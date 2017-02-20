5 حمامات متميزة بالرغم من صغر مساحتها!

هنا أثبت المصمم أن المساحة الصغيرة ليست مبررا للعشوائية وعدم التنظيم بل هي سبب رئيسي في ضرورة التنظيم الجيد للعناصر، مكان الاستحمام في نهاية الحمام يليه مقعد الحمام ثم الحوض والخزانة أسفل منه مواجهة للباب.

وكما نلاحظ اختيار الجدار المواجه لكل هذه العناصر كان مثالي، فقد اختار بلاطات صغيرة منقوشة باللون الأزرق الهاديء والساحر والآتية من تصميمات البحر المتوسط الأنيقة.

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