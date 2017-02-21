20 تصميم حمامات مذهلة تُرَحِب بالضيوف!

كيف تجعل حمام منزلك مُرَحِبًا بالضيوف؟! الإجابة بلا شك تحتاج للحظات من التفكير.. إلى أن تدرك أنها تتمثل في نقاط عدة على رأسها، أن يكون حمامك نظيفًا براقًا أرضيته وجدرانه لامعة لا تشوبها شائبة، ثانيًا، أن يكون مُرتبًا جميع أغراضه منظمة وموضوعة في مكانها الصحيح، ثالثًا، أن تكون أدوات الاغتسال مثلًا واضحة وملحوظة أي في متناول الجميع، رابعًا، يفضل أن يزين أرضيته فرش بسيط يضمن جفافه لأطول وقت ممكن، خامسًا، أن يتمتع بإضاءة كافية تسمح لزائريك بتعديل مظهرهم!

هنا نستعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال 20 تصميم مذهل بأقل تقدير لحمامات أخاذة ترحب بالضيوف من هيئتها المنظمة وتصميمها الداخلي الذكي وأغراضها المرتبة.. لنبدأ جولتنا الآن بين هذا السيل من التصميمات.