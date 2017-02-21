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20 تصميم حمامات مذهلة تُرَحِب بالضيوف!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA حمام
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كيف تجعل حمام منزلك مُرَحِبًا بالضيوف؟! الإجابة بلا شك تحتاج للحظات من التفكير.. إلى أن تدرك أنها تتمثل في نقاط عدة على رأسها، أن يكون حمامك نظيفًا براقًا أرضيته وجدرانه لامعة لا تشوبها شائبة، ثانيًا، أن يكون مُرتبًا جميع أغراضه منظمة وموضوعة في مكانها الصحيح، ثالثًا، أن تكون أدوات الاغتسال مثلًا واضحة وملحوظة أي في متناول الجميع، رابعًا، يفضل أن يزين أرضيته فرش بسيط يضمن جفافه لأطول وقت ممكن، خامسًا، أن يتمتع بإضاءة كافية تسمح لزائريك بتعديل مظهرهم! 

هنا نستعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال 20 تصميم مذهل بأقل تقدير لحمامات أخاذة ترحب بالضيوف من هيئتها المنظمة وتصميمها الداخلي الذكي وأغراضها المرتبة.. لنبدأ جولتنا الآن بين هذا السيل من التصميمات.

  

1- لمسات الخشب بالسقف والأرضية تملأ الحمام بالدفء وكذلك ضوء الشمس

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA حمام
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

2- أشكال هندسية تتسلق الجدران والأبيض يُعَزِز الشعور بالبراح

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

3- ألوان محايدة تجعل الحمام رسميًا والتقاء فريد من نوعه بين البني والرمادي الداكن

homify حمام
homify

homify
homify
homify

4- أرضية لامعة يزينها فرش راقي وجدار أسود أنيق لأبعد حَد

homify حمام
homify

homify
homify
homify

5- إضافات خضراء في زوايا متفرقة وروح استوائية تغمر الحمام!

Neonaturaleza, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion حمام
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

6- الرخام والفخامة وجهان لعملة واحدة.. ولكن احذر من تكلفته الباهظة

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS حمام
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

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7- على مستويين مختلفين أقيم هذا الحمام لا تشعر فيه بضيق المساحة!

Banheiro , Guina Arquitetura Guina Arquitetura حمام البلاط
Guina Arquitetura

Guina Arquitetura
Guina Arquitetura
Guina Arquitetura

8- ثلاث ساحات مختلفة كلًا منهم له قدر كافٍ من الخصوصية

Residence, Archtype Archtype حمام
Archtype

Archtype
Archtype
Archtype

9- الإضاءة والمرايا والإكسسوارات.. عناصر دعمت إطلالة الحمام

Дизайн проект квартиры студии в городе Екатеринбурге., Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья حمام
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

10- توزيع ذكي للأدوات الصحية وإضاءة طبيعية تتحالف مع نظيرتها الاصطناعية

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing حمام
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

11- ألوان جديدة ناعمة وديكورات غير تقليدية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

12- أرضية مزركشة هادئة المعالم ووحدة تخزينية في منتهى البساطة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

13- أرفف عملية لأغراض تخزينية تعتلي مقعد الحمام بلمساتها الخشبية

Ванные комнаты, O2interior O2interior حمام
O2interior

O2interior
O2interior
O2interior

14- أدوات صحية دائرية ناصعة البياض تجعل الحمام مشرقًا

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design حمام
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

15- جدار حجري وإضاءة متوهجة تمامًا كالنار!

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos حمام
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

16- ديكورات كلاسيكية تتكيف بضخامتها مع الحمام بفضل مساحته الشاسعة

Novedades Sanchis 2015/2016, SANCHIS SANCHIS حمام
SANCHIS

SANCHIS
SANCHIS
SANCHIS

17- تصميم داخلي رائع ومساحة كبيرة فقط للاستحمام!

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

18- سقف مائل وجدار أسود منقوش يكسر هدوء الأبيض

homify حمام
homify

homify
homify
homify

19- حمام اسكندينافي التصميم الخشب يسيطر عليه بالكامل في استسلام تام!

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

20- حوض عصري على رف طائر.. لمسة مبتكرة في أي حمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

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