18 تصميم مميز لحدائق بدون ارضيات عشبية

في السنوات الأخيرة زاد الاعتماد على الأرضيات الحجرية والخشبية في صنع أرضيات الحدائق والفناء الخلفي، ويرجع هذا الأمر لعدة أسباب أهمها العملية حيث أنها على عكس الأرضيات الخشبية لا تتطلب صيانة دورية بالإضافة لأن الأرضيات الخشبية عادةً ما تجتذب الحشرات. لذا فقد لجأ العديدين تركيب الأرضيات الحجرية والخشبية التي تكون أسعارها معقولة ونتائجها مميزة.
ونعرض عليك هنا 20 فكرة مميزة لبعض الحدائق و الأفنية الخلفية التي تم تصميمها بالاعتماد على الأرضيات الحجرية أو الخشبة، ولكن على الرغم من ذلك فإن النباتات تحتل جزء كبير من هذه الحدائق حيث تم تنسيقها بشكل بسيط لتكون مكملة للجو العام بالحديقة.
يظهر في هذا الفناء المميز الحديقة الحجرية المصنوعة من أحجار متعددة الأحجام والمُحاطة بسور خشبي رائع متعدد الألوان، الأمر الذي جعل الحديقة مكان مثالي لإبراز جمال النباتات.
نرى في هذا النموذج أنه تم استخدام أشكال وأنواع مختلفة من الحجارة لتزيين أرضية الحديقة، حيث تم استخدام الرخام، الحجارة الرمادية والصخور النارية في تناسق تام.
في هذا الفناء تم تغطية كامل الفناء بالأخشاب المتراصة لصنع شرفة رائعة، وقد ساهم الابتعاد عن التفاصيل المعقدة في إحداث توازن ما بين الجدار الحجري والأرضية الخشبية.
في هذا النموذج نرى أنه تم اختيار أحجار بسيطة بدرجات اللون الأبيض لصنع فناء أنيق، وتم اختيار أثاث باللون الأسود لإعطاء الفناء مظهر متميز.
نرى في هذا الفناء أنه تم الجمع ما بين مختلف الخامات بشكل متميز، وقد أعطى اللون الأزرق من المساحة المائية الصغيرة بمنتصف الساحة واللون الأخضر للأشجار شكل جمالي جذاب للحديقة.
من أهم مزايا البلاط المنقوش أنه يمنع الانزلاق على الأرضيات المبللة، وقد تم استخدام بلاط منقوش على النمط الكلاسيكي لمنح الفناء مظهر متميز.
نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم الفناء على النمط الاستعماري، وقد تم استخدام البلاطات الحجرية على شكل مجموعات متراصة من الحصى لتضفي أناقة بسيطة بالمكان.
نرى في هذا الفناء العصري أنه تم استخدام أرضيات خرسانية مصقولة وتزيينها بأثاث من الحجر الأبيض المُصمم بأشكال هندسية بسيطة.
في هذا النموذج تم الجمع ما بين الألواح الخشبية للجدران أرضية من البلاط بشكل ألواح مع الأثاث العصري ذو الخطوط الصريحة الأمر الذي أضاف تناسق وانسجام للفناء.
نرى في هذا النموذج أن الفناء مُحاط أبنية مرتفعة مما يقلل من وصول ضوء الشمس اللازمة لنمو الأعشاب، لذا فإن استخدام الأرضيات الحجرية في هذا الفناء حل أكثر عملية، بالإضافة لأن اللون الرمادي للأرضية أبرز اللون الأخضر النباتات المعلقة.
نرى في هذا النموذج أنه عمل مسارات من الحجارة والبلاط والخشب وتم احاطتهم بالأحجار الصغيرة بجدار حجري لإحداث تباين في الفناء.
نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام بلاط بلون محايد ودمج مساحة خشبية بلون رمادي فاتح في المنتصف لتتناسب الأرضية مع كافة الأنماط والتصميمات.
نرى في هذا الفناء أنه تم عمل أرضيات خشبية تحتوي على مساحات فارغة لتخرج منها الأشجار، وتعتبر هذه الفراغات ضرورية للعناية بالأشجار.
تزويد الأرضيات الحجرية بالنباتات يوفر القدرة على صنع مهد جمالي سيريالي مميز.
نرى في هذا النموذج أنه تم الجمع ما بين البلاط و الأرضيات الحجرية في شكل جمالي جذاب.
تم في هذا النموذج استخدام مختلف الخامات بأحجام مختلفة ووضع مصابيح أرضية لصنع أجواء رومانسية حالمة.
ليس بالضرورة أن يكون بالحديقة ساحة شعبية في حين أنه يمكنك صنع حديقة عمودية مميزة كما نرى في هذا النموذج.
إذا كنت تمتلك حديقة داخلية فسيكون الخشب هو الخيار الأفضل للشكل الأنيق الذي يتناسب مع أغلب الأنماط.
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