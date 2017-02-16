15 فكرة لإضاءة الأفنية، الحدائق والمداخل

نحتار كثيراً في إضاءة المساحات الخارجية من أفنية وحدائق أو مداخل وينتهي بنا الأمر في كثير من الأحيان بعمل وحدات إضاءة ذات شكل تقليدي وغير مميز.

فماذا لو قلت لكم أنكم تستطيعون إضافة لمسات جمالية من خلال تصميم الإضاءات في الممرات والأفنية الخارجية والتي ستضيف قيمة جمالية على مداخل بيوتكم وحدائق منازلكم.فتعالوا معي لأصحبكم في جولة مع أجمل الأفكار، لعلها تكون إلهاماً لكم.