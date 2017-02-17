25 حيلة للتخزين والتنظيم حول المنزل

الكثير منا يعاني في الحصول على منزل منظم ومرتب باستمرار، ولذلك فمن المهم الحصول على حلول ذكية لتخزين وتنظيم الأركان المختلفة من منزلك. ففي الاستخدام اليومي قد نفقد الصبر في التعامل مع المشكلات اليومية ولذلك فمن المهم توفير حلول ذكية لتسهل مهمة التخزين والترتيب، بخلق عادات يومية سوف نجد أن يومنا تحسن بشكل ملحوظ بالإضافة لتوفير الوقت والمجهود المبذولين كل يوم. جئنا لكم ب 25 حيلة وفكرة لتنظيم منازلكم وجعل حياتكم أسها فتابعونا..
توفير علاقات عند المدخل يتيح تعليق الجواكت، البلاطي والحقائب عند الدخول من المنزل وتجنبكم الفوضى الناتجة عن وضع الأشياء في غير أماكنها.
يمكنك الإستفادة من هذه المساحة في عمل مساحة للتخزين وتنظيم الملابس الموسمية، أو الأحذية.
لسهولة الحصول على الأغراض المختلفة في المطبخ يجب تنظيم الأدراج بشكل ذكي بحيث يسهل تخزينها والحصول عليها عند الحاجة.
هناك العديد من الحلول والتي تصلح حتى في أصغر المطابخ لتنظيم الأطباق والأواني المختلفة وباقي أغراض المطبخ.
قم باعادة استخدام البرطمانات القديمة بافراغ الحبوب بدلاً من تركها في العبوات بشكل فوضوي، فهذا الحل عملي بالإضافة لكونه جميل أيضاً.
الأرفف هي حل عملي ورائع ويمكن إضافته في أي وقت عند الحاجة بالإضافة لكونه غير مكلف أيضاً.
تحتاج أدوات التنظيف إلى التجفبف بعد كل استخدام، فهذا الحل الرائع والبسيط يمكنكم من تفادي الأسفنجات المبللة باستمرار.
تعد الثلاجة النظيفة والمنظمة شئ أساسي إذا كنت تريد الحصول على حياة منظمة، فهي تجعلك تدرك ما تحتاج شراؤه كما تجنبك الكثير من الفوضى والأموال المهدرة.
في مساحة الغسيل يجب تنظيم كل شئ، من منظفات، أو غسيل. فيمكنك استخدام السلات لتنظيم كل شئ.
قد لا تتوفر المساحة الكافية في حمامك لوضع خزانة أو دولاب ولكن يمكنك تعليق بعض السلات لوضع وتنظيم أي شئ قد يكون مسبب للفوضى في الحمام.
قم بتوزيع السلال ومساحات التخزين في غرف أطفالك مع تصنيف الأغراض حسب الاستعمال.
اخلع أحذيتك في مدخل البيت مع الحرص على وجود خزانة بالقرب من المدخل، فبهذه الطريقة ستحصل على بيت أصح وأكثر ترتيباً.
العمل أو الاستذكار على مكتب مرتب يمكنك من التركيز بشكل أفضل كما يوفر وقتك بالوصول لكل أغراضك بسهولة وفي وقت بسيط.
الأثاث متعدد الاستخدامات يجعل حياتك أسهل، فبالإضافة لكونه موفر في المساحة وعملي فهو يسهل عليك في أثناء الإنتقال من منزل لأخر.
يجب استغلال كل المساحات المتوفرة لديك لمنزل منظم، فمساحة تحت السرير هي مساحة مثالية لتخزين الأغراض الموسمية من بطاطين وملابس.
إذا قمت بتنظيم ملابسك بشكل معين، حسب اللون أو النوع سيسهل عليك هذا في الحصول على ما تريده ويوفر وقتك عند ارتداء الملابس كل يوم.
إذا لم تتمكن من وضع أرفف أو خزانات على الحائط يمكنك وضع علاقات لاستغلال أمثل.
مشكلة تواجهه كل أمرأة عند تشابك السلاسل أو الأساور والذي من شأنه أن يضيع الوقت ويصيب بالتوتر. فهذه الطريقة توفر سهولة الوصول للحلي بدون أية تشابك.
كما تحتاج النساء منظم الحلي فيحتاج الرجال مقسمات للأدراج للحفاظ على اكسسواراتهم بشكل منظم أيضاً.
لترتيب المكياج بشكل أفضل يمكنك استخدام منظمات الأدراج المتميزة في أدراج السراحة أو في الحمام.
بأقل التكاليف يمكنك عمل مساحة تخزينية للمجلات والكتب بتدوير الباليتات والصناديق الخشبية القديمة.
لا تضيع أية زوايا أو ميول في السقف ولكن قم باستغلالها كمساحات تخزينية.
حتى السقف يمكنك استغلاله بطريقة إبداعية.
قم باستخدام الصناديق من خامات وأشكال مختلفة فهي تجعل عملية التخزين أفضل وأكثر أناقة.
سواء كان في الجراج أو غرفة في المنزل فإحرص على تجميع وتنظيم الأدوات بشكل عملي.