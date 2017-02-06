شقة بمساحة 133 م² لكنها كالقصور الملكية

نلاحظ وجود أريكة ركنة تتسع لأكثر من 5 أفراد، مستخدم فيها نوعين من القماش، أحدهما قماش مطفي بلون فاتح والأخر قماش قطيفة له درجة لون متوسطة وذو لمعة مميزة.

يتوسط غرفة المعيشة طاولة قهوة خشبية أنيقة، مع مراعاة وجود خزانة جانية تأخذ اللون البندقي تتسع للكتب والمجلات وأي شئ قد يحتاج التخزين لنجنب الفوضى، بالإضافة لطاولة أسفل التلفاز على الجهة المقابلة للأريكة والتي تعطي مساحة تخزنية إضافية للميديا وغيره.