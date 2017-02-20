5 حمامات متميزة بالرغم من صغر مساحتها!

عندما تكون المساحة صغيرة يصبح التحدي أكبر أمام الخبراء والمصممين، وعندما ياتي الدور على الحمام تصبح المهمة أصعب وأصعب!
خبراء هوميفاي قدموا تصميمات كثيرة وعملية لحمامات مذهلة داخل مساحات صغيرة، وهذه التصميمات الخمس ستريكم بعض من أفكار وإلهام المصممين لدينا في توزيع وإتقان الشكل النهائي للحمامات الصغيرة.
هذا التصميم المتميز أثرت فيه العديد من العناصر أهمها الإضاءة الغير مباشرة والمنعكسة في المرآة التي أوحت لنا بوجود مصدر ضوء طبيعي جعل الحمام يظهر بهذا الشكل المشرق، وما أضاف بهجة للتصميم وجود هذا السجاد الأخضر الذي يشبع العشب وكأنها حديقة رائعة داخل هذا الحمام الصغير.
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المساحات الطولية من أصعب المساحات في التصميم، ولكن المصمم هنا أبدع في اختيار كل عنصر بعناية شديدة وبالغة الجمال، حوض أنيق على خلفية بذات اللون مع مرآة طويلة ومساحة رائعة ومناسبة للاستحمام، تصميم عصري وأنيق وبسيط.
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هنا أثبت المصمم أن المساحة الصغيرة ليست مبررا للعشوائية وعدم التنظيم بل هي سبب رئيسي في ضرورة التنظيم الجيد للعناصر، مكان الاستحمام في نهاية الحمام يليه مقعد الحمام ثم الحوض والخزانة أسفل منه مواجهة للباب.
وكما نلاحظ اختيار الجدار المواجه لكل هذه العناصر كان مثالي، فقد اختار بلاطات صغيرة منقوشة باللون الأزرق الهاديء والساحر والآتية من تصميمات البحر المتوسط الأنيقة.
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من الواضح في هذا الحمام أن المصمم يؤمن تماما بأهمية وجود الإضاءة الطبيعية داخل الحمام حتىوإن كانت مساحته صغيرة، لذا استغل السقف وجعله مصدر للضوء الطبيعي الذي جعل الحمام مشرقا وأظهر عناصره بشكل أنيق ومثالي كما نرى.
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هنا اعتمد المصمم على لفت الانتباه إلى هذا الجدار الملون الرائع حتى لا تنتبه إلى المساحة الصغيرة الموجود بها حمامك، بالطبع وما جعل المساحة تبدو أكبر هو وجود مرآة كبيرة فوق الحوض تشعرك بوجود مساحة كبيرة غير مرئية في هذا الحمام.
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