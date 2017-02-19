10 تصميمات لمدخل منزلك ستبهر ضيوفك!

المدخل هي ما يعبر عن ذوق المنزل بالكامل لذا من المهم الاهتمام بكل تفاصيله فمنه سيأخذ ضيوفك الانطباع الأول والذي يدوم في غالب الأمر!

لذا يقدم خبراء هوميفاي دائما حلول وتصميمات عبقرية لمداخل المنازل على اختلاف أنماط التصميم والمساحات والتي ستبهركم تفاصيلها جميعا في هذا الكتاب..