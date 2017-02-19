10 تصميمات لمدخل منزلك ستبهر ضيوفك!

المدخل هي ما يعبر عن ذوق المنزل بالكامل لذا من المهم الاهتمام بكل تفاصيله فمنه سيأخذ ضيوفك الانطباع الأول والذي يدوم في غالب الأمر!
لذا يقدم خبراء هوميفاي دائما حلول وتصميمات عبقرية لمداخل المنازل على اختلاف أنماط التصميم والمساحات والتي ستبهركم تفاصيلها جميعا في هذا الكتاب..
البداية مع هذا التصميم الأنيق والمثالي الذي يتميز ببساطة مكوناته وجاذبية ألوانه وتفاصيله، سجادة رقيقة في مدخل الباب مع كرسيين ومنضدة على الجدار يعلوها مرآة بشكل مختلف وزوايا حادة ومصابيح باللون الأصفر الذي يكسر سكون الألوان الموجود بالمكان، تصميم رائع وضوء الشمس العابر من الجزء الزجاجي للباب جعله ينطق بالأناقة.
هذا الممر الفاخر والعصري يجمع بين أناقة وعصرية الزجاج الموجود بشكل أساسي في درابزين السلم وفخامة الرخام في الأرضيات، ووجود اللون الأبيض على الجدران جعل التصميم مشرقا وبرّاقا بشكل كبير.
أما ما أحدث فرقا كبيرا في هذا التصميم هو وجود قطعة أثاث بلون أصفر مختلف ورائع مع بعض قطع الاكسسوارات بنفس اللون المبهج.
أما إذا كنت من محبي التصميمات العربية الكلاسيكية التي تتميز بالأناقة والدقة في النقوش المختلفة فسيعجبك هذا التصميم بكل تأكيد!
السلم والأرضيات تحتوي على نقوش منتظمة ودقيقة تذكرنا بالروح العربية الشرقية، مع المصابيح بشكلها الكلاسيكي المتناسق مع النمط المتبع هنا جعل التصميم يظهر في النهاية بهذا الشكل الرائع والمتناسق.
ليس هناك كثير ممن لديهم الجرأة على استخدام ألوان جديدة وخصوصا في مدخل المنزل والذي سيعبر عنهم في جميع الأحوال، ولكن مع هذا التصميم الرائع أظن أنكم سوف تحبون تجربة لون جديد في مداخلكم كاللون البستاج بدرجة مبهجة ومشرقة مع وضع بعض اللوحات على الجدران.
تصميم بسيط وأنيق ويعتمد على اللون بشكل أساسي.
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من الممكن أيضا أن يكون موضوع المدخل في منزلك هو اللوحات الفنية، أو الصور الفوتوغرافية، فإن كنت من محبي اللوحات ومن المثقفين محبي القراءة سيعجبك تصميم كهذا، كما أنه حل ذكي ورائع للمداخل الطويلة.
الإضاءة يمكن اعتبارها عامل أساسي في كل تصميم وعندما يكون مستوى الإضاءة منخفض يوحي لك التصميم بالعصرية والأناقة وهذا يمكن أن يقوم عليها تصميم بالكامل، هنا نجد عناصر قليلة ولكن الإضاءة جعلت منها عناصر رائعة وتصميم راقي.
أرفف عملية وأنيقة لوضع الأحذية هو اختيار مثالي لمدخل المنزل بشرط الحفاظ على نظافة وجمال هذه المنطقة باستمرار حتى تضمن أن تظل أنيقة كما هي ويتمتع مدخلك دائما بالجمال والرقي.
الزهور هي عنوان الحب وهي أجمل ما يمكن أن تقدمه لضيوفك بمجرد دخولهم إلى المنزل، فهي تعبير مباشر عن الحب والدفء والود الموجود بهذا المنزل، اختيار الزهور البيضاء مع سلال الخوص على هذه المنضدة البيضاء الكلاسيكية كان اختيار مثالي لهذا المدخل الصغير.
استخدام المرآة في المدخل هو أحد الأساليب الكلاسيكية والشهيرة في عالم التصميم، والذكاء هنا هو التجديد في شكلها واختيار مكانها بشكل رائع لكي يتناسب مع الروح العامة للتصميم، كما أن حجم المرآة أيضا من العوامل المهمة ووضع الإضاءة بشكل جيد حولها يظهر جمالها.
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إذا كنت تفضل وضع قطع أثاث في مدخل المنزل فعندها يجب اختيار قطعة بذوق رفيع تناسب تصميم منزلك من الداخل وتعبر عن ذوقك في التصميم، هنا مثلا اختار المصمم كنبة كلاسيكية بلون رائع مع إضاءة خافتة ولوحات جدارية تحمل نفس الروح.
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