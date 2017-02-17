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25 حيلة للتخزين والتنظيم حول المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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الكثير منا يعاني في الحصول على منزل منظم ومرتب باستمرار، ولذلك فمن المهم الحصول على حلول ذكية لتخزين وتنظيم الأركان المختلفة من منزلك. ففي الاستخدام اليومي قد نفقد الصبر في التعامل مع المشكلات اليومية ولذلك فمن المهم توفير حلول ذكية لتسهل مهمة التخزين والترتيب، بخلق عادات يومية سوف نجد أن يومنا تحسن بشكل ملحوظ بالإضافة لتوفير الوقت والمجهود المبذولين كل يوم. جئنا لكم ب 25 حيلة وفكرة لتنظيم منازلكم وجعل حياتكم أسها فتابعونا..

​1.علاقات عند المدخل

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

توفير علاقات عند المدخل يتيح تعليق الجواكت، البلاطي والحقائب عند الدخول من المنزل وتجنبكم الفوضى الناتجة عن وضع الأشياء في غير أماكنها.

2.فكرة للاستفادة من مساحة ما تحت السلالم

130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design Corridor, hallway & stairsStorage
Roberts 21st Century Design

130 Cheviot Gardens

Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design

يمكنك الإستفادة من هذه المساحة في عمل مساحة للتخزين وتنظيم الملابس الموسمية، أو الأحذية.

3.تنظيم أدراج خزانات المطبخ

Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen Davonport مطبخ خشب Wood effect
Davonport

Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen

Davonport
Davonport
Davonport

لسهولة الحصول على الأغراض المختلفة في المطبخ يجب تنظيم الأدراج بشكل ذكي بحيث يسهل تخزينها والحصول عليها عند الحاجة.

4.تنظيم الأغراض حتى في المطابخ الصغيرة

Mighty Plate rack The Plate Rack KitchenCabinets & shelves
The Plate Rack

Mighty Plate rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

هناك العديد من الحلول والتي تصلح حتى في أصغر المطابخ لتنظيم الأطباق والأواني المختلفة وباقي أغراض المطبخ.

5.قم باستخدام البرطمانات

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design KitchenCabinets & shelves
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

قم باعادة استخدام البرطمانات القديمة بافراغ الحبوب بدلاً من تركها في العبوات بشكل فوضوي، فهذا الحل عملي بالإضافة لكونه جميل أيضاً.

6.استخدم الأرفف

Blue & Grey shaker kitchen homify مطبخ
homify

Blue & Grey shaker kitchen

homify
homify
homify

الأرفف هي حل عملي ورائع ويمكن إضافته في أي وقت عند الحاجة بالإضافة لكونه غير مكلف أيضاً.

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7.تنظيم الأسفنجات وأدوات التنظيف

Scotty, Schwammhalter, nordprodukt.de nordprodukt.de KitchenStorage
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

تحتاج أدوات التنظيف إلى التجفبف بعد كل استخدام، فهذا الحل الرائع والبسيط يمكنكم من تفادي الأسفنجات المبللة باستمرار.

8.قم بتنظيف الثلاجة لتدرك ما تحتويه

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تعد الثلاجة النظيفة والمنظمة شئ أساسي إذا كنت تريد الحصول على حياة منظمة، فهي تجعلك تدرك ما تحتاج شراؤه كما تجنبك الكثير من الفوضى والأموال المهدرة.

9.قم بتنظيم مساحة الغسيل

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

في مساحة الغسيل يجب تنظيم كل شئ، من منظفات، أو غسيل. فيمكنك استخدام السلات لتنظيم كل شئ.

10.سلات في الحمام

From Valencia With Design, Yonoh Yonoh BathroomStorage
Yonoh

Yonoh
Yonoh
Yonoh

قد لا تتوفر المساحة الكافية في حمامك لوضع خزانة أو دولاب ولكن يمكنك تعليق بعض السلات لوضع وتنظيم أي شئ قد يكون مسبب للفوضى في الحمام.

11.تنظيم غرف الأطفال

Inspiration, Korbo Korbo غرفة الاطفال
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

قم بتوزيع السلال ومساحات التخزين في غرف أطفالك مع تصنيف الأغراض حسب الاستعمال.

12.ضع أحذيتك في المكان المخصص

Products, Maze Interior Maze Interior HouseholdStorage
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

اخلع أحذيتك في مدخل البيت مع الحرص على وجود خزانة بالقرب من المدخل، فبهذه الطريقة ستحصل على بيت أصح وأكثر ترتيباً.

13.تنظيم مكتبك يشجعك على التركيز

Claw, HR Design Studio HR Design Studio Study/officeAccessories & decoration
HR Design Studio

HR Design Studio
HR Design Studio
HR Design Studio

العمل أو الاستذكار على مكتب مرتب يمكنك من التركيز بشكل أفضل كما يوفر وقتك بالوصول لكل أغراضك بسهولة وفي وقت بسيط.

14.استخدم أثاث متعدد الاستخدامات

Princess Sarah, Ben Rawlinson Bespoke Furniture Ben Rawlinson Bespoke Furniture Dressing roomSeating
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

Princess Sarah

Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

الأثاث متعدد الاستخدامات يجعل حياتك أسهل، فبالإضافة لكونه موفر في المساحة وعملي فهو يسهل عليك في أثناء الإنتقال من منزل لأخر.

15.استغلال مساحة ما تحت السرير

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel BedroomBeds & headboards
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

يجب استغلال كل المساحات المتوفرة لديك لمنزل منظم، فمساحة تحت السرير هي مساحة مثالية لتخزين الأغراض الموسمية من بطاطين وملابس.

16.تنظيم دولاب الملابس يوفر وقتك

PORTFOLIO, Exploit Space Exploit Space Living roomStorage
Exploit Space

PORTFOLIO

Exploit Space
Exploit Space
Exploit Space

إذا قمت بتنظيم ملابسك بشكل معين، حسب اللون أو النوع سيسهل عليك هذا في الحصول على ما تريده ويوفر وقتك عند ارتداء الملابس كل يوم.

27.استغلال الحوائط

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

إذا لم تتمكن من وضع أرفف أو خزانات على الحائط يمكنك وضع علاقات لاستغلال أمثل.

18.تنظيم الاكسسوارات والحلي بشكل ظاهر ومنفصل

Apartamento Graça - Salvador/Ba, Cristiane Pepe Arquitetura Cristiane Pepe Arquitetura غرفة نوم
Cristiane Pepe Arquitetura

Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura

مشكلة تواجهه كل أمرأة عند تشابك السلاسل أو الأساور والذي من شأنه أن يضيع الوقت ويصيب بالتوتر. فهذه الطريقة توفر سهولة الوصول للحلي بدون أية تشابك.

19.مقسمات الأدراج الذكية

Bespoke tie drawer Lamco Design LTD BedroomWardrobes & closets
Lamco Design LTD

Bespoke tie drawer

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

كما تحتاج النساء منظم الحلي فيحتاج الرجال مقسمات للأدراج للحفاظ على اكسسواراتهم بشكل منظم أيضاً.

20.مكان للمكياج

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لترتيب المكياج بشكل أفضل يمكنك استخدام منظمات الأدراج المتميزة في أدراج السراحة أو في الحمام.

21.تدوير

moveo. // Das weitgereiste Regalsystem, reditum // Möbel mit Vorleben reditum // Möbel mit Vorleben Living roomStorage
reditum // Möbel mit Vorleben

reditum // Möbel mit Vorleben
reditum // Möbel mit Vorleben
reditum // Möbel mit Vorleben

بأقل التكاليف يمكنك عمل مساحة تخزينية للمجلات والكتب بتدوير الباليتات والصناديق الخشبية القديمة.

22.استغلال الزوايا

Attic room cupboards & shelves Martin Greshoff Furniture Living roomCupboards & sideboards
Martin Greshoff Furniture

Attic room cupboards & shelves

Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture

لا تضيع أية زوايا أو ميول في السقف ولكن قم باستغلالها كمساحات تخزينية.

23.استخدم الأسقف

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto مطبخ
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

حتى السقف يمكنك استغلاله بطريقة إبداعية.

24.استخدم الصناديق

Antes e depois num apartamento em Aveiro, Casa do Páteo Casa do Páteo مكتب عمل أو دراسة
Casa do Páteo

Casa do Páteo
Casa do Páteo
Casa do Páteo

قم باستخدام الصناديق من خامات وأشكال مختلفة فهي تجعل عملية التخزين أفضل وأكثر أناقة.

25.إجمع كل الأدوات في مكان واحد

Heimwerkstatt, Regalraum GmbH Regalraum GmbH مرآب~ كراج فلز White
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

سواء كان في الجراج أو غرفة في المنزل فإحرص على تجميع وتنظيم الأدوات بشكل عملي.

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