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15 فكرة لإضاءة الأفنية، الحدائق والمداخل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar GardenLighting
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نحتار كثيراً في إضاءة المساحات الخارجية من أفنية وحدائق أو مداخل وينتهي بنا الأمر في كثير من الأحيان بعمل وحدات إضاءة ذات شكل تقليدي وغير مميز.

فماذا لو قلت لكم أنكم تستطيعون إضافة لمسات جمالية من خلال  تصميم الإضاءات في الممرات والأفنية الخارجية والتي ستضيف قيمة جمالية على مداخل بيوتكم وحدائق منازلكم.فتعالوا معي لأصحبكم في جولة مع أجمل الأفكار، لعلها تكون إلهاماً لكم.

1.​تدريجات مضاءة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم المودرن المكون من درجات خشبية عائمة على سطح البحيرة، تم استغلال مستوياتها المختلفة لإضافة إضاءة ليد سفلية، لتظهر كلاً من الممر والبحيرة بشكل متميز وأنيق.

2.​أشكال هندسية على الحائط

Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

إضاءات الحائط هنا بسيطة ولكنها صممت بطريقة أضافت أشكال هندسية على الحائط المتجرد من أي زينات أخرى.

3.​مصابيح تتدلى من البرجولة

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حديقة
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

هذا الفناء والذي تم تظليلة ببرجولة أنيقة، وتم استغلال هذه البرجولة لتوزيع المصابيح ذات الألوان الأبيض والبيج مع أصص الزرع الأخضر لتقوم بإنارة كل الفناء بشكل مميز.

4.​إضاءة أرضية

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

أما في هذا الفناء فقد تم عمل كشافات أرضية على الجوانب للحصول على إضاءة ساحرة ورومانسية.

5.​مصابيح على الجوانب

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

تم رسم ممر لهذا البيت في الأرضية ليوجه الزائرين للداخل، مع تحديد الممر بكشافات أرضية وشجيرات على الجانبين.

6.​أفكار مبتكرة

Menhir di Luce, Essenze di Luce Essenze di Luce GardenLighting
Essenze di Luce

Menhir di Luce

Essenze di Luce
Essenze di Luce
Essenze di Luce

هذا الفناء الأمامي تم إنارتة وتزينه بطريقة مبتكرة من خلال كشافات مصنوعة من الصخور بحيث تضيف للجو العام الطبيعي لهذا الفناء.

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7.​إضاءة فنية

Recessed Lighting Paul Dracott Garden Design بلكونة أو شرفة
Paul Dracott Garden Design

Recessed Lighting

Paul Dracott Garden Design
Paul Dracott Garden Design
Paul Dracott Garden Design

على جانب هذا الفناء تم إضافة كشافات أرضية متحركة لتوجهة إضاءتها على الأصص البيضاء الضخمة والتي لا تضفي جمالاً فحسب، بل فإن الأصص البيضاء تعكس هذا الضوء على باقي الفناء.

8.​أجواء ساحرة

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

هذا الجراج تم إضاءته ياستخدام أحبال إضاءة ليد مخفية لتعطي هذ البيت الرومانسي أجواء ساحرة إضافية.

9.​إضاءة جانبية موزعة

Casas Trapecio, INDICO INDICO حديقة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

وسيلة أخرى من وسائل إنارة ممر المدخل وتوجيه الزائر هي بوضع كشافات على جانبي الممر، فهنا تم وضع الكشافات على أحد الجوانب على الأرضية أما الجانب الآخر فقد تم وضع كشاف أكبر بشكل رأسي على الرصيف.

​10.إضاءات متنقلة للمناسبات

CO-DE GREEN Model Garden, CO-DE GREEN～コードグリーン～ CO-DE GREEN～コードグリーン～
CO-DE GREEN～コードグリーン～

CO-DE GREEN～コードグリーン～
CO-DE GREEN～コードグリーン～
CO-DE GREEN～コードグリーン～

إذا أردت مضاعفة الإضاءة في المناسبات والعزائم يمكنك تعليق إضاءات (بيبي لايت) على الأسوار والأشجار لأناقة وإضاءة إضافية.

11.​كيف تضيئ السلالم

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

أما هذا السلم فقد تم إنارته بطريقة متدرجة بالإضافة لكشافات علوية مثبتة في البرجولة.

12.​إضاءة ليد محفورة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

إضاءة ليد أرضية تتدرج مع السلم ثم تستكمل لتشغل مساحة ما بين البلاطات لمكونة لهذا الممر.

13.​لكل مقام مقال

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أما هذا الفناء فهو يشمل عدد من المساحات والممرات والتي استخدم فيه إضاءات مختلفة، ففي الممر الخارجي تم توزيع كشافات بجانب الأعمدة، أما في الجزء الداخلي فقد استخدمت كشافات كلاسيكية أنيقة. بالإضافة للسلم حيث تدرجت الإضاءة مع درجات السلم.

14.​وحدات كلاسيكية

Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar GardenLighting
Moroccan Bazaar

Private Villa, Morocco

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

هذا البيت الساحر الكلاسيكي لن يكتمل رونقه إلا بكشافات ذات تصميم متميز لتنير المدخل وتستكمل أناقته.

15.​حديقة ساحرة

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

مثال آخر على الإضاءات الأرضية على جانبي الممر المنحني، بالإضافة لوجود كشافات أخرى موزعة في مساحة الجلوس.

الألوان والخامات للجدران والأرضيات التي تغير الغرف في 12 صورة
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