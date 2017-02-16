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شقة لأسرة صغيرة على مساحة 58 م فقط!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Paris 11, blackStones blackStones غرفة المعيشة خشب Multicolored
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المعروف عن الشقق الصغيرة أنها لا تصلح إلا للعزّاب، ولكن هذه المرة تأتيكم هوميفاي بتصميم رائع لشقة مساحتها 58 م فقط لنثبت لكم أن عالم التصميم لا يوجد به مستحيل، كما أن هناك كثير من الشباب في مقتبل حياتهم يلجأون لهذا الحل كبداية المشوار فهيا بنا لنعرف ما فعله الخبراء عند تصميم الغرف.

نظرة عامة على مساحة الشقة

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة خشب رقائقي Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

في البداية نأخذ نظرة شاملة من هذا الاتجاه على مساحة الشقة بشكل عام، سنجد أن الصالة تحتوي على غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ، ثم يوجد الممر الموجود به حائط يحتوي على مكتبة ويواجهه أبواب غرف النوم والأطفال والحمام، وأخيرا في نهاية الممر يوجد مدخل باب الشقة. 

المطبخ على شكل حرف L

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة خشب رقائقي Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

المطابخ الصغيرة تعتمد في أحيان كثير على تصميم حرف L أو U، وهنا جاء المطبخ بتصميم خشبي رائع بلون فاتح، فكما نعرف أن الألوان الفاتحة تعطي شعورا عاما باتساع المساحة وهي أكثر استخداما في المساحات الضيقة، وكما نرى فقد جاءت الجدران في خلفية المطبخ ببلاط أبيض لامع ورائع المظهر.

هناك أيضا لمسات رائعة لا يمكن تجاهلها كالزرع باللون الأخضر والمقابل لنافذة تم تخصيص مساحة كبيرة من الجدار لها لتسمح بمرور الإضاءة الطبيعية للصالة لنراها مشرقة على الدوام. 

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غرفة المعيشة

Paris 11, blackStones blackStones غرفة المعيشة خشب Multicolored
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

جاءت غرفة المعيشة كما نرى بسيطة وخالية من التفاصيل المزعجة، كنبة واحدة بلون رمادي على الجدار الأبيض، ووسادات بألوان مختلفة ومبهجة لكسر حدة الألوان الحيادية التي تملأ الصالة مع منضدة جانبية صغيرة من الخشب لاستخدامها في وضع الأشياء الصغيرة. 

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طاولة رائعة

Paris 11, blackStones blackStones مطبخ خشب رقائقي Grey
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

أخيرا قبل أن ننتقل من الصالة يجب أن ننظر إلى هذه الطاولة الرائعة الموجودة بين المطبخ وغرفة المعيشة، طاولة السفرة التي جاءت بنفس لون الكنبة وع خلفية خشبية مكملة للمطبخ فيمكن اعتبارها في بعض الأحيان جزيرة المطبخ إن شئتم، لذا فقد أبدع المصمم في اختيار المكان واللون والتصميم لكي تعمل بوظيفتين. 

الكراسي جاءت بلون مبهج وبعيد عن بالتة الألوان الحيادية المستخدمة وكان اختيار ذكي أيضا حتى لا نشعر بالملل من الألوان، أما الإضاءة الموجودة أعلى الطاولة والمتمثلة في هذه المصابيح الثلاث فقد جاءت ممتازة ومناسبة لجميع عناصر التصميم الأخرى كما أن تصميم المصابيح عصري ورائع.

لمسات الديكور

Paris 11, blackStones blackStones الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج خشب رقائقي Grey
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

لم يخلو المكان رغم صغر مساحته من لمسات جميلة للديكور، تأتي على رأسها النباتات الخضراء، وهذه القطعة الخشبية الكلاسيكية لتضيف نمطا آخر للتصميم. 

باب معدني

Paris 11, blackStones blackStones الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج خشب رقائقي Grey
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

ننتقل إلى مدخل الشقة بداية من الباب المعدني اللامع باللون الرمادي ويعتبر في حد ذاته جزء جمال المدخل، يوجد بخلفيته شماعات بيضاء جميلة لتعليق الملابس عند دخول الشقة، تصميم بسيط وأنيق.

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مكتب ومكتبة

Paris 11, blackStones blackStones مكتب عمل أو دراسة خشب رقائقي Yellow
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

جاء تصميم الجدار الموجود بالممر بشكل ملهم لكيفية استغلال المساحات، ففي الحالات العادية لا يستخدم الكثير الممرات بشكل عملي ولكن هنا ولصغر مساحة الشقة كان لا بد من استخدامه بشكل عملي وحلول ذكية. 

صنع المصمم مكتبة بعرض وطول الجدار بالكامل تحتوي على عدد كبير من الأرفف والخزائن لتخزين الكتب والأشياء الأخرى الخاصة بهذه الأسرة الصغيرة، ولم يكتفي المصمم بذلك بل خصص جزء داخلها لصنع مكتب بسيط للغاية مكون من رف أفقي ومصباح يعلوه ولن أصفر في خلفيته لتمييزه عن باقي الجدار.

كما خصص المصمم مكانا لوضع العجلة الخاصة بالأسرة، لا نستطيع إلا الجزم بذكاء المصمم في استغلال هذا الجدار بالكامل. 

Paris 11, blackStones blackStones الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج خشب رقائقي Grey
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

على الجانب المقابل لهذه المكتبة الرائعة نجد أبواب الغرف الثلاث بلون أبيض واحد جعل التصميم مثالي.

Paris 11, blackStones blackStones الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج خشب رقائقي Grey
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

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غرفة النوم

Paris 11, blackStones blackStones غرفة نوم خشب رقائقي Blue
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

جاءت بسيطة وعملية ومستغلة للمساحة الرأسية بشكل مثالي، السرير محاط ببرواز من الخشب لاستخدامه في كل ركن من أجل غرض مختلف، فأعلى السرير يوجد خزائن لوضع الملابس،وعلى جانبيه يوجد رفين لاستخدامها بدلا من الكومود، ولم يوجد مكان لوضع الأباجورة فوضع أعلى السرير مصباحين صغيرين لتوفير إضاءة خافتة عند النوم، استغلال رائع لكل ركن في هذا التصميم.

بالإضافة إلى أن استخدام اللون الأزرق في مسند السرير هو اختيار مثالي، فالأزرق من الألوان الهادئة التي تجلب الراحة والاسترخاء للمكان. 

حمام أنيق

Paris 11, blackStones blackStones حمام خشب رقائقي Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

صغير ولكنه مثالي، حوض رائع ومدمج وسط الخزانة الخشبية لوضع احتياجات الحمام المختلفة مع رفوف أنيقة على الجانب مرآة طولية وفوق الحوض، وكثرة استخدام المرايا في هذه المساحة الصغيرة هو أمر رائع يعطيك شعورا بعدم الضيق.

مكان للاستحمام

Paris 11, blackStones blackStones حمام سيراميك Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

جاء حوض الاستحمام بتصميم تقليدي في آخر الحمام بلون أبيض وبجانب هذه الخزانة بلون تركواز مبهج ومثالي للون الأبيض الرئيسي في الحمام. 

غرفة البيبي

Paris 11, blackStones blackStones غرفة الاطفال White
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

أخيرا نجد هذه الأسرة الصغيرة في انتظار مولود لذا لا بد من تخصيص غرفة لاستقبال البيبي القادم! 

غرفة جميلة وأنيقة ولم يضع بها المصمم كثير من الأثاث فقط السرير الصغير والبوفيه لوضع أغراضه، فالأطفال في هذا العمر الصغير يجب ان يشعروا بالمساحة الواسعة ويجب أيضا حمايتهم من أي أغراض كثيرة حولهم.

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