شقة لأسرة صغيرة على مساحة 58 م فقط!

المطابخ الصغيرة تعتمد في أحيان كثير على تصميم حرف L أو U، وهنا جاء المطبخ بتصميم خشبي رائع بلون فاتح، فكما نعرف أن الألوان الفاتحة تعطي شعورا عاما باتساع المساحة وهي أكثر استخداما في المساحات الضيقة، وكما نرى فقد جاءت الجدران في خلفية المطبخ ببلاط أبيض لامع ورائع المظهر.

هناك أيضا لمسات رائعة لا يمكن تجاهلها كالزرع باللون الأخضر والمقابل لنافذة تم تخصيص مساحة كبيرة من الجدار لها لتسمح بمرور الإضاءة الطبيعية للصالة لنراها مشرقة على الدوام.

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