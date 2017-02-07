57 صورة لتصاميم أرفف الجدران من إيطاليا

نقدم لكم اليوم مجموعة مميزة من التصاممي الايطالية للأرفف الخاصة بالجدران في غرف المعيشة، حيث تتميز بالاناقة والعملية في آن واحد. فهي تناسب الاشخاص الذين يحبون تنظيم الاغراض و الحرص على تواجدها في متناول اليد في نفس الوقت.

فكما أن هذه التصاميم تعطي ديكورات مميزة لغرف المعيشة حيث تعطيها طابعاً حداثيا فهي أيضاً عملية وتساعد في توفير المساحات وكسر رتابة الجدران.

مما ننصح به من هوميفاي هو ان تحرصوا على عدم المبالغة في الرفوف ووضعها على جدار واحد فقط في الغرفة، والحرص أيضا على استخدام الأرفف فاتحة اللون أو البيضاء و انسجامها مع الوان الجدران! فأفضل نتيجة هي أن تكون الجدران بيضاء اللون وكذلك الأرفف لتجنب الاحساس بضيق المساحة.

كذلك نستعرض بعض الارفف التي تعمل بحد ذاتها كقواطع جدارية تفصل ما بين مساحات البيت وهي عملية للشقق المفتوحة حيث يمكنكم تغيير الديكورات من حين لأخر كنوع من كسر الرتابة.

من العناصر الجمالية في هذه تصاميم أيضاً التوظيف الجيد للإضاءات و اخفاء الكوابل والاجهزة الكهربائية المرافقة للتلفزيون.

نترككم الان مع هذه المجموعة الرائعة التي قد تلهمكم في تنفيذ بعضها في بيوتكم.