7 غرف معيشة صغيرة لكن ستايل

الديكورات الجبس تُشَكِل فارقًا حقيقيًا في التصميم الداخلي لأي غرفة من غرف منزلك ربما هذا ثمن تكلفتها العالية نتيجة استهلاك الكثير من الخامات!، عادة ما تطعم الديكورات الجبسية بالأسقف أو الجدران بإضاءة مميزة كما هو واضح أمامنا في هذه الغرفة فالضوء يسير بخطى ثابتة مع الخط المنحني وينشر سحره بأرجاء المعيشة المخلتلفة.

أثاث الغرفة أنيق إلى أبعد ومناسب في حجمه لمساحتها تمامًا حيث أثثها المصمم بـ 2 كنبة كبيرة و2 مقعد مبطن فخم بنفس ألوان الجدران والأرضية، أما السجادة فهي وحدها حكاية حيث تتمتع بمزيج من اللونين البيج والبني المتداخلين مع بعضهم البعض بشكل مدهش!