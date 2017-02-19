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10 تصميمات لمدخل منزلك ستبهر ضيوفك!

Eman Rifaat Eman Rifaat
A House On The River, Emma & Eve Interior Design Ltd Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
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المدخل هي ما يعبر عن ذوق المنزل بالكامل لذا من المهم الاهتمام بكل تفاصيله فمنه سيأخذ ضيوفك الانطباع الأول والذي يدوم في غالب الأمر! 

لذا يقدم خبراء هوميفاي دائما حلول وتصميمات عبقرية لمداخل المنازل على اختلاف أنماط التصميم والمساحات والتي ستبهركم تفاصيلها جميعا في هذا الكتاب..

1- بسيط وأنيق

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

البداية مع هذا التصميم الأنيق والمثالي الذي يتميز ببساطة مكوناته وجاذبية ألوانه وتفاصيله، سجادة رقيقة في مدخل الباب مع كرسيين ومنضدة على الجدار يعلوها مرآة بشكل مختلف وزوايا حادة ومصابيح باللون الأصفر الذي يكسر سكون الألوان الموجود بالمكان، تصميم رائع وضوء الشمس العابر من الجزء الزجاجي للباب جعله ينطق بالأناقة. 

2- زجاج ورخام

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

هذا الممر الفاخر والعصري يجمع بين أناقة وعصرية الزجاج الموجود بشكل أساسي في درابزين السلم وفخامة الرخام في الأرضيات، ووجود اللون الأبيض على الجدران جعل التصميم مشرقا وبرّاقا بشكل كبير. 

أما ما أحدث فرقا كبيرا في هذا التصميم هو وجود قطعة أثاث بلون أصفر مختلف ورائع مع بعض قطع الاكسسوارات بنفس اللون المبهج. 

3- مدخل عربي بامتياز

Residencia Enseada Azul, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

أما إذا كنت من محبي التصميمات العربية الكلاسيكية التي تتميز بالأناقة والدقة في النقوش المختلفة فسيعجبك هذا التصميم بكل تأكيد! 

السلم والأرضيات تحتوي على نقوش منتظمة ودقيقة تذكرنا بالروح العربية الشرقية، مع المصابيح بشكلها الكلاسيكي المتناسق مع النمط المتبع هنا جعل التصميم يظهر في النهاية بهذا الشكل الرائع والمتناسق. 

4- بستاج جريء

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

ليس هناك كثير ممن لديهم الجرأة على استخدام ألوان جديدة وخصوصا في مدخل المنزل والذي سيعبر عنهم في جميع الأحوال، ولكن مع هذا التصميم الرائع أظن أنكم سوف تحبون تجربة لون جديد في مداخلكم كاللون البستاج بدرجة مبهجة ومشرقة مع وضع بعض اللوحات على الجدران. 

تصميم بسيط وأنيق ويعتمد على اللون بشكل أساسي. 

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5- معرض فني

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

من الممكن أيضا أن يكون موضوع المدخل في منزلك هو اللوحات الفنية، أو الصور الفوتوغرافية، فإن كنت من محبي اللوحات ومن المثقفين محبي القراءة سيعجبك تصميم كهذا، كما أنه حل ذكي ورائع للمداخل الطويلة. 

6- إضاءة راقية

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

الإضاءة يمكن اعتبارها عامل أساسي في كل تصميم وعندما يكون مستوى الإضاءة منخفض يوحي لك التصميم بالعصرية والأناقة وهذا يمكن أن يقوم عليها تصميم بالكامل، هنا نجد عناصر قليلة ولكن الإضاءة جعلت منها عناصر رائعة وتصميم راقي.

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7- مدخل عملي

Raumwunder, Connox Connox Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
Connox

Connox
Connox
Connox

أرفف عملية وأنيقة لوضع الأحذية هو اختيار مثالي لمدخل المنزل بشرط الحفاظ على نظافة وجمال هذه المنطقة باستمرار حتى تضمن أن تظل أنيقة كما هي ويتمتع مدخلك دائما بالجمال والرقي. 

8- جمال الزهور

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

الزهور هي عنوان الحب وهي أجمل ما يمكن أن تقدمه لضيوفك بمجرد دخولهم إلى المنزل، فهي تعبير مباشر عن الحب والدفء والود الموجود بهذا المنزل، اختيار الزهور البيضاء مع سلال الخوص على هذه المنضدة البيضاء الكلاسيكية كان اختيار مثالي لهذا المدخل الصغير.

9- المرآة

homify Corridor, hallway & stairsLighting
homify

homify
homify
homify

استخدام المرآة في المدخل هو أحد الأساليب الكلاسيكية والشهيرة في عالم التصميم، والذكاء هنا هو التجديد في شكلها واختيار مكانها بشكل رائع لكي يتناسب مع الروح العامة للتصميم، كما أن حجم المرآة أيضا من العوامل المهمة ووضع الإضاءة بشكل جيد حولها يظهر جمالها. 

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10- اختيار الأثاث

Entrance Hallway Roselind Wilson Design Corridor, hallway & stairsSeating hallway,entrance hallway,chaise,chair,carpet,walll light,art,wall art,luxury
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

إذا كنت تفضل وضع قطع أثاث في مدخل المنزل فعندها يجب اختيار قطعة بذوق رفيع تناسب تصميم منزلك من الداخل وتعبر عن ذوقك في التصميم، هنا مثلا اختار المصمم كنبة كلاسيكية بلون رائع مع إضاءة خافتة ولوحات جدارية تحمل نفس الروح. 

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