المواضيع الأفضل لهذا الاسبوع

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تعد جدران المنزل هي العنصر الأوضح الذي يبرز جمال التصميم الداخلي وأناقة منزلك، فاختيار تصميم الجدران بالتأكيد لا يقل أهمية عن اختيار قطع الأثاث، فيمكن من خلال القليل من اللمسات القليلة ودون تكلفة باهظة تزيين الحائط وإبراز أناقة المنزل وتميزه.
تختلف أذواق الأشخاص في طريقة تزيين جدران المنزل، فهناك من يفضل أن يتم تزيين جدار واحد من الغرفة من خلال إضافة ورق حائط، لوحة فنية أو وحدات إضاءة أو غير ذلك. يجدر الإشارة هنا أيضًا أن اختيار ألوان الجدران من طرق تزيين الجدران، كما أن لون لجدار من أهم العوامل التي تؤثر على الشعور بمساحة الغرفة. في هذا المحتوى سنحاول تقديم عدد من الأفكار المميزة التي تساهم في تزيين الجدران وتعمل على خلق أجواء مختلفة في المنزل بدلًا من الجدران التقليدية التي في الغالب تجعلك لا تشعر بالراحة والرضا أثناء وجودك في المنزل.
أصعب فراغ للتزين والتأثيث في منزلك هو الممرات، فهو مساحة نمر بها كل يوم في انتقالتنا اليومية حيث أنها تربط بين المساحات المختلفة والغرف الداخلية. وأحياناً يأتي الممر ليكون بمثابتة مدخل للبيت. لذلك فيجب الإهتمام بتزين وتجميل الممرات وجعلها جزء من المنزل، جميل وذو شخصية. فإذا أردت تصميم أنيق ومتميز على طراز معاصر لممرات بيتك فتابعنا اليوم.
يعد المطبخ هو المحور الرئيسي للمنزل، كما أنه الغرفة الوحيدة التي نستطيع أن نطلق عليها الغرفة متعددة الوظائف، حيث أنها غرفة إعداد الطعام وكذا مكان لاجتماع العائلة لتناول المشروبات وكذا الوجبات.
بالتأكيد لكل منا ذوقه الشخصي في اختيار تصميم المطبخ، لكن هناك عدد من العوامل الثابتة التي ينبغي أن يأخذها الجميع في الاعتبار عند التفكير في وضع التصميم المثالي لغرفة المطبخ، أولًا وقبل كل شيء يجب أن يكون لديك تصور عن أماكن وضع الأجهزة الكبيرة وكذا الخزانات، ويجب الانتباه أنك في حاجة لتوفير مساحة مناسبة لتخزين الكثير من الأدوات والأجهزة لتأتي مرحلة اختيار تصميم الخزانات التي تعود للذوق الشخصي لكل فرد وتعود أيضًا لنمط المنزل ككل. الجدير بالذكر هنا أن الهدف النهائي لعملية تصميم المطبخ هو خلق مساحة مميزة ذات تصميم رائع وأكثر عملية وراحة عند التواجد فيها. بعد تعدد أنماط المنزل بين الكلاسيكية والحداثة وغير ذلك من الأنماط الأخرى مثل النمط الاسكندنافي والتقليدي وغير ذلك، بالفعل قد تعددت تصميمات المطابخ والخامات المستخدمة فيه وتعددت أيضًا الأفكار التي يمكن استخدامها للوصول بتصميم مطبخك إلى المثالية. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من التصميمات المميزة لعدد من المطابخ، يمكنك من خلالها اقتباس عدد من الأفكار والنصائح الديكورية ليكون المطبخ ذات تصميم مميز وفريد من نوعه.
حتى تحظى بمطبخ منظم دائم الترتيب لا تسوده أي فوضى بأي وقت! عليك باتباع أمر واحد فقط ألا وهو تصميم وحدات تخزينية أو أرفف عملية تستوعب كافة أغراض المطبخ من أدوات طهي ومأكولات وهو ما نعرضه لكم اليوم في هذا المقال.. 20 فكرة عملية للتخزين وترتيب أدوات المطبخ بشكل سليم!
اليوم سنسافر معا لزيارة إيطاليا، حيث قام K.B. RISTRUTTURAZIONI بإحياء شقة كانت بمثابة موقع بناء مهمل وحولته إلى شقة حديثة وعصرية، بشكل ساحر ويحقق أعلى إستفادة ممكنة، اختار المصمم لهذه الشقة أفضل الأساليب الحديثة لاستغلال كل ركن على أكمل وجه، وبطريقة مبتكرة وخلاقة ومبدعة، واحترام التخطيط الهندسي للمنزل، جولة سريعة بين أركان هذه الشقة مع نظرة على ما كانت عليه ستتأكد أن لا يوجد هناك ما يسمى بالمستحيل..