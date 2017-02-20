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5 حمامات متميزة بالرغم من صغر مساحتها!

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify حمام
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عندما تكون المساحة صغيرة يصبح التحدي أكبر أمام الخبراء والمصممين، وعندما ياتي الدور على الحمام تصبح المهمة أصعب وأصعب! 

خبراء هوميفاي قدموا تصميمات كثيرة وعملية لحمامات مذهلة داخل مساحات صغيرة، وهذه التصميمات الخمس ستريكم بعض من أفكار وإلهام المصممين لدينا في توزيع وإتقان الشكل النهائي للحمامات الصغيرة. 

1- طبيعي ومشرق

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

هذا التصميم المتميز أثرت فيه العديد من العناصر أهمها الإضاءة الغير مباشرة والمنعكسة في المرآة التي أوحت لنا بوجود مصدر ضوء طبيعي جعل الحمام يظهر بهذا الشكل المشرق، وما أضاف بهجة للتصميم وجود هذا السجاد الأخضر الذي يشبع العشب وكأنها حديقة رائعة داخل هذا الحمام الصغير. 

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2- البساطة عنوان الجمال

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المساحات الطولية من أصعب المساحات في التصميم، ولكن المصمم هنا أبدع في اختيار كل عنصر بعناية شديدة وبالغة الجمال، حوض أنيق على خلفية بذات اللون مع مرآة طويلة ومساحة رائعة ومناسبة للاستحمام، تصميم عصري وأنيق وبسيط. 

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3- ترتيب مثالي

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

هنا أثبت المصمم أن المساحة الصغيرة ليست مبررا للعشوائية وعدم التنظيم بل هي سبب رئيسي في ضرورة التنظيم الجيد للعناصر، مكان الاستحمام في نهاية الحمام يليه مقعد الحمام ثم الحوض والخزانة أسفل منه مواجهة للباب. 

وكما نلاحظ اختيار الجدار المواجه لكل هذه العناصر كان مثالي، فقد اختار بلاطات صغيرة منقوشة باللون الأزرق الهاديء والساحر والآتية من تصميمات البحر المتوسط الأنيقة. 

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4- أهمية الإضاءة الطبيعية

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

من الواضح في هذا الحمام أن المصمم يؤمن تماما بأهمية وجود الإضاءة الطبيعية داخل الحمام حتىوإن كانت مساحته صغيرة، لذا استغل السقف وجعله مصدر للضوء الطبيعي الذي جعل الحمام مشرقا وأظهر عناصره بشكل أنيق ومثالي كما نرى. 

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5- الألوان تعني البهجة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هنا اعتمد المصمم على لفت الانتباه إلى هذا الجدار الملون الرائع حتى لا تنتبه إلى المساحة الصغيرة الموجود بها حمامك، بالطبع وما جعل المساحة تبدو أكبر هو وجود مرآة كبيرة فوق الحوض تشعرك بوجود مساحة كبيرة غير مرئية في هذا الحمام.

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ما رأيكم في التصميم الثاني؟ 

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