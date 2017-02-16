15 فكرة لإضاءة الأفنية، الحدائق والمداخل

نحتار كثيراً في إضاءة المساحات الخارجية من أفنية وحدائق أو مداخل وينتهي بنا الأمر في كثير من الأحيان بعمل وحدات إضاءة ذات شكل تقليدي وغير مميز.
فماذا لو قلت لكم أنكم تستطيعون إضافة لمسات جمالية من خلال تصميم الإضاءات في الممرات والأفنية الخارجية والتي ستضيف قيمة جمالية على مداخل بيوتكم وحدائق منازلكم.فتعالوا معي لأصحبكم في جولة مع أجمل الأفكار، لعلها تكون إلهاماً لكم.
في هذا التصميم المودرن المكون من درجات خشبية عائمة على سطح البحيرة، تم استغلال مستوياتها المختلفة لإضافة إضاءة ليد سفلية، لتظهر كلاً من الممر والبحيرة بشكل متميز وأنيق.
إضاءات الحائط هنا بسيطة ولكنها صممت بطريقة أضافت أشكال هندسية على الحائط المتجرد من أي زينات أخرى.
هذا الفناء والذي تم تظليلة ببرجولة أنيقة، وتم استغلال هذه البرجولة لتوزيع المصابيح ذات الألوان الأبيض والبيج مع أصص الزرع الأخضر لتقوم بإنارة كل الفناء بشكل مميز.
أما في هذا الفناء فقد تم عمل كشافات أرضية على الجوانب للحصول على إضاءة ساحرة ورومانسية.
تم رسم ممر لهذا البيت في الأرضية ليوجه الزائرين للداخل، مع تحديد الممر بكشافات أرضية وشجيرات على الجانبين.
هذا الفناء الأمامي تم إنارتة وتزينه بطريقة مبتكرة من خلال كشافات مصنوعة من الصخور بحيث تضيف للجو العام الطبيعي لهذا الفناء.
على جانب هذا الفناء تم إضافة كشافات أرضية متحركة لتوجهة إضاءتها على الأصص البيضاء الضخمة والتي لا تضفي جمالاً فحسب، بل فإن الأصص البيضاء تعكس هذا الضوء على باقي الفناء.
هذا الجراج تم إضاءته ياستخدام أحبال إضاءة ليد مخفية لتعطي هذ البيت الرومانسي أجواء ساحرة إضافية.
وسيلة أخرى من وسائل إنارة ممر المدخل وتوجيه الزائر هي بوضع كشافات على جانبي الممر، فهنا تم وضع الكشافات على أحد الجوانب على الأرضية أما الجانب الآخر فقد تم وضع كشاف أكبر بشكل رأسي على الرصيف.
إذا أردت مضاعفة الإضاءة في المناسبات والعزائم يمكنك تعليق إضاءات (بيبي لايت) على الأسوار والأشجار لأناقة وإضاءة إضافية.
أما هذا السلم فقد تم إنارته بطريقة متدرجة بالإضافة لكشافات علوية مثبتة في البرجولة.
إضاءة ليد أرضية تتدرج مع السلم ثم تستكمل لتشغل مساحة ما بين البلاطات لمكونة لهذا الممر.
أما هذا الفناء فهو يشمل عدد من المساحات والممرات والتي استخدم فيه إضاءات مختلفة، ففي الممر الخارجي تم توزيع كشافات بجانب الأعمدة، أما في الجزء الداخلي فقد استخدمت كشافات كلاسيكية أنيقة. بالإضافة للسلم حيث تدرجت الإضاءة مع درجات السلم.
هذا البيت الساحر الكلاسيكي لن يكتمل رونقه إلا بكشافات ذات تصميم متميز لتنير المدخل وتستكمل أناقته.
مثال آخر على الإضاءات الأرضية على جانبي الممر المنحني، بالإضافة لوجود كشافات أخرى موزعة في مساحة الجلوس.