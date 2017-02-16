18 تصميم مميز لحدائق بدون ارضيات عشبية

في السنوات الأخيرة زاد الاعتماد على الأرضيات الحجرية والخشبية في صنع أرضيات الحدائق والفناء الخلفي، ويرجع هذا الأمر لعدة أسباب أهمها العملية حيث أنها على عكس الأرضيات الخشبية لا تتطلب صيانة دورية بالإضافة لأن الأرضيات الخشبية عادةً ما تجتذب الحشرات. لذا فقد لجأ العديدين تركيب الأرضيات الحجرية والخشبية التي تكون أسعارها معقولة ونتائجها مميزة.

ونعرض عليك هنا 20 فكرة مميزة لبعض الحدائق و الأفنية الخلفية التي تم تصميمها بالاعتماد على الأرضيات الحجرية أو الخشبة، ولكن على الرغم من ذلك فإن النباتات تحتل جزء كبير من هذه الحدائق حيث تم تنسيقها بشكل بسيط لتكون مكملة للجو العام بالحديقة.