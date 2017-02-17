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دليلك لاختيار التصميم المناسب لأرضية المنزل

Eman Rifaat Eman Rifaat
Engineered Wood Flooring, Woodpecker Flooring Woodpecker Flooring جدران الخشب هندسيا Amber/Gold
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أرضية المنزل ركن أساسي عند التصميم، وهناك العديد من العوامل التي يعتمد عليها الاختيار السليم لأرضيات الغرف المختلفة، تبعا للنمط واللون والمساحة وعوامل أخرى تأتيكم بها هوميفاي تساعدكم في الاختيار المناسب لأرضية كل غرفة لكي يظهر التصميم مثالي بالنهاية. 

8 أسئلة إذا أجبتم عليها تستطيعون تصميم الأرضية بشكل رائع في النهاية! 

1- اختيار الشكل

Dressing room Mosaico3M جدران
Mosaico3M

Dressing room

Mosaico3M
Mosaico3M
Mosaico3M

السؤال الأول: ما هو النمط والشكل الذي تحب أن تراه في أرضية منزلك والمناسب لذوقك؟ 

هذه هو السؤال الذي يجب الإجابة عليه قبل اختيار الأرضية لكل غرفة من غرف المنزل، والتي يجب أن تتناسب مع نمط التصميم واختيار الأثاث وجميع عناصر الديكور الموجودة بالغرفة. 

نجد هنا مثال رائع على شكل مختلف لبلاط الموزاييك بلون ذهبي لامع في مدخل فيلا فخمة. 

2- مساحة الغرفة والإضاءة

Brockley, Lewisham SE4, London | House extension GOAStudio | London residential architecture غرفة المعيشة
GOAStudio | London residential architecture

Brockley, Lewisham SE4, London | House extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

السؤال الثاني: ما هو حجم وشكل الغرفة؟ هل هي غرفة مشرقة ومليئة بأشعة الشمس أم أنها مظلمة وخالية من النوافذ؟ 

بالنسبة للغرف الداكنة والتي لا يتواجد بها إضاءة طبيعية كثيفة أو الغرف ذات المساحة الصغيرة من الأفضل اختيار البلاط بلون فاتح، في حين أن الألوان الداكنة في الأرضيات تكون أفضل في المساحات المفتوحة والواسعة التي يتخللها ضوء كثيف وطبيعي لتعطي شعورا بالدفء. 

3- الاستخدام

FAMILY HOUSE Extension, Caseyfierro Architects Caseyfierro Architects شبابيك
Caseyfierro Architects

FAMILY HOUSE Extension

Caseyfierro Architects
Caseyfierro Architects
Caseyfierro Architects

السؤال الثالث: في ماذا ستستخدم البلاط؟ هل ستستخدمه في الحديقة أم غرفة النوم أم الحمام… إلخ؟ 

طبيعة استخدام البلاط هي ما ستحدد لك نوعه وشكله ولونه فيجب عليك الإجابة عن هذا السؤال قبل اختيار بلاط الأرضية. 

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4- الخامات

Hexagonal Floor Tiles Tileflair جدران
Tileflair

Hexagonal Floor Tiles

Tileflair
Tileflair
Tileflair

السؤال الرابع: هل تفضل الخشب أم الحجر أم الطوب أم المعدن أم السيراميك والرخام؟

هذا ما يجب الإجابة عنه لتفهم ذوقك الخاص إلى أين سيأخذك،  وأي خامة سيختار لك، كما نرى في الصورة شكل سداسي لبلاطات من الرخام بألوان رائعة.

5- اختيار الألوان

Skyros wall and floor tiles homify Walls & flooringTiles
homify

Skyros wall and floor tiles

homify
homify
homify

السؤال الخامس: ما هو اللون المستخدم في ديكور المنزل؟ أو ما هو اللون المفضل لك في كل غرفة والذي يتناسب مع باقي عناصر التصميم؟ 

سؤال مهم للغاية ويجب الإجابة عنه بتركيز شديد حتى تحصل على تصميم مذهل في النهاية، وكل غرفة ستختلف عن غيرها في اختيار الألوان تبعا لنمط التصميم في المنزل بشكل عام، نجد هنا اللون الأزرق في بلاطات بنقوش رائعة مريحة للعين في حمام أحد المنازل ليعطيه رفاهية وهدوء بلا حدود.

ويجب التأكيد على أن اختيار الألوان يعتمد على إضاءة ومساحة الغرفة بشكل كبير فعليك الانتباه لجميع التفاصيل المتعلقة بذلك. 

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6- الحجم والمقاسات

Harlech Smoked Oak Woodpecker Flooring جدران الخشب هندسيا Amber/Gold oak flooring,wood floor,natural oak flooring,hardwood flooring,real wood flooring,real oak flooring,engineered flooring,engineered oak floor
Woodpecker Flooring

Harlech Smoked Oak

Woodpecker Flooring
Woodpecker Flooring
Woodpecker Flooring

السؤال السادس: هل تفضل الألواح الخشبية الطويلة أم القصيرة؟ مربعات صغيرة من بلاطات الرخام والسيراميك أم مستطيلات كبيرة الحجم؟

حجم البلاط أو الألواح المستخدمة في الأرضية يستخدم في بعض الأحيان في الخداع البصري للعين يعطي شعورا باتساع المساحة أو صغرها، على سبيل المثال الألواح الخشبية الموجودة بالطول بشكل أفقي تعطي إحساسا للعين بأن مساحة الغرفة طويلة على الرغم من صغرها.

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7- نوع الغرفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

السؤال السابع: في أي غرفة ستستخدم البلاط؟ 

الإجابة هنا ستحدد خامة ونوع البلاط المستخدم للأرضية، فالمطبخ الذي يحتوي على الدهون والماء وبقايا الطعام لن تصلح معه نفس الأرضية الموجودة في الصالون أو غرفة المعيشة، وهنا مثال على ذلك في هذه الصورة التي تجمع بين الأمرين. 

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8- اللمسات النهائية

first floor triangle غرفة الميديا Brown
triangle

first floor

triangle
triangle
triangle

السؤال الثامن: كيف تحب أن يظهر الشكل النهائي للغرفة؟ 

اللمسات النهائية في التصميم هي ما تحدد ما سيكون عليه بالنهاية، وأرضية الغرفة لها حظ وفير من ذلك، يمكن وضع اللمسات النهائية على الأرضية باستخدام السجاد أو وضع الحدود باستخدام نوع آخر أو لون آخر من البلاط أو الخامة المستخدمة في أرضية الغرفة. 

French Chateaux, Allan Malouf Arquitetura e Interiores Allan Malouf Arquitetura e Interiores جدران
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores
23 تصميم لإخفاء الغسالة وترتيب غرفة الغسيل
ما هي الخامة المفضلة عندكم للاستخدام في أرضية المنزل؟ 

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