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57 صورة لتصاميم أرفف الجدران من إيطاليا

جحا جحا
Villa a schiera Roma, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto غرفة المعيشة
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نقدم لكم اليوم مجموعة مميزة من التصاممي الايطالية للأرفف الخاصة بالجدران في غرف المعيشة، حيث تتميز بالاناقة والعملية في آن واحد. فهي تناسب الاشخاص الذين يحبون تنظيم الاغراض و الحرص على تواجدها في متناول اليد في نفس الوقت.

فكما أن هذه التصاميم تعطي ديكورات مميزة لغرف المعيشة حيث تعطيها طابعاً حداثيا فهي أيضاً عملية وتساعد في توفير المساحات وكسر رتابة الجدران.

مما ننصح به من هوميفاي هو ان تحرصوا على عدم المبالغة في الرفوف ووضعها على جدار واحد فقط في الغرفة، والحرص أيضا على استخدام الأرفف فاتحة اللون أو البيضاء و انسجامها مع الوان الجدران! فأفضل نتيجة هي أن تكون الجدران بيضاء اللون وكذلك الأرفف لتجنب الاحساس بضيق المساحة.

كذلك نستعرض بعض الارفف التي تعمل بحد ذاتها كقواطع جدارية تفصل ما بين مساحات البيت وهي عملية للشقق المفتوحة حيث يمكنكم تغيير الديكورات من حين لأخر كنوع من كسر الرتابة.

من العناصر الجمالية في هذه تصاميم أيضاً التوظيف الجيد للإضاءات و اخفاء الكوابل والاجهزة الكهربائية المرافقة للتلفزيون.

نترككم الان مع هذه المجموعة الرائعة التي قد تلهمكم في تنفيذ بعضها في بيوتكم. 

1

PISO MODERNO - BARCELONA PEDRALBES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo غرفة السفرة
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

2

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

3

La casa di Alice, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

4

Villa Urbana, DCA Studio - Davide Carelli Architetto DCA Studio - Davide Carelli Architetto غرفة المعيشة
DCA Studio – Davide Carelli Architetto

DCA Studio - Davide Carelli Architetto
DCA Studio – Davide Carelli Architetto
DCA Studio - Davide Carelli Architetto

5

WHITE, BRIGHT AND MINIMAL. APPARTAMENTO ZONA WASHINGTON, Luigi Brenna Architetto Luigi Brenna Architetto غرفة المعيشة
Luigi Brenna Architetto

Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto

6

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

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7

Casa SID, Marco D'Andrea Architettura Interior Design Marco D'Andrea Architettura Interior Design غرفة المعيشة خشب White
Marco D&#39;Andrea Architettura Interior Design

Marco D'Andrea Architettura Interior Design
Marco D&#39;Andrea Architettura Interior Design
Marco D'Andrea Architettura Interior Design

8

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni غرفة المعيشة
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

9

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella غرفة المعيشة
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

10

75 mq per 4!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة المعيشة
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

11

PASSIVE HOUSE, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect غرفة المعيشة
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

12

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO per una giovane coppia in città, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti غرفة المعيشة Grey
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

13

Appartamento Via Elba - Milano, PADI Costruzioni srl PADI Costruzioni srl غرفة المعيشة
PADI Costruzioni srl

PADI Costruzioni srl
PADI Costruzioni srl
PADI Costruzioni srl

14

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design غرفة المعيشة
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

15

Villa a schiera Roma, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto غرفة المعيشة
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

16

Casa Bobolo, tiziano de cian tiziano de cian غرفة المعيشة
tiziano de cian

tiziano de cian
tiziano de cian
tiziano de cian

17

CASA DB, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati غرفة المعيشة
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

18

Casa privata, Riva1920 Riva1920 غرفة المعيشة خشب
Riva1920

Riva1920
Riva1920
Riva1920

19

Residenza estiva, Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

20

Casa v_a, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto غرفة المعيشة
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

21

Casa Amalasunta, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة المعيشة
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

23

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

24

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO : un Atelier Quotidiano, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti غرفة المعيشة
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

25

Mansarda, architetto roberta castelli architetto roberta castelli غرفة المعيشة
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

26

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

27

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

28

VILLA AL MARE Ermioni Grecia, CARLO CHIAPPANI interior designer CARLO CHIAPPANI interior designer غرفة المعيشة
CARLO CHIAPPANI interior designer

CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer

29

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio غرفة المعيشة
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

30

LIGHT - Living VILLA GFL - , Studio Frasson Studio Frasson غرفة المعيشة
Studio Frasson

Studio Frasson
Studio Frasson
Studio Frasson

31

CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo غرفة المعيشة
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

32

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

33

Parete attrezzata Ginevra (Rm), Laquercia21 Laquercia21 غرفة المعيشة
Laquercia21

Laquercia21
Laquercia21
Laquercia21

34

Bifamiliri in travertino, AGA Studio AGA Studio غرفة المعيشة
AGA Studio

AGA Studio
AGA Studio
AGA Studio

35

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO per una giovane coppia in città, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti غرفة المعيشة Grey
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

36

LOFT_09 - Ex Opificio della Tabaccaia dei Conti Guinigi da Lucca , Studio ARTIFEX Studio ARTIFEX غرفة المعيشة
Studio ARTIFEX

Studio ARTIFEX
Studio ARTIFEX
Studio ARTIFEX

37

Ristrutturazione - soggiorno, Easy Relooking Easy Relooking غرفة المعيشة
Easy Relooking

Easy Relooking
Easy Relooking
Easy Relooking

38

Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' غرفة المعيشة White
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>

Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>
Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"

39

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni غرفة المعيشة
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

40

Uniche protagoniste: arte e luce., RGROOM RGROOM غرفة المعيشة Grey
RGROOM

RGROOM
RGROOM
RGROOM

41

White Light, Francesca Ignani Interiors Francesca Ignani Interiors غرفة المعيشة
Francesca Ignani Interiors

Francesca Ignani Interiors
Francesca Ignani Interiors
Francesca Ignani Interiors

42

casa di città, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشة
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

43

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

44

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

45

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi غرفة المعيشة White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

46

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة المعيشة
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

47

Luxury Home, Studio Ferlenda Studio Ferlenda غرفة المعيشة
Studio Ferlenda

Studio Ferlenda
Studio Ferlenda
Studio Ferlenda

48

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

49

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI غرفة المعيشة
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

50

LOFT T, T+T ARCHITETTURA T+T ARCHITETTURA غرفة المعيشة
T+T ARCHITETTURA

T+T ARCHITETTURA
T+T ARCHITETTURA
T+T ARCHITETTURA

51

Appartamento a Segrate, bdastudio bdastudio غرفة المعيشة
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

52

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis غرفة المعيشة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

53

BM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

54

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

55

Mobili TV, DS ARREDI IN LEGNO DS ARREDI IN LEGNO غرفة المعيشة خشب White
DS ARREDI IN LEGNO

DS ARREDI IN LEGNO
DS ARREDI IN LEGNO
DS ARREDI IN LEGNO

56

CASA GARBATELLA, maria adele savioli architettura maria adele savioli architettura غرفة المعيشة
maria adele savioli architettura

maria adele savioli architettura
maria adele savioli architettura
maria adele savioli architettura

57

Appartamento Roma Prati, piano a piano a غرفة المعيشة
piano a

piano a
piano a
piano a
27 تصميم لخزانة عملية ومتميزة

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