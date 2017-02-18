13 فكرة مختلفة لاستغلال زوايا المنزل بشكل رائع!

المساحات الصغيرة أصبحت منتشرة بشكل كبير في المنازل ما جعل الخبراء يلجأون لاستغلال كل سنتيمتر من المساحة الموجودة بشكل عملي لعدم إهدار أي مساحة من المنزل وتحقيق أقصى استفادة منها.
ومن أكثر الأماكن الفارغة في التصميم هي زوايا الغرف المختلفة، نراها بشكل دائم خالية من أي عنصر تصميم لصغر مساحتها وتركيبتها بشكل زاوية ما يجعلها صعبة الاستغلال، ما جعل مصممي وخبراء هوميفاي يخصصون لها الكثير من الأفكار العملية التي تعطيك لمحة عن كيفية استغلال الزوايا الفارغة في منازلكم لتحقيق الاستفادة من كل مساحة موجودة وعدم إهدارها.
إبداع وتخطيط وديكور وجمال وأنماط وأشكال مختلفة سنراها معا في 13 صورة وفكرة مختلفة من خبراء هوميفاي، هيا لنبدأ..
إذا لم تمتلك حديقة في فناء منزلك فلا تحزن يمكنك الآن تصميم حديقة داخل المنزل بشكل أنيق ورائع ومناسب لاحتياجاتك في أحد زوايا المنزل الغير مستخدمة.
المثال الموجود في الصورة لاستغلال المساحة الموجودة أسفل السلم الداخلي والتي هي في الغالب مساحة غير مستخدمة ومهدرة، ومع ذلك هناك كثير من الشقق بمساحات أصغر ولا يوجد بها سلم داخلي ويمكن استغلال أحد زوايا المطبخ أو أي غرفة أخرى بالقرب من الشباك أو الشرفة لتصميم حديقة صغيرة ووضع بعض النباتات التي تعطي جمالا وأناقة وحيوية لأي مساحة توضع بها.
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الأرفف هي فكرة مناسبة تماما لزوايا المنزل الفارغة والتي يمكن استغلالها بأشكال مختلفة، من الممكن وضع الاكسسوارات والديكورات أو إطارات الصور أو حتى الكتب عليها، هنا مثال رائع على أرفف معدنية مثبتة على الجدار بجانبيه لتضيف بشكل رائع للشكل النهائي للتصميم.
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في الغرف الصغيرة لا بد من وجود حل لتخزين الأغراض المختلفة سواء كانت ملابس أو كتب أو أي أغراض أخرى، الزائن الموجودة بشكل أفقي على الجدران هي حل مثالي للمساحات الصغيرة وخصوصا عند وضعها بالزوايا الغير مستخدمة من الجدار كما نرى في هذا التصميم.
في هذه الزاوية من المنزل يمكنك ممارسة الهواية الخاصة بك في هدوء دون أن تفكر في عدم وجود مساحة لممارسة هواياتك، يمكنك الرسم أو عزف الموسيقى أو القراءة أو فعل ما تريد في هذه المساحة الرائعة.
داخل الجدار أرفف على الجانبين مع سجادة على الأرض ووسادات مريحة لن تحتاج أكثر من ذلك!
فكرة العمل من المنزل ليست ممتعة لكثير منا لعدم توفر بيئة مناسبة لذلك في المنزل، ولكن عند استغلال هذه المساحة الصغيرة لوضع مكتب صغير وكرسي مريح مع إضاءة مناسبة وألوان تساعدك على التركيز سيتحول الأمر ليصبح أكثر متعة وتشجيعا على العمل والإبداع!
هناك حالات لا تكون فيها زوايا المنزل بزاوية قائمة يسهل الإبداع في استغلالها، وهنا مثال على الجدار الموجود بزاوية حادة والتي لا بد من تخصيص ما يشبه هذه الزاوية الحادة في قطعة الأثاث الموجودة المتمثلة في المكتبة، تصميم رائع وبسيط وراقي من خبراء التصميم في هوميفاي.
إذا كانت غرفة المعيشة مزدحمة ولا يمكنك أن تحظى ببعض اللحظات منفردا أو مع أحد أصدقائك فننصحك بتخصيص ركن هاديء من الغرف أو منفصل عنها بطاولة وكرسيين يمكنك فيه الحصول على بعض الهدوء الذي تفتقده في باقي المنزل.
النباتات الموجودة بالمنزل دائما ما تضيف إلى حيويته وجماله، وهناك بعض الزوايا الصغيرة التي يمكن استخدامها في وضع النباتات بالإضافة إلى ديكور الغرفة بشكل مثالي.
مدخل المنزل أحيانا يكون بمساحة صغيرة ولا يمكن وضع قطع أثاث كبيرة فيه، ولكن المصمم هنا باستخدام مرآة ورف ونبات صغير مع إضاءة وكرسي من الخوص صنع مدخلا مذهلا لهذا المنزل يكرني بمدخل الغرف في أحد الفنادق الكبيرة.
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لا يوجد مساحة كافية في أغلب المنازل الصغيرة لتخصيص غرفة غسيل منفصلة، وهناك كثير من الحلول العبقرية لحل هذه المشكلة ومنها استغلال زوايا المنزل المهدرة كهذه الزاوية الموجودة والتي استغلت بشكل رائع لتكوين زاوية مخصصة للغسيل بشكل أنيق ورائع.
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ليس من المهم أن يكون مطبخك كبيرا لتستمتع فيه بتناول وجبة صغيرة مع أحد أفراد أسرتك، فمن الممكن بهذه الطاولة الصغيرة تحقيق الغرض والاستفادة من هذا الركن الغير مستخدم.
هناك أيضا من يعاني من وضع الخزائن الموجودة في الكابينة السفلية بالمطابخ المصممة على شكل حرف L أو U والتي بالطبع تحتوي على زاوية في أحد أركانها، التصميم الجرّار للارفف الداخلية بالكابينة سيساعدكم في استغلال هذه الزوايا التي يصعب الوصول إليها بشكل مثالي وذكي.
لا يوجد شك في أن شكل استغلال المساحات الموجودة في كل غرفة يؤثر على التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذه هي الفكرة التي بنى عليها المصمم تصميم هذه البلكونة الرائعة فحولها إلى مكان رائع للدردشة وتبادل الأحاديث بين أفراد الأسرة ومع الأصدقاء في بيئة مريحة وهادئة، أريكة بسيطة وكراسي وإضاءة رائعة.