13 فكرة مختلفة لاستغلال زوايا المنزل بشكل رائع!

المساحات الصغيرة أصبحت منتشرة بشكل كبير في المنازل ما جعل الخبراء يلجأون لاستغلال كل سنتيمتر من المساحة الموجودة بشكل عملي لعدم إهدار أي مساحة من المنزل وتحقيق أقصى استفادة منها.

ومن أكثر الأماكن الفارغة في التصميم هي زوايا الغرف المختلفة، نراها بشكل دائم خالية من أي عنصر تصميم لصغر مساحتها وتركيبتها بشكل زاوية ما يجعلها صعبة الاستغلال، ما جعل مصممي وخبراء هوميفاي يخصصون لها الكثير من الأفكار العملية التي تعطيك لمحة عن كيفية استغلال الزوايا الفارغة في منازلكم لتحقيق الاستفادة من كل مساحة موجودة وعدم إهدارها.

إبداع وتخطيط وديكور وجمال وأنماط وأشكال مختلفة سنراها معا في 13 صورة وفكرة مختلفة من خبراء هوميفاي، هيا لنبدأ..