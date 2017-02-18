الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 غرف معيشة صغيرة لكن ستايل

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

صمم غرفة معيشة ستايل يتحاكى عنها زائريك مع تصميمات هوميفاي العصرية التي تواكب كل جديد يشهده عالم الديكور! نعرض لكم اليوم 7 نماذج لغرف معيشة صغيرة المساحة خضعت كلًا منها لمصمم عبقري استطاع تأثيثها بأجمل اللمسات وأحدث الخامات.

1- ديكورات جبس سقفية وأثاث أنيق

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الديكورات الجبس تُشَكِل فارقًا حقيقيًا في التصميم الداخلي لأي غرفة من غرف منزلك ربما هذا ثمن تكلفتها العالية نتيجة استهلاك الكثير من الخامات!، عادة ما تطعم الديكورات الجبسية بالأسقف أو الجدران بإضاءة مميزة كما هو واضح أمامنا في هذه الغرفة فالضوء يسير بخطى ثابتة مع الخط المنحني وينشر سحره بأرجاء المعيشة المخلتلفة.

أثاث الغرفة أنيق إلى أبعد ومناسب في حجمه لمساحتها تمامًا حيث أثثها المصمم بـ 2 كنبة كبيرة و2 مقعد مبطن فخم بنفس ألوان الجدران والأرضية، أما السجادة فهي وحدها حكاية حيث تتمتع بمزيج من اللونين البيج والبني المتداخلين مع بعضهم البعض بشكل مدهش!

2- وسائد مبهجة تزيد الغرفة حيوية بالتعاون مع المزهرية!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا تستهين بدور الوسائد في إكساب غرفة المعيشة إطلالة أحلى خصوصًا وإن كانت بألوان زاهية مبهجة كالمستخدمة هنا في تزيين الكنب. لم تكن الوسائد هي اللمسة الوحيدة المميزة لهذه الغرفة، وإنما أيضًا تلك المزهرية التي تحالفت معها من أجل إمداد الغرفة بأروع مظهر.. أما الأثاث فهو بسيط وراقي بعيد كل البعد عن التكلف ومنسجمع مع الطبيعة التي تطل عليها الغرفة من خلال أبوابها الشفافة!

3- الكليم بنقوشه لمعيشة بروح النمط البلدي

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

غرفة معيشة عصرية التصميم ولكنها تتمتع ببعض اللمسات التي تأخذها للنمط البلدي.. على رأسها السجاد الكليم الذي يغلف أرضيتها بنقوشه المتداخلة عميقة التفاصيل زاهية الألوان! نلاحظ هنا مدى التناغم الرهيب بين لوحات الفن التشكيلي المزينة لجدران الغرفة والوسائد الملونة بدرجاتها المختلفة وتلك السجادة البسيطة حيث ينعكس ذلك في النهاية على أجواء الغرفة عمومًا.

4- أناقة مُفرطة رغم بساطة التفاصيل

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الأرضية البرتقالية اللامعة وحدها تزيد بريق الغرفة وتجعلها ملفتة للأنظار! أما الأثاث فهو يتميز بالأناقة المفرطة النابعة من التصميم الفريد والخامات غير المألوفة! بساطة تفاصيل غرفة المعيشة هذه هي سر جمالها وهذا يؤكد أن للبساطة سحر خاص. 

5- أرضية مختلفة وديكورات كلاسيكية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ديكورات الغرفة كلاسيكية من الدرجة الأولى حيث نلمح ذلك بوضوح في أيدي وأرجل الأثاث من أرائك ومقاعد.. اللون الأسود يغلف الأثاث باحترافية ويمنحه قيمة تفوق قيمته الحقيقية، أما الأرضية فهي مختلفة بكل المقاييس حيث تبدو خشبية للبعض في الوقت الذي ينفي لمعانها ذلك! 

6- إضافات خضراء ساحرة وإكسسوارات مؤثرة

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

اللمسات الخضراء من أصص الزرع سواء كبيرة الحجم أو الصغيرة تترك بصمتها المؤثرة في أي غرفة توضع بها مهما كانت مساحتها.. دعونا نرى ما فعتله بهذه الغرفة.. فهي زينت الجزء الخلفي للكنبة الرئيسية للمعيشة ذو التصميم المجوف وتحالفت مع الخشب ليمنح كلاهما للغرفة أروع منظر في الوقت الذي تألقت فيه كلا النخلتين الصغيرتين المثبتتين على طرفي الكنبة! 

اقرأ أيضًا: 57 صورة لتصاميم أرفف الجدران من إيطاليا

7- تصميم فريد بأثاث قليل!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم فريد لغرفة معيشة بأقل التفاصيل وأقل أثاث لا نلمح فيها سوى مقعدين خشبيين بنفس التصميم يزينا إحدى بقاعها القريبة من مكتبة عملية بأرفف كبيرة. يقابل التلفاز تمامًا مقعد آخر مربع الشكل بحجم ضخم ولون مميز مغلف بخامة قطيفة قيمة يمكن الاستلقاء عليه لمزيد من الاسترخاء أثناء مشاهدة أحد أفلامك المفضلة! 

شقة صغيرة مصممة بطريقة مبهرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً