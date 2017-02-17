دليلك لاختيار التصميم المناسب لأرضية المنزل

أرضية المنزل ركن أساسي عند التصميم، وهناك العديد من العوامل التي يعتمد عليها الاختيار السليم لأرضيات الغرف المختلفة، تبعا للنمط واللون والمساحة وعوامل أخرى تأتيكم بها هوميفاي تساعدكم في الاختيار المناسب لأرضية كل غرفة لكي يظهر التصميم مثالي بالنهاية.

8 أسئلة إذا أجبتم عليها تستطيعون تصميم الأرضية بشكل رائع في النهاية!