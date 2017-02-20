وداعًا للفوضى.. مع 10 حيل تخزينية بغرف الأطفال!

غرفة واحدة بها العديد من الحيل التخزينية! يمكنك أن تستعين بهم جميعًا في آنٍ واحد أو الاكتفاء بحيلة واحدة فقط! حسب مساحة الغرفة وحجم الأغراض التي تحتاج للتخزين وغيرها من العوامل الهامة التي يجب أن تضعها في الحسبان عند تجهيز غرفة الأطفال.

أول هذه الطرق التخزينية تلك الخزانة الطولية التي نلمحها أقصى اليمين والمكونة من ضلفتين يقسم كلًا منهما داخليًا لأرفف متعددة عملية وذكية تستوعب كم كبير من الأغراض الخاصة بالأطفال، أما عن ثاني تلك الحيل، فهي الأرفف البرتقالية مختلفة الأحجام والتي تعتلي المكتب مباشرة وتتناسق بشدة مع ألوان الجدران والديكورات عمومًا وتحمل الكتب الخاصة بالطفل وعدد لا بأس به من أغراضه الهامة التي يفضل أن تكون بعيدة عن متناول يده حتى لا يتلف أيٍ منها في وقت فراغه!

وأخيرًا، تلك الأدراج الذكية الملونة المختبئة تحت السرير وترفعه نسبيًا عن الأرضية فيصبح قريبًا من النافذة وما تطل عليه من منظر خلاب والتي يمكن أن تقسم كالآتي.. واحدة للألعاب، وأخرى للأحذية مثلًا، وثالثة للملابس الشتوية أو الصيفية حسب فصول السنة وغيرها من الأغراض التي تخص الأطفال.