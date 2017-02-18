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13 فكرة مختلفة لاستغلال زوايا المنزل بشكل رائع!

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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المساحات الصغيرة أصبحت منتشرة بشكل كبير في المنازل ما جعل الخبراء يلجأون لاستغلال كل سنتيمتر من المساحة الموجودة بشكل عملي لعدم إهدار أي مساحة من المنزل وتحقيق أقصى استفادة منها. 

ومن أكثر الأماكن الفارغة في التصميم هي زوايا الغرف المختلفة، نراها بشكل دائم خالية من أي عنصر تصميم لصغر مساحتها وتركيبتها بشكل زاوية ما يجعلها صعبة الاستغلال، ما جعل مصممي وخبراء هوميفاي يخصصون لها الكثير من الأفكار العملية التي تعطيك لمحة عن كيفية استغلال الزوايا الفارغة في منازلكم لتحقيق الاستفادة من كل مساحة موجودة وعدم إهدارها.

إبداع وتخطيط وديكور وجمال وأنماط وأشكال مختلفة سنراها معا في 13 صورة وفكرة مختلفة من خبراء هوميفاي، هيا لنبدأ..

1- حديقة داخلية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج White
homify

homify
homify
homify

إذا لم تمتلك حديقة في فناء منزلك فلا تحزن يمكنك الآن تصميم حديقة داخل المنزل بشكل أنيق ورائع ومناسب لاحتياجاتك في أحد زوايا المنزل الغير مستخدمة. 

المثال الموجود في الصورة لاستغلال المساحة الموجودة أسفل السلم الداخلي والتي هي في الغالب مساحة غير مستخدمة ومهدرة، ومع ذلك هناك كثير من الشقق بمساحات أصغر ولا يوجد بها سلم داخلي ويمكن استغلال أحد زوايا المطبخ أو أي غرفة أخرى بالقرب من الشباك أو الشرفة لتصميم حديقة صغيرة ووضع بعض النباتات التي تعطي جمالا وأناقة وحيوية لأي مساحة توضع بها. 

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2- أرفف عملية

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مكتب عمل أو دراسة
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الأرفف هي فكرة مناسبة تماما لزوايا المنزل الفارغة والتي يمكن استغلالها بأشكال مختلفة، من الممكن وضع الاكسسوارات والديكورات أو إطارات الصور أو حتى الكتب عليها، هنا مثال رائع على أرفف معدنية مثبتة على الجدار بجانبيه لتضيف بشكل رائع للشكل النهائي للتصميم. 

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3- خزائن مختلفة الأحجام

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في الغرف الصغيرة لا بد من وجود حل لتخزين الأغراض المختلفة سواء كانت ملابس أو كتب أو أي أغراض أخرى، الزائن الموجودة بشكل أفقي على الجدران هي حل مثالي للمساحات الصغيرة وخصوصا عند وضعها بالزوايا الغير مستخدمة من الجدار كما نرى في هذا التصميم. 

4- ركن للهوايات

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

في هذه الزاوية من المنزل يمكنك ممارسة الهواية الخاصة بك في هدوء دون أن تفكر في عدم وجود مساحة لممارسة هواياتك، يمكنك الرسم أو عزف الموسيقى أو القراءة أو فعل ما تريد في هذه المساحة الرائعة. 

داخل الجدار أرفف على الجانبين مع سجادة على الأرض ووسادات مريحة لن تحتاج أكثر من ذلك! 

5- مكتب صغير

Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores مكتب عمل أو دراسة
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

فكرة العمل من المنزل ليست ممتعة لكثير منا لعدم توفر بيئة مناسبة لذلك في المنزل، ولكن عند استغلال هذه المساحة الصغيرة لوضع مكتب صغير وكرسي مريح مع إضاءة مناسبة وألوان تساعدك على التركيز سيتحول الأمر ليصبح أكثر متعة وتشجيعا على العمل والإبداع! 

6- زاوية حادة

Attic room cupboards & shelves Martin Greshoff Furniture Living roomCupboards & sideboards
Martin Greshoff Furniture

Attic room cupboards & shelves

Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture

هناك حالات لا تكون فيها زوايا المنزل بزاوية قائمة يسهل الإبداع في استغلالها، وهنا مثال على الجدار الموجود بزاوية حادة والتي لا بد من تخصيص ما يشبه هذه الزاوية الحادة في قطعة الأثاث الموجودة المتمثلة في المكتبة، تصميم رائع وبسيط وراقي من خبراء التصميم في هوميفاي. 

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7- جلسة هادئة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كانت غرفة المعيشة مزدحمة ولا يمكنك أن تحظى ببعض اللحظات منفردا أو مع أحد أصدقائك فننصحك بتخصيص ركن هاديء من الغرف أو منفصل عنها بطاولة وكرسيين يمكنك فيه الحصول على بعض الهدوء الذي تفتقده في باقي المنزل. 

8- لمسة من النباتات

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH غرفة المعيشة
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

النباتات الموجودة بالمنزل دائما ما تضيف إلى حيويته وجماله، وهناك بعض الزوايا الصغيرة التي يمكن استخدامها في وضع النباتات بالإضافة إلى ديكور الغرفة بشكل مثالي. 

9- ديكور لطيف

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

مدخل المنزل أحيانا يكون بمساحة صغيرة ولا يمكن وضع قطع أثاث كبيرة فيه، ولكن المصمم هنا باستخدام مرآة ورف ونبات صغير مع إضاءة وكرسي من الخوص صنع مدخلا مذهلا لهذا المنزل يكرني بمدخل الغرف في أحد الفنادق الكبيرة. 

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10- غرفة غسيل!

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture مطبخ
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

لا يوجد مساحة كافية في أغلب المنازل الصغيرة لتخصيص غرفة غسيل منفصلة، وهناك كثير من الحلول العبقرية لحل هذه المشكلة ومنها استغلال زوايا المنزل  المهدرة كهذه الزاوية الموجودة والتي استغلت بشكل رائع لتكوين زاوية مخصصة للغسيل بشكل أنيق ورائع. 

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11- جلسة طعام هادئة

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

ليس من المهم أن يكون مطبخك كبيرا لتستمتع فيه بتناول وجبة صغيرة مع أحد أفراد أسرتك، فمن الممكن بهذه الطاولة الصغيرة تحقيق الغرض والاستفادة من هذا الركن الغير مستخدم. 

12- داخل كابينة المطبخ

Magic Corner Solution Urban Myth KitchenStorage
Urban Myth

Magic Corner Solution

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

هناك أيضا من يعاني من وضع الخزائن الموجودة في الكابينة السفلية بالمطابخ المصممة على شكل حرف L أو U والتي بالطبع تحتوي على زاوية في أحد أركانها، التصميم الجرّار للارفف الداخلية بالكابينة سيساعدكم في استغلال هذه الزوايا التي يصعب الوصول إليها بشكل مثالي وذكي.

13- في الشرفة

Однокомнатная квартира в ЖК «Подкова», г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio بلكونة أو شرفة
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

لا يوجد شك في أن شكل استغلال المساحات الموجودة في كل غرفة يؤثر على التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذه هي الفكرة التي بنى عليها المصمم تصميم هذه البلكونة الرائعة فحولها إلى مكان رائع للدردشة وتبادل الأحاديث بين أفراد الأسرة ومع الأصدقاء في بيئة مريحة وهادئة، أريكة بسيطة وكراسي وإضاءة رائعة.

منزل أنيق على الطراز الكلاسيكي الحديث
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