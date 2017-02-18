7 غرف معيشة صغيرة لكن ستايل

صمم غرفة معيشة ستايل يتحاكى عنها زائريك مع تصميمات هوميفاي العصرية التي تواكب كل جديد يشهده عالم الديكور! نعرض لكم اليوم 7 نماذج لغرف معيشة صغيرة المساحة خضعت كلًا منها لمصمم عبقري استطاع تأثيثها بأجمل اللمسات وأحدث الخامات.
الديكورات الجبس تُشَكِل فارقًا حقيقيًا في التصميم الداخلي لأي غرفة من غرف منزلك ربما هذا ثمن تكلفتها العالية نتيجة استهلاك الكثير من الخامات!، عادة ما تطعم الديكورات الجبسية بالأسقف أو الجدران بإضاءة مميزة كما هو واضح أمامنا في هذه الغرفة فالضوء يسير بخطى ثابتة مع الخط المنحني وينشر سحره بأرجاء المعيشة المخلتلفة.
أثاث الغرفة أنيق إلى أبعد ومناسب في حجمه لمساحتها تمامًا حيث أثثها المصمم بـ 2 كنبة كبيرة و2 مقعد مبطن فخم بنفس ألوان الجدران والأرضية، أما السجادة فهي وحدها
حكاية حيث تتمتع بمزيج من اللونين البيج والبني المتداخلين مع بعضهم البعض بشكل مدهش!
لا تستهين بدور الوسائد في إكساب غرفة المعيشة إطلالة أحلى خصوصًا وإن كانت بألوان زاهية مبهجة كالمستخدمة هنا في تزيين الكنب. لم تكن الوسائد هي اللمسة الوحيدة المميزة لهذه الغرفة، وإنما أيضًا تلك المزهرية التي تحالفت معها من أجل إمداد الغرفة بأروع مظهر.. أما الأثاث فهو بسيط وراقي بعيد كل البعد عن التكلف ومنسجمع مع الطبيعة التي تطل عليها الغرفة من خلال أبوابها الشفافة!
غرفة معيشة عصرية التصميم ولكنها تتمتع ببعض اللمسات التي تأخذها للنمط البلدي.. على رأسها السجاد
الكليم الذي يغلف أرضيتها بنقوشه المتداخلة عميقة التفاصيل زاهية الألوان! نلاحظ هنا مدى التناغم الرهيب بين لوحات الفن التشكيلي المزينة لجدران الغرفة والوسائد الملونة بدرجاتها المختلفة وتلك السجادة البسيطة حيث ينعكس ذلك في النهاية على أجواء الغرفة عمومًا.
الأرضية البرتقالية اللامعة وحدها تزيد بريق الغرفة وتجعلها ملفتة للأنظار! أما الأثاث فهو يتميز بالأناقة المفرطة النابعة من التصميم الفريد والخامات غير المألوفة! بساطة تفاصيل غرفة المعيشة هذه هي سر جمالها وهذا يؤكد أن للبساطة سحر خاص.
ديكورات الغرفة كلاسيكية من الدرجة الأولى حيث نلمح ذلك بوضوح في أيدي وأرجل الأثاث من أرائك ومقاعد.. اللون الأسود يغلف الأثاث باحترافية ويمنحه قيمة تفوق قيمته الحقيقية، أما الأرضية فهي مختلفة بكل المقاييس حيث تبدو خشبية للبعض في الوقت الذي ينفي لمعانها ذلك!
اللمسات الخضراء من أصص الزرع سواء كبيرة الحجم أو الصغيرة تترك بصمتها المؤثرة في أي غرفة توضع بها مهما كانت مساحتها.. دعونا نرى ما فعتله بهذه الغرفة.. فهي زينت الجزء الخلفي للكنبة الرئيسية للمعيشة ذو التصميم المجوف وتحالفت مع الخشب ليمنح كلاهما للغرفة أروع منظر في الوقت الذي تألقت فيه كلا النخلتين الصغيرتين المثبتتين على طرفي الكنبة!
اقرأ أيضًا: 57 صورة لتصاميم أرفف الجدران من إيطاليا
تصميم فريد لغرفة معيشة بأقل التفاصيل وأقل أثاث لا نلمح فيها سوى مقعدين خشبيين بنفس التصميم يزينا إحدى بقاعها القريبة من مكتبة عملية بأرفف كبيرة. يقابل التلفاز تمامًا مقعد آخر مربع الشكل بحجم ضخم ولون مميز مغلف بخامة قطيفة قيمة يمكن الاستلقاء عليه لمزيد من الاسترخاء أثناء مشاهدة أحد أفلامك المفضلة!