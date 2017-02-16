الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

18 تصميم مميز لحدائق بدون ارضيات عشبية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
Loading admin actions …

في السنوات الأخيرة زاد الاعتماد على الأرضيات الحجرية والخشبية في صنع أرضيات الحدائق والفناء الخلفي، ويرجع هذا الأمر لعدة أسباب أهمها العملية حيث أنها على عكس الأرضيات الخشبية لا تتطلب صيانة دورية بالإضافة لأن الأرضيات الخشبية عادةً ما تجتذب الحشرات. لذا فقد لجأ العديدين تركيب الأرضيات الحجرية والخشبية التي تكون أسعارها معقولة ونتائجها مميزة.

ونعرض عليك هنا 20 فكرة مميزة لبعض الحدائق و الأفنية الخلفية التي تم تصميمها بالاعتماد على الأرضيات الحجرية أو الخشبة، ولكن على الرغم من ذلك فإن النباتات تحتل جزء كبير من هذه الحدائق حيث تم تنسيقها بشكل بسيط لتكون مكملة للجو العام بالحديقة.

1. الجمع بين الألواح الخشبية والحجارة متعددة الأحجام

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

يظهر في هذا الفناء المميز الحديقة الحجرية المصنوعة من أحجار متعددة الأحجام والمُحاطة بسور خشبي رائع متعدد الألوان، الأمر الذي جعل الحديقة مكان مثالي لإبراز جمال النباتات.

2. استخدام الحجارة متعددة الأحجام والأشكال لصمع حديقة إبداعية

手水鉢を望む和庭～世田谷～, 新美園 新美園 حديقة
新美園

新美園
新美園
新美園

نرى في هذا النموذج أنه تم استخدام أشكال وأنواع مختلفة من الحجارة لتزيين أرضية الحديقة، حيث تم استخدام الرخام، الحجارة الرمادية والصخور النارية في تناسق تام.

3. تحويل الفناء الخلفي لشرفه باستخدام الألواح الخشبية

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq حديقة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

في هذا الفناء تم تغطية كامل الفناء بالأخشاب المتراصة لصنع شرفة رائعة، وقد ساهم الابتعاد عن التفاصيل المعقدة في إحداث توازن ما بين الجدار الحجري والأرضية الخشبية.

4. أرضية بأشكال حجرية غير منتظمة

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design حديقة
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

في هذا النموذج نرى أنه تم اختيار أحجار بسيطة بدرجات اللون الأبيض لصنع فناء أنيق، وتم اختيار أثاث باللون الأسود لإعطاء الفناء مظهر متميز.

5. تصميم فناء للعب من الخشب والحجارة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

نرى في هذا الفناء أنه تم الجمع ما بين مختلف الخامات بشكل متميز، وقد أعطى اللون الأزرق من المساحة المائية الصغيرة بمنتصف الساحة واللون الأخضر للأشجار شكل جمالي جذاب للحديقة.

6. استخدام بلاط بسيط منقوش

San Lorenzo y Alsina, Uno Propiedades Uno Propiedades حديقة
Uno Propiedades

Uno Propiedades
Uno Propiedades
Uno Propiedades

من أهم مزايا البلاط المنقوش أنه يمنع الانزلاق على الأرضيات المبللة، وقد تم استخدام بلاط منقوش على النمط الكلاسيكي لمنح الفناء مظهر متميز.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. البلاطات الحجرية التقليدية

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم الفناء على النمط الاستعماري، وقد تم استخدام البلاطات الحجرية على شكل مجموعات متراصة من الحصى لتضفي أناقة بسيطة بالمكان.

8. تداخل الأبيض والرمادي في الأشكال الهندسية

Espaço exterior de condominio fechado, Arqnow, Unipessoal, Lda Arqnow, Unipessoal, Lda حديقة
Arqnow, Unipessoal, Lda

Arqnow, Unipessoal, Lda
Arqnow, Unipessoal, Lda
Arqnow, Unipessoal, Lda

نرى في هذا الفناء العصري أنه تم استخدام أرضيات خرسانية مصقولة وتزيينها بأثاث من الحجر الأبيض المُصمم بأشكال هندسية بسيطة.

9. تناسق خامات الفناء

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

في هذا النموذج تم الجمع ما بين الألواح الخشبية للجدران أرضية من البلاط بشكل ألواح مع الأثاث العصري ذو الخطوط الصريحة الأمر الذي أضاف تناسق وانسجام للفناء.

10. الجمع بين الأرضية الحجرية وأُصص الأزهار

Jardín en Gràcia, ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme حديقة
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

نرى في هذا النموذج أن الفناء مُحاط أبنية مرتفعة مما يقلل من وصول ضوء الشمس اللازمة لنمو الأعشاب، لذا فإن استخدام الأرضيات الحجرية في هذا الفناء حل أكثر عملية، بالإضافة لأن اللون الرمادي للأرضية أبرز اللون الأخضر النباتات المعلقة.

11. استخدام الحجارة في فناء على النمط التجريدي

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO حديقة
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

نرى في هذا النموذج أنه عمل مسارات من الحجارة والبلاط والخشب وتم احاطتهم بالأحجار الصغيرة بجدار حجري لإحداث تباين في الفناء.

12. تخصيص مساحة خشبية منتصف الفناء

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire Decorum . London حديقة الخشب البلاستيك المركب Grey
Decorum . London

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام بلاط بلون محايد ودمج مساحة خشبية بلون رمادي فاتح في المنتصف لتتناسب الأرضية مع كافة الأنماط والتصميمات.

13. الدمج بين الأرضيات الخشبية ومساحات زراعة الأشجار

Proyecto Residencial "La Ramona.", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حديقة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

نرى في هذا الفناء أنه تم عمل أرضيات خشبية تحتوي على مساحات فارغة لتخرج منها الأشجار، وتعتبر هذه الفراغات ضرورية للعناية بالأشجار.

14. أرضية حجرية مزودة بشجيرات

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften حديقة
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

تزويد الأرضيات الحجرية بالنباتات يوفر القدرة على صنع مهد جمالي سيريالي مميز.

15. ممر من البلاط غير المنظم وسط الحجر

Garden Rooms by eDEN Garden Rooms, eDEN Garden Rooms Ltd eDEN Garden Rooms Ltd حديقة
eDEN Garden Rooms Ltd

Garden Rooms by eDEN Garden Rooms

eDEN Garden Rooms Ltd
eDEN Garden Rooms Ltd
eDEN Garden Rooms Ltd

نرى في هذا النموذج أنه تم الجمع ما بين البلاط و الأرضيات الحجرية في شكل جمالي جذاب.

16. حديقة ساحرة تمزج الإضاءة الأحجام والأشكال

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

تم في هذا النموذج استخدام مختلف الخامات بأحجام مختلفة ووضع مصابيح أرضية لصنع أجواء رومانسية حالمة.

17. الحدائق المعلقة في الساحات الحجرية

Hayes Street - Sao Francisco, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc حديقة
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

ليس بالضرورة أن يكون بالحديقة ساحة شعبية في حين أنه يمكنك صنع حديقة عمودية مميزة كما نرى في هذا النموذج.

18. الأرضيات الخشبية في الحدائق الداخلية

FP, 株式会社リオタデザイン 株式会社リオタデザイン حديقة
株式会社リオタデザイン

株式会社リオタデザイン
株式会社リオタデザイン
株式会社リオタデザイン

إذا كنت تمتلك حديقة داخلية فسيكون الخشب هو الخيار الأفضل للشكل الأنيق الذي يتناسب مع أغلب الأنماط.

تفضلوا بقراءة المقال التالي،15 نافورة جدران يمكنك تنفيذها في منزلك.

شقة لأسرة صغيرة على مساحة 58 م فقط!
18 تصميم مميز لحدائق بدون ارضيات خشبية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً