باستخدام سلم كالموضح في النموذج المطروح أمامنا كأداة تخزينية عملية وذكية.

10- أرفف حرف U وأسبتة من الخوص

Весенний ветер, rudakova.ru rudakova.ru غرفة الاطفال الخشب هندسيا Turquoise
rudakova.ru

rudakova.ru
rudakova.ru
rudakova.ru

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