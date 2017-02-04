المواضيع الأفضل لهذا الاسبوع

تعد جدران المنزل هي العنصر الأوضح الذي يبرز جمال التصميم الداخلي وأناقة منزلك، فاختيار تصميم الجدران بالتأكيد لا يقل أهمية عن اختيار قطع الأثاث، فيمكن من خلال القليل من اللمسات القليلة ودون تكلفة باهظة تزيين الحائط وإبراز أناقة المنزل وتميزه.

تختلف أذواق الأشخاص في طريقة تزيين جدران المنزل، فهناك من يفضل أن يتم تزيين جدار واحد من الغرفة من خلال إضافة ورق حائط، لوحة فنية أو وحدات إضاءة أو غير ذلك. يجدر الإشارة هنا أيضًا أن اختيار ألوان الجدران من طرق تزيين الجدران، كما أن لون لجدار من أهم العوامل التي تؤثر على الشعور بمساحة الغرفة. في هذا المحتوى سنحاول تقديم عدد من الأفكار المميزة التي تساهم في تزيين الجدران وتعمل على خلق أجواء مختلفة في المنزل بدلًا من الجدران التقليدية التي في الغالب تجعلك لا تشعر بالراحة والرضا أثناء وجودك في المنزل.

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