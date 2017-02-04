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المواضيع الأفضل لهذا الاسبوع

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PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

18 فكرة رائعة لتزيين جدران منزلك بطريقة مبتكرة

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

تعد جدران المنزل هي العنصر الأوضح الذي يبرز جمال التصميم الداخلي وأناقة منزلك، فاختيار تصميم الجدران بالتأكيد لا يقل أهمية عن اختيار قطع الأثاث، فيمكن من خلال القليل من اللمسات القليلة ودون تكلفة باهظة تزيين الحائط وإبراز أناقة المنزل وتميزه.

تختلف أذواق الأشخاص في طريقة تزيين جدران المنزل، فهناك من يفضل أن يتم تزيين جدار واحد من الغرفة من خلال إضافة ورق حائط، لوحة فنية أو وحدات إضاءة أو غير ذلك. يجدر الإشارة هنا أيضًا أن اختيار ألوان الجدران من طرق تزيين الجدران، كما أن لون لجدار من أهم العوامل التي تؤثر على الشعور بمساحة الغرفة. في هذا المحتوى سنحاول تقديم عدد من الأفكار المميزة التي تساهم في تزيين الجدران وتعمل على خلق أجواء مختلفة في المنزل بدلًا من الجدران التقليدية التي في الغالب تجعلك لا تشعر بالراحة والرضا أثناء وجودك في المنزل.

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10 أمثلة تثبت أن جمال منزلك يبدأ من الممرات

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli الممر الحديث، المدخل و الدرج
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

أصعب فراغ للتزين والتأثيث في منزلك هو الممرات، فهو مساحة نمر بها كل يوم في انتقالتنا اليومية حيث أنها تربط بين المساحات المختلفة والغرف الداخلية.  وأحياناً يأتي الممر ليكون بمثابتة مدخل للبيت. لذلك فيجب الإهتمام بتزين وتجميل الممرات وجعلها جزء من المنزل، جميل وذو شخصية. فإذا أردت تصميم أنيق ومتميز على طراز معاصر لممرات بيتك فتابعنا اليوم.

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12 مطبخ في غاية الأناقة تتناسب مع كافة أنماط المنازل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يعد المطبخ هو المحور الرئيسي للمنزل، كما أنه الغرفة الوحيدة التي نستطيع أن نطلق عليها الغرفة متعددة الوظائف، حيث أنها غرفة إعداد الطعام وكذا مكان لاجتماع العائلة لتناول المشروبات وكذا الوجبات.
بالتأكيد لكل منا ذوقه الشخصي في اختيار تصميم المطبخ، لكن هناك عدد من العوامل الثابتة التي ينبغي أن يأخذها الجميع في الاعتبار عند التفكير في وضع التصميم المثالي لغرفة المطبخ، أولًا وقبل كل شيء يجب أن يكون لديك تصور عن أماكن وضع الأجهزة الكبيرة وكذا الخزانات، ويجب الانتباه أنك في حاجة لتوفير مساحة مناسبة لتخزين الكثير من الأدوات والأجهزة لتأتي مرحلة اختيار تصميم الخزانات التي تعود للذوق الشخصي لكل فرد وتعود أيضًا لنمط المنزل ككل. الجدير بالذكر هنا أن الهدف النهائي لعملية تصميم المطبخ هو خلق مساحة مميزة ذات تصميم رائع وأكثر عملية وراحة عند التواجد فيها. بعد تعدد أنماط المنزل بين الكلاسيكية والحداثة وغير ذلك من الأنماط الأخرى مثل النمط الاسكندنافي والتقليدي وغير ذلك، بالفعل قد تعددت تصميمات المطابخ والخامات المستخدمة فيه وتعددت أيضًا الأفكار التي يمكن استخدامها للوصول بتصميم مطبخك إلى المثالية. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من التصميمات المميزة لعدد من المطابخ، يمكنك من خلالها اقتباس عدد من الأفكار والنصائح الديكورية ليكون المطبخ ذات تصميم مميز وفريد من نوعه.

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20 فكرة عملية للتخزين وترتيب أدوات المطبخ

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

حتى تحظى بمطبخ منظم دائم الترتيب لا تسوده أي فوضى بأي وقت! عليك باتباع أمر واحد فقط ألا وهو تصميم وحدات تخزينية أو أرفف عملية تستوعب كافة أغراض المطبخ من أدوات طهي ومأكولات وهو ما نعرضه لكم اليوم في هذا المقال.. 20  فكرة عملية للتخزين وترتيب أدوات المطبخ بشكل سليم!

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تحول جذري لشقة على الطراز الحديث

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

اليوم سنسافر معا لزيارة إيطاليا، حيث قام K.B. RISTRUTTURAZIONI بإحياء شقة كانت بمثابة موقع بناء مهمل وحولته إلى شقة حديثة  وعصرية، بشكل ساحر ويحقق أعلى إستفادة ممكنة، اختار المصمم لهذه الشقة أفضل الأساليب الحديثة لاستغلال كل ركن على أكمل وجه، وبطريقة مبتكرة وخلاقة ومبدعة، واحترام التخطيط الهندسي للمنزل، جولة سريعة بين أركان هذه الشقة مع نظرة على ما كانت عليه ستتأكد أن لا يوجد هناك ما يسمى بالمستحيل..

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12 فكرة تجعل مدخلك الأروع بلا منازع!

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